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Nokia Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen detaylar ortaya çıktı

7 yıl
20b
1
72
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen detaylar ortaya çıktı
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Nokia'nın, Carl Zeiss objektifli 41 megapiksel kamera donanımına, PureView görüntüleme teknolojisine ne zamandan itibaren Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefonlarında yer vermeye başlayacağı tartışıladursun, Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen konsept çizimler ve teknik özellik listesi ortaya çıktı.
Alışılmışın dışında dizaynıyla dikkat çeken Lumia PureView'ın teknik özellikleri arasında, 4.3-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik eğrisel ekran, 41 megapiksel sensörlü - Carl Zeiss objektifli - PureView görüntüleme teknolojili kamera, 1080p (Full HD) video kaydı, Adreno 320 grafik birimli çift çekirdekli işlemci (muhtemelen 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Pro) ve Windows Phone Apollo işletim sistemi bulunuyor.
Açıkçası öne sürülen detaylar karşısında kesin bir yargıya varmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Çizimler ve teknik özellik listesi bir Nokia sever veya mobil gündemi meşgul etmek isteyenler tarafından da hazırlanmış olabilir.
Nokia Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen detaylar ortaya çıktı
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http://mobile.it168.com/a2012/0406/1334/000001334169.shtml Yorum Yaz
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sharpie 7 yıl en beğenilen GreldoR
GreldoR

Nokia nın 41mp lensi, samsungun veya apple ın 5mp lensine tekabul eder sanırım. Kısacası bi cacık olmaz bu nokiadan artık...

@GreldoR
yokda senin deyiminle nokianın 41mp samsungla apple'ın 400mp tekabul eder.
samsungla apple daha n8'in kamerasına rakip oldularmıki pureview'a rakip olsunlar.
GreldoRNokia nın 41mp lensi, samsungun veya apple ın 5mp lensine tekabul eder sanırım. Kısacası bi cacık olmaz bu nokiadan artık......
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createemir 7 yıl
GreldoR
Nokia nın 41mp lensi, samsungun veya apple ın 5mp lensine tekabul eder sanırım. Kısacası bi cacık olmaz bu nokiadan artık...

Senin bilgisizlik seviyesinde yeni doğmuş bebeğin bilgisizlik seviyesine tekabul eder..
GreldoRNokia nın 41mp lensi, samsungun veya apple ın 5mp lensine tekabul eder sanırım. Kısacası bi cacık olmaz bu nokiadan artık...Se...
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sharpie 7 yıl
tasarımın önündeki kavis arka cepte kaba yerlere tam oturacak şekilde tasarlanmış.
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cortex47 7 yıl
FaruK_26
sugar_klavyeci Bu haber 808in satışlarını şimdiden baltalamış durumda. Tahminimce 808e geçmeyi düşünen birçok kişi büyük ihtimalle vazgeçmis ve bu cihazı beklemeye koyulmus durumda. Fakat Nokianın Qualcomm işlemcileri kullanmasi sinir bozucu. ARM desteği zaten gelecek ne diye Snapdragon kullanıyorsun ki ARM Cortex-A9a geç çok daha iyi.
Haberde zaten cortex a15(farklılaştırılmış) den bahsediliyor yani yeni nesil Qualcomm S4 pro.Çok performanslı bir chip set olacağı garanti.... Snapdragon değil Krait Habere geçersek Nokia ilk defa donanım tutkunlarını sevindirecek haber diyebilirim.Performansı üst düzey olacaktır haberdeki chipset kullanılırsa...Telefonda şık ayriyetten

Bilgilerinizi tazeleyin isterseniz. Krait Snapdragon chipsetli bazı işlemcilerin kod adıdır. Ayrıca Snapdragon yongaları da ARM işlemcileri kullanır. ARM işlemcileri kullanmayan chipset üreticisi YOKTUR şu an Intel dışında. Ki o da zaten Atom kullanır, o da sadece bir telefonda var, o da çıkmadı henüz.
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Mr. Jingles 7 yıl cortex47
cortex47

Bilgilerinizi tazeleyin isterseniz. Krait Snapdragon chipsetli bazı işlemcilerin kod adıdır. Ayrıca Snapdragon yongaları da ARM işlemcileri kullanır. ARM işlemcileri kullanmayan chipset üreticisi YOKTUR şu an Intel dışında. Ki o da zaten Atom kullanır, o da sadece bir telefonda var, o da çıkmadı henüz.

Snapdragon eski çipsetlerinde ARM işlemcileri kullanıyordu şimdi öyle değil. Yani işlemcileri doğrudan ARM temelli değil. Farklılaştırılmış şekildedir. Qualcomm ARM'dan lisansladığı işlemci mimarileri üzerinde kendi tasarımlarını yapıyor ve daha farklı bir yol izliyor. AMD gibi diyebiliriz. Nasıl ki Intel'den x86 mimarisini lisanlayıp kendi tasarımlarını yapıyor, bu da aynı şekilde ARM'dan lisanslıyor. Krait kod adlı işlemci de aynı şekilde. Cortex-A9'dan bazı özellikler taşıyor ve üzerinde Cortex-A15 benzeri güncellemeler var. Bunların üzerine ek olarak kendi tasarımlarını ekliyor. Yani melez bir işlemci de diyebiliriz. Doğrudan Cortex-A9 ya da Cortex-A15 diyemeyiz.
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cortex47 7 yıl
RovcaniN
adreno 320 mi? pek gerçekçi gelmedi bana. windows phonelarda kısıtlamalar var. ayrıca apollo çift çekirdekli işlemcileri desteklemiyor bildiğim kadarıyla.(7.5) yanlışsam düzeltin.

