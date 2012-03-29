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Nokia iki yeni MeeGo cihazı daha hazırlıyor olabilir

7 yıl
4,5b
1
36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Microsoft ile yaptığı Windows Phone 7 ortaklığı nedeniyle arka planda kalan Symbian işletim sisteminin yanında, Intel ile ortaklaşa geliştirdiği MeeGo işletim sistemi de aynı kaderi paylaşmıştı. Nokia söz verdiği gibi üst seviye bir MeeGo modeli piyasaya sürerek bu projeyi de rafa kaldırmıştı. Ancak iddialara göre iki yeni MeeGo cihazı daha piyasaya çıkabilir.

NetbookNews sitesinin haberine göre, Nokia'nın gelişmemiş ülkelerde yaşayan bir milyar insanı internet ile buluşturma projesi Next Billion kapsamında, bütçe dostu iki yeni MeeGo cihazını piyasaya sürme planları yaptığı belirtiliyor. Haberin kaynağı ise proje grubunda çalışan bir yönetici.

Kısa süre önce başlayan projede temel alınacak işletim sisteminin MeeGo olacağı vurgulanıyor. Çünkü Symbian bir süre sonra rafa kalkacak. Windows Phone 7 ise Microsoft ile anlaşmalı olarak belirli modellerde yer alıyor. Bu bakımdan MeeGo ideal gibi görünüyor. Nokia, N9 ve N950 geliştirici cihazlarına Skype desteği ve iOS tarzı klasörleme imkanı veren bir güncelleme de yayınlamıştı. Bu da MeeGo'nun devam edebileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

N9 modelinin 1GHz hızında çalışan Cortex-A8 tabanlı TI OMAP 3630 işlemcisi, MeeGo işletim sisteminin düşük konfigürasyonla da çalışabildiğini gösteriyor. Maliyeti düşük akıllı telefonlar için MeeGo biçilmiş kaftan.

Bu iki modelin N9 ile Lumia 800 ve Lumia 900 modellerinin estetik olarak harmanlanmış bir tasarımını sunacağı da ifade ediliyor. Yıl içinde piyasaya çıkması beklenen modellerin fiyat ve kesin bir tarihi şimdilik belirsiz. 

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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Her ne kadar gönlüm el vermese de MeeGo'nun devam etmesi için Symbian'in feda edilmesi gerekiyorsa edilsin. Yeterki MeeGo devam etsin. Şayet haber gerçekse burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu adamların bir dediği bir dediğini tutmuyor. Daha düne kadar bunlar N9 son MeeGo cihaz olacak diyorlardı simdi ise yeni cihaz haberleri çıkıyor. Belki de Microsoft'un tekeline girmemek için MeeGo'yu elinin altında tutmak istiyordur kimbilir. Umarım haber gerçektir.
Her ne kadar gönlüm el vermese de MeeGo'nun devam etmesi için Symbian'in feda edilmesi gerekiyorsa edilsin. Yeterki MeeGo devam etsin. Şayet haber gerçekse bur...
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Hard Coder 7 yıl
Keşke MeeGo'ya destek versede marketi felan gelişse. O zaman Nokia alırım işte.
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DH Misafiri 6 yıl
nokia meego işletim sistemini bırakmamalı desteklemeli yeni telefon cıkarmalı n9 kullanıyorum ve çok hoşuma gidiyor harika telefon
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DH Misafiri 7 yıl
n9 aldım ama baska br telefna nasıl mp3 göndercem bilmiyorum yardımcı olurmusunz
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janparey 7 yıl
Elop meegonun gelişimini baltalamıştı wp7nin en doğru seçim olduğunu zırvalayarak. şimdi baktılar wm7 satışları istenileni veremedi tükürdüklerini yalıyorlar.Yalnız söylemeden geçemeyeceğim.Nokianın şu tasarımı çok hoşuma gidiyor.Çok düzgün miinimalist bir görüntüsü var.ah nokia ah şu kasada ics koşsaydı ne vardı,skindrik symbianı sürdürmek için , önüne atacağı iki kuruş yatrım için microsoftun fayşesi oldun şimdi o paralar seni zarardan kurtardı mı???
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phandroid 7 yıl
nokia bir windows bir symbian birde MeeGo i değişik işletim sistemleriyle yenilik yapmaya çalışıyor ama donanım olarak iyi bir cihaz çıkartmazlarsa işletim sistemide gelişemez ki.
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söny 7 yıl
Hala yeni nesillerle rakip olmucak akıllı telefonlar cıkarıyor nokia akıllanmıcak bu akıllı telefon işinde
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TsG 7 yıl
N9'um var. Geçişler, sosyal media entegrasyonu, çoklu uygulama yönetimi, tepkiler olağanüstü. Çok pratik bir cihaz. Nokia devamını getirir ve desteği sürdürürse başarılı bir platform olarak mobil pazarda yerini alır.
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northernlights 7 yıl
Umarım devamı gelir, rafa kaldırılması gereken bir işletim sistemi değil. Hak etmiyor.
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savinelli 7 yıl
Nokia baktı ki üst segmentte iş altından kalkamayacağı boyutlarda, bari güçlü olduğum alt segmentten yola devam diyor herhalde..
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senatorlines 7 yıl
WP yanında Symbian ve Meego'ya da devam eden Nokia 10 numara olur.
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nedensiz07 7 yıl
Pulstar
Neden Nokiaya ya gelince birine yoğunlaşmalı diye söyleniyorsunuz da Samsunga gelince sesiniz çıkmıyor. Samsung akıllı telefonda nasıl hem Android hem de Bada ile yoluna devam ediyorsa Nokianın tercihi de hem Windows Mobile hem de MeeGo demekki. Biriniz çıkıp da, ey Samsung Android varken bu Bada da neyin nesi? demiyorsunuz.

