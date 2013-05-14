Nokia Lumia 925 ön inceleme "Nokia'nın en yeni, en iddialı telefonu mercek altında"

Nokia'nın resmi duyurusunu bugün yaptığı en yeni, en iddialı akıllı telefonu Lumia 925'i, Londra'da sizler için kullandık ve ön incelemesini yaptık. Yenilenen tasarımı, kamera konusundaki iddialı özellikleri ve merak edilen diğer tüm detaylarıyla Lumia 925, ön inceleme videomuzda.

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