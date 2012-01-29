Nokia Lumia 910 Hollandalı perakende sitesinde görüntülendi

Kısa süre önce teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından 12MP kameraya sahip Lumia 910 modelinin Mayıs ayı civarında piyasaya çıkacağını belirtmiş ve özellik olarak Lumia 900 modeli ile benzer olacağı tahmininde bulunmuştuk.





Hollandalı Typhone perakende sitesinde ortaya çıkan Lumia 910 modeline ait ilan, merak edilen tüm özelliklerini gözler önüne serdi.





Lumia 910 modeli 4.3 inçlik 480 x 800 AMOLED Gorilla Glass dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında çalışan Snapdragon S2 işlemci, 512MB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi, 128 x 69 x 12 mm ölçüler, 160 gr ağırlık, 12MP Carl Zeiss lensli arka kamera, 1.3MP ön kamera, Bluetooth, GPS, WiFi, 720p video kaydı, 1830mAh batarya özelliklerine sahip.

Cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Özelliklere bakıldığında Lumia 910 modelinin en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip Lumia modeli olduğu anlaşılıyor. Nokia modelleri içindeyse sadece N8 12MP kameraya sahipti.





Donanım bakımından herhangi bir değişiklik yapmayan Nokia'nın Avrupalı tüketicileri yüksek çözünürlüklü kamera ile cezbetmeye çalışacağı anlaşılıyor. Çünkü N8, kamerası sayesinde büyük ilgi gören Nokia modellerinden birisi olmuştu.