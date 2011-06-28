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Nokia ''Zeta'' 700'e ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler yayınlandı

7 yıl
12,7b
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia ''Zeta'' 700'e ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler yayınlandı
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Gün geçmesin ki Nokia cephesinden yeni haberler gelmesin. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Cindy, Fate, Helen ve Zeta kod adlı modellerine ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesinin bugün yayınlanmasının ardından GSM Arena, anonim bir kaynaktan elde ettiği Nokia ''Zeta'' 700'ün fotoğraflarını ve bazı teknik özelliklerini bizlerle paylaştı.
Nokia ''Zeta'' 700'ün, 1 GHz saat hızında çalışan işlemcisiyle ilgili herhangi bir detay verilmezken, akıllı telefonun Symbian Anna'nın güncellenmiş sürümü olan Belle ile geleceği ifade ediliyor. Monoblok tasarımlı  Zeta'nın 110 x 51 x 10 mm ebatlarında ve 80 gramdan biraz daha ağır tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Eğer telefonun son hali 10 mm kalınlığında olursa bir önceki haberimizde teknik özellik listesinde geçen ''En ince akıllı telefon'' cümlesi fazlasıyla iddialı. Zira piyasada daha ince akıllı telefonlar mevcut.
Bu bilgilere ek olarak Nokia ''Zeta'' 700'ün 3.2-inç boyutunda ve nHD (360 x 640 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana, HSPA alt yapısı desteğine, 5 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kameraya, NFC desteğine, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına ve 1080 mAh bataryaya sahip olacağı iddia edilmekte.
Bakalım diğer modellerle ilgili detaylar ne zaman aydınlanacak?
Nokia ''Zeta'' 700'e ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar ve teknik özellikler yayınlandı
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http://www.gsmarena.com/we_have_photos_of_the_nokia_700_zeta_symbian_belle_inside-news-2831.php Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Symbian AnnaBelle'yecek Nokia sen devam et böyle...
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Callum 7 yıl
Beğenmedim :/
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Klasör.:X:. 7 yıl
nokia yapma gözünü seveyim o pil ne yaaaaa
symbianı seviyorum ulen varmı itirazınız.:)
symbianı sevmeyen ölsün bütün mobil işletim sistemlerin atası...
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DarkEnergy 7 yıl
Symbian'i sevmeyenler oldugu kadar sevenlerinde oldugunu unutmayin. Herkez Android kullanmak zorunda degil. Android kullanmak isteyen Nokia almaz olur biter. Ama diyorsaniz ki su an mevcut Android telefonlar Nokia kadar kaliteli degil, biz Nokia'nin kalitesini Android'te yasamak istiyoruz orasi ayri tabi.
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Sunstorms 7 yıl
Güzel espiriydi :D adamlar meego ya yatırım yapacagı yerde hala takıntılı şekilde symbian dan vazgeçmiyor ee n9 çok tutsa bile megoo ya yatırım yapmayı düşünmüyoruz diyenlerden hiçte şaşırtıcı olmayan hareketler bunlar.
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manyakurt 7 yıl
Pardus Linux
Symbian Annaı Belleyecek Nokia sen devam et böyle...

yerlerdeyim...
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kesbi 7 yıl
Hala mı 360x640. Yeter yahu. Millet 800x480den bıktı hala nedir bu geri kafalılık anlamıyorum.
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Mimar SaNAN 7 yıl
hopRLÖR Çıkıntısı pek olmamış...
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Volkanbaba 7 yıl
kaçıncı modeldir bu bunların hepsini birden çıkarırsa nokia yarısı elinde patlar çöplüğe çeviriyorlar iyice
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baysan240 7 yıl
anna belle nokia symbian bu dört kelime bir cümlede geçiyor desek millet hemen cümleyi tahmin eder


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yusufaslan44 7 yıl
birde yanına galaxy s koymuşlar yazık Valla ne kadar uğraşırsan uğraş sen öyle bi telefon yapamazsın nokia :)
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Symbian AnnaBelle'yecek Nokia sen devam et böyle...
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lazloo 7 yıl

Pardus Linux

Symbian AnnaBelle'yecek Nokia sen devam et böyle...



Güzeldi bu. :D
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ınfiniti red bull racing 7 yıl

Pardus Linux

Symbian AnnaBelle'yecek Nokia sen devam et böyle...


güzel espri
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