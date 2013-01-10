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Nokia : PureView ile ilgili pek çok yenilik yolda

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın geçen yıl en çok konuşulan yeniliği şüphesiz 808 PureView modeli ile başlayan ve Lumia 920 ile devam eden görüntüleme teknolojisiydi.

41MP çözünürlükte kamera sunan PureView 808, piksel oversampling metodu ile pikselleri biraraya getirerek kayıpsız zoom yapabildiğiniz fotoğraflar çekebiliyordu. Herkes aynı kameranın bir Lumia cihazına da gelmesini beklerken, Nokia daha ince ve düşük çözünürlüğe sahip ancak optik imaj sabitleme ve yüksek kaliteli çekim özellikleri sunan Lumia 920 modeli ile karşımıza çıktı.

Akıllı telefon kameraları açısından başarılı işlere imza atan PureView teknolojisi, Nokia görüntüleme teknolojileri şefi Juha Alakarhu tarafından yapılan açıklamaya göre, daha da fazlasını sunmaya hazırlanıyor.

Alakarhu, PureView isminin belirli bir teknolojiye karşılık gelmediğini, en yüksek kalitede görüntüleme yeniliklerinin ortak ismi olduğunu altını çiziyor. Nokia 808 PureView ile akıllı telefon kameralarındaki zoom ve keskinlik problemleri çözülürken, Lumia 920 ile de düşük ışıkta çekim sorunlarının önüne geçildi.

Görüntüleme teknolojileri sürekli daha yenisini ürettiğiniz bir alan ve Nokia da görüntüleme tecrübesini derinleştirmek ve zenginleştirmek için önemli alanlarda yenilikler geliştiriyor. Donanımın tek başına yeterli olmadığını belirten Alakarhu, yazılım ile birlikte heyecan verici çözümler ortaya konduğunu ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde ne tür yenilikler olacağı sorularını cevapsız bırakan Alakarhu, ilgi çekici ürünler için beklemede kalma konusunda tavsiyede bulunuyor.

Yaz dönemine doğru pazara çıkması kuvvetli muhtemel olan yeni dalga Windows Phone 8 modelleri arasında mutlaka yeni Lumia üyeleri de bulunacaktır. Bir süre önce patent görselleri internette paylaşılan bir modelin 20MP civarında bir çözünürlük ve PureView çözümü ile gelecek olması ihtimal dahilinde. 

http://conversations.nokia.com/2013/01/09/pureview-theres-more-still-to-come/ Yorum Yaz
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turbo-powwer 6 yıl
Nokia iyi yolda
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broodofqueen 6 yıl
Gelişmeleri dikkatle takip ediyorum.. Nokia bu işe yeni girdi sayılır ama yılların tecrübesi ona hızlı yol aldıracaktır. Daha hafif bir kasa, Nokia için özelleştirilmiş bir işletim sistemi, kamerası ile iPhone 5 sonrası geçmeyi planladığım ekosistem MS&Nokia olacak diye tahmin ediyorum.
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Master_Evil 6 yıl
bende wp8i takip ediyorum, androidi iosu anca microsoft devirir
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JohnLord 6 yıl
Gördükçe kıskanıyorum daha çıkmadan cihazlar şimdiden eskidir 8x kullanıcısıyım
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erci501 6 yıl
Birkac yil once nokia yı el isciligi mukemmel titiz ustalara benzetirdim. İşini gec yapar ama ustaligini konusturur derdim. Ama simdiki dusuncem yine isciligi iyi bir usta fakat yaslanmis artık eski ustadan eser yok.
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SystemApps 6 yıl
ne işlemci ne full hd ekranlar beni heyecanlandırmıyor.benim beklediğim gelişmeler bunlar
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