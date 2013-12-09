Nokia, BH-121 Bluetooth stereo kulaklığını görücüye çıkarttı

Daha çok uzun yıllardır ürettiği cep telefonları ile tanınan ancak birçok farklı diğer aksesuar ürününün de altında imzası bulunan Nokia, ürün gamına BH-121 Bluetooth stereo kulaklık modelini eklediğini duyurdu.

Ana ünitesi 39 x 39 x 12 mm gövde boyutuna sahip olan ve siyah, kırmızı, sarı, mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan BH-121 Bluetooth stereo kulaklık, üzerinde ses kontrol tuşları (Aynı zamanda çağrı kontrol), 3.5mm standart bağlantı ve şarj işlemi için bir adet USB portu barındırıyor. HFP / HSP ve A2DP / AVRCP profil destekleriyle Nokia'nın Lumia 1520, 1320, 1020, 925, 625, 525, Asha 503 ve Asha 501 telefonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen BH-121, kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth ve NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) teknolojilerinden yararlanıyor. Ürünün beraberinde gelen kulaklık ise kulak içi formunda hazırlanmış.

Önümüzdeki ay satışa çıkacağı belirtilen Nokia BH-121 Bluetooth stereo kulaklık model, 39 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.slashgear.com/nokia-bh-121-bluetooth-stereo-headset-debuts-09308101/