Nokia Lumia 910 Hollandalı perakende sitesinde görüntülendi

Haber Editörü
Kısa süre önce teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından 12MP kameraya sahip Lumia 910 modelinin Mayıs ayı civarında piyasaya çıkacağını belirtmiş ve özellik olarak Lumia 900 modeli ile benzer olacağı tahmininde bulunmuştuk.
Hollandalı Typhone perakende sitesinde ortaya çıkan Lumia 910 modeline ait ilan, merak edilen tüm özelliklerini gözler önüne serdi.
Lumia 910 modeli 4.3 inçlik 480 x 800 AMOLED Gorilla Glass dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi, 128 x 69 x 12 mm ölçüler, 160 gr ağırlık, 12MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 1.3MP ön kamera, Bluetooth, GPS, WiFi, 720p video kaydı, 1830mAh batarya özelliklerine sahip.
Cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Özelliklere bakıldığında Lumia 910 modelinin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip Lumia modeli olduğu anlaşılıyor. Nokia modelleri içindeyse sadece N8 12MP kameraya sahipti.
Donanım bakımından herhangi bir değişiklik yapmayan Nokia'nın Avrupalı tüketicileri yüksek çözünürlüklü kamera ile cezbetmeye çalışacağı anlaşılıyor. Çünkü N8, kamerası sayesinde büyük ilgi gören Nokia modellerinden birisi olmuştu.
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EI dışında tarayıcı: windowsphone.com/...
sd kart desteği:http://www.sicakteknoloji.com/blog/htc-hd7-de-hafiza-karti-yuvasi-var/
ayrıca lumia 800 ile lumia 900 arasında işlemci farkı var dikkat edersen 910 zaten 900 ün avrupada satılan versiyonu biraz araştırma lütfen öyle salyalar aka aka özgür demeyin
İşlemci farkı yok bunu söyleyeceğini biliyordum. MSM8255 ile APQ8055 arasında 4G farkı var. Cihaz ABD'de çıkıyor bu durumda 4G desteği bulunmayan MSM8255'i koyacak hali yok. Her ikisinde de tek çekirdekli Scorpion CPU ve Adreno 205 GPU var. İşlemciler ve grafik üniteleri aynı. Her ikisinin de çift kanallı 333 MHz'de çalışan LPDDR2 bellek kontrolcüsü var. Arada çipsetlerin desteklediği şebeke farkı var. APQ8055 MSM8255'in 4G destekleyen versiyonu. Kalkıpta işlemci farkı var deyip bilmeden etmeden konuşmayın.
https://developer.qualcomm.com/sites/default/files/snapdragon-s2-product-overview.pdf
İkinci olarak verdiğin linkteki haberi okumadın sanırım? Ben yukarıda hafıza kartı desteği yok dedim, hafıza kartı yuvası olup olmadığını söylemedim. Hafıza kartı yuvası olması hafıza kartı desteği olduğu anlamına mı geliyor? Ki takıldığında da hata veriyor haberde belirtilmiş. Yani bir şey yazıyorsunuz ama yazmadan önce okuduğunuzu anlayın!
microsoftun donanım standartlarında birşey yok. adamlar minimum miktarı belirtiyorlar. yoksa nokianın sınırları zorlayacağı yok. meegonun olmayan desteği ve olmayan ev ekranını da göz önüne alırsak wp7.5 meegodan kat kat üstün bir sistem. ayrıca samsung tizen projesine sahip çıktı. bu kadar çok linux kullanmak istersen gider samsung alırsın. ama artık cidden kabullenmen lazım nokianın windows phoneu ana işletim sistemi olarak seçtiğini. farkında mısın bilmiyorum ama kimse nokia lumia cihazları şöyle yavaş böyle yavaş, şöyle kasım kasım kasılıyor şeklinde olumsuz bir yorum yapmıyor.
işin özü: akıllı telefon alan kullanıcıların büyük çoğunluğu, sertifika alma, hack yapma, root etme gibi olaylarla ve performans tweakleri içeren romlar kurarak yaşamlarından değerli vakitleri çalmak istemiyor. kullanıcıların istedikleri şey, sorunsuz, takılmayan, donmayan, hızlı ve stabil çalışan bir işletim sistemine sahip telefon kullanmak. kullanıcıların büyük çoğunluğu telefonlarına güncelleme kurarken ürün kodunu değiştirmek istemiyor. peki ne istiyorlar, over-the-air (ota) ile sorunsuz bir şekilde wireless üzerinden güncellenen telefonlar. ayrıca bu güncellemelerden sonra format gerektirmeyen telefonlar. işte microsoft bu işi çok iyi beceriyor. kim ne derse desin dünyadaki en kalifiye en yetenekli yazılım mühendislerini microsoft çalıştırıyor. ve nokia dpğru yapıyor. hedef kitle senden ibaret değil. akıllı telefon kullanmak isteyen ama teknolojiye uyum sağlayamamış, hakim olamamış olanlar. zaten senin için n9 var. ya da dediğim gibi gider ileride samsungun çıkartacağı tizen işletim sistemini kullanan telefon alırsın.
windows phone mango'da henuz full hd video kaydi destegi olmadigindan nokia'nin yapabilecegi tek sey,720p i en iyi kalitede sunmaktir.ve bencede ozellikle bu modeli,hakkini verecektir...