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Nokia Lumia 910 Hollandalı perakende sitesinde görüntülendi

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından 12MP kameraya sahip Lumia 910 modelinin Mayıs ayı civarında piyasaya çıkacağını belirtmiş ve özellik olarak Lumia 900 modeli ile benzer olacağı tahmininde bulunmuştuk.

Hollandalı Typhone perakende sitesinde ortaya çıkan Lumia 910 modeline ait ilan, merak edilen tüm özelliklerini gözler önüne serdi.

Lumia 910 modeli 4.3 inçlik 480 x 800 AMOLED Gorilla Glass dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi, 128 x 69 x 12 mm ölçüler, 160 gr ağırlık, 12MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 1.3MP ön kamera, Bluetooth, GPS, WiFi, 720p video kaydı, 1830mAh batarya özelliklerine sahip.
Cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Özelliklere bakıldığında Lumia 910 modelinin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip Lumia modeli olduğu anlaşılıyor. Nokia modelleri içindeyse sadece N8 12MP kameraya sahipti.

Donanım bakımından herhangi bir değişiklik yapmayan Nokia'nın Avrupalı tüketicileri yüksek çözünürlüklü kamera ile cezbetmeye çalışacağı anlaşılıyor. Çünkü N8, kamerası sayesinde büyük ilgi gören Nokia modellerinden birisi olmuştu.

