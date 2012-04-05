Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7.5 Mango'yu kullanan Nokia Lumia 610 ve Lumia 900 için İngiltere'nin önemli satış sitelerinden Clove, ön siparişli satışa başladı. Clove, Lumia 610 için vergiler dahil 228 Pound (~648 TL), Lumia 900 için vergiler dahil 486 Pound (~1381 TL) fiyat belirlemiş. Öte yandan akıllı telefonların renk seçenekleri ve stoklara giriş tarihleri henüz kesinlik kazanmamış.



Kısaca hatırlatmak gerekirse Nokia Lumia 610, 800 MHz saat hızında çalışan işlemci, 256 MB RAM, 3.7-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif ekran, 8 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A-GPS, 720p video kaydedebilen 5 megapiksel kamera ve 1300 mAh batarya özelliklerine sahip.

Lumia 900 ise 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon platformu, Adreno 205 grafik birimi, 512 MB RAM, 4.3-inç - 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, A-GPS, 720p video kaydedebilen Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel kamera ve 1830 mAh batarya ile ön plana çıkıyor.

