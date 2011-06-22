Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N9, 23 Eylül'de İsveç'te satışa sunulacak

7 yıl
16,5b
1
20
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın donanımıyla olmasa bile tasarım özellikleri ve işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı yeni nesil akıllı telefonu N9'un resmiyet kazanmasıyla birlikte merak edilen tek bir soru kaldı; telefonun çıkış tarihi. Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği Harmattan kod adlı MeeGo 1.2 işletim sistemini temel alan ve Nokia'nın butonsuz tasarım anlayışını yansıtan telefon, 3.9-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.
Texas Instruments'ın 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli OMAP3630 işlemcisinden (ARM Cortex-A8 tabanlı) N9, grafik birimi olaraksa PowerVR SGX530 ile geliyor. Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı  özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.
Detaylı özelliklerine daha önceki haberimizde  yer verdiğimiz Nokia N9'un çıkış tarihine ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı. Avrupalı taşıyıcı3 Group'un resmi açıklamasına göre Nokia'nın yeni amiral gemisi olan N9, İsveç'te 23 Eylül'de yani okula-dönüş dönemi olarak biline ve satışların ciddi oranda artış yaşadığı Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulacak gibi görünüyor. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
funnyboy 7 yıl
ben en çok nfc desteğini merak ediyorum videolarında gayet etkileyici idi.
teknokampus.com/...
teknokampus.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
Diyorsunki Nokia kendini gerçekten yangina attı ! Bence imajlari fazlasıyla zarar gören iki marka daha çoook calışacak gibi görünüyor çünkü artık güvenmeyen markalar ve ürünleri artık güven vermiyor genel anlamda .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Servin 7 yıl
sanırım yorum yapan tüm arkadaşlarda çift çekirdekli 1080p video çekip oynatan modeller mevcut
Donanımı çok üstün olmasada inceleme videolarında gayet akıcı ve sorunsuz bir performans sergiliyor. Bu nokia için büyük bir adım. Bundan sonra daha iyi ürünler çıkaracaklarına şüphe yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
patrain
nokia keşke meeGo nun üzerine gitseydi. Winp7 daha iyi olacağı kesin.

zaten meego nun üzerine gitmiş cihazı yapmış :D sanki winp7li telefon yapmışlar gibi konuşmayın.Adamlar meegoya can veriyo işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 7 yıl

umutarslan.com

patrain

nokia keşke meeGo nun üzerine gitseydi. Winp7 daha iyi olacağı kesin.


zaten meego nun üzerine gitmiş cihazı yapmış :D sanki winp7li telefon yapmışlar gibi konuşmayın.Adamlar meegoya can veriyo işte

Bu son MeeGo lu cihazmış ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl

umutarslan.com

patrain

nokia keşke meeGo nun üzerine gitseydi. Winp7 daha iyi olacağı kesin.


zaten meego nun üzerine gitmiş cihazı yapmış :D sanki winp7li telefon yapmışlar gibi konuşmayın.Adamlar meegoya can veriyo işte


Üzerine gitmek demek sadece bir telefon yapıp bırakmak mı demek. Sürekli geliştireceksin güncelliceksin. Ama almış alın size oyuncak demiş vermiş yani. Kim güvenipte alsınki şimdi bunu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataberk36ex 7 yıl
ya bu nokia nın aptalca stratejisi öldürecek beni zaten modası geçmiş donanımarla doldurmuşsun evelden beri böle n 95 i tanıttı 1 sene sonra çıktı tren kaçsın nokia model çıkarsın da artık millet yemiyor atı alan üsküdar falan bırakmadı n 95 e verdiğim paraya hala yanıyorum zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
bence meego ölmedi zaten benim çok ilgimi çekti ve sempati duymaya başladım bu işletim sistemine.evet nokia bu sisteme ayırdığı kaynağı daraltmış olabilir ancak tam olarak terk etmedi.bence wp7 li cihazların yanında meegolu cihazlarda üretmeye devam edecek,zaten bir kaç tane üretse dahi geniş bi kitleye yayılır çünkü tüm bu zayıflığına ve hatalarına rağmen nokia hala en çok satan marka.keşke nokia sadece meegoya yoğunlaşsaydı ama nokıadan başka destek veren tek üretici LG.LG nokıa dan doğan boşluğu doldurabilir .hem bu sistem sadece telefonlar için değil tablet ve netbooklar içinde geliştirildi amaç tüm mobil cihazlarda aynı işletim sistemini kullanmak burda da devreye asus ve acer giriyo kısacası hala umut var ve ben meego lu cihazları,özellikle lg nin telefonunu bekliyorum çünkü büyük ihtimalle intel atom işlemciye sahip olur(intel sistemi geliştiren firmalardan biri çünkü) hem LG donanım konusunda nokıa dan daha cömert davranan bir marka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 7 yıl
Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.

