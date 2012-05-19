Nokia, Virginia eyaletindeki genel merkezini satıyor

Geçen yılı rekor zararla kapatan ve yılın ilk çeyreğinde de hayal kırıklığı yaşayan Nokia, en iyi dönemlerini yaşadığı 2006 yılında inşa ettiği ABD'deki Kuzey Amerika genel merkezini satışa çıkardı.





Genel merkezin inşaası için 30 milyon dolar harcayan Nokia, satış için 12 milyon dolar karşılığında Histogenetics firması ile anlaştı.





ABD'de faaliyete geçen genel merkez ile bu pazara önem verdiğini gösteren Nokia, bununla birlikte Symbian ile kayda değer bir başarı sağlayamamıştı. Nokia şimdi Lumia cihazları ile ABD pazarında başarı arıyor.





Genel merkezin satışı ise firmanın yeniden yapılanma sürecinin bir adımı.