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simaros 7 yıl
sugar_klavyeci
Football Mania
sugar_klavyeci Yahu şu cihazın Lumia 800 ve 900den ne farkı var? Zaten o iki cihaz birbirinin ruh ikizi bununla birlikte ruh üçüzü oldular. Farklılaşma adına hiçbir şey yok.Windows Phoneun esneklik adına hiçbir şey sunmadığı ortada. Bütün cihazlarda aynı işlemci, aynı RAM, aynı çözünürlük, aynı dahili hafıza vs. Değiştirebildikleri tek şey kamera çözünürlüğü ile ekran tipi(TFT, AMOLED vs). Başka da bir şeyi değiştiremiyorlar. Sonra da farklılaşmaya çalışıyorlar. Herkes Symbiana laf atıyor ama WP Symbian ile karşılaştırılamaz bile esneklik konusunda. Bu cihazların benzerliği Symbian cihazların benzerliğinden misli misli fazla. Farklı ve özgün bir sistem ama kendi içinde özgün ve esnek olamadıktan sonra ne anlamı kalıyor sorarım? Ve benim Nokia almamı gerektirecek bir fark da yok. Daha da önemlisi bana Nokia kullanıyorum dedirtecek bir fark yok. HTC de alsam, Samsung da alsam, LG de alsam aynı cihazı kullanmış olacağım. Burada en önemli fark fiyat olacak. Nasıl olsa Microsoftun donanımsal standartları yüzünden Nokianin yaptığı cihazın donanımsal özelliklerinin aynısı diğer firmaların cihazlarında olacağı için hangisi ucuzsa adam gider onu alır. Nokia 1600 liraya satar HTC 1300e satar. Adam da gider HTC alır.
microsoftun donanım standartlarında birşey yok. adamlar minimum miktarı belirtiyorlar. yoksa nokianın sınırları zorlayacağı yok. meegonun olmayan desteği ve olmayan ev ekranını da göz önüne alırsak wp7.5 meegodan kat kat üstün bir sistem. ayrıca samsung tizen projesine sahip çıktı. bu kadar çok linux kullanmak istersen gider samsung alırsın. ama artık cidden kabullenmen lazım nokianın windows phoneu ana işletim sistemi olarak seçtiğini. farkında mısın bilmiyorum ama kimse nokia lumia cihazları şöyle yavaş böyle yavaş, şöyle kasım kasım kasılıyor şeklinde olumsuz bir yorum yapmıyor. işin özü: akıllı telefon alan kullanıcıların büyük çoğunluğu, sertifika alma, hack yapma, root etme gibi olaylarla ve performans tweakleri içeren romlar kurarak yaşamlarından değerli vakitleri çalmak istemiyor. kullanıcıların istedikleri şey, sorunsuz, takılmayan, donmayan, hızlı ve stabil çalışan bir işletim sistemine sahip telefon kullanmak. kullanıcıların büyük çoğunluğu telefonlarına güncelleme kurarken ürün kodunu değiştirmek istemiyor. peki ne istiyorlar, over-the-air (ota) ile sorunsuz bir şekilde wireless üzerinden güncellenen telefonlar. ayrıca bu güncellemelerden sonra format gerektirmeyen telefonlar. işte microsoft bu işi çok iyi beceriyor. kim ne derse desin dünyadaki en kalifiye en yetenekli yazılım mühendislerini microsoft çalıştırıyor. ve nokia dpğru yapıyor. hedef kitle senden ibaret değil. akıllı telefon kullanmak isteyen ama teknolojiye uyum sağlayamamış, hakim olamamış olanlar. zaten senin için n9 var. ya da dediğim gibi gider ileride samsungun çıkartacağı tizen işletim sistemini kullanan telefon alırsın.
Yani ev ekranı olmaması senin için WPnin MeeGodan kat kat üstün olduğu anlamına mı geliyor? Bu kadar basit bir düşünebiliyor olman çok üzücü bir durum. O zaman ben de sana WPde dosya transferi olmadığını hatırlatırım. Sadece bu değil artırılabilir harici hafıza desteği olmadığını, USB OTG desteği olmadığını, IE dışında alternatif tarayıcı kullanımı olmadığnı, market dışından üçüncü parti uygulama yükleme olmadığını, tıpkı iOSdaki iTunes dayatması gibi Zune dayatması olduğunu, şebeke üzerinden görüntülü görüşme desteği olmadığını hatırlatırım. Bunlar basit bir kullanıcıyı bile bezdirebilir özellikle dosya transferi ve Zune çok ciddi sıkıntı. Biz stabil ve hızlı çalışan bir sistem istiyoruz ve bunları isterken de özgür olmasını ve kısıtlayıcı olmamasını istiyoruz, elimizi kolumuzu bağlamasını değil. MeeGo dışında bunu verebilen bir sistemi var mı peki? WP gayet iyi ve kaliteli bir sistem Androidden kat be kat üstün bu konuda. Ama gel gör ki Androiddeki esnekliğin yüzde biri yok bu sistemde. Farklılaşma adına hiçbir şey yok. Microsoft hiçbir şeyi kurcalatmıyor. E hâl böyle olunca farklı bir şeyler ortaya çıkmasını beklememek gerek. Birbirinin kopyası cihazlar olur sadece. Ya da model kirliliği diyelim veyahut naylon israfı. Şu cihazın Lumia 800den ayrıldığı tek nokta kamerası başka da bir şey yok. N9un da Wi-Fi üzerinden kendini güncelleyebildiğini ve PCye ihtiyaç duymadığını hatırlatırım. Sanki MeeGoda böyle bir şey yokmuş gibi WPnin OTA üzerinden güncelleme yaptığını söylemen komik. Biri bir buçuk yıldır piyasada olup hâlâ şebeke üzerinden görüntülü görüşme desteği sunmazken, diğeri çıktıktan sonra sadece birkaç hafta içinde şebeke üzerinden görüntülü görüşme desteği getiriyor. Farka bakın. Ayrıca akıllı telefon kullanmak isteyen ama geri kalmış insanlar da rahatlıkla bu cihazı kullanabilirler. MeeGo Android gibi karmakarışık bir sistem değil. Her şeyi yerli yerinde ve kullanımı gayet kolay.

EI dışında tarayıcı: windowsphone.com/...
sd kart desteği:http://www.sicakteknoloji.com/blog/htc-hd7-de-hafiza-karti-yuvasi-var/
ayrıca lumia 800 ile lumia 900 arasında işlemci farkı var dikkat edersen 910 zaten 900 ün avrupada satılan versiyonu biraz araştırma lütfen öyle salyalar aka aka özgür demeyin
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Mr. Jingles 7 yıl simaros
simaros

EI dışında tarayıcı: windowsphone.com/...

sd kart desteği:http://www.sicakteknoloji.com/blog/htc-hd7-de-hafiza-karti-yuvasi-var/

ayrıca lumia 800 ile lumia 900 arasında işlemci farkı var dikkat edersen 910 zaten 900 ün avrupada satılan versiyonu biraz araştırma lütfen öyle salyalar aka aka özgür demeyin


