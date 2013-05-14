Nokia Lumia 925 ön inceleme "Nokia'nın en yeni, en iddialı telefonu mercek altında"

Genel Yayın Yönetmeni
|baştaki müziğin adı nedir?
|O mağaza adam olmadıkça Nokia, Apple ve samsung un yanından bile geçemez. Daha hala instagram gelecek
|Uygulamalar fazla olsa alinir
| Bu telefonun kamerası benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Hiç öyle abartılı tanıtım yapıldığına bakmayın. 6. lensmiş, bilmem neymiş; Lumia 820 hakkında hiç böyle şeyler söylemediler ama her şartta daha iyi fotoğraflar çekiyor 925'ten.
Kamerası iyi diye almak isteyecekler kesinlikle almasın.
| Videonun basinda "920 en hizli nokia telefondu ve simdi bu unvanini 925 ile paylasacak" deniyor.
920 o unvani ciktigi andan itibaren 820 ile paylasiyor zaten.
|arkada çalan fon müziğinin adı nedir arkadaşlar bilen varmı ?
|yahu gerçekten bu söylediklerinizi kastediyor musunuz? nokia'nın androide geçmesini nasıl istersiniz? benim nokia almamın üç nedeni var; sağlamlığı, kamerası ve android olmaması. bu devirde kalite telefon kullanmak istiyorsan ya ios ya wp kullanacaksın. andorid dediğin linux bilgisayardan farkı yok bence, hiç güzel değil. şıklığa önem veren insan için android hiç cezbedici değil. bende lumia 820 var. telefonun ağırlığı ve uygulama azlığı yakındığım şeyler arasında, geri kalan her şeyde mahveder ortalığı bence. hız falan hiç konuşmuyorum zaten, androidle kıyaslanmaz bile. uygulama azlığı yakında gidecek, zaten ben çok uygulama delisi değilim. tek sorun ağırlıktı, onu da bu telefonda çözmüşe benziyorlar.
|ne denirki nokia iste kendi ayagına sıkıp sıkıp ilerlemeye calısıyor :)
web101
yanlış numara galiba
|Kablosuz şarj cihazları Çinden 50TL'ye geliyor, bilginize...
|Nokia Meego ile devam edip kendine has bir market ve stil yaratsaydı nokia şu anda liderliğe oynayabilirdi.Önü açık süper bir işletim sistemiydi ben Galaxy S2 hayranıyken bir abide görmüştüm gerçekten çok hoşuma gitmişti mükemmel ve gelişmeye açıktı.Üstelik lisans parası ödemeyip masraf yapmayacaktı her açıdan karlı olacaktı ancak nokianın en büyük hatası bu oldu ben nokianın yerinde olsa Mİcrosoft ile görüşme yapıp en kısa sürede özelliştirme ve donanım artırma imkanını konuşurum eğer böyle devam edeceksede android veya başka işletim sistemlerinede yönelirim.
|Güzel bir telefon ama 925 modelinin 920 den bazı özelliklerinin düşük olması saçma.Sonuçta daha üst düzey diye söylüyolar.
@CAN@
Nokianın 920 yi bu yıl ezdirmeyeceği zaten başında beridir belli idi.
920 topikinde nokia personeli ile görüştüğümü ve bu yıl 920 nin üstüne telefon çıkartmayacaklarını belirttim zaten.
Ha bu telefon ne midir?
Öncelikle rezillik hiç değildir!
Telefonunun kalın ve ağır olmasını istemeyen arkadaşlar buna yönelebilir.
Wireless charge olayını çok mu kullanıyorsunuz arkadaşlar?
Bence 920 sahiplerinin yarıdan daha da fazlası bu özelliği hiç kullanmıyor.
Ayrı aparat almak gerekiyor. o da fatboy vb. masraf gerektiriyor.
Telefonun 16 Gb olması olmamış elbet..
Tekelciliğe karşı olup her cihaz'da aynı işletim sistemi görmek istemek ayrı bir çelişki.
Eminim benim gibi elindeki android telefonu satmak için 4 çekirdekli Lumia'ları bekleyen bir cok ınsan vardır.
Devam Nokia,ÖZLEDİK!