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Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

7 yıl
25,3b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango'yu kullanan Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'nin önemli satış sitelerinden Clove, ön siparişli satışa başladı. Clove, Lumia 610 için vergiler dahil 228 Pound (~648 TL), Lumia 900 için vergiler dahil 486 Pound (~1381 TL) fiyat belirlemiş. Öte yandan akıllı telefonların renk seçenekleri ve stoklara giriş tarihleri henüz kesinlik kazanmamış.
Kısaca hatırlatmak gerekirse Nokia Lumia 610, 800 MHz saat hızında çalışan işlemci, 256 MB RAM, 3.7-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 8 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A-GPS, 720p video kaydedebilen 5 megapiksel kamera ve 1300 mAh batarya özelliklerine sahip.
Lumia 900 ise 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon platformu, Adreno 205 grafik birimi, 512 MB RAM, 4.3-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A-GPS, 720p video kaydedebilen Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel kamera ve 1830 mAh batarya ile ön plana çıkıyor.
Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Lumia 900 benim ilgimi çekiyor evet nokia donanım konusunda çok cimri olabilir ama arkadaşlar 4 çekirdekli olupta pili yarım gün anca giden bir telefon ne işe yarar.1840 mah batarya olması çok iyi olmuş wp7 zaten çok hızlı bir sistem bu işlemci her türlü yeterli,tamam oyunlarda tegra 3 ya da diğer çift çekirdekliler iyi olabilir ancak bir telefonda ne oynamayı planlıyorsunuz..şu anki oyunların hiç biri çok yüksek donanımlara ihtiyaç duymuyor..ve telefonun da belli bir amacı vardır.hardcore oyun konsolda oynanır kontroller,pil ömrü vs gibi etkenlerden dolayı o yüzden bence pil sorununu halletmedikleri sürece yani şuan için 4 çekirdek ve benzeri güçlü donanımlar israftan başka bir şey değil...
Lumia 900 benim ilgimi çekiyor evet nokia donanım konusunda çok cimri olabilir ama arkadaşlar 4 çekirdekli olupta pili yarım gün anca giden bir telefon ne işe ...
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acmtncy 7 yıl
lumia 900 için fiyat çok yüksek. şimdi kimse ama wp7 az donanım istiyor demesin ekran, hafıza, kamera olarak da orta sınıf bir android düzeyinde bu telefon.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben avusturya da yada yasiyorum bende siparis verdim lumia 900 den birtane lumia 800 üm var cook cook menmun kaldim esiminde iphone 4s i var onun oynadigi oyunlari lumia 800 le dahada akici oynuyorum hemde hafizada 3 gb lik bos bi alan oldugu halde iphonede ise 5 gb lik bi bos alan oldugu halde hafiften kasma hissettiriyor browser derseniz lumia 800 ucuyordu resmen kac defa test ettim iphone ile lumia 800 ü lumia %30 daha hizli iphone 4s ten turkiyede olmayan bir telefonu elestiriyorsunuz anlamiyorum birseyi elestirmeden once kullanin elinize alin deneyin kulaktan duyma degil kendiniz deneyin ben lumia 800 den cook cook menmun kaldim ki lumia 900 siparis verdim imkani olanada tavsiye ederim isletim sistemine laf atmayin kisadan bi soz soyleyim ' AZ YAKAN COK KACAN ' bir telefon anlayin iste...;)
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BMW 528 7 yıl
tr ye gelecek biri yokmu lumia 800 veya 900 alsak
cidden alıcıyım arıyorum.ip4 den sıkıldım
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DH Misafiri 7 yıl
1000 TL yakın bir harcama kapasitesi var pantolonumun cebinin sizce ne alayım arkdaşlar nokıa yı çok severim adamlar kaliteli donanım üretiyorlar servisi ise üzerine yok. ama hani hem nette hızlı gezinmek istiyorum hem geniş ekran hemde genel geçer uygulamaları açabilmesini istiyorum siz ne tavsiye edersiniz tşşkler şimdiden (acil biyokimyadan slmlar dr.serhat)
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astegon 7 yıl
Windows Phone 7.5 Mango resmi olarak çıkmadan bu telefonlar TR'ye gelmez... Çünkü Türkçe dil desteği mevcut 7'de yok. 7.5 ile gelecek.

Biraz bekleyin tahminen en geç Haziran gibi gelecektir.

Ve evet çok fena sallanacak bence, sadece nokia değil htc'nin modelleri de gelir elbet.
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Master-Fİ 7 yıl
Lumia 900 kesinlikle hem tasarim hem donanim hemde işletim sistemiyle nokianin gelmiş gecmiş en iyi cihazi.
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inexo 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Lumia 900 kesinlikle hem tasarim hem donanim hemde işletim sistemiyle nokianin gelmiş gecmiş en iyi cihazi.