Peki düzeltelim. Evet, 7.5 çift çekirdekli işlemcileri desteklemiyor. Tabi şöyle bir durum var, telefon üreticileri ne kadar yapar bilmiyorum ama, Mango (7.5) ile çıkacak telefona çift çekirdekli işlemci koyup Apollo (8) ile aktif hale getirebilirler. Ama şimdiye kadar bunu yapan bir cep telefonu üreticisi çıkmadı. En fazla overclock yaptılar. Ama dediğim gibi Apollo (8) çift çekirdekli işlemciye ve 800*480'den daha yüksek çözünürlüklere imkan tanıyor.
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Mr. Jingles 7 yıl cortex47
cortex47

Peki düzeltelim. Evet, 7.5 çift çekirdekli işlemcileri desteklemiyor. Tabi şöyle bir durum var, telefon üreticileri ne kadar yapar bilmiyorum ama, Mango (7.5) ile çıkacak telefona çift çekirdekli işlemci koyup Apollo (8) ile aktif hale getirebilirler. Ama şimdiye kadar bunu yapan bir cep telefonu üreticisi çıkmadı. En fazla overclock yaptılar. Ama dediğim gibi Apollo (8) çift çekirdekli işlemciye ve 800*480'den daha yüksek çözünürlüklere imkan tanıyor.

Microsoft böyle bir şeye izin vermez. Yazılıma gereğinden fazla donanım kullandırtmaz. Mango tek çekirdek üzerinde çalışıyor ve Microsoft bu yazılımı tek çekirdek üzerine inşa etti. Dolayısıyla çift çekirdek kullanılması mümkün değil. Çift çekirdeği Apollo ile gelen cihazlarda göreceğiz. Hatta Apollo sürümünün mevcut cihazlara gelmeyeceği iddia ediliyor.

http://forum.donanimhaber.com/m_59893583/tm.htm. Mobil sürümden girenler http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=59893583 adresinden bakabilirler.
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DH Misafiri 7 yıl
ben de dayanamayıp yazıcam... Cuma vakti ile ilgili bir eleman tespit yapmış.. tespit diyorum çünkü "neden Cumaya gitmiyorsunuz" değil, "vakit Cuma vaktidir, müslüman insan Cuma vakti camide olur" manasında söylenmiş cümle... Bu tarz tespitler dinimizin gereğidir.. ilgili isen üzerine alınırsın..değilsen" hadi ordan" diye düşünüp işine bakarsın... haybeye gerilmenin alemi yok...saygılar....
Artı nokia bu telefonu üretmez... en azındanbu yüzyılda :)
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haymatloshan 7 yıl
Bu özelliklerle gelirse gerçekten hoş olur,tasarımı gözardı ederek alınabilecek bir telefon olur.
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alaz1903 7 yıl
4.3-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik eğrisel ekran, 41 megapiksel sensörlü - Carl Zeiss objektifli - PureView görüntüleme teknolojili kamera, 1080p (Full HD) video kaydı, Adreno 320 grafik birimli çift çekirdekli işlemci (muhtemelen 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Pro) ve Windows Phone Apollo işletim sistemi
Yalnız bu özellikler doğruysa Nokia pazarın yeniden hakimi olur. Özellikle de Türkiye'de. Mevcut ios-android kullanıcıları arasında Windows Phone işletim sistemi kullanan oldu mu bilmiyorum ama ben WP yi denedim ve kesinlikle her ikisinden de başlarılı buldum. Windows 8 ile birlikte patlama yapacaktır. Şu anda en önemli eksiği uygulama azlığı. Ancak arkasında microsoft ve nokia'nın olduğu bir platformda uygulama sayısı kısa sürede rakiplerini geride bırakır.
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Ays Ays Beybi 7 yıl
telefon değil uzaktan kumanda mübarek o ne şekil o
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E_Aydin35 7 yıl
Hakkaten'de amma yamukmuş :)) Nokia, farklılık yaratalım ilgi çekelim derken baya bir yamultmuş telefonu :p tabi bu görseller doğru ise..:)
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BalaNari 7 yıl
WP şuan çift çekirdek istemiyor ve bence bu doğru bir karar çünkü çift çekirdek uygulama sayısı az, Bu telefon 2013/14 civarı çıkacağını düşünürsek o zamana kadar çift çekirdek standart olur.
Bence PureView saçma, 41 MP nerede saklanacak, 16 GBlık depo var zaten.
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Silent Guardian 7 yıl
Adreno 320'yi kullanacak oyun,uygulama var mı ki?
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sharpie 7 yıl
Kullandırmazlar ne demek.kim kullandırmaz,bu nasıl yorum.
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RovcaniN 7 yıl
musti545

Adreno 320 şu andaki playstion 3 kalitesinde grafikler demek daha çıkmaz bu gpu çıksada kötü nokia ya kullandırmazlar...


nokia kötü bir firma mı? 2 seneye kalmaz ne iphone bırakıcak ne de galaxy... buna inan. windows 8 gelsin de
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