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Nokia, Lumia 1525 amiral gemi modelini hazırlıyor olabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, Lumia 1525 amiral gemi modelini hazırlıyor olabilir

Geçen yıl lanse ettiği amiral gemi modeli Lumia 1520 modelinin üzerine bu yıl için McLaren adında Snapdragon 805 yongasetli yeni bir modeli duyurması beklenen Nokia'nın bir geçiş modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Evleaks tarafından verilen bilgiye göre Nokia, hali hazırdaki amiral gemi modeli Lumia 1520'nin Snapdragon 801 yongaseti ile güncellenmiş devam versiyonu Lumia 1525 üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi Lumia 1520 modeli Snapdragon 800 yongaseti üzerinde çalışıyor ve rakiplerine göre biraz eskimiş durumda. 

Snapdragon 801 yongaseti ile birlikte hem işlemci hem de grafik birimi olarak Lumia 1525 modeli bir miktar daha hızlı olacak. Bunun arayüz ve oyunlara da olumlu olarak yansıyacağı belirtiliyor. 

Yongasetinden kaynaklı olarak Lumia 1525 modelinde bazı ekstralar daha olacak. Bunlar aynı anda iki SIM kartı akıcı kullanabilme teknolojisi DSDA, daha hızlı eMMC 5.0 dahili bellek standardı, daha hızlı görüntü işleme yongası şeklinde sıralanıyor. Bunların haricinde Lumia 1525'in Lumia 1520'den donanım olarak farklı olmayacağı tahmin ediliyor. Elbette işletim sistemi Windows Phone 8.1 olacak. 

Lumia 1525 ABD'deki AT&T, Verizon ve T-Mobile operatörleri için satışa çıkacak. Bu da sadece bu ülkeye özel bir model olacağı kanaatini uyandırıyor. Nokia tarafında şimdilik yeni model ile ilgili bir teyit yok. 

http://wmpoweruser.com/more-details-about-the-nokia-lumia-1525-leaked/ Yorum Yaz
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Vinewood 4 yıl en beğenilen
s800 eskidimi


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infinite 4 yıl
ulan Snap 800ü 'de eskittiniz ya pes! 801 + olarak çamaşır bulaşık yıkayıp ev gelirlerine mi katkı sağlıyor...
bu hafta istemeye istemeye cihaz fazlalığından Lumia 920'mi sattım ne memnun ayrıldım cihazdan hala hızı yaptığı işler çok yeterli ki bu habere göre 920 mağara cihazı...
ulan Snap 800ü 'de eskittiniz ya pes! 801 + olarak çamaşır bulaşık yıkayıp ev gelirlerine mi katkı sağlıyor...bu hafta istemeye istemeye cihaz fazlalığında...
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Yanıtla +16
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gholen 4 yıl
800 ile 801 arasında bir miktar fark var ama bana kalırsa wp8 li bir cihaz için kaale alınmayacak bir fark
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OldGamers86 4 yıl
Rekabet sözde son kullanıcıya yarıyor. Şuraya bak sd800 eskimişmiş.. bak hele.. la havle.
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skyrime2828 4 yıl
Nokia once 1520yi satsin sira digerine gelir. Sonra "niye batiyor bu sirket?" Wp da donanim hic farketmiyor gerek yok boyle seylere.
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Real Woods 4 yıl
Wp kasmaz demişler adam gibi oyun uygulama yok tabi kasmaz
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The Tenth Doctor 4 yıl
S600'lü active'ıma eskidi dedirtmiyorum ben adamlara bak
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Umutcan 4 yıl
Üreticiler bu seneyi 801 ile geçiştirdiler SoC yokluğundan. Bu seneki modeller pek kayda değer bir artış sağlamadı, çünkü geçen sene ile aynı chipset, sadece az overclock yapılmış.
Bence parası bol gelip her sene cihaz değiştirenler bile en azından eylül ve sonrasındaki s805'li cihazları beklesin ki değsin bari.
Mesela sony Z1'in üstüne Z2'yi neden çıkardı halen çözemedim bile. Tıpkısının aynısı cihaz.
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prof.exx 4 yıl
Aslında kimse Donanım habere girmese telefonunun eskidiğini farketmez bile. Bir nevi siz tetikliyorsunuz insanları, siz vesile oluyorsunuz yeni telefon almak için milyarların harcanmasına. Biraz insaflı olun s800'e eskidi demek sorumluluk ister heleki bu windows phone dual core işlemciyle bile canavar oluyorken s800'e eski demekte neyin nesi?
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rainman76 4 yıl
bu telefon adnroid olsa idi alırdım.androidi sevenler olarak wm bize hitap etmiyor.keşke android versiyonunuda çıkarsalar. wm mi android mi fazla satıyor görebilseydik
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hawloo 4 yıl
Nokia amiral gemi gibi saçma sapan şeylerle uğraşmaz.
Her ürettiği telefon birer amiral gemi değerindedir. Bütçe ve insanların beklentilerine göre hazırlanır.
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Tesla Nikola 4 yıl
810 kadar hepsi oc lenmis versiyonu..805 de sadece adreno 420 var baska bir espirisi yok
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cosica 4 yıl
rakiplerine göre eskimiş derken rakibi var mı ki anlamadım? rakip olayı sadece Android cephesinde var. Windows ve Ios kendi çapında.
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veleciraptor 4 yıl
Lumia 520 kullanıyorum ve en ufak bir takılma ya da yavaşlama hissetmiyorum. Cep telefonunda Autocad kullanmadığım sürece de işlemcisi en son bakacağım şey olmaya devam edecek.
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atkosturanadam 4 yıl veleciraptor
veleciraptor
Lumia 520 kullanıyorum ve en ufak bir takılma ya da yavaşlama hissetmiyorum. Cep telefonunda Autocad kullanmadığım sürece de işlemcisi en son bakacağım şey olmaya devam edecek.

Bende lumia 620 var haftada en az 2 kere donma yapiyor
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michael01 4 yıl
805 nedir ya en az 900 ya da 900 ac ab 901 filan istiyorum 800lü işlemcilerin devri bitti
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