Nokia : Instagram üzerinde çok çalışıyoruz





Android ve iOS platformlarında oldukça popüler olan Instagram, halen Windows Phone işletim sistemi için yayınlanmış değil. Kesin olarak yayın tarihi bilinmese de kaynaklar projenin gelecek yıla kaldığını iddia ediyor.





Windows Phone işletim sistemine cihaz dışında yazılım olarak da önemli katkılar yapan Nokia, Instagram'ın geleceği ile ilgili bilgiler verdi.





Nokia uygulama geliştirme yöneticisi Brian Biniak, Instagram için Facebook ile birlikte çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve Microsoft ile Facebook'un derinleşmiş bir ilişkisi olduğunu belirtti. Bununla birlikte Biniak uygulama için kesin bir tarih vermekten kaçındı.





Biniak ayrıca Twitter ile de ilişkilerini geliştirdiklerini ve Vine uygulamasının yıl sonuna doğru Windows Phone için yayınlanacağını sözlerine ekledi.





Uzun süredir Instagram uygulamasını platformlarına bekleyen Windows Phone kullanıcıları şimdilik alternatif uygulamalarla yetiniyor. Ancak halen kesin bir yayınlanma tarihinin olmaması kafaları karıştırıyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-working-very-hard-on-instagram/