Nokia 808 PureView, İngiltere'ye 30 Haziran'da geliyor

Haber Editörü
PureView teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olan Nokia 808, önümüzdeki günlerde resmen İngiltere'de satışa sunulacak. 41MP'lik f/2.4 diyafram aralığına sahip Carl Zeiss lensin eşlik ettiği 808 PureView, daha önce Rusya, Hindistan ve Singapur gibi ülkelerde satışa sunulmuş, Amerika için Temmuz başında geleceği onaylanmıştı.
4.0 inç büyüklüğünde nHD (640 x 360 piksel) çözünürlüklü Nokia ClearBlack AMOLED ekran, Corning 2.5D kavisli Gorilla Glass, 1.3GHz ARM11 işlemci, 512MB RAM, 1GB ROM, 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 41MP Carl Zeiss lens, Xenon flaş, VGA ön kamera, Nokia Belle işletim sistemi ve 1400mAh Lityum iyon pilin eşlik edeceği 808 modeli, 123.9 x 60.2 x 13.9mm boyutlarında, 169 gram ağırlığında tasarlanmış.
Amazon İngiltere tarafından 30 Haziran'da piyasaya sürüleceği doğrulanan Nokia 808 PureView, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle ön sipariş listesindeki yerini aldı. İngiltere'nin %20 katma değer vergisi ve ücretsiz kargo hizmeti ile 499£, yani yaklaşık 1415TL'den alıcı bulacak.
16:9 en-boy oranına sahip 34MP'lik görüntüler kaydedebilen, Dolby kulaklık yazılımının gömülü olduğu bir işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonun fiyatı ve bazı teknik detayları çokça eleştiriliyor. Ancak Nokia, PureView teknolojisini yapısında ihtiva eden birden fazla cihaz üzerinde çalıştığını onayladı. Eğer 41MP'lik yeni nesil Carl Zeiss lensini denemek istiyorsanız ilerleyen dönemlerde gelmesi beklenen Windows Phone'lu modellere yönelebilirsiniz.
İngiltere çıkışının ardından Nokia 808 PureView'ın diğer Avrupa ülkelerinde de kısa süre içerisinde satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
http://www.unwiredview.com/2012/06/26/nokia-808-pureview-will-be-available-in-the-uk-on-june-30/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
win8 gelecegin mobil isletim sistemide suan icin cok iddiali.
Almaması için bir sebep varmı?wp8 bu yılın son çeyreği çıkacak.pureviewli cihazlar da o dönemde çıkarmı belli değil.Kaldıki birde bunun türkiyeye gelme safhası var.Sanırım türkiye de yaşadığımızı unuttun.Nokia 808 ise muhtemelen temmuzda gelecek.multimediaya önem veren de alacak.Neden mi?Çünkü rakibi yok bu anlamda.Symbian sa symbian.1080p video çekiyormu çekiyor.Kaliteli fotoğraflar ve zoom sunuyormu sunuyor.Androidli samsung s3ü görüyoruz.Daha iphone 4sin kalitesine yetişemiyor.aynı sensör olmasına rağmen! Beğenmediğiniz symbian ise 38mp fotoğraf işleyip pureview ile en kaliteli 5-8mp fotoğraf çekiyor.Bu durumda yine mi symbian demem.iyiki symbian derim.Haticeye değil neticeye bak :)
Telefon 4:3 oranında 38mp çekerken 16:9 oranında max 34mp fotoğraf çekiyor.Telefon şimdiye kadarki açıkara en başarılı fotoğraf ve video kalitesi sunarken en kaliteli ses kaydını rich recording ile bizlere sunuyor.Ayrıca 41mplin getiri olarak akıllı telefonlarda kayıpsız zoom özelliğide ilk ve tek olarak bu cihazda.Telefon dobly ses teknolojisini desteklemesine karşın dobly kulaklık destekleyen yine ilk ve tek telefon.
Cihaz henüz türkiyeye gelmemişken yeni firmwareler çıkmaya başladı bile.
telefonun donanım anlamında hiç bir şekilde hiç bir eksiği bulunmamaktadır.(çeşit anlamında)şimdiye kadarki akıllı telefonları akıllı yapan her türlü sensör giriş çıkış donanım ekleme gibi ek fonsiyonları üzerinde barındırmaktadır.telefon ayrıca xenon ve led flash desteği ile körün istediği bi göz allah verdi 2 göz deyimini teknolojiye yansıtmıştır.Evet android cihazlarda bile xenonlu cihazı mumla arıyorken nokia projeksiyonuyla benburdayım diyor :)Fotoğraftaki xenonun farkını xenonlu cihaz kullanan bilir ancak :)
Telefona 2000tl olur türkiyede diyenleri ben anlayamıyorum.Nokia n8de 12mp kamerasına rağmen 999tlden çıkmışkwn neye dayanarak 2000tl diyorsun?bu cihazın ben 1300 gibi rakamlarla çıkış yapacağını max 1400 gibi bir fiyatının olacağını düşünüyorum.Bence getirdiği yenilikler karşınında çokda doğal.Yine bu fiyat pahalı gelirse beklersin 1000tlye düşünce alırsın.
Avatarınızda İOS - LİNUX göremiyorum
"İngiltere'nin %20 katma değer vergisi ve ücretsiz kargo hizmeti ile 499£, yani yaklaşık 1415TL'den alıcı bulacak." açıklamadan kaynaklı 2000TL demişler. örnek samsung s3 - ip4s Fiyatına bakarak BİR ORANTI kurabilirsiniz.
N8 12MP le 999 TL den çıkmışkan DERKEN! sizin TR , ürünlerin çıkış zamanı ve fiyatlandırmandan haberiniz , sanırım yok
Cihazın TR a gelmeden FW sinin çıkması / çıkmaması ne kadar önemli bilemem ama ( buradaki vurgu ne için ayrıca? ) , NOKİA cihazlarına WİN 8desteği vermecek , herkes bunu konuşuyor.
Bu telefon fotoğraf çekmek isteyenler için yapılmış bir telefondur. Ben sırf fotoğraf amaçlı bu telefonu alabilirim
N8 ile film çekildiğini biliyorum + 1 yıldır aktif olarak piyasa da 2 ci elde 650 - 700 TL ye alınıp BOŞLUK rahatlıkla doldurulabilir. ( 1400 TL den düştü bu rakamlara) . Günümüz son çıkan cihazı S3 olarak bakarsak ( ip4 s ile aynı kameraya sahip ) , APPLE nin 2012 bitmeden çıkartacağı cihazı GÖRMEDEN telefon almak biraz sakıncalı. kişisel tercih meselesi bile olsa ; nokia 500 - 600 - 700 SERİSİ gibi çok pahalı ve beklenen değeri çok fazla göremeyecek gibi geliyor, 40mp ilham kaynağı olarak kalır.