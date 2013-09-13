Nokia Lumia 1520 modeli Eylül sonunda tanıtılıyor, Kasım'da satışta





Nokia'nın Phablet pazarına adım atmasını beklediğimiz 6 inçlik Lumia 1520 modeli ile ilgili sızınıtılar devam ederken, lansman ve satış tarihleri de netleşmeye başlıyor.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Lumia 1520 modelinin 26 Eylül'deki New York etkinliğinde tanıtılması kesinleşti. Modelin satışına başlayacak ilk operatör ise Kasım ayında ABD'li AT&T olacak. Bilindiği gibi ABD pazarına daha çok nüfuz etmek isteyen Nokia, lansmanları bu ülkede yaparak satış önceliğini de vermekteydi.





Lumia 1520 modelinin bilinen özelliklerine geçtiğimiz zaman ise 6 inçlik Full HD ekranla karşılaşıyoruz. Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile gelecek olan bu desteğin yanında muhtemelen Snapdragon 800 olacağı düşünülen 4 çekirdekli güçlü bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.





Modelin 20MP çözünürlükte bir PureView kameraya sahip olacağı iddiaları ise cihazın aynı anda hem 5MP hem de 16MP çözünürlükte fotoğraf çekebildiğini gösteren ayar menüsü görselleri ile güçlenmeye başladı.





Cihazda 2GB RAM yer alırken, 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile destekleniyor. Batarya konusunda ise 3400mAh gücüne kadar çıkılabileceği şeklinde iddialar mevcut. Böylece sınıfının en güçlü bataryalarından birisine sahip olacak.





Tahminler Lumia 1520 modelinin Kasım ayı sonları Aralık ayı başları gibi global olarak piyasaya çıkacağı yönünde. Fiyatlandırma ile ilgili bir bilgi yok.

http://wmpoweruser.com/evleaks-nokia-lumia-1520-to-launch-on-the-26th-september/