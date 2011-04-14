Nokia: Ovi Store'dan günde 5 milyon civarında uygulama indiriliyor

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, resmi internet sitesinde uygulama mağazası Ovi Store'un yeni bir başarının daha altına imza attığını duyurdu. Finlandiyalı üreticinin açıklamalarına göre Ovi Store üzerinden her gün 5 milyona yakın uygulama indiriliyor. Hem hatırlatmak hem de kıyaslamak gerekise 2010 yılının ekim ayında her gün yaklaşık 2.3 milyon uygulamanın indirildiği belirtilmişti. 5 ay öncesine kadar da bu sayı 3 milyondu.

Ovi Store'un uygulama portföyünde 40.000'den fazla uygulamanın bulunduğu, her hafta 1000'den fazla yeni uygulamanın kullanıma sunulduğu, mevcut uygulamaların %15'ini Nokia N8, Nokia C6-01, Nokia C7, Nokia E7 kullanıcılarının indirdiği bildiriliyor.

http://press.nokia.com/2011/04/12/nokias-ovi-store-hits-5-million-downloads-per-day-as-users-enjoy-new-symbian-devices-and-apps/