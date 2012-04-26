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Nokia, ABD'deki talep nedeniyle Lumia 900 İngiltere satışlarını erteledi

7 yıl
4,8b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia modellerine geçişin ardından ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamaya başlayan Nokia, bununla birlikte Lumia 900 modellerinde beklenenin üzerinde bir talep ile karşılaşıyor.

V3.co.uk sitesinin verdiği bilgilere göre  27 Nisan tarihinde İngiltere'de satışa sunulması planlanan Lumia 900 modelinin, ABD'deki lansmanın ardından beklentilerin üzerinde talep oluşması nedeniyle stoklar buraya kaydırılınca ertelendiği belirtildi.

Lumia 900 modellerinin satış rakamları hakkında kesin bilgiler yok. Stok miktarlarının ne kadar olduğu konusunda da bir açıklama yapılmıyor. İngiliz perakendeciler sadece stoklar kaydırıldığı için satışın geciktiğini ifade ediyor.

Stokların kaydırılması bununla birlikte üretim koşullarını etkilemeyecek. Phones 4u perakendecisi 14 Mayıs tarihinde İngiltere'de Lumia 900'ü satışa sunacak ilk firma olacaklarını duyurdu. Ön sipariş vermiş müşteriler için Play 360 kablosuz hoparlörün yanında Purity kulaklık modeli de hediye edilecek.

4.3 inçlik 480 x 800 AMOLED Clear Black ekrana sahip modelde, 1.4GHz hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci, 512MB RAM, 3G/4G bağlantısı ve 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. Cihaz 486 pound (~1380TL) seviyesinde ön siparişe açılmıştı.

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ceo-tr 7 yıl en beğenilen
nigel gearsley
ceo-trSatılmayacak diye az üretmişlerdir. :DAyrıca donanım biraz zayıf ama en azından 1 gb ram yapsalardı. Ekranıda birazcık yüksek çözünürlükte olsaydı keşke.Şimdi arkadaşlar diyecek bu android değil windows phone donanım istemiyor falan vs. Şu an istemiyor olabilir. ama sürekli oyunlar gelişiyor. web sayfaları bile artık text değil. ayrıca 512 mb ram ile 1 gb ram arasında üreticiye ne kadar maliyet olur tartışılır.Yani kısaca birazcık iyi ve uygun fiyatlı cihazlar çıkarsalarda yine nokia alsak. ama bu fiyatla zor.
Android kullanmıyor farkindaysan

ben farkındayımda sen okuduğunun farkındamısın?
nigel gearsleyceo-trSatılmayacak diye az üretmişlerdir. :DAyrıca donanım biraz zayıf ama en azından 1 gb ram yapsalardı. Ekranıda bir...
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romeo6464 6 yıl
nokyadır ne yapsa yeridir
nokya kınektin pıpıl
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krebjing 7 yıl
- Multitasking yok! Aslında var ama sadece Microsoft uygulamaları arasında var ve bildiğiniz gerçek multitasking değil. Hem belirli sayıda ekran açabiliyorsunuz
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MERCURY2000 7 yıl
WP7 şu an için sadece 480x800 çözünürlük sunabiliyor. Bu durum Nokia'nın insiyatifinde olan bir durum değil. WP7 çok yüksek konfigürasyona gerek duymuyor, stabil bir işletim sistemi. Ram konusunda daha yüksek bir tercih yapılabilir ama WP7,5te multitasking için 5 uygulama sınırı var bu nedenle 512 mb ram yeterli olabiliyor.
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Mellkor 7 yıl
Wp bu kadar bekleyeini var ama ozelliklerini kim ne kadar biliyor. 800 ile 900 arasinda sadece lte destegi, on kamera farki, cok az ekran farki vede gyro farki var.

800 haziran ayinda Turkiyeye gelicekken 900 2013 de gelicek bekleyenlere duyrulur. Gene kotu bir dedikodu haberine gore 7.5 ve alti kesinlikle WP8 e gecis yapamiyacak. Direkt olarak destekleyen cihazlarla WP8 kullanabileceksiniz.

Herkes WP diyor acaba guzel midir diye. Kisaca bence neden iyi degili anlatmaya calisayim

- Bluetooth ile WP de dahil cihazlara, herhangi bir resim, dosya, belge vb. gönderim ve alım yapamazsınız. Sadece muzik paylasabilirsiniz

- Telefonunuzu güncellemek için kendi Zune yazılımına ihtiyacınız var. Wireless'dan yapilmiyor.

- Telefonunuzu "harici disk modunda" kullanamazsınız. Yani bilgisayarıma bağladım istediğimi atayım, hafızasından yararlanayım yok.

-Geliştiriciler için uygulama test etmek yok. Marketplace'e gönderip, ordan onay aldikdan sonra gelistirici test asamasina gecebiliyor

- Marketplace Türkçe değil. Şimdilik sadece adı Türkçe. Yerel market yok.

