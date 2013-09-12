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Nokia kablosuz ve taşınabilir şarj istasyonlarını duyurdu

5 yıl
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19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia kablosuz ve taşınabilir şarj istasyonlarını duyurdu
Kablosuz şarj konusunda en önemli yatırımları yapan firma olarak tanıdığımız Nokia, kablosuz şarj istasyonu yelpazesini genişletirken, hareket halinde olanlar için de taşınabilir bir şarj adaptörü duyurdu.

DT-601 model numaralı kablosuz şarj istasyonu 2 metrelik USB kablosu ile herhangi bir adaptöre takılabiliyor ve Nokia'dan alışık olduğumuz birbirinden farklı renk seçeneklerine sahip. Ürün Qi standardına uyumlu.

DC-19 ise taşınabilir bir şarj istasyonu ve 3200mAh gücünde bir bataryaya sahip. MicroUSB üzerinden ürünü şarj edebilirken, standart USB girişi ile uyumlu cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. 

Her iki ürünün fiyatı 29 Avro ve bu ay itibariyle Asya/Pasifik bölgesinde satışa sunulacak. Gelecek ay ise Avrupa ve Amerika'da satışa çıkacak. 
Nokia kablosuz ve taşınabilir şarj istasyonlarını duyurdu


http://www.phonearena.com/news/Nokia-outs-colorful-portable-and-wireless-chargers-for-a-cool-price_id47351#5- Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
iboocum
lumia aksesuarları gereğinden pahalı

gereğinden mi pahalı? kablosuz şarj istasyonu 29$ delikli iphone 5c kılıfı da 29$
böyle kıyas edince bence makul. ama ülkemizde hepsi pahalı o başka konu.
iboocumlumia aksesuarları gereğinden pahalıgereğinden mi pahalı? kablosuz şarj istasyonu 29$ delikli iphone 5c kılıfı da 29$böyl...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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ulasates 5 yıl
Neresi pahali anlayamadim? iPod touch 5 icin Apple'dan kilif aldim 50 lira, Lumia icin tasinabilir sarj aldim o da 50 lira. Hangisi daha kullanisli, fiyatini hakediyo orasini soylemeye gerek yok sanirim...
Neresi pahali anlayamadim? iPod touch 5 icin Apple'dan kilif aldim 50 lira, Lumia icin tasinabilir sarj aldim o da 50 lira. Hangisi daha kullanisli, fiyatini h...
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babasayfa 5 yıl
Üsttekinin siyahından var. Vatandan 40₺ almıştım. Hiç kullanmadım. Her yerde priz buldum. Çantamda geziyor benle.
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Captain The 4th 5 yıl
Şu aksesuarları gördükçe Lumia'nın yarısını keşfettiğimi düşünüyorum.
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Jurgen Klopp 5 yıl
Lumia 620 / 520 kullananlar için iyi bir haber
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mamilan 5 yıl
Yapma böyle nokia :D
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Avorlair 5 yıl
50-60 tl ye denk geliyor çok iyi, ülkemizde eski şarj yatağı 150tl civarında satılıyor, 925 e bir kablosuz şarj yapayım dedim kap gacakla beraber 200tl yi buldu bastım küfürü kulaklık aldım onun yerine, millet aç resmen ya aksesuarlar gereğinden fazla fiyata satılıyor, telefoncuda çalıştığım zamanlardan biliyorum bu durumu bize 2tl ye gelen ürünü 40tl ye satıyorduk, karşı olsam da bu duruma öyle, yapacak bişey yok
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ulasates 5 yıl
Neresi pahali anlayamadim? iPod touch 5 icin Apple'dan kilif aldim 50 lira, Lumia icin tasinabilir sarj aldim o da 50 lira. Hangisi daha kullanisli, fiyatini hakediyo orasini soylemeye gerek yok sanirim...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
burdaki fiyatları düşünmezseniz ucuz bile sayılır.google kablosuz şarj cihazı 60$ idi.
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Ciddiyetsiz 5 yıl en beğenilen
iboocum
lumia aksesuarları gereğinden pahalı

gereğinden mi pahalı? kablosuz şarj istasyonu 29$ delikli iphone 5c kılıfı da 29$
böyle kıyas edince bence makul. ama ülkemizde hepsi pahalı o başka konu.
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Basteryus 5 yıl
Bence bunlar kişilerin alıp kullanacağı aksesuarlardan çok; kafe, restoran vs yerlerde kullanıma sunulursa daha çok işe yarar.
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duygusal-madam 5 yıl
Lumia bu harika aksesuarları kutu içeriğinde sunsaydı belediye dağıtmış gibi herkesin elinde rengarenk lumialar olurdu.
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Illustrious. 5 yıl
Microsoft araklamaya şimdiden başlamış anlaşılan.
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iboocum 5 yıl
lumia aksesuarları gereğinden pahalı
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Firaristt 5 yıl
60€'ya taşınabilir kablosuz şarj imkanı sunuyor iyi güzel de çok pahallı. 160 liraya değecek bir şey gibi durmuyor. Onun yerine yedek pil kullanmak daha mantıklı. Hoş, yedek pili de artık Samsung ve bazı Çinli üreticiler veriyor.
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onur01651 5 yıl Firaristt
Bunlar falan büyük firmalarda, otobüşlerde, arabalarda falan kullanmya yönelik, bireysel kullanıcı gider şarja takar :D
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Kulak Misafiri 5 yıl
Ben de çok farklı hayallere daldım nedense. Cebimizde şarj edecek bir uygulama gibi düşündüm.

Birçok üründe özellikle profesyonel fotoğraf makinalarında bu istasyonlar vardı zaten yanlış mıyım?
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