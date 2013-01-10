Nokia : PureView ile ilgili pek çok yenilik yolda





Nokia'nın geçen yıl en çok konuşulan yeniliği şüphesiz 808 PureView modeli ile başlayan ve Lumia 920 ile devam eden görüntüleme teknolojisiydi.





41MP çözünürlükte kamera sunan PureView 808, piksel oversampling metodu ile pikselleri biraraya getirerek kayıpsız zoom yapabildiğiniz fotoğraflar çekebiliyordu. Herkes aynı kameranın bir Lumia cihazına da gelmesini beklerken, Nokia daha ince ve düşük çözünürlüğe sahip ancak optik imaj sabitleme ve yüksek kaliteli çekim özellikleri sunan Lumia 920 modeli ile karşımıza çıktı.





Akıllı telefon kameraları açısından başarılı işlere imza atan PureView teknolojisi, Nokia görüntüleme teknolojileri şefi Juha Alakarhu tarafından yapılan açıklamaya göre, daha da fazlasını sunmaya hazırlanıyor.





Alakarhu, PureView isminin belirli bir teknolojiye karşılık gelmediğini, en yüksek kalitede görüntüleme yeniliklerinin ortak ismi olduğunu altını çiziyor. Nokia 808 PureView ile akıllı telefon kameralarındaki zoom ve keskinlik problemleri çözülürken, Lumia 920 ile de düşük ışıkta çekim sorunlarının önüne geçildi.





Görüntüleme teknolojileri sürekli daha yenisini ürettiğiniz bir alan ve Nokia da görüntüleme tecrübesini derinleştirmek ve zenginleştirmek için önemli alanlarda yenilikler geliştiriyor. Donanımın tek başına yeterli olmadığını belirten Alakarhu, yazılım ile birlikte heyecan verici çözümler ortaya konduğunu ifade ediyor.





Önümüzdeki dönemde ne tür yenilikler olacağı sorularını cevapsız bırakan Alakarhu, ilgi çekici ürünler için beklemede kalma konusunda tavsiyede bulunuyor.





Yaz dönemine doğru pazara çıkması kuvvetli muhtemel olan yeni dalga Windows Phone 8 modelleri arasında mutlaka yeni Lumia üyeleri de bulunacaktır. Bir süre önce patent görselleri internette paylaşılan bir modelin 20MP civarında bir çözünürlük ve PureView çözümü ile gelecek olması ihtimal dahilinde.

http://conversations.nokia.com/2013/01/09/pureview-theres-more-still-to-come/