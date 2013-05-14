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Nokia Lumia 925 ön inceleme "Nokia'nın en yeni, en iddialı telefonu mercek altında"

6 yıl
21,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nokia'nın resmi duyurusunu bugün yaptığı en yeni, en iddialı akıllı telefonu Lumia 925'i, Londra'da sizler için kullandık ve ön incelemesini yaptık. Yenilenen tasarımı, kamera konusundaki iddialı özellikleri ve merak edilen diğer tüm detaylarıyla Lumia 925, ön inceleme videomuzda.
 

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muaz1 6 yıl en beğenilen
mesut çevik nasıl bir fon müziği kullanıyorsa ne shazam ne de soundhound bulabiliyor
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Guest-F8946C419 6 yıl CoolBoy53
CoolBoy53

Nokia şu telefonu android yapsan çıktığı gün alırım da yok işte senin bu inadın sürdüğü sürece rakiplerinin çok gerisinde kalmaya mahkumsun

Tekelciliğe karşı olup her cihaz'da aynı işletim sistemi görmek istemek ayrı bir çelişki.
CoolBoy53Nokia şu telefonu android yapsan çıktığı gün alırım da yok işte senin bu inadın sürdüğü sürece rakiplerinin çok gerisinde kalma...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Fiyaka1903 6 yıl
Arkadaşlar unutmayın ki Android ilk cıktıgında (ki ben ilk android Samsung dokunmatık telefonu almıstım) Samsung,Sony,Motorola gibi firmaların kurtuluş ümidi olarak görülmekteydi keza su an Samsung'un geldigi nokta ortada. Nokia'da yaşadıgı sarsıntılardan sonra toparlanma sürecinde ve win8 platformunun 4 çekirdekli işlemcilere imkan tanımasıyla beraber Nokia'nın uçusa gececegini düsünmekteyim
Eminim benim gibi elindeki android telefonu satmak için 4 çekirdekli Lumia'ları bekleyen bir cok ınsan vardır.
Devam Nokia,ÖZLEDİK!
Arkadaşlar unutmayın ki Android ilk cıktıgında (ki ben ilk android Samsung dokunmatık telefonu almıstım) Samsung,Sony,Motorola gibi firmaların kurtuluş ümidi ol...
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1 Avatar
kungfukid 5 yıl
baştaki müziğin adı nedir?
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Muhendis Hanim 5 yıl
O mağaza adam olmadıkça Nokia, Apple ve samsung un yanından bile geçemez. Daha hala instagram gelecek
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CertificatedStaff 5 yıl
Uygulamalar fazla olsa alinir
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redbest 5 yıl
Bu telefonun kamerası benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Hiç öyle abartılı tanıtım yapıldığına bakmayın. 6. lensmiş, bilmem neymiş; Lumia 820 hakkında hiç böyle şeyler söylemediler ama her şartta daha iyi fotoğraflar çekiyor 925'ten.

Kamerası iyi diye almak isteyecekler kesinlikle almasın.
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redbest 5 yıl
Videonun basinda "920 en hizli nokia telefondu ve simdi bu unvanini 925 ile paylasacak" deniyor.

920 o unvani ciktigi andan itibaren 820 ile paylasiyor zaten.
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DH Misafiri 5 yıl
arkada çalan fon müziğinin adı nedir arkadaşlar bilen varmı ?
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raistilin 5 yıl
yahu gerçekten bu söylediklerinizi kastediyor musunuz? nokia'nın androide geçmesini nasıl istersiniz? benim nokia almamın üç nedeni var; sağlamlığı, kamerası ve android olmaması. bu devirde kalite telefon kullanmak istiyorsan ya ios ya wp kullanacaksın. andorid dediğin linux bilgisayardan farkı yok bence, hiç güzel değil. şıklığa önem veren insan için android hiç cezbedici değil. bende lumia 820 var. telefonun ağırlığı ve uygulama azlığı yakındığım şeyler arasında, geri kalan her şeyde mahveder ortalığı bence. hız falan hiç konuşmuyorum zaten, androidle kıyaslanmaz bile. uygulama azlığı yakında gidecek, zaten ben çok uygulama delisi değilim. tek sorun ağırlıktı, onu da bu telefonda çözmüşe benziyorlar.
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mamilan 6 yıl
ne denirki nokia iste kendi ayagına sıkıp sıkıp ilerlemeye calısıyor :)
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
web101
Bu olmuş için 1e920nin aynısı değil için 2yeWindows Phone İşe yarar için 3eNokia batmaz için 4e basınız :)

yanlış numara galiba
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TsG 6 yıl
Kablosuz şarj cihazları Çinden 50TL'ye geliyor, bilginize...
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AdamsınDrogba 6 yıl
Nokia Meego ile devam edip kendine has bir market ve stil yaratsaydı nokia şu anda liderliğe oynayabilirdi.Önü açık süper bir işletim sistemiydi ben Galaxy S2 hayranıyken bir abide görmüştüm gerçekten çok hoşuma gitmişti mükemmel ve gelişmeye açıktı.Üstelik lisans parası ödemeyip masraf yapmayacaktı her açıdan karlı olacaktı ancak nokianın en büyük hatası bu oldu ben nokianın yerinde olsa Mİcrosoft ile görüşme yapıp en kısa sürede özelliştirme ve donanım artırma imkanını konuşurum eğer böyle devam edeceksede android veya başka işletim sistemlerinede yönelirim.
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@CAN@ 6 yıl
Güzel bir telefon ama 925 modelinin 920 den bazı özelliklerinin düşük olması saçma.Sonuçta daha üst düzey diye söylüyolar.
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badtrip 6 yıl @CAN@
@CAN@

Güzel bir telefon ama 925 modelinin 920 den bazı özelliklerinin düşük olması saçma.Sonuçta daha üst düzey diye söylüyolar.

Nokianın 920 yi bu yıl ezdirmeyeceği zaten başında beridir belli idi.
920 topikinde nokia personeli ile görüştüğümü ve bu yıl 920 nin üstüne telefon çıkartmayacaklarını belirttim zaten.

Ha bu telefon ne midir?
Öncelikle rezillik hiç değildir!

Telefonunun kalın ve ağır olmasını istemeyen arkadaşlar buna yönelebilir.
Wireless charge olayını çok mu kullanıyorsunuz arkadaşlar?
Bence 920 sahiplerinin yarıdan daha da fazlası bu özelliği hiç kullanmıyor.
Ayrı aparat almak gerekiyor. o da fatboy vb. masraf gerektiriyor.

Telefonun 16 Gb olması olmamış elbet..
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