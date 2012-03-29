Nokia iki yeni MeeGo cihazı daha hazırlıyor olabilir

Nokia'nın Microsoft ile yaptığı Windows Phone 7 ortaklığı nedeniyle arka planda kalan Symbian işletim sisteminin yanında, Intel ile ortaklaşa geliştirdiği MeeGo işletim sistemi de aynı kaderi paylaşmıştı. Nokia söz verdiği gibi üst seviye bir MeeGo modeli piyasaya sürerek bu projeyi de rafa kaldırmıştı. Ancak iddialara göre iki yeni MeeGo cihazı daha piyasaya çıkabilir.





NetbookNews sitesinin haberine göre, Nokia'nın gelişmemiş ülkelerde yaşayan bir milyar insanı internet ile buluşturma projesi Next Billion kapsamında, bütçe dostu iki yeni MeeGo cihazını piyasaya sürme planları yaptığı belirtiliyor. Haberin kaynağı ise proje grubunda çalışan bir yönetici.





Kısa süre önce başlayan projede temel alınacak işletim sisteminin MeeGo olacağı vurgulanıyor. Çünkü Symbian bir süre sonra rafa kalkacak. Windows Phone 7 ise Microsoft ile anlaşmalı olarak belirli modellerde yer alıyor. Bu bakımdan MeeGo ideal gibi görünüyor. Nokia, N9 ve N950 geliştirici cihazlarına Skype desteği ve iOS tarzı klasörleme imkanı veren bir güncelleme de yayınlamıştı. Bu da MeeGo'nun devam edebileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.





N9 modelinin 1GHz hızında çalışan Cortex-A8 tabanlı TI OMAP 3630 işlemcisi, MeeGo işletim sisteminin düşük konfigürasyonla da çalışabildiğini gösteriyor. Maliyeti düşük akıllı telefonlar için MeeGo biçilmiş kaftan.





Bu iki modelin N9 ile Lumia 800 ve Lumia 900 modellerinin estetik olarak harmanlanmış bir tasarımını sunacağı da ifade ediliyor. Yıl içinde piyasaya çıkması beklenen modellerin fiyat ve kesin bir tarihi şimdilik belirsiz.