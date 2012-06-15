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Nokia, Meltemi projesini bitirebilir

6 yıl
3,8b
1
23
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeniden yapılanma süreci ve işten çıkarmalarla gündeme gelen Nokia, bir projesini daha rafa kaldırmaya hazırlanıyor. 

Firmanın giriş seviyesi telefon modelleri için üzerinde çalıştığı Linux tabanlı işletim sistemi projesi olan Meltemi, MeeGo projesinin sona ermesinin ardından hayata geçmişti. Yıl sonuna doğru kullanılması beklenen proje, kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

AllThingsD tarafından elde edilen bilgilere göre Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop, kendisinin hiç bir zaman böyle bir projenin varlığından sözetmediğini belirterek firma içerisindeki bazı projelerin rafa kaldırılacağını vurgulamış. Kaynaklar ise bu sözleri aslında dolaylı olarak Meltemi projesinin sona erdiğine işaret olarak yorumluyor.

Nokia'nın bundan sonraki hedefi giriş seviyesi pazarlara da Windows Phone işletim sistemini sokabilmek. Microsoft ile sıkı bir çalışma yapan Nokia, iddialı modellerin görücüye çıkacağının da müjdesini veriyor. Nokia bunun yanında tablet segmenti için de hazırlıklar yapıyor.

Diğer bir yazılım geliştirme ekosistemi olan Qt için de Nokia destek vermeye devam edeceğini belirtiyor. Ancak sistem için daha iyi olacak farklı fırsatların da değerlendirileceği vurgulanıyor. Bu da muhtemel bir satış planının da masada olduğu izlenimini uyandırıyor. 
Çalkantılı günler geçiren Nokia'nın yeniden yapılanma kapsamında önemli projeleri sona erdirmesi sürpriz olmayacaktır. 

http://allthingsd.com/20120614/nokia-to-end-meltemi-effort-for-low-end-smartphones/ Yorum Yaz
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Farwynd 6 yıl en beğenilen
Bu Stephen Elop, Nokia'nın sonunu getirecek %100 eminim.
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sertacarslan 6 yıl janparey
can_66

bu adamın nokiadaki tek görevi bütün nokia telefonlara windows ürünlerini olabildiğince entegre etmek.Firma ölmüş mü kalmış mı hiç skinde değil.Adam bildiğin microsoft ajanı

Bence Microsoft çoktan Nokia'yı satın aldı bile.
can_66bu adamın nokiadaki tek görevi bütün nokia telefonlara windows ürünlerini olabildiğince entegre etmek.Firma ölmüş mü kalmış mı hiç...
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Pardus Linux 6 yıl
Firmanın başında Microsoft ajanı var, bir Linux projesinin başarılı olacağını bile bile buna nasıl izin verebilir aynısı Megoo'da olmamış mıydı?
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dr_mrh 6 yıl
2004 yılında satılan symbian 3g 6630 dan beri telefonlarda ön kamera olan nokianın şu anda satışta olan modelleri inceleyin en ucuz c6-01 de var o da artık üretilmiyor ondan sonra 701 de var başka da yeni modellerinde yok ucuz telefonlar meltemi yi koyacakmış linux olarak motorola o işletim sistemini kaç sene önce E6 da denedi nokia daha linuxa geçecek
ya adam gibi symbian yap ya linux yap ya da microsofta satıl win mobile 6.1 ve 6.5 kullandım bir çok özelliğe sahip ama hiçbiri doğrudürüst çalışmayan telefon nasıl olurmuş gördüm adamlar hala win mobile peşinde illa akıllı telefon istiyorsan adam gibi linux yap da tlefon çıkar da sat açık kaynak kodlu sen desteğini çeksen bile millet geliştirmeye devam eder
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dreamblue35 6 yıl
tasarım olarak yukarıdaki nokia gayet gözüme güzel göründü bu hangi modelidir bilen var mı? özellikleri nedir
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ssbrc 6 yıl
zaten nokia bitti fabrikaları kapatıyor yavaş yavaş
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theasus 6 yıl
Bir platform belirleyemedi bunlarda .Öbür tarafta atı alan üsküdarı geçti
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JohnLord 6 yıl
Volkanbaba
Microsoft ajan sokmuş nokianın içine. Nokiayı satın alacak ama fiyatını düşürttürüyor.

