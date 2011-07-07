Nokia: Symbian^3 telefonlara Anna güncellemesi Ağustos sonunda

MeeGo işletim sistemli N9 modelini tanıtan, Windows Phone 7'li telefonlarını ise yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Nokia, Symbian işletim sisteminden henüz tam anlamıyla vazgeçmiş değil. 1GHz Snapdragon işlemcili Zeta (700) modeline ait resmi basın görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şirket, ilk defa X7 ve E6 modelleriyle tanıtılan Symbian^3 Anna güncellemesini diğer telefonlar için Ağustos sonunda sunacak.





Nokia tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden bir kez daha doğrulanan bilgiye göre, N8, E7, C7 ve C6-01 gibi Symbian^3 platformunun en güncel telefonları yaz sona ermeden önce Anna güncellenmesine sahip olacak. İrili ufaklı çok sayıda yenilik içeren Anna güncellemesinde başta ciddi şekilde geliştirilen internet tarayıcısı olmak üzere yeni uygulama ikonları ve sanal klavye güncellemeleri gibi detaylara yer veriliyor.





Nokia'nın, Anna güncellemesinden sonraki adım olarak Symbian^3 platformu için Belle güncellemesini çıkartması bekleniyor.