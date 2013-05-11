Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 928 resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
2,1b
1
105
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 928 resmi olarak tanıtıldı

Nokia'nın bir süredir internete görselleri sızan ve operatöre özel bir amiral gemi modeli olacağı açıklanan Lumia 928'e akşam saatlerinde firma tarafından resmiyet kazandırıldı.

Verizon operatörü için duyurulan model Lumia 920 modelinden donanım açısından bazı farklar içeriyor. Nokia kamera sensörünü Xenon flaş ile destekleyerek en iyi düşük ışık kamerasına sahip olan akıllı telefon ortaya çıkardığını belirtiyor.

Lumia 928 modelinin özellikleri 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci, 4.5 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte ekran, Gorilla Glass panel, 1GB RAM, 8.7MP çözünürlükte Carl Zeiss lense sahip f/2.0 aralıklı kamera, 32GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya, Bluetooth 4.0, NFC, çift bant WiFi şeklinde sıralanıyor. 

Modelin farklarından birisi LCD ekran yerine AMOLED ekrana yer veriyor olması. Böylece parlaklık oranı 500 nit değerine kadar çıkıyor. Ayrıca modelde yüksek kaliteli ses kaydı yapan HAAC mikrofon yer alıyor. Model 11mm ile biraz daha kalınlaşmış. Ağırlık ise 162gr. Tasarım olarak da biraz daha keskin hatların olduğu görülüyor.

Model 16 Mayıs'ta satışa sunulacakken, kontratlı olarak fiyatı 100$ şeklinde açıklandı. İddialara göre Lumia 925 adıyla bu modelin uluslararası versiyonu 14 Mayıs'taki etkinlikte kamuoyuna tanıtılacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
Kontratlı fiyatı 100$.
Bizim insan odaklı operatörlerimize duyurulur.
2 Yanıt Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

yine olmadı nokia

Kalıplaşmış cümlelerden kurtulun artık.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 6 yıl
astegon
MPi 100X yapsalar ne olacak. AĞır çalışıyorlar ağır. Bir de Apple gibi olmak istiyorlar. Ekosistemlerini geliştirmeleri gerekirken fazla fiyata satıyorlar. Neyse başka konu... Bu telefonda 2000 mAh pil var. Pes dedim. 720de bile 2150 mAh pil var...

hıhı evet wp8 ağır! çalışıyor evet. yersen...
astegonMPi 100X yapsalar ne olacak. AĞır çalışıyorlar ağır. Bir de Apple gibi olmak istiyorlar. Ekosistemlerini geliştirmeleri gerekirken fa...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ne zaman geliyor türkiyeye sabırsızlıkla bekliyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizci535 5 yıl
Yıllarca android kullandım ama artık win e geçiş yaptım iyi ki geçmişim. Bu win kesin mağazası buyur ve ios ile android ile yarışır tek eksiği uygulama yoksa lumia takoz falan diyenlere gülüyorum...

not; xprria s, ion, s3, iphone 4s, galaxy note ve nexus 4 kullandım windos tayım lumia920 ile çok güzel tebrikler nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 5 yıl
bu telefonun tasarımı özellikle hoparlör şekli başka bir telefona benziyor ama bir türlü çıkaramadım, hatırlayabilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 5 yıl
Ne gereksiz bir haber.sanki yeni model gibi konusuluyor.amerika verizon icin ozel uretim bir telefon sadece.nokia'nin yeni model amiral gemisi sadece lumia 925.o da samsung ,sony ve htc rakiplerle kiyaslayinca hala bir tik asagida kaliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_RuLazz_ 6 yıl
Yorumlara bakıyorum İphone 5 fetişistleri akıyor.Atanlar sallayanlar gırla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AAT.BH 6 yıl
1080p
Ben ekmek tahtası veya takoz deyince kiziyor bazilari. Özellikle samsunga plastik diyen zihniyetler. Hic mi arge si yok bu Nokia nin? Lumia 920 10.7mm idi YEnisi 11.0mm olmus. 1 cm kalinligi gecmis. Agirlik 185gr. Dan 165 e dusse ne olur dusmese ne olur. Ekran hd ekran. Ekranin her tarafina siyah pervaz cekilmis gibi bu ne lan. Bir tek kamerasi iyi gerisi takoz. Iphone 5 7.6mm 4 112gr. Galaxy s4 7.9mm 5 130gr.1080p. Nokia lumia 928=KATMERLI TAKOZ.

