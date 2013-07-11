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Nokia Lumia 1020 modelinin kamera özellikleri detaylanıyor

5 yıl
2b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1020 modelinin kamera özellikleri detaylanıyor

Nokia'nın akıllı telefon kameralarında standardı değiştirmesi beklenen 41MP sensörlü Lumia 1020 modeli için geri sayım devam ederken, kamera ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Daha önce gelen bilgilerde 808 PureView modelindeki sensörden daha gelişmiş olacağı ifade edilen yeni sensör 32MP ve 5MP çözünürlükte eşzamanlı olarak, 4:3 oranında ise 38MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor.5MP çözünürlükteki fotoğraf 7 adet pikseli tek piksel toplayarak kayıpsız zoom yapabilme imkanı tanıyor.

Yeni bilgilere göre ise Nokia PureView teknolojisini iki evreye ayırdı. İlki PureView 808 ile gelen 1. evre iken, diğer ise Lumia 1020 ile gelen ikinci evre. 

İkinci evrede yer alan PureView kamerası 3x kayıpsız zoom yapabilirken, tam optik görüntü sabitleme de (OIS) sensörün yanında yer alıyor. Bunun yanında 6 lensli ZEISS optikler, Xenon flaş, düşük ışıkta 30 kare/saniye Full HD video çekimi için LED flaş, Nokia Pro ve Smart Camera uygulamaları dev sensörün diğer özellikleri arasında.

Lumia 1020 ile gelecek diğer bir yenilik ise HAAC mikrofonları ile stereo ses kaydı yapılırken, birden fazla hoparlör ile en yüksek ses kalitesinin yakalanması. Diğer tarafından modelin 64GB kapasiteli versiyonu bazı operatörlere özel olarak satışa sunulacak. 

Modelin bazı özellikleri ise Lumia 920 ailesi ile aynı olacak. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte süper hassas dokunmatik ekran, 2000mAh batarya bunların arasında sayılabilir. Farklı olarak ise 2GB RAM, 64GB özel kapasiteli versiyon, Gorilla Glass 3 panel özellikleri bulunacak. 

Model 10.4mm kalınlığında ve 158gr ağırlığında. Bataryası 63 saat müzik oynatımı ve 13 saat 3G ile konuşma süresi veriyor. Modelin tahmin edilen perakende satış fiyatı ise 699$. 

http://www.phonearena.com/news/Purpoted-Nokia-Lumia-1020-specs-sheet-leaks-3x-zoom-OIS-six-lens-optics-stereo-sound-recording_id45169 Yorum Yaz
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hawloo 5 yıl en beğenilen
3x kayıpsız zoom
Daha fazla batır şunlara Nokia ;)
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hawloo 5 yıl
Arkadaşlar bu fotoğraflara odaklanalım. Anticiler çok konuşmaz belki.
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2 Yanıt Yanıtla +6
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onur01651 5 yıl

808de bunu görmüşken...

LUMİA 1020
6X ZOOM 720P
DEEP BASS RECORDER
İLE GELİYOR
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saruman_me 5 yıl
nokia tasarımda 1 numara hayatımda hiç bu kadar güzel logar kapağı görmedim..
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sharpie 5 yıl
aynı mesajı her başlığa yazıyorsun sanırım.
sanırım o lögar kapağı tasarımınını havada paraşütle atlarken moda kataloğu çekimi yapabilecek kadar iyi kameram var diyerek milleti kandıran htc one x çilere kapak olsun diye yaptı.anladın sen onu.
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Dexter Morgan 5 yıl
kameranın telefonu var
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MrtAltg 5 yıl Dexter Morgan
Gregor Mendel

kameranın telefonu var

bu lafın gideceği tek yer galaxy zoom olur herhalde :)

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sharpie 5 yıl
mobile.donanimhaber.com/...

Ana başlık.
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flexii_87 5 yıl
ISO 100 PERFORMANSI


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Sucuklu Pizza 5 yıl
Ya saçma saçma konuşmayın Nokia Symbian ve WP'de batarya tüketimini dengeledi Android gibi bataryayı içmiyor. Ne Nokia fanıyım ne başka marka ama saçma saçma konuşmayın Nokia batarya ve kamerayı iyi yapıyor keşke başka işletim sistemi koysaymış diye bende diyorum çünkü WP'nin özelleştirilememesini sevmiyorum.
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matrix22 5 yıl
2000 mah




keşke ekran 5 inc olsaydı
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mipa90 5 yıl
xperia sp de xenon flash yok ekran aynı 2370 mah. xenon flashlı kameraya 2000 mah yetersiz.
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casperfriendly 5 yıl
Hayelimde nokiayi androidde görmek var 41 mp kamera snapdragon 800 kaliteli ince bir tasarım 7 mm en fazla 5 inç ekran 3000 mah batarya çok mu şey istiyorum.... androide geç nokia ....
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kızgınjapon 5 yıl
erci501
Eğer 920 deki işlemciyle gelirse o gün şunu söylerim.Eşşekten adam olur nokia dan bi cacık olmaz.iyi bir işlemciyle gelirse S3 ü satar alırım.

fandroidcielrin en çok kullandığı söz bu yıl : donanım önemli değil artık önemli olan yazılım
e kardeşim benim , adamlar ram gerektirmyen sisteme 2gb ram koydular wp nin en güçlü telefonu hangi uygulama gelirse gelsin bu telefonda çalışacak üstüne 2012 'nin en güçlü işlemcisini kullanıyo + olarak ekran hd , fullhd değilki gereksiz donanım kullansınlar buda yetmediyse + olarak kullandığı işlemcinin mali 400 den daha iyi yani işlemcisinin s3 den daha iyi olduğunu söylemem gerek donanım olarak note 2 den de daha güçlü :)
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casperfriendly 5 yıl
nokia telefon pazarlamayı bıraksın fotoğraf makinesi pazarlasin canona rakip olur böyle giderse....
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godless turtle 5 yıl
wolverine55
nokia yakında akıllı telefon işini bırakıp fotoğraf makinası sektörüne girerse şaşırmıyacağım . adamlar fotoğraf konusunda akıllı telefondan daha başarılı :)

Bence Nokia'nın yaptığı takdir edilesi bir şey.
CPU, GPU, RAM, Batarya ve Ekranı bir şekilde temin edip, üzerine Android işletim sistemi çakan akıllı telefon yaptım diye dolanıyor zaten.
En azından Nokia bir konuda uzmanlaşıp, en iyisini vermeye çalışıyor.
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bkaakco 5 yıl
Şimdi bu telefon mu kamera mı? Yoksa ikisi de mi?
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