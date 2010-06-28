Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia C7, firmanın internet sitesinde kesinlik kazandı

8 yıl
14,1b
1
7
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia C7, firmanın internet sitesinde kesinlik kazandı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük telefon üreticisi Nokia'nın ürün gamındaki C serisinin amiral gemisi olacağı düşünülen C7, firmanın internet sayfasında yer alan XML dosyasıyla kesinlik kazanmış oldu.

XML dosyasındaki satırlara göre gücünü ARM tabanlı işlemciden alacak olan C7, 360x640 piksel çözünürlüklü 3,5 inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacak ve Symbian^3 işletim sistemiyle gelecek.

Bir süre önce internete sızan görsellerde de C7'nin 8 Megapiksel çözünürlüklü kameraya ve dual LED flaşa sahip olduğu görülüyordu.

Nokia C7, firmanın internet sitesinde kesinlik kazandı
Tam Boyutta Gör
Nokia C7, firmanın internet sitesinde kesinlik kazandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
harson 8 yıl
Nokia nın tasarımlar (bana göre) her zaman zevksiz olmuştur :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
Philips X800'e benzettim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
o kadar da fena durmuyor ama dış kasada kullandıkları malzeme kalitesiz görünüyor.. yani oyuncaklarda kullanılan türden bir kasa havası varki zaten öyle sanırım... nokia görünüşe pek önem vermiyor sanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim