Nokia ''Zeta'' 700'e ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler yayınlandı

Gün geçmesin ki Nokia cephesinden yeni haberler gelmesin. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Cindy, Fate, Helen ve Zeta kod adlı modellerine ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesinin bugün yayınlanmasının ardından GSM Arena, anonim bir kaynaktan elde ettiği Nokia ''Zeta'' 700'ün fotoğraflarını ve bazı teknik özelliklerini bizlerle paylaştı.



Nokia ''Zeta'' 700'ün, 1 GHz saat hızında çalışan işlemcisiyle ilgili herhangi bir detay verilmezken, akıllı telefonun Symbian Anna'nın güncellenmiş sürümü olan Belle ile geleceği ifade ediliyor. Monoblok tasarımlı Zeta'nın 110 x 51 x 10 mm ebatlarında ve 80 gramdan biraz daha ağır tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Eğer telefonun son hali 10 mm kalınlığında olursa bir önceki haberimizde teknik özellik listesinde geçen ''En ince akıllı telefon'' cümlesi fazlasıyla iddialı. Zira piyasada daha ince akıllı telefonlar mevcut.



Bu bilgilere ek olarak Nokia ''Zeta'' 700'ün 3.2-inç boyutunda ve nHD (360 x 640 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana, HSPA alt yapısı desteğine, 5 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kameraya, NFC desteğine, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve 1080 mAh bataryaya sahip olacağı iddia edilmekte.

Bakalım diğer modellerle ilgili detaylar ne zaman aydınlanacak?



http://www.gsmarena.com/we_have_photos_of_the_nokia_700_zeta_symbian_belle_inside-news-2831.php