- WP7.5'in kendi bile Türkçe değil. WP8 ile birlikte Türkçe olacağı konuşuluyor.O da 2012 sonlarında. Dil desteğinin en erken Tango güncellemesiyle gelebilme olasılığıda var.

- Multitasking yok! Aslında var ama sadece Microsoft uygulamaları arasında var ve bildiğiniz gerçek multitasking değil. Hem belirli sayıda ekran açabiliyorsunuz, kısıtlaması var, sanırım 5 ekrana kadardı, hem de buna multitasking denmez, 5 farklı ekran gösterimi denir.

- Sistem hızlı. Herhangi bir çift çekirdeğe yada 1.4GHz üstü işlemcilere vs. ihtiyaç duymuyor. Ancak RAM ihtiyacı gözlemlenebiliniyor.

- Bazı yerlerde internet telefonu denmiş, okudum. Kusura bakmayın ama sesli güldüm
Dünyanın en kötü HTML5 tarayıcısına sahip Internet Explorer kullanılıyor bu cihazda. WP8 ile birlikte IE10 gelecek ve bu skor epey bir yükselecek fakat hiç bir zaman Firefox, Opera zaten olamaz yada BB10 olamayacak!

- Eğer Nokia dışı bir telefon kullanıyorsanız, mevcut Rehber'inizi bu cihazlara taşımakta biraz zorluk çekebilirsiniz.

- Bir çok yerde karşınıza 'Zune' çıkacaktır, kaçış yok. Aynı 'iTunes' mantığı mevcut.

- Son olarak aynı Android'de Google hesabınız olması apple in acc istemesi gibi Windows Live ID olmadan cihazda bircok app ulasamiyacaksiniz . Bu sonuncusu eksik midir bilemedim ancak kişisel mahremiyetinizin olmadığını bilin.Herseyiniz MS ile ortak


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nedensiz07 7 yıl
hakkaten de android kullanıyorum ama android kadar takılan bir sistem yok herhalde
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senatorlines 7 yıl
Mesela şurda Lumia 900'u kapmış çok mutlu, :)
phonearena.com/...
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senatorlines 7 yıl
Steve Wozniak'ın kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz tabii ama Lumia 900 elinde fotoları var, twit'te yazdıkları ise şöyleymiş:
chip.com.tr/...
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senatorlines 7 yıl
Zune'yı tanımazmış ta ne demek oraya şirinlik olsun diye mi koymuşlar onu, bütün cihazlarda çalışıyor içeriğine bakın, müzik ve foto transferi için kullanılıyor, güncellemeler aynı N9 daki gibi Wifi ile geliyor, bluetoth'u serbest kullanılıyor, bütün uygulama ve kısayollar masa üstü giriş ekrana eklenip kaldırılabiliniyor, bir çok yerde cihazın tanıtımı mevcut, çamur atmaya gerek yok, Steve Wozniak'ta kullandığına göre, WP7,5'ta ben de bilmiyordum inceleyip araştırdıktan sonra bir çok özelliği ve kullanışlı yanı olduğunu gördüm, bundan sonra WP'lu tel. almayı düşünüyorum, androidin boş boş atraksyonları bunalttı iyice, oyuncağa çevirdiler işi, adamlar telefon/smartphone yapmış.
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sertacarslan 7 yıl
senatorlines

Lumia 900 öyle düşündüğümüz gibi pek yabana atılacak bir tel. değil merak edenlere video inceleme:http://mynokiablog.com/2012/03/01/32770/


Evet, arabirim takılmadan çalışabiliyormuş.

Bir de fotoğraf - video örneği görseydik tam hayran kalırdık, HTC'mizi çöpe atıp beklemeye koyulurduk.

(Gerçi Zune henüz cihazı tanımıyor demiş inceleyen arkadaş, zune kullanmadan dosya transferi yapılamıyormuş galiba
)
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senatorlines 7 yıl
Lumia 900 öyle düşündüğümüz gibi pek yabana atılacak bir tel. değil merak edenlere video inceleme:
mynokiablog.com/...
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senatorlines 7 yıl
Millet kafyı çekirdekli HTC'lere Samsung'lara taktığı için zannediyor ki diğerleri smartphone üretmiyor, Apple'nin sahibi bile elinde Lumia 900 ile görüntülendi, ABD'de hit oldu bu cihaz, ki ABD ve Çin dünyanın en büyük tel.pazarı, hakkat beklenmedik şekilde ilgi ve talep gördü cihaz da gösterişli WP7,5 ta çok stabil takıntısız çalışıyor, Lumia 800 göre ful+ful bu, artık buraya gelse de şu Lumia 800-Lumia 900 de millet te görse Nokia ile Microsoft'un kuru sıkı olmadığını!
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