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Nokia Lumia 719 model adı Bluetooth SIG onayında ortaya çıktı

7 yıl
4,1b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın 6 yeni modelle MWC 2012 fuarında boy göstermeye hazırlandığı haberlerinden sonra farklı bir model adı da Bluetooth taşıyan cihazların onayından geçtiği Bluetooth Özel İlgi Grubu - SIG başvurusunda ortaya çıktı.
Başvuruda ortaya çıkan modelin adı Lumia 719. Nokia tarafından cihaz hakkında resmi bir doğrulama gelmedi ancak geçen yıldan bu yana isim hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.
Bluetooth SIG başvurusunda Lumia 719 modeli için çok yönlü, kullanıcılara kolay ve akıcı bir deneyim sunan iyi tasarlanmış bir akıllı telefon tanımlaması yapılmış. Facebook ve Twitter sosyal ağlarına entegrasyon, 5MP kamera, HD video kaydı şeklinde belirtilen özellikleri Lumia 710 modeli ile benzerlik arzediyor. Ancak Lumia 719 modelinin tam olarak hangi donanıma sahip olduğu bilinmiyor.
Başvuru modelin Asya, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerinde satışa sunulacağını işaret ediyor. Bazı kaynaklar Lumia 719 modelinin farklı operatörler için optimize edilmiş Lumia 710 modeli olabileceğini iddia ediyor. MWC 2012 fuarında tanıtılacak 7. modelin Lumia 719 olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.
 

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quzman 7 yıl
Nokia tarafından cihaz hakkında resmi bir doğrulama gelmedi ...
Daha adı konmamış bir cihazın görseli nasıl olabiliyor ?
Bi şey ürettik aha böyle ama daha isim vermedik ... CEO'muz kulağına üfleyecek inşallah ...
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danGerfuLL 7 yıl quzman
quzman

Nokia tarafından cihaz hakkında resmi bir doğrulama gelmedi ...

Daha adı konmamış bir cihazın görseli nasıl olabiliyor ?
Bi şey ürettik aha böyle ama daha isim vermedik ... CEO'muz kulağına üfleyecek inşallah ...

phonearena.com/...

Fotoğraf Lumia 710'un fotoğrafı.

Ekrem beyin not olarak görselin 710'a ait olduğunu bildirmesi bu karışıklığı ortadan kaldıracaktır.
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aziz77 7 yıl
Tasarımda sonyericssonun üstüne var mı?
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ihtiyarjedi 7 yıl aziz77
aziz77

Tasarımda sonyericssonun üstüne var mı?

SE güzel ama şimdiye kadar tasarım anlamında en iyis bence lumia 800/n9 dur
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danGerfuLL 7 yıl ekrem71
ekrem71
Ancak Lumia 719 modelinin tam olarak hangi donanıma sahip olduğu bilinmiyor.

Lumia serisi WP olduğuna göre ortada Tango'da olmadığına göre işlemci Qualcomm APQ8055 veya Qualcomm MSM8255'tir.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Metro felsefesini iyi yansıtıyor tasarımları..

Bunu beğenmeyenler çıkıyor illaki alışmışlar 2 tane widget koyup tema değiştirince programcı ilan ederler kendilerini

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artcraft35 7 yıl
nokia eskiden tasarıma pek önem vermezdi ama bu son çıkardığı birkaç model çok gösterişli çok güzel
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bLind 7 yıl
N9 un tasarimi ve malzeme kalitesi harika yaninda gelen orjinal kilifi bile super :) ama isletim sistemi ve donanimi bana hitap etmiyor :)
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mert1907 7 yıl
Bunun tamamen beyazı da gerçekten mükemmel durur.
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E_Aydin35 7 yıl
Genelde Nokia'nın belli bir standardı vardır tasarımda ama gerçekten çizgileri geçip çok harika yapmış Lumia 719'u ve özellikle bu fotoğraftaki rengide çok güzel biraz bayanlara hitap ediyor albenisi yüksek bir renk.:)
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ahmetsaid_ak 7 yıl
603 e flaş koysan nolurdu
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35fatih 7 yıl
lg'nın onca saçma sapan tasarımsız tuğla gibi telefonlarından sonra nokia'nın bu tasarımı hoşuma gitti. her zamanki gibi bol renk seçeneği ile herkese hitap etmesini bilecektir nokia.
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