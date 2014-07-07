Nokia, Lumia 1525 amiral gemi modelini hazırlıyor olabilir





Geçen yıl lanse ettiği amiral gemi modeli Lumia 1520 modelinin üzerine bu yıl için McLaren adında Snapdragon 805 yongasetli yeni bir modeli duyurması beklenen Nokia'nın bir geçiş modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi.





Evleaks tarafından verilen bilgiye göre Nokia, hali hazırdaki amiral gemi modeli Lumia 1520'nin Snapdragon 801 yongaseti ile güncellenmiş devam versiyonu Lumia 1525 üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi Lumia 1520 modeli Snapdragon 800 yongaseti üzerinde çalışıyor ve rakiplerine göre biraz eskimiş durumda.





Snapdragon 801 yongaseti ile birlikte hem işlemci hem de grafik birimi olarak Lumia 1525 modeli bir miktar daha hızlı olacak. Bunun arayüz ve oyunlara da olumlu olarak yansıyacağı belirtiliyor.





Yongasetinden kaynaklı olarak Lumia 1525 modelinde bazı ekstralar daha olacak. Bunlar aynı anda iki SIM kartı akıcı kullanabilme teknolojisi DSDA, daha hızlı eMMC 5.0 dahili bellek standardı, daha hızlı görüntü işleme yongası şeklinde sıralanıyor. Bunların haricinde Lumia 1525'in Lumia 1520'den donanım olarak farklı olmayacağı tahmin ediliyor. Elbette işletim sistemi Windows Phone 8.1 olacak.





Lumia 1525 ABD'deki AT&T, Verizon ve T-Mobile operatörleri için satışa çıkacak. Bu da sadece bu ülkeye özel bir model olacağı kanaatini uyandırıyor. Nokia tarafında şimdilik yeni model ile ilgili bir teyit yok.

http://wmpoweruser.com/more-details-about-the-nokia-lumia-1525-leaked/