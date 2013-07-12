Nokia sonraki büyük etkinliğin de müjdesini verdi

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Lumia 1020 ile yılın en çok ses getiren modellerinden birisine imza atan Nokia, bu yılı sadece bu modelle kapatmayacağının da sinyallerini verdi.
Tepe yöneticisi Stephen Elop, katıldığı soru-cevap oturumunda yıl sonuna doğru büyük bir Nokia etkinliği yapılacağından bahsetti. Kesin bir tarih verilmezken, içeriğin ne olacağı da açıklanmadı.
Lumia 1020 sonrasında Nokia'nın yıl bitmeden yine bu tarz ses getirecek bir modele imza atacağı tahminleri yapılmaya başladı. Çünkü Elop'un ifadelerinden Lumia 925 veya Lumia 928 gibi farklı bir versiyonun bu etkinlikte tanıtılmasının söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Otoriteler Windows Phone 8 Blue ile birlikte ekosistemin Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemci desteği kazanacağı için gelecek yıl karşımıza çıkacak yeni nesil Lumia modellerinin bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyor.
Bazı kaynaklar ise kısa süre önce internete görselleri sızan Nokia Windows RT tablet prototipinin daha gelişmiş bir yapıda karşımıza çıkabileceğini belirtiyor.
Muhtemelen Ekim veya Kasım ayında yapılacak olan bu etkinlikte nelerin tanıtılacağına dair sızıntıları Lumia 1020 modelinde olduğu gibi ilerleyen aylarda daha net bir şekilde görebiliriz.
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Senin yine iyi kafanı karıştırmış. Bazılarının uykusunu kaçırmaya başladı nokia. 2 yıl. 2 yıl içinde tekrar zirveye yerleşir nokia. Demedi demeyin. Donanımıyla olsun yazılımıyla olsun Lumia harbiden de hedefe emin adımlarla yürüyor. Sağlamlık deyince kasasından iç donanımına kadar güven veren yegane firmadır Nokia. Yeni bir telefon almak için acele etmeyin bence. 5-6 ay daha bekleyin.