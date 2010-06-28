Nokia C7, firmanın internet sitesinde kesinlik kazandı

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia'nın ürün gamındaki C serisinin amiral gemisi olacağı düşünülen C7, firmanın internet sayfasında yer alan XML dosyasıyla kesinlik kazanmış oldu.

XML dosyasındaki satırlara göre gücünü ARM tabanlı işlemciden alacak olan C7, 360x640 piksel çözünürlüklü 3,5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacak ve Symbian^3 işletim sistemiyle gelecek.

Bir süre önce internete sızan görsellerde de C7'nin 8 Megapiksel çözünürlüklü kameraya ve dual LED flaşa sahip olduğu görülüyordu.