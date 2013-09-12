Nokia kablosuz ve taşınabilir şarj istasyonlarını duyurdu

Kablosuz şarj konusunda en önemli yatırımları yapan firma olarak tanıdığımız Nokia, kablosuz şarj istasyonu yelpazesini genişletirken, hareket halinde olanlar için de taşınabilir bir şarj adaptörü duyurdu.





DT-601 model numaralı kablosuz şarj istasyonu 2 metrelik USB kablosu ile herhangi bir adaptöre takılabiliyor ve Nokia'dan alışık olduğumuz birbirinden farklı renk seçeneklerine sahip. Ürün Qi standardına uyumlu.





DC-19 ise taşınabilir bir şarj istasyonu ve 3200mAh gücünde bir bataryaya sahip. MicroUSB üzerinden ürünü şarj edebilirken, standart USB girişi ile uyumlu cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.





Her iki ürünün fiyatı 29 Avro ve bu ay itibariyle Asya/Pasifik bölgesinde satışa sunulacak. Gelecek ay ise Avrupa ve Amerika'da satışa çıkacak.





http://www.phonearena.com/news/Nokia-outs-colorful-portable-and-wireless-chargers-for-a-cool-price_id47351#5-