İşlemci farkı yok bunu söyleyeceğini biliyordum. MSM8255 ile APQ8055 arasında 4G farkı var. Cihaz ABD'de çıkıyor bu durumda 4G desteği bulunmayan MSM8255'i koyacak hali yok. Her ikisinde de tek çekirdekli Scorpion CPU ve Adreno 205 GPU var. İşlemciler ve grafik üniteleri aynı. Her ikisinin de çift kanallı 333 MHz'de çalışan LPDDR2 bellek kontrolcüsü var. Arada çipsetlerin desteklediği şebeke farkı var. APQ8055 MSM8255'in 4G destekleyen versiyonu. Kalkıpta işlemci farkı var deyip bilmeden etmeden konuşmayın.

https://developer.qualcomm.com/sites/default/files/snapdragon-s2-product-overview.pdf

İkinci olarak verdiğin linkteki haberi okumadın sanırım? Ben yukarıda hafıza kartı desteği yok dedim, hafıza kartı yuvası olup olmadığını söylemedim. Hafıza kartı yuvası olması hafıza kartı desteği olduğu anlamına mı geliyor? Ki takıldığında da hata veriyor haberde belirtilmiş. Yani bir şey yazıyorsunuz ama yazmadan önce okuduğunuzu anlayın!
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sweatcan 7 yıl
1 hafta önce eldar ın konusunda telefonun bu özelliklerde olacağını söylemiştim. Keşke lumia 900 e oranla donanım olarak biraz daha + ları olsaydı.
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kain061 7 yıl
nokia mi o da ne?
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Batuist 7 yıl
Nokia'nın androide olan garezini anlamak mümkün değil. android bir nokia cihaz çok daha fazla ilgi çekerdi ama microsoft abisi bastı parayı nokiaya elini kolunu bağladı adamların şimdi isteselerde dönemezler..
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Mr. Jingles 7 yıl
Yahu şu cihazın Lumia 800 ve 900'den ne farkı var? Zaten o iki cihaz birbirinin ruh ikizi bununla birlikte ruh üçüzü oldular. Farklılaşma adına hiçbir şey yok.Windows Phone'un esneklik adına hiçbir şey sunmadığı ortada. Bütün cihazlarda aynı işlemci, aynı RAM, aynı çözünürlük, aynı dahili hafıza vs. Değiştirebildikleri tek şey kamera çözünürlüğü ile ekran tipi(TFT, AMOLED vs). Başka da bir şeyi değiştiremiyorlar. Sonra da farklılaşmaya çalışıyorlar. Herkes Symbian'a laf atıyor ama WP Symbian ile karşılaştırılamaz bile esneklik konusunda. Bu cihazların benzerliği Symbian cihazların benzerliğinden misli misli fazla. Farklı ve özgün bir sistem ama kendi içinde özgün ve esnek olamadıktan sonra ne anlamı kalıyor sorarım? Ve benim Nokia almamı gerektirecek bir fark da yok. Daha da önemlisi bana "Nokia kullanıyorum" dedirtecek bir fark yok. HTC de alsam, Samsung da alsam, LG de alsam aynı cihazı kullanmış olacağım. Burada en önemli fark fiyat olacak. Nasıl olsa Microsoft'un donanımsal standartları yüzünden Nokia'nin yaptığı cihazın donanımsal özelliklerinin aynısı diğer firmaların cihazlarında olacağı için hangisi ucuzsa adam gider onu alır. Nokia 1600 liraya satar HTC 1300'e satar. Adam da gider HTC alır.
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Windows10 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Yahu şu cihazın Lumia 800 ve 900'den ne farkı var? Zaten o iki cihaz birbirinin ruh ikizi bununla birlikte ruh üçüzü oldular. Farklılaşma adına hiçbir şey yok.Windows Phone'un esneklik adına hiçbir şey sunmadığı ortada. Bütün cihazlarda aynı işlemci, aynı RAM, aynı çözünürlük, aynı dahili hafıza vs. Değiştirebildikleri tek şey kamera çözünürlüğü ile ekran tipi(TFT, AMOLED vs). Başka da bir şeyi değiştiremiyorlar. Sonra da farklılaşmaya çalışıyorlar. Herkes Symbian'a laf atıyor ama WP Symbian ile karşılaştırılamaz bile esneklik konusunda. Bu cihazların benzerliği Symbian cihazların benzerliğinden misli misli fazla. Farklı ve özgün bir sistem ama kendi içinde özgün ve esnek olamadıktan sonra ne anlamı kalıyor sorarım? Ve benim Nokia almamı gerektirecek bir fark da yok. Daha da önemlisi bana "Nokia kullanıyorum" dedirtecek bir fark yok. HTC de alsam, Samsung da alsam, LG de alsam aynı cihazı kullanmış olacağım. Burada en önemli fark fiyat olacak. Nasıl olsa Microsoft'un donanımsal standartları yüzünden Nokia'nin yaptığı cihazın donanımsal özelliklerinin aynısı diğer firmaların cihazlarında olacağı için hangisi ucuzsa adam gider onu alır. Nokia 1600 liraya satar HTC 1300'e satar. Adam da gider HTC alır.

