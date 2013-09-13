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Nokia Lumia 1520 modeli Eylül sonunda tanıtılıyor, Kasım'da satışta

5 yıl
1,5b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1520 modeli Eylül sonunda tanıtılıyor, Kasım'da satışta

Nokia'nın Phablet pazarına adım atmasını beklediğimiz 6 inçlik Lumia 1520 modeli ile ilgili sızınıtılar devam ederken, lansman ve satış tarihleri de netleşmeye başlıyor.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Lumia 1520 modelinin 26 Eylül'deki New York etkinliğinde tanıtılması kesinleşti. Modelin satışına başlayacak ilk operatör ise Kasım ayında ABD'li AT&T olacak. Bilindiği gibi ABD pazarına daha çok nüfuz etmek isteyen Nokia, lansmanları bu ülkede yaparak satış önceliğini de vermekteydi. 

Lumia 1520 modelinin bilinen özelliklerine geçtiğimiz zaman ise 6 inçlik Full HD ekranla karşılaşıyoruz. Microsoft'un Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile gelecek olan bu desteğin yanında muhtemelen Snapdragon 800 olacağı düşünülen 4 çekirdekli güçlü bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

Modelin 20MP çözünürlükte bir PureView kameraya sahip olacağı iddiaları ise cihazın aynı anda hem 5MP hem de 16MP çözünürlükte fotoğraf çekebildiğini gösteren ayar menüsü görselleri ile güçlenmeye başladı. 

Cihazda 2GB RAM yer alırken, 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile destekleniyor. Batarya konusunda ise 3400mAh gücüne kadar çıkılabileceği şeklinde iddialar mevcut. Böylece sınıfının en güçlü bataryalarından birisine sahip olacak.

Tahminler Lumia 1520 modelinin Kasım ayı sonları Aralık ayı başları gibi global olarak piyasaya çıkacağı yönünde. Fiyatlandırma ile ilgili bir bilgi yok. 

http://wmpoweruser.com/evleaks-nokia-lumia-1520-to-launch-on-the-26th-september/ Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
ÇÖP



Diyeni
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eozenir 5 yıl
çok iyi bir telefon. apple ve samsung alacağıma kadar bunu alırım.
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Switch- 5 yıl zeytun389577
zeytun389577

lan siz kimsinizde nokia öldü nokia battı artık nokia alınmaz nokia çöp microsoft tan adam olmaz falan filan diyonuz... eminimki kullandıgınız pc lerde microsoft işletim sistemi calısıyodur... haa nokia konusuna gelecek olursak bu lumia 1520 cıkınca görecez çöpmü olacak yoksa en hızlı telefonmu olacak ....

Boş insanların boş safsataları işte..
Mikrosoftu beğenmiyolar

zeytun389577lan siz kimsinizde nokia öldü nokia battı artık nokia alınmaz nokia çöp microsoft tan adam olmaz falan filan diyonuz... emin...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bari 5 cinç yapsaydın nokia güzel telefon yapmışssın ama bu seferde çok büyük
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uA006 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

bari 5 cinç yapsaydın nokia güzel telefon yapmışssın ama bu seferde çok büyük

telefon serileri 4,5", telefon/tablet modelleri 6" yapmışlar. zaten 5" ya da 5,5" bir model çıkarsalar arayüz gereği kenarlarda siyah boşluk kalır. w8 kutulardan oluştuğu için 4,5" için 4 küçük/2 büyük kutu, 6" için 6 küçük/3 büyük kutu olarak tasarlamışlar ki mantıklı.

ben 4,5" ile 5" arasında çok fark olacağını sanmıyorum, 4,5" de iş görür.
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Pipe Hammer 5 yıl
5s i mi alsam note 3 ü veya l1520 yi mi beklesem bilemedim şimdi
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DSGNRY 5 yıl
bataryası güçlü ve çok pahalı olmaz ise Microsoft çok kazanır bu modelden, ama söylediğim iki madde çok şeyi etkiler....
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alimmm78 5 yıl Pipe Hammer
kralkerem
5s i mi alsam note 3 ü veya l1520 yi mi beklesem bilemedim şimdi


Bence note 3 daha güzel duruyor.
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VoLVoXxX99 5 yıl
uA006
Tam 1020 almaya karar verdim, 1520 cikti. Biraz daha ozellikleri kesinlessin ona gore karar veririz artik.