Pek de doğru bir yaklaşık değil burada söyledikleriniz. Farklı işletim sistemlerine sahip cihazların performansları sadece donanım özellikleri ile kıyaslanamaz sanıyorum. En nihayetinde türkiyede satılmadığını biliyor olsak da değerlendirme dışında tutamayacağımız windows 7 çalıştıran 2008 model chipsetlere sahip cihazların performansını yakalayamayan android'li cihazlar mevcut.
Asıl eksikleri için 1080p video çekememek, 1080p video oynatamamak diyebiliriz :)))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl

homeedition88

Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.


Pek de doğru bir yaklaşık değil burada söyledikleriniz. Farklı işletim sistemlerine sahip cihazların performansları sadece donanım özellikleri ile kıyaslanamaz sanıyorum. En nihayetinde türkiyede satılmadığını biliyor olsak da değerlendirme dışında tutamayacağımız windows 7 çalıştıran 2008 model chipsetlere sahip cihazların performansını yakalayamayan android'li cihazlar mevcut.

Asıl eksikleri için 1080p video çekememek, 1080p video oynatamamak diyebiliriz :)))


bahsettiğiniz asıl eksiklikler varya ''1080p video çekememek, 1080p video oynatamamak '' sizin ahberiniz yok galiba çünkü androidte bu özellikelri kullanan cihazlar mevcut galiba siz nokilardan kafanız kaldıramadığınız için haberiniz yok kocaman cep bilgisayarı dünyasından çünkü siz nokiacılar hala akıllı telefon kullandığınızı sanarken bir çok kişi cep telefonu kullanıyordu ve kullanmaya başlayanlar çoğalıyor .

nokianın bahsettiği yeni 4 g teknolojiini artık birçok marka önceden vermeye başladı ve yine nokia en sonuncu sırada kaldığı için bunu yenilik olarak sunuyorlar . belki nokia için yenilik olabilir .

kırılmaz çizilmez amoled ekranı olduğundan bahsedilmiş bir başka haberde ; allah aşkına benmi gözden kaçırdım yada bunlar bizi aptal yerinemi koyuyor ? bahsedilen özellikler samsung galaxynin ekranında zaten mevcuttu ve ilk çıktığından beri kullanılıyor hatta amoled ekranın tek üreten firma samsungtur .

artık htc , samsung , lg ve küllerinden yeniden doğan motorola bile işlemcilerde 1 ghz'i koymayıp çift çekirdekli ve 1'in üzeri işlemciler kullanmaya başladılar . bu işlemcide yenilik gliba ...nokia için

haberde geçen '' çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor. '' yazısını okudukça inanasım gelmiyor bunu yazanların insanları aptal yerine koyduğuna çünkü artık insanlar tasarımlarla süslenen nokialardan sıkıldı ve insanlar tasarım kullanmıyor , tasarım için telefon alınmaz kullanmak için alınır hemde 900 dolar verdiğiniz bir telefondan çok daha fazlasını almanız için o kadar paraalr verilir sonuna kadar tüm özellikelrini kullanmanız için yoksa telefonun rengi pembeymiş tasarımı çok şıkmış vallahi beni ilgilendirmiyor hatta akıllı telefonlar yerine cep bilgisayarlarıyla tanışan herkes bunun farkına varıyor . örnek verilecek olursa nokia N8 in atasrımı muhteşem olabilir ama motorola defy kadar basit görünümlü bir telefonun yarısı kadarda olamaz .

nokia hiç değişmemiş ve yine herkese gerçek bir makina gerçek bir rakip yerine yine şık tasarımlı bir telefon çıkartmış .

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crowland 7 yıl
bu saat ten sonra bir cacık olmaz bu sistemden nokia sistem olarak ne kadar iyi olursa olsun insanların daha güçlü cihazlar istediğini anlamadıktan sonra yürümez bu nokiada bu cimriliklede yapamaz yapmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
bu saatten sonra insanlar meegolu bir cihaza mesafeli yaklaşacaklardır. Çünkü geleceği olmayan, destek verilmeyecek bir işletimine sahip bir telefona yatırım yapmak çokta mantıklı gözükmüyor. Nokianın hiç olmazsa bir açıklama yaparak meegoya destek vereceklerini açıklamaları gerekir. ama nokia geleceğini wp7de gördüğü için bu telefonun desteği tıpkı windows mobile 6.5 pro işletim sistemi gibi olur.. kısacası HTC HD2nin esas işletim sistemi gibi diyim daha iyi anlaşılır. bu işletim sistemi büyük umutlar vaad ediyordu ama destekleyen sadece tek bir firma kaldı.. tek firmaylada olcak iş değil bu..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl
nokia keşke meeGo nun üzerine gitseydi. Winp7 daha iyi olacağı kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 7 yıl
Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde daha donanım yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.

Kesinlikle hocam.Bir de MeeGo nun varlığı tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16464 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Acer Iconia Tab A500 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim