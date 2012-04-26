Nokia, ABD'deki talep nedeniyle Lumia 900 İngiltere satışlarını erteledi

Lumia modellerine geçişin ardından ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamaya başlayan Nokia, bununla birlikte Lumia 900 modellerinde beklenenin üzerinde bir talep ile karşılaşıyor.





V3.co.uk sitesinin verdiği bilgilere göre 27 Nisan tarihinde İngiltere'de satışa sunulması planlanan Lumia 900 modelinin, ABD'deki lansmanın ardından beklentilerin üzerinde talep oluşması nedeniyle stoklar buraya kaydırılınca ertelendiği belirtildi.





Lumia 900 modellerinin satış rakamları hakkında kesin bilgiler yok. Stok miktarlarının ne kadar olduğu konusunda da bir açıklama yapılmıyor. İngiliz perakendeciler sadece stoklar kaydırıldığı için satışın geciktiğini ifade ediyor.





Stokların kaydırılması bununla birlikte üretim koşullarını etkilemeyecek. Phones 4u perakendecisi 14 Mayıs tarihinde İngiltere'de Lumia 900'ü satışa sunacak ilk firma olacaklarını duyurdu. Ön sipariş vermiş müşteriler için Play 360 kablosuz hoparlörün yanında Purity kulaklık modeli de hediye edilecek.





4.3 inçlik 480 x 800 AMOLED Clear Black ekrana sahip modelde, 1.4GHz hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci, 512MB RAM, 3G/4G bağlantısı ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Cihaz 486 pound (~1380TL) seviyesinde ön siparişe açılmıştı.