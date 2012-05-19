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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Virginia eyaletindeki genel merkezini satıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılı rekor zararla kapatan ve yılın ilk çeyreğinde de hayal kırıklığı yaşayan Nokia, en iyi dönemlerini yaşadığı 2006 yılında inşa ettiği ABD'deki Kuzey Amerika genel merkezini satışa çıkardı.

Genel merkezin inşaası için 30 milyon dolar harcayan Nokia, satış için 12 milyon dolar karşılığında Histogenetics firması ile anlaştı.

ABD'de faaliyete geçen genel merkez ile bu pazara önem verdiğini gösteren Nokia, bununla birlikte Symbian ile kayda değer bir başarı sağlayamamıştı. Nokia şimdi Lumia cihazları ile ABD pazarında başarı arıyor.

Genel merkezin satışı ise firmanın yeniden yapılanma sürecinin bir adımı. 

http://www.lohud.com/article/20120517/NEWS02/305170051/Nokia-sells-Harrison-building-Histogenetics-12M?nclick_check=1 Yorum Yaz
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mstfckmk 7 yıl en beğenilen
Allahım ttnet ve telekoma da bi güzellik yap. Amin :)
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khaos 7 yıl
Beter olsun! darısı "ben ne dersem o, kuralları ben belirlerim vs" diyen tüm firmaların başına!
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fuckulteli 7 yıl
İmdat Çekici
Nokia batar mı ya ?

Batmaz denen Titanic bile battı, Nokia da batabilir..
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free4200 7 yıl
Aslında Lumia telefonlara da ihtimal vermek çok zor. Başta batarya süreleri olmak üzere çok eleştiri alıyor. Sadece polikarbon malzeme tek artısı gibi gözüküyor. Ayrıca Lumia 900 ağırlık olarak 160 gram. Galaxy Serisi bile 130 gramlarda dolaşırken bu ağırlıkta ve bu batarya süresinde kullanıcıların tercih etmesi çok zor. Kaldı ki Android zaten pazarın hakimi bu da başka bir konu.
Bence sadece alt segmente oynamalılar çünkü en güçlü oldukları alan orası..
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TeKNoYDN 7 yıl
nokia dayanamıyor zannedersem
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OverClocK1ng 7 yıl
Ve çöküş başlar...
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alpa07 7 yıl
Zihniyetini değiştirse şu an bu durumda olmazdı
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E_Aydin35 7 yıl
Y aburum gerçekten üzücü, Nokia gibi bir firma.. ilklere kaçkere imza armış olan, yeniliklerİ dünyaya kaç kere getiren, sektörün bir zamnlar lideri olan bir şirket için şu durumu çok üzücü inşallah en yakın zamanda toparlar.. :/
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amasseia 7 yıl
Nokia android'e geçmek değil de android'e rakip bir işletim sistemi yapabilirdi. Symbian'ın üzerine çok düştü ve kayba uğradı. Android'e rakip güçlü bir nokia güzel olurdu hem rekabetle birlikte nitelik artar belki de ürün fiyatları kısmen de olsa düşerdi.
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dreamblue35 7 yıl
apple gibi patent davaları açarsa bir süre kendini idare eder :)
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bilalMW 7 yıl
zamanında eğer androidte geleceği görseydi bunların hiçbiri olmazdı umarım windows phone lar biraz belini doğrultmasında yardımcı olur.
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king1403 7 yıl
firebird8
BeYaBaN.Burada gelip böyle yok şöyle olsun yok batsın yerin dibine girsin demek ne yarar sağlıyor size beğenmiyorsan gitmezsin almazsın bundan sonrası seni ilgilendirmez. Nokia battığı zaman ne olacak sana ne yarar sağlayacak bazı insanları anlamak gerçekten zor
Zamaninda nokianin telefonlarina tonla para sayan adamlar, ayni paralara iphone gibi android gibi telefonlar cikinca yillarin kaziklanma hissini disa vuruyorlar dostum. Normal geliyo bu kadar nefret :))

sanki nokia o alanlara silah zoruyla mı sattı telefonları. zamanında nokia en iyisiydi.
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Mr. Jingles 7 yıl
Elop varını yoğunu satıyor firmanın. CEO'luk yapacağına finans müdürlüğü yapıyor. Nokia bu adamın gelişiyle vizyonunu kaybetti. Her şeyi kısıyor. CEO'luk bu kadar basit değildir. Bu adam böyle yaparak daha kötü yapıyor markanın imajını daha da düşürüyor. Bir an önce yeni CEO gelmeli.
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MattPegasus 7 yıl
Nokia alt segmentte başarı sağlar artık.Lumia n9 ve diğerleri yeteri kadar satmayacaktır.Şirket zamanında androide geçseydi keşke..
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Mellkor 7 yıl
Bu batma degilde MS in kontrolu iyice ele gecirdiginin habercisi. Satin alinacak yakinda
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BeYaBaN. 7 yıl
Burada gelip böyle yok şöyle olsun yok batsın yerin dibine girsin demek ne yarar sağlıyor size beğenmiyorsan gitmezsin almazsın bundan sonrası seni ilgilendirmez. Nokia battığı zaman ne olacak sana ne yarar sağlayacak bazı insanları anlamak gerçekten zor
1 Yanıt Yanıtla
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firebird8 7 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.
Burada gelip böyle yok şöyle olsun yok batsın yerin dibine girsin demek ne yarar sağlıyor size beğenmiyorsan gitmezsin almazsın bundan sonrası seni ilgilendirmez. Nokia battığı zaman ne olacak sana ne yarar sağlayacak bazı insanları anlamak gerçekten zor

Zamaninda nokianin telefonlarina tonla para sayan adamlar, ayni paralara iphone gibi android gibi telefonlar cikinca yillarin kaziklanma hissini disa vuruyorlar dostum. Normal geliyo bu kadar nefret :))
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