Aynen
tutması için fiyat abartılı olmamalı ama yüksek bence
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:.:KaNkY:.: 7 yıl
umarım Türkiye'ye de böyle uygun bir fiyatla gelir çok hoşuma gidiyor hem kasası hem işletim sistemini merakla bekliyorum
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Húrin 7 yıl
Fiyatlara bak diyen lumia 610 nun donanımına sahip galaxy ace kaç lira ? 550 tl civarı ki ekranı daha küçük onu geçtim wp 7 nin akıcılığıda var. Evet tam wp 7.5 değil ama android 1.6 2.1 2.2 2.3 4.0 da değil( görende her telefon farklı işletim sistemi kullanıyo sanar ) Alt segment dışında 1. jenerasyon da dahil olmak üzere bütün wp7li cihazlar wp8 güncellemesi alıcak nasıl androidde alt segment bi yere kadarsa wp7 de de wp7.5 a kadar güncelleniyor. Telefon Türkiyeye gelmemiş olabilir ama en önemli şeylerden biri reklam şuan bütün dünyada her yerde karşınıza çıkıyor. Donanım ise hala 512 mb ramli iphone 4s in çalıştırdığı oyunları 1 gbli androidler kaldıramıyor (bkz: infinity blade 2 ) Ancak lumia 800'ün iphone 4s ten daha fazla sattığı ülkeler gibi bi gerçekte var. Beğenmiyo , nefret ediyo yada günde 10 kere nokia yı batırabilirsiniz. Sonuçta sizin kararınız .
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wustti 7 yıl
1zagmuk
mrhb arkdşlar sizin fikirlerine ihtiyacım var araştırma yapıyorum ama sonuçlar hep reklam kokan hareketler bu sebeble hangi tel iyi ihtiyacımı gideriri bilmiyorum ... 1000 tl civarı harcama yapabilrim ondan dolayı sizden bir yardımmm istiyorum hangi teli öneririsiniz ve neden tavsiye ettiğinizi yazabilseniz şimdiden çok tşkler :)(acil biyokimyadan dr. serhat )

benim fikrim şu anda telefon almak için en yanlış zamanı seçmişsiniz imkanınız varsa beklemenizi şiddetle tavsiye ederim :)
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wustti 7 yıl
fearles46
millet ilk ios ve android ile tanıstı ya nokia ve windows işletim sistemini beğenmiyor lumia 610 android veya ios olsaydı abovvv nasıl birşey yapmışlar dersiniz he unutmadan kullanmadığınız denemediğiniz telefonları gelipte burda kotulemeyın ıllakı her işletim sisteminin ayrı ayrı güzellikleri vardır bu kadar karamsar olmayın ilk cıkan telefonlardada b kadar ozellik arıyormuydunuz merak ettim

şimdi yep yeni bi marka doğuyor olsa sence eski 2 satırlı siyah beyaz takozlardan mı üretmeli yoksa yeni firmalarla rekabetçi ürünler üretip arkadan geldiği için ona göre fiyat politikası mı belirlemeli...
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wustti 7 yıl
hahaha fiyatlara bak ya biri tam win7,5 bile değil kırpıp kırpıp koyuyorlar diğerinin fiyatına bak yaptığı işe bak tamam donanımı konusunda şartlar olabilir eyvallah ama bu fiyatlar nedir kardeşim bunun win8 i var belki win8,5 ve win9 u olacak bu cihazlar bu donanımla yeni gücellemeleri alamazlar biri zaten tam 7,5 bile değil ama maşallah fiyatları almış yürümüş :) nokia ucuza gidiyo bunlar bence bu fiyatların 2 katına sat!!!
yok yok nokia adam olmicak...
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DH Misafiri 7 yıl
bence nokia diger telefonlarını beklemekte fayda var cunku ilk wp7 deneyimi yeni gelecek ozellikleer belli ıphone 4 den 4s gecis gibi olcak bende cift cekridek islemci 2 cift cekirdek gpu olcagını dusunuyorum... ingilterde 1381 tl olan telefon turkiyede ne kadar olur? bu fiyata degmez tek cekirdekli telefona vermeye diger telefonlarını bekliycem...
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
Lumia 900 benim ilgimi çekiyor evet nokia donanım konusunda çok cimri olabilir ama arkadaşlar 4 çekirdekli olupta pili yarım gün anca giden bir telefon ne işe yarar.1840 mah batarya olması çok iyi olmuş wp7 zaten çok hızlı bir sistem bu işlemci her türlü yeterli,tamam oyunlarda tegra 3 ya da diğer çift çekirdekliler iyi olabilir ancak bir telefonda ne oynamayı planlıyorsunuz..şu anki oyunların hiç biri çok yüksek donanımlara ihtiyaç duymuyor..ve telefonun da belli bir amacı vardır.hardcore oyun konsolda oynanır kontroller,pil ömrü vs gibi etkenlerden dolayı o yüzden bence pil sorununu halletmedikleri sürece yani şuan için 4 çekirdek ve benzeri güçlü donanımlar israftan başka bir şey değil...
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