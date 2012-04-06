Nokia Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen detaylar ortaya çıktı

Nokia'nın, Carl Zeiss objektifli 41 megapiksel kamera donanımına, PureView görüntüleme teknolojisine ne zamandan itibaren Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefonlarında yer vermeye başlayacağı tartışıladursun, Lumia PureView'a ait olduğu öne sürülen konsept çizimler ve teknik özellik listesi ortaya çıktı.

Alışılmışın dışında dizaynıyla dikkat çeken Lumia PureView'ın teknik özellikleri arasında, 4.3-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik eğrisel ekran, 41 megapiksel sensörlü - Carl Zeiss objektifli - PureView görüntüleme teknolojili kamera, 1080p (Full HD) video kaydı, Adreno 320 grafik birimli çift çekirdekli işlemci (muhtemelen 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Pro) ve Windows Phone Apollo işletim sistemi bulunuyor.

Açıkçası öne sürülen detaylar karşısında kesin bir yargıya varmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Çizimler ve teknik özellik listesi bir Nokia sever veya mobil gündemi meşgul etmek isteyenler tarafından da hazırlanmış olabilir.



http://mobile.it168.com/a2012/0406/1334/000001334169.shtml