Nokia Lumia 1020 modelinin kamera özellikleri detaylanıyor





Nokia'nın akıllı telefon kameralarında standardı değiştirmesi beklenen 41MP sensörlü Lumia 1020 modeli için geri sayım devam ederken, kamera ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.





Daha önce gelen bilgilerde 808 PureView modelindeki sensörden daha gelişmiş olacağı ifade edilen yeni sensör 32MP ve 5MP çözünürlükte eşzamanlı olarak, 4:3 oranında ise 38MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor.5MP çözünürlükteki fotoğraf 7 adet pikseli tek piksel toplayarak kayıpsız zoom yapabilme imkanı tanıyor.





Yeni bilgilere göre ise Nokia PureView teknolojisini iki evreye ayırdı. İlki PureView 808 ile gelen 1. evre iken, diğer ise Lumia 1020 ile gelen ikinci evre.





İkinci evrede yer alan PureView kamerası 3x kayıpsız zoom yapabilirken, tam optik görüntü sabitleme de (OIS) sensörün yanında yer alıyor. Bunun yanında 6 lensli ZEISS optikler, Xenon flaş, düşük ışıkta 30 kare/saniye Full HD video çekimi için LED flaş, Nokia Pro ve Smart Camera uygulamaları dev sensörün diğer özellikleri arasında.





Lumia 1020 ile gelecek diğer bir yenilik ise HAAC mikrofonları ile stereo ses kaydı yapılırken, birden fazla hoparlör ile en yüksek ses kalitesinin yakalanması. Diğer tarafından modelin 64GB kapasiteli versiyonu bazı operatörlere özel olarak satışa sunulacak.





Modelin bazı özellikleri ise Lumia 920 ailesi ile aynı olacak. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte süper hassas dokunmatik ekran, 2000mAh batarya bunların arasında sayılabilir. Farklı olarak ise 2GB RAM, 64GB özel kapasiteli versiyon, Gorilla Glass 3 panel özellikleri bulunacak.





Model 10.4mm kalınlığında ve 158gr ağırlığında. Bataryası 63 saat müzik oynatımı ve 13 saat 3G ile konuşma süresi veriyor. Modelin tahmin edilen perakende satış fiyatı ise 699$.

http://www.phonearena.com/news/Purpoted-Nokia-Lumia-1020-specs-sheet-leaks-3x-zoom-OIS-six-lens-optics-stereo-sound-recording_id45169