1020 al bence. bu biraz salata tabağı havasında
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IBreak4LoveI 5 yıl
wp o donanım ile gayet akıcı ve seri olur 512 mb ram de bile gayet akıcı olan işletim sistemi 2 gb ram da neler yapar gerçekten :)
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mert1907 5 yıl
Her zaman soyluyoruz donanım onemlıdır ancak yazılımla uyumlu calısmassa bi anlam ifade etmez. Apple bu mantikla gittiginden IOS stabilite de tartisilmaz. WP de stabil ama eksikleri var ve acilen giderilmeli.
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Musfel 5 yıl
Yanlardaki ve üstteki çerçeve-boşluklar çokmu fazla sanki..
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Utku 5 yıl Musfel
Musfel

Yanlardaki ve üstteki çerçeve-boşluklar çokmu fazla sanki..

Ana ekrandaki kutucuklar ekranin en dibine kadar oturmuyor.

en ustteki pil, sebeke vs. Gosterrn ikonlarin uzerinde de ekran devam ediyor az bir sey.

mobile.donanimhaber.com/...
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SystemApps 5 yıl
6inç çok büyük ama özellikleri çok iyi...
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VlknFX 5 yıl
Nokia nın telefonları siyam ikizleri gibi hepsi birbirine benziyor :)
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fuckulteli 5 yıl
Microsoft satın almayı tamamlamadı mı, Microsoft Lumia diye çıkmayacak mı yeni cihazlar?
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Basteryus 5 yıl fuckulteli
fuckulteli

Microsoft satın almayı tamamlamadı mı, Microsoft Lumia diye çıkmayacak mı yeni cihazlar?

Satın alma 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak diye yazıyordu haberlerde.
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hawloo 5 yıl fuckulteli
fuckulteli
Microsoft satın almayı tamamlamadı mı, Microsoft Lumia diye çıkmayacak mı yeni cihazlar?

Nokia Lumia, Nokia Lumia olarak kalacak.
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free4200 5 yıl
zeytun389577
lan siz kimsinizde nokia öldü nokia battı artık nokia alınmaz nokia çöp microsoft tan adam olmaz falan filan diyonuz... eminimki kullandıgınız pc lerde microsoft işletim sistemi calısıyodur... haa nokia konusuna gelecek olursak bu lumia 1520 cıkınca görecez çöpmü olacak yoksa en hızlı telefonmu olacak ....

Windows başka Windows Phone başka. Kullanınca anlıyorsunuz.
Ayrıca bu devamlı WP yi az ram tüketiyor diye öven arkadaşlar WP nin uygulamalarının bellekte aşırı yer kapladığının dezavantajından hiç bahsetmiyor nedense. Lütfen burada insanları doğru bilgilendirelim...
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İronik Adam 5 yıl free4200
free4200

zeytun389577

lan siz kimsinizde nokia öldü nokia battı artık nokia alınmaz nokia çöp microsoft tan adam olmaz falan filan diyonuz... eminimki kullandıgınız pc lerde microsoft işletim sistemi calısıyodur... haa nokia konusuna gelecek olursak bu lumia 1520 cıkınca görecez çöpmü olacak yoksa en hızlı telefonmu olacak ....



Windows başka Windows Phone başka. Kullanınca anlıyorsunuz.
Ayrıca bu devamlı WP yi az ram tüketiyor diye öven arkadaşlar WP nin uygulamalarının bellekte aşırı yer kapladığının dezavantajından hiç bahsetmiyor nedense. Lütfen burada insanları doğru bilgilendirelim...




Bellekte aşırı yer kaplamıyor sadece olduğundan fazla yer istiyor. Ama kaplamıyor.
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