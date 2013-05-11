Nokia Lumia 928 resmi olarak tanıtıldı





Nokia'nın bir süredir internete görselleri sızan ve operatöre özel bir amiral gemi modeli olacağı açıklanan Lumia 928'e akşam saatlerinde firma tarafından resmiyet kazandırıldı.





Verizon operatörü için duyurulan model Lumia 920 modelinden donanım açısından bazı farklar içeriyor. Nokia kamera sensörünü Xenon flaş ile destekleyerek en iyi düşük ışık kamerasına sahip olan akıllı telefon ortaya çıkardığını belirtiyor.





Lumia 928 modelinin özellikleri 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci, 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, Gorilla Glass panel, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte Carl Zeiss lense sahip f/2.0 aralıklı kamera, 32GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya, Bluetooth 4.0, NFC, çift bant WiFi şeklinde sıralanıyor.





Modelin farklarından birisi LCD ekran yerine AMOLED ekrana yer veriyor olması. Böylece parlaklık oranı 500 nit değerine kadar çıkıyor. Ayrıca modelde yüksek kaliteli ses kaydı yapan HAAC mikrofon yer alıyor. Model 11mm ile biraz daha kalınlaşmış. Ağırlık ise 162gr. Tasarım olarak da biraz daha keskin hatların olduğu görülüyor.





Model 16 Mayıs'ta satışa sunulacakken, kontratlı olarak fiyatı 100$ şeklinde açıklandı. İddialara göre Lumia 925 adıyla bu modelin uluslararası versiyonu 14 Mayıs'taki etkinlikte kamuoyuna tanıtılacak.



