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Nokia : Instagram üzerinde çok çalışıyoruz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia : Instagram üzerinde çok çalışıyoruz

Android ve iOS platformlarında oldukça popüler olan Instagram, halen Windows Phone işletim sistemi için yayınlanmış değil. Kesin olarak yayın tarihi bilinmese de kaynaklar projenin gelecek yıla kaldığını iddia ediyor.

Windows Phone işletim sistemine cihaz dışında yazılım olarak da önemli katkılar yapan Nokia, Instagram'ın geleceği ile ilgili bilgiler verdi. 

Nokia uygulama geliştirme yöneticisi Brian Biniak, Instagram için Facebook ile birlikte çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve Microsoft ile Facebook'un derinleşmiş bir ilişkisi olduğunu belirtti. Bununla birlikte Biniak uygulama için kesin bir tarih vermekten kaçındı.

Biniak ayrıca Twitter ile de ilişkilerini geliştirdiklerini ve Vine uygulamasının yıl sonuna doğru Windows Phone için yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Uzun süredir Instagram uygulamasını platformlarına bekleyen Windows Phone kullanıcıları şimdilik alternatif uygulamalarla yetiniyor. Ancak halen kesin bir yayınlanma tarihinin olmaması kafaları karıştırıyor. 

http://wmpoweruser.com/nokia-working-very-hard-on-instagram/ Yorum Yaz
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DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Basit bir uygulamayı yapmak ne kadar zor olabilir ki? Bilerek çıkartmıyorlar resmen.
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sseydi 6 yıl
Kullanıcılar ve ureticiler gerekli sabrı gosterirlerse 2014 wp nin yılı olabilir.
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e-Militarist 6 yıl
Birazdan buralar marketçilerlerle dolup taşacak. Yerimizi alalım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kaplan261 6 yıl
Nokia yı kenndi sahibi bile kale kalmiyor ya la
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iARDAs 6 yıl Kaplan261
maxax

Nokia yı kenndi sahibi bile kale kalmiyor ya la

???
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DH Misafiri 6 yıl
Instagramda telefon numarami yazdigim halde guvenlik kodu telefonuma gelmiyor ne yapmaliyim
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Telvis 6 yıl
Nokia resmi olarak symbiana desteğini kestiğini güncelleme almayacaklarını belirtti uygulama çıkarırlar mı bilemem ama ...
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Dexstz 6 yıl
Son çırpınışları nokia'nın
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carter 6 yıl
Sanırsın icat edecekler. :)
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Elder Wand 6 yıl
Ne derseniz diyin bu bir eksi puan olarak yazılıyor.Umarım en kısa sürede düzelir.
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mavilim_ 6 yıl
symbian için gelmez ... symbian için daha hiç bişey gelmez :(
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Moribito 6 yıl
Hedef 2023!
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baybarut 6 yıl
Blue güncellemesi ile gelebilir , gelmeli diğer iki platformda var wp için neden olmasın...
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Mr. Jingles 6 yıl
Bakalım Symbian için gelecek mi yoksa WP ile mi sınırlı kalacak..
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baybarut 6 yıl
İnstagram Facebook'un; Facebook'un Microsoft ortağı küçük te olsa ; hal böyle olunca neden instagram WP8 için gelmez , işin içinde başka işler mi var ki acep...

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Avienova 6 yıl
Simdide wp fanlari turemis adamlar benim oynayip sildigim oyunlari gorememis daha burada fanlik yapiyorlar
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insunwetrust 6 yıl Avienova
Avienova
Simdide wp fanlari turemis adamlar benim oynayip sildigim oyunlari gorememis daha burada fanlik yapiyorlar

Android mi kullanıyorsun? IOs mu?
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umut_baris 6 yıl
Bir sonraki telefonum kesinlikle Nokia olacak.
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Srcn81 6 yıl
Birtek nokiada yok zaten bu işin içinde. iyi olur.
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