Lumia 928 10.1 mm yani 920'den daha ince bilip bilmeden konuşmayalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhanozen 6 yıl
Takoz üreticiliğine bi ara vermeli nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flexii_87 6 yıl
Are you ready


Gözümüzden daha iyi şeylerden bahsediyolar, demekki büyük sensörlü bi pureview gelicek gibi


Snapg800 ve adreona330 gpuile gelir inşallahh


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 6 yıl
1080p
Ben ekmek tahtası veya takoz deyince kiziyor bazilari. Özellikle samsunga plastik diyen zihniyetler. Hic mi arge si yok bu Nokia nin? Lumia 920 10.7mm idi YEnisi 11.0mm olmus. 1 cm kalinligi gecmis. Agirlik 185gr. Dan 165 e dusse ne olur dusmese ne olur. Ekran hd ekran. Ekranin her tarafina siyah pervaz cekilmis gibi bu ne lan. Bir tek kamerasi iyi gerisi takoz. Iphone 5 7.6mm 4 112gr. Galaxy s4 7.9mm 5 130gr.1080p. Nokia lumia 928=KATMERLI TAKOZ.

nokia fanı değilim ama şöyle bir eşy varı iphone 5 apple amiral gemisi en yenisinden galaxy s4 samsungun tap tap tze amiral gemisi :D ve nokia lumia 928 de verizona özel çıkartılan 2012 amiral gemisi 2013 amiral gemisini görmeden laf etme fanboy :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl kızgınjapon
kızgınjapon
1080p
Ben ekmek tahtası veya takoz deyince kiziyor bazilari. Özellikle samsunga plastik diyen zihniyetler. Hic mi arge si yok bu Nokia nin? Lumia 920 10.7mm idi YEnisi 11.0mm olmus. 1 cm kalinligi gecmis. Agirlik 185gr. Dan 165 e dusse ne olur dusmese ne olur. Ekran hd ekran. Ekranin her tarafina siyah pervaz cekilmis gibi bu ne lan. Bir tek kamerasi iyi gerisi takoz. Iphone 5 7.6mm 4 112gr. Galaxy s4 7.9mm 5 130gr.1080p. Nokia lumia 928=KATMERLI TAKOZ.

nokia fanı değilim ama şöyle bir eşy varı iphone 5 apple amiral gemisi en yenisinden galaxy s4 samsungun tap tap tze amiral gemisi :D ve nokia lumia 928 de verizona özel çıkartılan 2012 amiral gemisi 2013 amiral gemisini görmeden laf etme fanboy :D

Eminim sen de yazdigindan birsey anlamamissindir kendi yazdiklarindan.
Fanboy sana daha cok yakisir.
Ben dikkat cekmeye çalışıyorum.
Nokia nin yillardir 400mhz lik cpu
256 ramli
Resistive ekranlarindan kurtulmak kolay olmadi.
Hala ayni sayin fanboy.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurixY 6 yıl
Nokia WP platformundan çıkmadıkça İOS ve Android cihazlarının madarası olur.Böyle giderse Blackberry gibi olur.zaten nokia yı ayakta tutan alt segment telefonlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustfEge.T 6 yıl nurixY
nurixY
Nokia WP platformundan çıkmadıkça İOS ve Android cihazlarının madarası olur.Böyle giderse Blackberry gibi olur.zaten nokia yı ayakta tutan alt segment telefonlar...

eline hic wp tel alip kullandin mii
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
Ben ekmek tahtası veya takoz deyince kiziyor bazilari. Özellikle samsunga plastik diyen zihniyetler.

Hic mi arge si yok bu Nokia nin?
Lumia 920 10.7mm idi
YEnisi 11.0mm olmus.
1 cm kalinligi gecmis.
Agirlik 185gr. Dan 165 e dusse ne olur dusmese ne olur.
Ekran hd ekran.
Ekranin her tarafina siyah pervaz cekilmis gibi bu ne lan.
Bir tek kamerasi iyi gerisi takoz.
Iphone 5 7.6mm 4" 112gr.
Galaxy s4 7.9mm 5" 130gr.1080p.

Nokia lumia 928=KATMERLI TAKOZ.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinyorahıskalı 6 yıl
Biz yıllarca Androidde bekledik xenon flaş hamlesini ama WP'ye gitti güzelim kamera. Ah Nokia! Ne vardı sanki bi de Android telefon üretsen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2127 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video 6 yıl 2si1 "Konsantre Oyun ve Teknoloji Programı" video şov 10 Mayıs 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim