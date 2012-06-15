Nokia, Meltemi projesini bitirebilir

Yeniden yapılanma süreci ve işten çıkarmalarla gündeme gelen Nokia, bir projesini daha rafa kaldırmaya hazırlanıyor.





Firmanın giriş seviyesi telefon modelleri için üzerinde çalıştığı Linux tabanlı işletim sistemi projesi olan Meltemi, MeeGo projesinin sona ermesinin ardından hayata geçmişti. Yıl sonuna doğru kullanılması beklenen proje, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.





AllThingsD tarafından elde edilen bilgilere göre Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, kendisinin hiç bir zaman böyle bir projenin varlığından sözetmediğini belirterek firma içerisindeki bazı projelerin rafa kaldırılacağını vurgulamış. Kaynaklar ise bu sözleri aslında dolaylı olarak Meltemi projesinin sona erdiğine işaret olarak yorumluyor.





Nokia'nın bundan sonraki hedefi giriş seviyesi pazarlara da Windows Phone işletim sistemini sokabilmek. Microsoft ile sıkı bir çalışma yapan Nokia, iddialı modellerin görücüye çıkacağının da müjdesini veriyor. Nokia bunun yanında tablet segmenti için de hazırlıklar yapıyor.





Diğer bir yazılım geliştirme ekosistemi olan Qt için de Nokia destek vermeye devam edeceğini belirtiyor. Ancak sistem için daha iyi olacak farklı fırsatların da değerlendirileceği vurgulanıyor. Bu da muhtemel bir satış planının da masada olduğu izlenimini uyandırıyor.

Çalkantılı günler geçiren Nokia'nın yeniden yapılanma kapsamında önemli projeleri sona erdirmesi sürpriz olmayacaktır.