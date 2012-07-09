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Nokia 808 PureView, Amazon tarafından Amerika'da satışa sunuldu

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'nın PureView teknolojisiyle donattığı ilk telefon olan 808, Amerika'da resmen satışa sunuldu. Finlandiyalı üreticinin 808 PureView modelini bu kıtada da piyasaya süreceğini açıklamasının ardından Amazon, hızlıca cihazı ön sipariş listesine almıştı.
Mobil Dünya Kongresi 2012'de 808 PureView'ın Amerika'ya gelmeyeceğini bildiren Nokia, Amerikalıların Symbian işletim sistemini tercih etmemeleri sebebiyle bu kararı almıştı. Açıklamanın ardından Amerika'dan gelen baskı sebebiyle bir süre sonra geri adım atıldı ve satışın bu ülkeyi de kapsadığı müjdelendi. 
Dağıtım için 8 Temmuz'u işaret eden Seattle merkezli perakendeci, kısa süre önce stoktan satış yapmaya başladı. 41MP'lik Carl Zeiss sensör ile donatılan 808 PureView, kamera-telefon segmentinde konumlanacak gibi görünüyor.
4.0 inç nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüklü ClearBlack AMOLED ekran, 1.3GHz ARM 11 işlemci, Broadcom BCM2763 GPU, 512MB RAM, 1GB ROM, 16GB dahili hafıza, 32GB microSD desteği, VGA ön kamera, Dolby Digital plus ses teknolojisi, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, microSIM kart slotu, Nokia Belle işletim sistemi ve 1400mAh pilin eşlik ettiği 808, 13.9mm kalınlığında ve 169gram ağırlığında.
Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri mevcut olan Nokia 808, halihazırda 699 Dolar fiyat etiketiyle Amerika'daki tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ülkemizdeki satış fiyatının 1500TL seviyesinde olması beklenen PureView teknolojili telefon, önümüzdeki günlerde mağaza raflarındaki yerini alacak.

http://www.amazon.com/Nokia-808-PureView-Unlocked-Optics--U-S/dp/B0087OXZ3K/ Yorum Yaz
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen Bilal Akgündüz

4.0 inç nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüklü ClearBlack AMOLED ekran, 1.3GHz ARM 11 işlemci


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4.0 inç nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüklü ClearBlack AMOLED ekran, 1.3GHz ARM 11 işlemci...
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asterisk* 6 yıl
DH Misafiri
Bir 5800 değil... Nokia 5800da öyle bir başarı elde etti ki, 5800 halen galaxy s3, iphone 4s gibi cihazları rahatlıkla eziyor. Bu cihazın 5800ı yakalaması için çok çok üstün ve uygun fiyatlı olması lazım anca.

tarihin en saçma yorumu. nokia 5800 ile her hangi bir başarı elde etseydi, piyasadan silinmezdi.
DH MisafiriBir 5800 değil... Nokia 5800da öyle bir başarı elde etti ki, 5800 halen galaxy s3, iphone 4s gibi cihazları rahatlıkla eziyor. Bu ci...
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