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Nokia: Symbian^3 telefonlara Anna güncellemesi Ağustos sonunda

7 yıl
17,5b
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19
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MeeGo işletim sistemli N9 modelini tanıtan, Windows Phone 7'li telefonlarını ise yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Nokia, Symbian işletim sisteminden henüz tam anlamıyla vazgeçmiş değil. 1GHz Snapdragon işlemcili Zeta (700) modeline ait resmi basın görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan şirket, ilk defa X7 ve E6 modelleriyle tanıtılan Symbian^3 Anna güncellemesini diğer telefonlar için Ağustos sonunda sunacak.

Nokia tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden bir kez daha doğrulanan bilgiye göre, N8, E7, C7 ve C6-01 gibi Symbian^3 platformunun en güncel telefonları yaz sona ermeden önce Anna güncellenmesine sahip olacak. İrili ufaklı çok sayıda yenilik içeren Anna güncellemesinde başta ciddi şekilde geliştirilen internet tarayıcısı olmak üzere yeni uygulama ikonları ve sanal klavye güncellemeleri gibi detaylara yer veriliyor. 

Nokia'nın, Anna güncellemesinden sonraki adım olarak Symbian^3 platformu için Belle güncellemesini çıkartması bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
c6 01 telefonum var.yeni Symbian^3 Anna yazılım güncellemesini yaptım ama eski yazılımı istiyorum eski yazılımı nasıl geri yükleyebilirim. hafıza kartı şifresini nasıl kırabilirim. en kısa zaman da cevaplarınızı bekliyorum.şimdiden teşekürler.
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DH Misafiri 7 yıl
kardeşim c601 fiyatı 600 nokia x6 16gb 700 850 arası c6 kaldırıyosa oda kaldırır
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cemal344 7 yıl
Neredeyse Ağustos bitiyor c7 ye güncelleme gelmedi bu iş tam bir yılan hikayesine döndü artık umutlar eylüle kaldı.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Len ne annaymış çıkamadı bi türlü.Bari şaşırtsa symbiancıları ama nerdeee.Hatta ben hiç bir fark hissetmneyeceklerini düşünüyorum anna ile.
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Le7els 7 yıl
İğrenç tasarım
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NDS 7 yıl
Resimdeki telefonu Transformers Ayin Karanlik Yüzündeki çocuk kullaniyordu
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yunuss.10 7 yıl
Hani Temmuzdu?
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lazloo 7 yıl yunuss.10
yunuss.10

Hani Temmuzdu?


Ben de öyle biliyorum.
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denizhanq 7 yıl
_bluescream_
aa X6 ya yok mu bu güncellemeden? acaba, yapacaksa tam iş yapsın şu nokia da tüm symbian3 lere cıkarsın anna guncellemesini.

x6 anna deil. yani yok.
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photo sir 7 yıl
anna işletim sistemini çıkarması bile hata. Symbian batmayı hakediyor. Nolursa olsun nokia kancayi windowsa takacak gibi duruyor
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..Knight.. 7 yıl
Nokia X6 bildiğim kadarıyla Symbian^3 işletim sistemini kullanmıyor.
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_bluescream_ 7 yıl
aa X6 ya yok mu bu güncellemeden? acaba, yapacaksa tam iş yapsın şu nokia da tüm symbian3 lere cıkarsın anna guncellemesini.
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lazloo 7 yıl _bluescream_
_bluescream_

aa X6 ya yok mu bu güncellemeden? acaba, yapacaksa tam iş yapsın şu nokia da tüm symbian3 lere cıkarsın anna guncellemesini.

X6 S60 V5 dir S^3 değil.
EDİT:Yazının devamında dikkat etmedim. :D Donanımsal desteği yeterli değil galiba X6 nın.
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fatihcanery 7 yıl
yupiii nokia batmakla ısrar ediyo :)) bu arada resimdeki telefonu alanlarla tanışmak isterim :D :D
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