Doğru tespit
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Dark Shade 6 yıl
stephem elop yüzünden bir efsanenin sonunu izliyoruz...
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Volkanbaba 6 yıl
Microsoft ajan sokmuş nokianın içine. Nokiayı satın alacak ama fiyatını düşürttürüyor.
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janparey 6 yıl
bu adamın nokiadaki tek görevi bütün nokia telefonlara windows ürünlerini olabildiğince entegre etmek.Firma ölmüş mü kalmış mı hiç skinde değil.Adam bildiğin microsoft ajanı
1 Yanıt Yanıtla +1
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sertacarslan 6 yıl janparey
can_66

bu adamın nokiadaki tek görevi bütün nokia telefonlara windows ürünlerini olabildiğince entegre etmek.Firma ölmüş mü kalmış mı hiç skinde değil.Adam bildiğin microsoft ajanı

Bence Microsoft çoktan Nokia'yı satın aldı bile.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
SystemApps
yorumları okuyunca aklıma şu geldi:sene 2012 ilk yorum:Nokia batacak Sene 2112 ilk yorum:Nokia batacak Siz bitmezsiniz imkansız

Heheehehe şöyle olsa olurdu : sene 2001 ilk yorum: nokia batacak ,sene 2012 ilk yorum nokia batacak. Geleceğe yönelik (henuz yaşanmamış tarih) tahminden öte TESPİT te bulunman trajik olmuş... Tahminde bulunursam yıl 2020yi NOKİA görmez...
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senatorlines 6 yıl
Bu Nokia'nın 100 bin kişilik kadrosunda hiç mi adam yok? Biraz ağır oldu ama kusura bakmayın ne diyem! Ne yapacaksan yap artık bilelim Microsofta kaç paraya satıldın onu da bilelim, o kadar proje rafa kaldırdın ve o kadar zarar ettin ki Microsofta satılmaman imkansız hale geldi, firmanın bilançosunu gide gide küçülttün, Samsung S3'ü tanıttı 1-2 ay geçmeden Türkiyeye geldi, sskiden Nokia'nın yeni symbianlı telefonları da 1-2 ay içinde Türkiyeye geliyordu, 2011/10 da Lumia 800'ü tanıttın hala Türkiye'ye gelmedi bu nasıl iş??? Ne biçim strateji ne biçim ortaklık, iyi Türkiye'ye gecikmeli gelecekti de NEDEN N9'u adam gibi reklamını yapı tanıtmadınız Vodafone-Turkcell'e vermediniz, bu kafayla işiniz çok zor, bakalım Mikrosoft 2012 sene sonu-2013 sene içi satışı açıklasın da biz de kurtulalım artık şu eziyetten, WP'sa WP olsun adam gibi belli olsun!
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SystemApps 6 yıl
Meltemiye şahsen sıcak bakmıyordum.Alt ekosistem için zaten s40 var.Alt sistem için işletim sistemi çokda önemli değildir ki zaten günümüzde çıta baya bi yükseldi...Kullanım kolaylığı olsun ucuz olsun sağlam olsun pil ömrü uzun olsun yeterde artar bile...Alt segment için bu denli uğraşmak ne diye?Ayrıca bazı kaynaklara göre meltemi bitebilir değil resmen bitti...Qt desteklenmye devam edilecek.
yorumları okuyunca aklıma şu geldi:sene 2012 ilk yorum:"Nokia batacak" Sene 2112 ilk yorum:"Nokia batacak"
Siz bitmezsiniz imkansız!
İşletim sistemine takanlar gitsin windows phone alsın.Yada mevcut güzelim symbianı kullansın..İşlemciye takanlarda bi zahmet pentile ekranlı deklanşör tuşu bile olmayan stabilitesi bozuk cihazlara 2000 lira versin.
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