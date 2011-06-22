Nokia N9, 23 Eylül'de İsveç'te satışa sunulacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın donanımıyla olmasa bile tasarım özellikleri ve işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı yeni nesil akıllı telefonu N9'un resmiyet kazanmasıyla birlikte merak edilen tek bir soru kaldı; telefonun çıkış tarihi. Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği Harmattan kod adlı MeeGo 1.2 işletim sistemini temel alan ve Nokia'nın butonsuz tasarım anlayışını yansıtan telefon, 3.9-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.
Texas Instruments'ın 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli OMAP3630 işlemcisinden (ARM Cortex-A8 tabanlı) N9, grafik birimi olaraksa PowerVR SGX530 ile geliyor. Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.
Detaylı özelliklerine daha önceki haberimizde yer verdiğimiz Nokia N9'un çıkış tarihine ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı. Avrupalı taşıyıcı3 Group'un resmi açıklamasına göre Nokia'nın yeni amiral gemisi olan N9, İsveç'te 23 Eylül'de yani okula-dönüş dönemi olarak biline ve satışların ciddi oranda artış yaşadığı Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulacak gibi görünüyor.
Nokia N9'un detaylı özellikleri için; https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Uzun-suredir-beklenen-telefon-artik-resmi-huzurlarinizda-MeeGolu-Nokia-N9.htm
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zaten meego nun üzerine gitmiş cihazı yapmış :D sanki winp7li telefon yapmışlar gibi konuşmayın.Adamlar meegoya can veriyo işte
Bu son MeeGo lu cihazmış ama.
Üzerine gitmek demek sadece bir telefon yapıp bırakmak mı demek. Sürekli geliştireceksin güncelliceksin. Ama almış alın size oyuncak demiş vermiş yani. Kim güvenipte alsınki şimdi bunu ?
Pek de doğru bir yaklaşık değil burada söyledikleriniz. Farklı işletim sistemlerine sahip cihazların performansları sadece donanım özellikleri ile kıyaslanamaz sanıyorum. En nihayetinde türkiyede satılmadığını biliyor olsak da değerlendirme dışında tutamayacağımız windows 7 çalıştıran 2008 model chipsetlere sahip cihazların performansını yakalayamayan android'li cihazlar mevcut.
Asıl eksikleri için 1080p video çekememek, 1080p video oynatamamak diyebiliriz :)))
bahsettiğiniz asıl eksiklikler varya ''1080p video çekememek, 1080p video oynatamamak '' sizin ahberiniz yok galiba çünkü androidte bu özellikelri kullanan cihazlar mevcut galiba siz nokilardan kafanız kaldıramadığınız için haberiniz yok kocaman cep bilgisayarı dünyasından çünkü siz nokiacılar hala akıllı telefon kullandığınızı sanarken bir çok kişi cep telefonu kullanıyordu ve kullanmaya başlayanlar çoğalıyor .
nokianın bahsettiği yeni 4 g teknolojiini artık birçok marka önceden vermeye başladı ve yine nokia en sonuncu sırada kaldığı için bunu yenilik olarak sunuyorlar . belki nokia için yenilik olabilir .
kırılmaz çizilmez amoled ekranı olduğundan bahsedilmiş bir başka haberde ; allah aşkına benmi gözden kaçırdım yada bunlar bizi aptal yerinemi koyuyor ? bahsedilen özellikler samsung galaxynin ekranında zaten mevcuttu ve ilk çıktığından beri kullanılıyor hatta amoled ekranın tek üreten firma samsungtur .
artık htc , samsung , lg ve küllerinden yeniden doğan motorola bile işlemcilerde 1 ghz'i koymayıp çift çekirdekli ve 1'in üzeri işlemciler kullanmaya başladılar . bu işlemcide yenilik gliba ...nokia için
haberde geçen '' çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor. '' yazısını okudukça inanasım gelmiyor bunu yazanların insanları aptal yerine koyduğuna çünkü artık insanlar tasarımlarla süslenen nokialardan sıkıldı ve insanlar tasarım kullanmıyor , tasarım için telefon alınmaz kullanmak için alınır hemde 900 dolar verdiğiniz bir telefondan çok daha fazlasını almanız için o kadar paraalr verilir sonuna kadar tüm özellikelrini kullanmanız için yoksa telefonun rengi pembeymiş tasarımı çok şıkmış vallahi beni ilgilendirmiyor hatta akıllı telefonlar yerine cep bilgisayarlarıyla tanışan herkes bunun farkına varıyor . örnek verilecek olursa nokia N8 in atasrımı muhteşem olabilir ama motorola defy kadar basit görünümlü bir telefonun yarısı kadarda olamaz .
nokia hiç değişmemiş ve yine herkese gerçek bir makina gerçek bir rakip yerine yine şık tasarımlı bir telefon çıkartmış .
Kesinlikle hocam.Bir de MeeGo nun varlığı tabi.