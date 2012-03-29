Nokia iki yeni MeeGo cihazı daha hazırlıyor olabilir

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Nokia'nın Microsoft ile yaptığı Windows Phone 7 ortaklığı nedeniyle arka planda kalan Symbian işletim sisteminin yanında, Intel ile ortaklaşa geliştirdiği MeeGo işletim sistemi de aynı kaderi paylaşmıştı. Nokia söz verdiği gibi üst seviye bir MeeGo modeli piyasaya sürerek bu projeyi de rafa kaldırmıştı. Ancak iddialara göre iki yeni MeeGo cihazı daha piyasaya çıkabilir.
NetbookNews sitesinin haberine göre, Nokia'nın gelişmemiş ülkelerde yaşayan bir milyar insanı internet ile buluşturma projesi Next Billion kapsamında, bütçe dostu iki yeni MeeGo cihazını piyasaya sürme planları yaptığı belirtiliyor. Haberin kaynağı ise proje grubunda çalışan bir yönetici.
Kısa süre önce başlayan projede temel alınacak işletim sisteminin MeeGo olacağı vurgulanıyor. Çünkü Symbian bir süre sonra rafa kalkacak. Windows Phone 7 ise Microsoft ile anlaşmalı olarak belirli modellerde yer alıyor. Bu bakımdan MeeGo ideal gibi görünüyor. Nokia, N9 ve N950 geliştirici cihazlarına Skype desteği ve iOS tarzı klasörleme imkanı veren bir güncelleme de yayınlamıştı. Bu da MeeGo'nun devam edebileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.
N9 modelinin 1GHz hızında çalışan Cortex-A8 tabanlı TI OMAP 3630 işlemcisi, MeeGo işletim sisteminin düşük konfigürasyonla da çalışabildiğini gösteriyor. Maliyeti düşük akıllı telefonlar için MeeGo biçilmiş kaftan.
Bu iki modelin N9 ile Lumia 800 ve Lumia 900 modellerinin estetik olarak harmanlanmış bir tasarımını sunacağı da ifade ediliyor. Yıl içinde piyasaya çıkması beklenen modellerin fiyat ve kesin bir tarihi şimdilik belirsiz.
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hayır diyorum ben en azından .. ama samsungun bada ya vermis oldugu destek nokianın verdıgı destekten cooook daha iyi.. bu konuda en dogrusunu apple ve sony yapıyor tek ıosletım sısttemı kullanıyor.. ama nokıanın yanlıs yaptıgını kımse ınkar edemez .. ben nokıa öldü bitti gibi seyler soylemek istemiyorum
çunkü hiç birsey bizim düsündugumuz kadar basit degil hepsi sonucta kooooooskocaman dünya şirketleri
Samsung un verdigi destek cokmu iyi? kac aydir surunuyoruz burda bada 2.0 ciksin diye!
Samsung akıllı telefonda nasıl hem Android hem de Bada ile yoluna devam ediyorsa Nokia'nın tercihi de hem Windows Mobile hem de MeeGo demekki.
Biriniz çıkıp da, "ey Samsung Android varken bu Bada da neyin nesi?" demiyorsunuz.
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Cep Telefonları, nokia