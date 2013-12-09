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Nokia, BH-121 Bluetooth stereo kulaklığını görücüye çıkarttı

5 yıl
1,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia, BH-121 Bluetooth stereo kulaklığını görücüye çıkarttı
Daha çok uzun yıllardır ürettiği cep telefonları ile tanınan ancak birçok farklı diğer aksesuar ürününün de altında imzası bulunan Nokia, ürün gamına BH-121 Bluetooth stereo kulaklık modelini eklediğini duyurdu. 
Ana ünitesi 39 x 39 x 12 mm gövde boyutuna sahip olan ve siyah, kırmızı, sarı, mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan BH-121 Bluetooth stereo kulaklık, üzerinde ses kontrol tuşları (Aynı zamanda çağrı kontrol), 3.5mm standart bağlantı ve şarj işlemi için bir adet USB portu barındırıyor. HFP / HSP ve A2DP / AVRCP profil destekleriyle Nokia'nın Lumia 1520, 1320, 1020, 925, 625, 525, Asha 503 ve Asha 501 telefonlarıyla uyumlu olarak kullanılabilen BH-121, kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth ve NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) teknolojilerinden yararlanıyor. Ürünün beraberinde gelen kulaklık ise kulak içi formunda hazırlanmış. 
Önümüzdeki ay satışa çıkacağı belirtilen Nokia BH-121 Bluetooth stereo kulaklık model, 39 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
 
Nokia, BH-121 Bluetooth stereo kulaklığını görücüye çıkarttı

http://www.slashgear.com/nokia-bh-121-bluetooth-stereo-headset-debuts-09308101/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl
Çok güzel renkler ya.
Marshmallow gibi... Yerim ben onları

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webdh 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Çok güzel renkler ya.
Marshmallow gibi... Yerim ben onları

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Bugün sanırım tersinden kalktın , ilk defa bir nokia ürününü beğendiğini gördüm
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bir üniteye bağlı olması çok daha sağlıklı olmuş. Zira Bluetooth kullanan tanıdıklarım baş ağrısından şikayet edebiliyordu. Ne kadar doğru bilinmez tabi ama bu söylenti üzerine bu kulaklığı tercih ederim almak için.
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Nokia Specialist 5 yıl
Çok ilginç urun olmuş. Çinli üreticilerden de bekliyoruz böyle şeyler (xiaomi vs.)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ipood tarzı olsaymış keşke tasarım çok hoş
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draconist 5 yıl
55 liraya bunu aldım, nfc ve usb girişi hariç yukarıdakiyle aynı, gayet memnunum.
pdateknoloji.com/...
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zulu123 5 yıl
Bugün Lumia 920 için Aksesuarlar uygulaması güncelleştirildi ve BH-121 kulaklık desteklenen aksesuarlar arasına eklendi. Yazıda uyumlu modeller eksik yazılmış sanırım.
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DH Misafiri 5 yıl
Hepsiyle uyumlısı var hemde aynı tasarım.... sonymobile.com/...
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Burkipower 5 yıl
Sony SBH20 aynısı olmuş ben şahsen kullanıyorum gayette memnunum.
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St Batuhan 5 yıl
Renkler güzel olmuş, tam sbh20 gibi tasarım ama renk konusunda daha iyi durmuş bütün yapısıyla ama şahsen siyahı karizmatikken kırmızı mavi ve sarı olmamış ya, tabi aynı renklerde nokia kullananlara çok iyi gider. Bu arada o kadar profil desteği var tamam da uyumlu olarak koyulan cihazlar var bir de. Diğer telefonlarda çalışmayacak manasında mı yazılmış durumda o kısım?
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Hi Guy 5 yıl
siyah olanı yiyesim geldi niyeyse :D
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