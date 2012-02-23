Nokia Carla güncellemesinin yol haritası ortaya çıktı

Microsoft ile yaptığı ortaklık gereği Windows Phone işletim sistemine ağırlık veren Nokia, bununla birlikte Symbian işletim sistemine bir süre daha destek vereceğini açıklamıştı. Nokia Anna ve Nokia Belle güncellemeleri ile başlayan bu destek Carla ve Donna güncellemeleri ile devam edecek.

Nokiapoweruser sitesi tarafından bir süre önce Meksika'daki bir Nokia konferansından elde edilen yol haritasına ve firma içerisindeki kaynaklardan gelen bilgilere göre yılın ikinci yarısından itibaren Carla güncellemesi yayınlanmaya başlayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Nokia'nın 701, E6 ve E7 modelleri üzerinde Carla güncellemesini test ettiği ve hataları gidermeye çalıştığı belirtilmişti.

Carla güncellemesi NFC desteği, Dolby surround ses, geliştirilmiş Widget tasarımları ve 8. sürüm gömülü internet tarayıcı gibi iyileştirmeler sunuyor.

Carla güncellemesini taşıyan cihazlar yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasaya sürülecek. 2. nesil Belle cihazları olan 603, 700, 701 modelleri bu tarihten sonra Carla güncellemesi ile satışa sunulacak. Nokia N8 modelinin devamı olacağı iddia edilen Nokia 801/803/808 modelinin de Carla güncellemesi ile piyasada olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan MWC 2012 fuarında tanıtılsa bile bu modelin yılın ikinci yarısında piyasada olacağı tahmin ediliyor. Yıl bitmeden bir veya iki yeni Carla modeli daha piyasada olacak.

2. nesil Belle cihazlarının yanında 1. nesil Belle cihazları olan N8,C7,E7,X7,E6,C6-01 modelleri için ilk Carla güncellemesi yılın son çeyreğinde başlayacak. 2. nesil cihazlar eksiksiz olarak güncellemeyi alacak. Ancak NFC desteği olmayan ve 1GHz hızının altında çalışan işlemcilere sahip 1. nesil modeller için Carla güncellemesi biraz kırpılacak. Gelişmiş Widget tasarımları ve 8. sürüm gömülü tarayıcının güncelleme ile birlikte kesin olarak sunulacağı belirtiliyor.

Nokia'nın 2013 yılı için planladığı Donna ise görünüşe göre son güncelleme olacak. Hangi özellikleri barındırdığı şimdilik bilinmiyor ancak bu güncelleme sonrası Nokia'nın Symbian cihaz satışına son vereceği tahminini yapmak yanlış olmaz.

Carla güncellemesinin tüm detaylarının MWC 2012 fuarında tanıtılması bekleniyor.

