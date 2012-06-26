Nokia 808 PureView, İngiltere'ye 30 Haziran'da geliyor





PureView teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olan Nokia 808, önümüzdeki günlerde resmen İngiltere'de satışa sunulacak. 41MP'lik f/2.4 diyafram aralığına sahip Carl Zeiss lensin eşlik ettiği 808 PureView, daha önce Rusya, Hindistan ve Singapur gibi ülkelerde satışa sunulmuş, Amerika için Temmuz başında geleceği onaylanmıştı.

4.0 inç büyüklüğünde nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüklü Nokia ClearBlack AMOLED ekran, Corning 2.5D kavisli Gorilla Glass, 1.3GHz ARM11 işlemci, 512MB RAM, 1GB ROM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 41MP Carl Zeiss lens, Xenon flaş, VGA ön kamera, Nokia Belle işletim sistemi ve 1400mAh Lityum iyon pilin eşlik edeceği 808 modeli, 123.9 x 60.2 x 13.9mm boyutlarında, 169 gram ağırlığında tasarlanmış.

Amazon İngiltere tarafından 30 Haziran'da piyasaya sürüleceği doğrulanan Nokia 808 PureView, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle ön sipariş listesindeki yerini aldı. İngiltere'nin %20 katma değer vergisi ve ücretsiz kargo hizmeti ile 499£, yani yaklaşık 1415TL'den alıcı bulacak.

16:9 en-boy oranına sahip 34MP'lik görüntüler kaydedebilen, Dolby kulaklık yazılımının gömülü olduğu bir işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonun fiyatı ve bazı teknik detayları çokça eleştiriliyor. Ancak Nokia, PureView teknolojisini yapısında ihtiva eden birden fazla cihaz üzerinde çalıştığını onayladı. Eğer 41MP'lik yeni nesil Carl Zeiss lensini denemek istiyorsanız ilerleyen dönemlerde gelmesi beklenen Windows Phone'lu modellere yönelebilirsiniz.

İngiltere çıkışının ardından Nokia 808 PureView'ın diğer Avrupa ülkelerinde de kısa süre içerisinde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.unwiredview.com/2012/06/26/nokia-808-pureview-will-be-available-in-the-uk-on-june-30/