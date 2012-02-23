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Nokia Carla güncellemesinin yol haritası ortaya çıktı

7 yıl
8b
1
69
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile yaptığı ortaklık gereği Windows Phone işletim sistemine ağırlık veren Nokia, bununla birlikte Symbian işletim sistemine bir süre daha destek vereceğini açıklamıştı. Nokia Anna ve Nokia Belle güncellemeleri ile başlayan bu destek Carla ve Donna güncellemeleri ile devam edecek.
Nokiapoweruser sitesi tarafından bir süre önce Meksika'daki bir Nokia konferansından elde edilen yol haritasına ve firma içerisindeki kaynaklardan gelen bilgilere göre yılın ikinci yarısından itibaren Carla güncellemesi yayınlanmaya başlayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Nokia'nın 701, E6 ve E7 modelleri üzerinde Carla güncellemesini test ettiği ve hataları gidermeye çalıştığı belirtilmişti.
Carla güncellemesi NFC desteği, Dolby surround ses, geliştirilmiş Widget tasarımları ve 8. sürüm gömülü internet tarayıcı gibi iyileştirmeler sunuyor.
Carla güncellemesini taşıyan cihazlar yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasaya sürülecek. 2. nesil Belle cihazları olan 603, 700, 701 modelleri bu tarihten sonra Carla güncellemesi ile satışa sunulacak. Nokia N8 modelinin devamı olacağı iddia edilen Nokia 801/803/808 modelinin de Carla güncellemesi ile piyasada olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan MWC 2012 fuarında tanıtılsa bile bu modelin yılın ikinci yarısında piyasada olacağı tahmin ediliyor. Yıl bitmeden bir veya iki yeni Carla modeli daha piyasada olacak.
2. nesil Belle cihazlarının yanında 1. nesil Belle cihazları olan N8,C7,E7,X7,E6,C6-01 modelleri için ilk Carla güncellemesi yılın son çeyreğinde başlayacak. 2. nesil cihazlar eksiksiz olarak güncellemeyi alacak. Ancak NFC desteği olmayan ve 1GHz hızının altında çalışan işlemcilere sahip 1. nesil modeller için Carla güncellemesi biraz kırpılacak. Gelişmiş Widget tasarımları ve 8. sürüm gömülü tarayıcının güncelleme ile birlikte kesin olarak sunulacağı belirtiliyor.
Nokia'nın 2013 yılı için planladığı Donna ise görünüşe göre son güncelleme olacak. Hangi özellikleri barındırdığı şimdilik bilinmiyor ancak bu güncelleme sonrası Nokia'nın Symbian cihaz satışına son vereceği tahminini yapmak yanlış olmaz.
Carla güncellemesinin tüm detaylarının MWC 2012 fuarında tanıtılması bekleniyor.
 

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joevitti 7 yıl
Anna, Belle, Carla, Donna...
Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich...
nasıl anlatsam sana, ilk harflere baksana..
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen infom@n
lnfoman
2012 yılında 3 şeyden çok nefret ederim:
1- Hala Symbian'ın fanatiği olanlardan
2- Hala Symbian'ı tercih edenlerden
3- Hala Symbian'ı övenlerden

Ben de böyle saçma sapan cahilce yazılar yazan tiplerden nefret ediyorum.
lnfoman2012 yılında 3 şeyden çok nefret ederim:1- Hala Symbian'ın fanatiği olanlardan2- Hala Symbian'ı tercih edenlerden3- Hala ...
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DH Misafiri 6 yıl
c6 01 kullanıcısıyız.. Bellenin haalarından bıktık. Yeni işletim son çeyrekte bu kadar saçmalık olamaz Pişmanım ..
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DH Misafiri 7 yıl
merhabalar. bı tartısma konusu olmus symbıan ıphone falan ozetleyelım nokia malzeme kalıtesı fınlandıya orjınal urunudur.ıphonenun nere urunu oldugunu bılen varmı ? dunyada sayısı belırsız kac mılyon ınsan vardır hepsıne teker tekr sorsanız telefon dıye akla ılk gelen nokia dır. bu bır net. gelelım ıphone 3 4 5 s farketmez teyzeoglunda ıphone 4 var bende 2 ay once c601 aldım. ve gosterdım ona cok begendı ıphonedakı ozellıkler nokıada da var tabı nokıa ıphone rekabet ıcındeyken belleyı cıkardıgı ıcın bu ozellıkler bır ama sunu soleyebılırm ıphone gercekten cok guzel bır telefon ama ben kullanamam onu cunku 8 senedır elımde nokıa telefon vardır hep ınsan alıstıgı seyı bırakamıyo kolaylıkla. ıphone 3 sony erıcson xperia samsung wawe Galaxy bunların hepsını elıme aldım c6 01 ı alırken ama hıc gozum kalmadı hanı nokıa varken kullanmasını bıldıkten sonra cok guzel telefondur nokia . belle guncellemesı gercekten kendını astı nokıanın symbıan anlasması sona ermez bu gıdısle. Symbıan yılların ısletım sıstemı. belle harıka oldu merak edıyorum c6 01 e carla gelecekmı dıe . acıkcası ne nokia dusmanı nede ıphone dusmanıyım. ama ne olursa olsun jet hızında bı telefon olsun nokıa symbıana degısmem.
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tufancan82 7 yıl
şu anki symbian sistemi kötü değil ancak biraz geç kaldılar. belle bundan daha önce çıksaydı daha çok yol alırdı. nokia geriden de olsa diğerlerini takip ediyor.
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mstfckmk 7 yıl
e-militarist
Sen gidip 5-10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmis 6600 6510 8210 n73 kullanırsan tabi cefa çekersin. Sen hiç belle yüklü n8 kullandın mı? Iphone 2 yi 3 ü geçtim 4 le bile elinde kabloyla pc başında veri aktarmaya çalışmak mı sefa oluyor? Bugün 5 yaşındaki çocuk bile baba bana iphone 4s al diyor! Çok şahit oldum. Ne yani 5 yaşındaki çocuk benden daha mı iyi anlıyor telefondan? Daha mı iyi kullanıcı? Tamamen marka düşkünlüğü.

Yorum banaysa cevap veriyim. Yorumumda Iphone alan sefa sürer diye bir şey demedim. Iphone alamadığı için deneyimi olmaz orada da bulunup yorum yapamaz dedim. Olumlu ya da olumsuz farketmez yani.
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ßæ 7 yıl
Bir kaç kişi kırpmanın neden 3 ay sürdüğüne anlam verememiş. Cevap veriyorum. Yazılım geliştirme hop oldu denilecek bir şey değil. Yaptığınız bir değişikliğin stabil olup olmadığını kontrol etmek için bir süre test yapmanız lazım. Adamlar test sürecini 3 ay olarak belirlemiş.
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e-Militarist 7 yıl mstfckmk
mstfckmk

e-militarist

Sen gidip 5-10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmis 6600 6510 8210 n73 kullanırsan tabi cefa çekersin. Sen hiç belle yüklü n8 kullandın mı? Iphone 2 yi 3 ü geçtim 4 le bile elinde kabloyla pc başında veri aktarmaya çalışmak mı sefa oluyor? Bugün 5 yaşındaki çocuk bile baba bana iphone 4s al diyor! Çok şahit oldum. Ne yani 5 yaşındaki çocuk benden daha mı iyi anlıyor telefondan? Daha mı iyi kullanıcı? Tamamen marka düşkünlüğü.


Yorum banaysa cevap veriyim. Yorumumda Iphone alan sefa sürer diye bir şey demedim. Iphone alamadığı için deneyimi olmaz orada da bulunup yorum yapamaz dedim. Olumlu ya da olumsuz farketmez yani.

Iphone alanlar da nokia nın serisi mi var? N8, C7 vb. koleksiyon mu yapmışlar? Ya da belle yi carla yı donna yı yalayıp yutmuşlar mı da her konuda zıplıyolar? Gelip buraya akıllarınca hava atmaktan başka bir icraatları yok. Konu başlığı nokia içerdeki yorumlar hep klişe yok nokia 2. el ucuz, yok mağaza küçük, yok menü şöyle, yok hala symbian kullanan mı var, bıdı bıdı vıdı vıdı.
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e-Militarist 7 yıl
Sen gidip 5-10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmis 6600 6510 8210 n73 kullanırsan tabi cefa çekersin. Sen hiç belle yüklü n8 kullandın mı? Iphone 2 yi 3 ü geçtim 4 le bile elinde kabloyla pc başında veri aktarmaya çalışmak mı sefa oluyor? Bugün 5 yaşındaki çocuk bile baba bana iphone 4s al diyor! Çok şahit oldum. Ne yani 5 yaşındaki çocuk benden daha mı iyi anlıyor telefondan? Daha mı iyi kullanıcı? Tamamen marka düşkünlüğü.
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infom@n 7 yıl e-Militarist
e-militarist