hayır diyorum ben en azından .. ama samsungun bada ya vermis oldugu destek nokianın verdıgı destekten cooook daha iyi.. bu konuda en dogrusunu apple ve sony yapıyor tek ıosletım sısttemı kullanıyor.. ama nokıanın yanlıs yaptıgını kımse ınkar edemez .. ben nokıa öldü bitti gibi seyler soylemek istemiyorum
çunkü hiç birsey bizim düsündugumuz kadar basit degil hepsi sonucta kooooooskocaman dünya şirketleri
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mert1907 7 yıl nedensiz07
nedensiz07
Pulstar
Neden Nokiaya ya gelince birine yoğunlaşmalı diye söyleniyorsunuz da Samsunga gelince sesiniz çıkmıyor. Samsung akıllı telefonda nasıl hem Android hem de Bada ile yoluna devam ediyorsa Nokianın tercihi de hem Windows Mobile hem de MeeGo demekki. Biriniz çıkıp da, ey Samsung Android varken bu Bada da neyin nesi? demiyorsunuz.

hayır diyorum ben en azından .. ama samsungun bada ya vermis oldugu destek nokianın verdıgı destekten cooook daha iyi.. bu konuda en dogrusunu apple ve sony yapıyor tek ıosletım sısttemı kullanıyor.. ama nokıanın yanlıs yaptıgını kımse ınkar edemez .. ben nokıa öldü bitti gibi seyler soylemek istemiyorum
çunkü hiç birsey bizim düsündugumuz kadar basit degil hepsi sonucta kooooooskocaman dünya şirketleri

Samsung un verdigi destek cokmu iyi? kac aydir surunuyoruz burda bada 2.0 ciksin diye!
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Pulstar 7 yıl
Neden Nokia'ya ya gelince birine yoğunlaşmalı diye söyleniyorsunuz da Samsung'a gelince sesiniz çıkmıyor.

Samsung akıllı telefonda nasıl hem Android hem de Bada ile yoluna devam ediyorsa Nokia'nın tercihi de hem Windows Mobile hem de MeeGo demekki.

Biriniz çıkıp da, "ey Samsung Android varken bu Bada da neyin nesi?" demiyorsunuz.
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nedensiz07 7 yıl
marazpolat
nokia bi windows phone diyor bi symbian diyor bi meego diyor. artık birine yoğunlaşmalılar nokia işletim sistemiyle uğraşırken rakipler aldı başını gidiyor.meego diyor iyi güzel de nokia microsoftla anlaşarak meegoyu öldürdü. meego işletim sistemli cihaza elle tutulur uygulama vs yok... görünen o ki nokia işletim sistemiyle oyalanmaya devam edecek... zaten lumialar türkiyede hala yok n9la milleti kandırmaya çalışıyorlar. sgs3 çıkacak nokianın lumiaları hala ortada yok sgs3 çıkmadan getirdi getirdiler yoksa o cihazları kimseye satamazlar. büyük çoğunluk iphone alıyor ondan geriye kalanları da samsung topluyor geçmiş olsun nokia.
kesinlikle katılıyorum.. nokia şumu bumu emcik mi gümcük mü derken millet ohoooo aldı basını gidiyo kardesim yapcaksan 1 tanesine yogunlaş ve milletinde kafasını karıstırıp durma
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