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Nokia: Ovi Store'dan günde 5 milyon civarında uygulama indiriliyor

8 yıl
9,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Nokia: Ovi Store'dan günde 5 milyon civarında uygulama indiriliyor
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, resmi internet sitesinde uygulama mağazası Ovi Store'un yeni bir başarının daha altına imza attığını duyurdu. Finlandiyalı üreticinin açıklamalarına göre Ovi Store üzerinden her gün 5 milyona yakın uygulama indiriliyor. Hem hatırlatmak hem de kıyaslamak gerekise 2010 yılının ekim ayında her gün yaklaşık 2.3 milyon uygulamanın indirildiği belirtilmişti. 5 ay öncesine kadar da bu sayı 3 milyondu.

Ovi Store'un uygulama portföyünde 40.000'den fazla uygulamanın bulunduğu, her hafta 1000'den fazla yeni uygulamanın kullanıma sunulduğu, mevcut uygulamaların %15'ini Nokia N8, Nokia C6-01, Nokia C7, Nokia E7 kullanıcılarının indirdiği bildiriliyor.

Nokia: Ovi Store'dan günde 5 milyon civarında uygulama indiriliyor
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http://press.nokia.com/2011/04/12/nokias-ovi-store-hits-5-million-downloads-per-day-as-users-enjoy-new-symbian-devices-and-apps/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
majesteleri_mj 8 yıl
nokia mi pu hah ha gulerim ben bu markaya
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majesteleri_mj 8 yıl
nokia mi pu hah ha gulerim ben bu markaya
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| OMG! | 8 yıl
gereksiz bir su terazisi için bile 50 tane uygulama var.
içi çürük bi market resmen,ben söyliyim evet günde 5 milyon uygulama indiriliyor fakat indirilen bu uygulamaların %70i telefondan birkaç gün sonra kaldırılıyor.
büyük başarı :)
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gegirti 8 yıl
hatfayl hesapları olsaymış parayı kırarlarmış

şaka bi yana 5 milyon nedir yav
"%15'ini Nokia N8, Nokia C6-01, Nokia C7, Nokia E7"
ise gerçekten garip demek ki tahminimden fazla nokia kullanıcısı var
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nightflame 8 yıl
Günde 5 milyon uygulama abartı olmuş sanki?
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outside 8 yıl
ovi store kuru gürültü biraz. uygulama çok da işe yarar şey yok pek.
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kımyasal 8 yıl
hay be nokia senin annanı :D
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kımyasal 8 yıl
bu arada beyler bu anna guncellemesı varmıs.bende 5230 var bunada anna guncellemesı gecerlı olacakmı ?
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MK* 8 yıl
indiremezsin anna S^3lü cihazlara gelecek
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KettoPlazma 8 yıl

kımyasal

bu arada beyler bu anna guncellemesı varmıs.bende 5230 var bunada anna guncellemesı gecerlı olacakmı ?


Öyle bişey olamaz
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TheValoran 8 yıl

kımyasal

bu arada beyler bu anna guncellemesı varmıs.bende 5230 var bunada anna guncellemesı gecerlı olacakmı ?
Hayır.
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