Sen gidip 5-10 yıl öncesinin teknolojisiyle üretilmis 6600 6510 8210 n73 kullanırsan tabi cefa çekersin. Sen hiç belle yüklü n8 kullandın mı? Iphone 2 yi 3 ü geçtim 4 le bile elinde kabloyla pc başında veri aktarmaya çalışmak mı sefa oluyor? Bugün 5 yaşındaki çocuk bile baba bana iphone 4s al diyor! Çok şahit oldum. Ne yani 5 yaşındaki çocuk benden daha mı iyi anlıyor telefondan? Daha mı iyi kullanıcı? Tamamen marka düşkünlüğü.

Güzel kardeşim 2008'in 3. Çeyreğinde duyurulan N85'in Türkiye'ye giriş tarihine bir bakar mısın?
Ayrıca
Hal-i hazırda elimde bulunan(şuan servisteki) cihaz ise C6-01 ve Symbian Belle kurulu :)

2011 cihaz 2012 işletim sistemi kurulu evde sehpanın üzerinde durmaktan servise gitti :)
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mstfckmk 7 yıl
e-militarist
Birgün gidipte iphone bölümüne yazmadım iphone şöyledir iphone böyledir diye. Nokia kullanmayan insanların bu bölümde ne işi var anlamıyorum. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar tabiri caizse. Galatasaray-Fenerbahçe, AKP-CHP tartışmaları gibi tartışmalar, laf atmalar, hakaretler. Bu bölümün yöneticilerini göreve davet ediyorum. Önünü kesin bunların artık. Huzur bozuyorlar.

Çünkü herkes Nokia alıp cefa çekebilir ama Iphone alıp deneyim yaşayamadığı için o bölümde de gezmez. Bu kadar basit.
Not: Nokia kullanıcısı :)
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artcraft35 7 yıl
symbianın önü açıkken hiç güncelleme gelmezken 2016da son bulacağının açıklanmasıyla peş peşe güncelleme aldı gerçekten enteresan. 2016'da da diyolarmış durmak yok symbiana devam
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JohnLord 7 yıl
darkaura
joevittiAnna, Belle, Carla, Donna...Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich...nasıl anlatsam sana, ilk harflere baksana..
iyiymis :)listeye android 5 Jellybean de eklendi.

alfabeden gidiyolar ö ye geldimi ömer piç yaparlar :D
neyse nokia kullanmayan insanlar cahil insanlar android kullananlar neden symbiana laf atarki ?
babam nokia c6-01 kullanıyo ben huawei ideos x5 android 4 miui rom kullanıyorum
ve babam geldimi telefonları değiştiriyoruz dışarı çıkıyorum nokia görenler oooo felan diyo sonra symbian belle diyorum ooo reis güncellemişsin felan diyolar kendi telefonumla çıkıyorum android ne a,q diyolar ama forumdakiler o kadar bilgiliki (kendilerince) symbiana laf atıyolar
adamlar destek verse suçç vermese gene suç napsınlar ? forumdakilerimi dinleseler acaba symbian kullananlarda kalsa ortada dime
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darkaura 7 yıl
joevitti
Anna, Belle, Carla, Donna...Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich...nasıl anlatsam sana, ilk harflere baksana..

iyiymis :)
listeye android 5 Jellybean de eklendi.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
e-militarist
kaansam carla ile DONMA daha güzel olurdu :D
PUAHAHAHAHAHA! Gül gül öldük ///////// Donna hele bir çıksında satarız telleri 1ghz üstü tel alırız bizde. Bir daha mı gelicez dünyaya. İnadına Symbian.

Allah rahmet eylesin diyecemde , kabirden okuyamazsın sanırım... işte kalanlarada ibret olur , gülerken dikkat ederlerde "gül gül ölmezler"
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