Nokia Lumia 719 model adı Bluetooth SIG onayında ortaya çıktı

Nokia'nın 6 yeni modelle MWC 2012 fuarında boy göstermeye hazırlandığı haberlerinden sonra farklı bir model adı da Bluetooth taşıyan cihazların onayından geçtiği Bluetooth Özel İlgi Grubu - SIG başvurusunda ortaya çıktı.

Başvuruda ortaya çıkan modelin adı Lumia 719. Nokia tarafından cihaz hakkında resmi bir doğrulama gelmedi ancak geçen yıldan bu yana isim hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Bluetooth SIG başvurusunda Lumia 719 modeli için çok yönlü, kullanıcılara kolay ve akıcı bir deneyim sunan iyi tasarlanmış bir akıllı telefon tanımlaması yapılmış. Facebook ve Twitter sosyal ağlarına entegrasyon, 5MP kamera, HD video kaydı şeklinde belirtilen özellikleri Lumia 710 modeli ile benzerlik arzediyor. Ancak Lumia 719 modelinin tam olarak hangi donanıma sahip olduğu bilinmiyor.

Başvuru modelin Asya, Güney ve Kuzey Amerika bölgelerinde satışa sunulacağını işaret ediyor. Bazı kaynaklar Lumia 719 modelinin farklı operatörler için optimize edilmiş Lumia 710 modeli olabileceğini iddia ediyor. MWC 2012 fuarında tanıtılacak 7. modelin Lumia 719 olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