microsoftun donanım standartlarında birşey yok. adamlar minimum miktarı belirtiyorlar. yoksa nokianın sınırları zorlayacağı yok. meegonun olmayan desteği ve olmayan ev ekranını da göz önüne alırsak wp7.5 meegodan kat kat üstün bir sistem. ayrıca samsung tizen projesine sahip çıktı. bu kadar çok linux kullanmak istersen gider samsung alırsın. ama artık cidden kabullenmen lazım nokianın windows phoneu ana işletim sistemi olarak seçtiğini. farkında mısın bilmiyorum ama kimse nokia lumia cihazları şöyle yavaş böyle yavaş, şöyle kasım kasım kasılıyor şeklinde olumsuz bir yorum yapmıyor.

işin özü: akıllı telefon alan kullanıcıların büyük çoğunluğu, sertifika alma, hack yapma, root etme gibi olaylarla ve performans tweakleri içeren romlar kurarak yaşamlarından değerli vakitleri çalmak istemiyor. kullanıcıların istedikleri şey, sorunsuz, takılmayan, donmayan, hızlı ve stabil çalışan bir işletim sistemine sahip telefon kullanmak. kullanıcıların büyük çoğunluğu telefonlarına güncelleme kurarken ürün kodunu değiştirmek istemiyor. peki ne istiyorlar, over-the-air (ota) ile sorunsuz bir şekilde wireless üzerinden güncellenen telefonlar. ayrıca bu güncellemelerden sonra format gerektirmeyen telefonlar. işte microsoft bu işi çok iyi beceriyor. kim ne derse desin dünyadaki en kalifiye en yetenekli yazılım mühendislerini microsoft çalıştırıyor. ve nokia dpğru yapıyor. hedef kitle senden ibaret değil. akıllı telefon kullanmak isteyen ama teknolojiye uyum sağlayamamış, hakim olamamış olanlar. zaten senin için n9 var. ya da dediğim gibi gider ileride samsungun çıkartacağı tizen işletim sistemini kullanan telefon alırsın.
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çay 7 yıl
Tasarımını çok begendim
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bilalyakut 7 yıl
A?l??66™
n8 ın halefını beklıyoruz ama sanırım bu olmayacak..bu arada lumıa 800un kamera performansıda cok ıyı bunlarda ıs yapar gıbı yanlız artık adam akılı s2 dekı gıbı berbat olmayan full hd vıdeo streo kayıt beklıyoruz nokıadan ver artık su carl zeıss ın hakkını

windows phone mango'da henuz full hd video kaydi destegi olmadigindan nokia'nin yapabilecegi tek sey,720p i en iyi kalitede sunmaktir.ve bencede ozellikle bu modeli,hakkini verecektir...
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Recharged 7 yıl
Nokia ismi eskisi kadar etkileyici gelmiyor artık fakat cihaz iyi görünüyor,denenebilir.Ne kadar uzun süreli kullanılır orası tartışılır.
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haymatloshan 7 yıl
Aynı kasa üzerine çıkartıyorlar,çokta çekici gelmiyor tasarımı.Özellikleri arasında da lens,batarya ve işlemci hızı güzel görünüyor.
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RAN7843 7 yıl
bu telefon türkiye için değil ve gelmez çünkü türkçe destek yokkk windoss 8 dede geleceği mağlumm onu bilinn şimdidenn ben bu telefona o kadar para vermem neden 750 dolar cıvarları olacakkk
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