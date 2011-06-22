Nokia N9, 23 Eylül'de İsveç'te satışa sunulacak

Nokia'nın donanımıyla olmasa bile tasarım özellikleri ve işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı yeni nesil akıllı telefonu N9'un resmiyet kazanmasıyla birlikte merak edilen tek bir soru kaldı; telefonun çıkış tarihi. Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği Harmattan kod adlı MeeGo 1.2 işletim sistemini temel alan ve Nokia'nın butonsuz tasarım anlayışını yansıtan telefon, 3.9-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip.

Texas Instruments'ın 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli OMAP3630 işlemcisinden (ARM Cortex-A8 tabanlı) N9, grafik birimi olaraksa PowerVR SGX530 ile geliyor. Satılmakta olan modern cep telefonları dikkate alındığında bir jenerasyon öncesinin yongada sistem platformuna sahip olan N9, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, çift çekirdekli telefonların standart olduğu bir dönemde donanımı yerine daha çok tasarımı özelliklerini ön plana çıkartarak ile mücadele edecek gibi görünüyor.

Detaylı özelliklerine daha önceki haberimizde yer verdiğimiz Nokia N9'un çıkış tarihine ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı. Avrupalı taşıyıcı3 Group'un resmi açıklamasına göre Nokia'nın yeni amiral gemisi olan N9, İsveç'te 23 Eylül'de yani okula-dönüş dönemi olarak biline ve satışların ciddi oranda artış yaşadığı Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulacak gibi görünüyor.



