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Nokia sonraki büyük etkinliğin de müjdesini verdi

5 yıl
970
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia sonraki büyük etkinliğin de müjdesini verdi

Lumia 1020 ile yılın en çok ses getiren modellerinden birisine imza atan Nokia, bu yılı sadece bu modelle kapatmayacağının da sinyallerini verdi. 

Tepe yöneticisi Stephen Elop, katıldığı soru-cevap oturumunda yıl sonuna doğru büyük bir Nokia etkinliği yapılacağından bahsetti. Kesin bir tarih verilmezken, içeriğin ne olacağı da açıklanmadı.

Lumia 1020 sonrasında Nokia'nın yıl bitmeden yine bu tarz ses getirecek bir modele imza atacağı tahminleri yapılmaya başladı. Çünkü Elop'un ifadelerinden Lumia 925 veya Lumia 928 gibi farklı bir versiyonun bu etkinlikte tanıtılmasının söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Otoriteler Windows Phone 8 Blue ile birlikte ekosistemin Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemci desteği kazanacağı için gelecek yıl karşımıza çıkacak yeni nesil Lumia modellerinin bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyor. 

Bazı kaynaklar ise kısa süre önce internete görselleri sızan Nokia Windows RT tablet prototipinin daha gelişmiş bir yapıda karşımıza çıkabileceğini belirtiyor. 

Muhtemelen Ekim veya Kasım ayında yapılacak olan bu etkinlikte nelerin tanıtılacağına dair sızıntıları Lumia 1020 modelinde olduğu gibi ilerleyen aylarda daha net bir şekilde görebiliriz.

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e-Militarist 5 yıl en beğenilen depeche35
depeche35

Vallahi "Honami'ye " konsantre olmuştum ama 1020 ve bu açıklama yine kafamı karıştırmadı değil !!!!

Senin yine iyi kafanı karıştırmış. Bazılarının uykusunu kaçırmaya başladı nokia. 2 yıl. 2 yıl içinde tekrar zirveye yerleşir nokia. Demedi demeyin. Donanımıyla olsun yazılımıyla olsun Lumia harbiden de hedefe emin adımlarla yürüyor. Sağlamlık deyince kasasından iç donanımına kadar güven veren yegane firmadır Nokia. Yeni bir telefon almak için acele etmeyin bence. 5-6 ay daha bekleyin.
depeche35Vallahi "Honami'ye " konsantre olmuştum ama 1020 ve bu açıklama yine kafamı karıştırmadı değil !!!!Senin yine ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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flexii_87 5 yıl
bencede tanıtsınlar, lumia 1020 modelinin fiyatının 1400-1300 lere düştüğünü düşünsenize
kapış kapış gider
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Efe S. 5 yıl
Nokia emin adımlarla ilerliyor. Tasarım, sağlamlık, elinde tuttuğunda verdiği güven sayesinde Nokia tekrar zirveye oynar bence. Hatta oynamaya başladı bile.
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W.Fichtner 5 yıl
Nokia daha beklesin
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gel pc pc 5 yıl
Nokia'nın eski zirvdeki günleri bekliyoruz.

adamlar son 1 yılda iyi toparladılar
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etlik 5 yıl
Yaklaşık 2003 yılından beri nokia kullanmıyorum. Şuan içinde almayı düşünmüyorum ama güzel bir model çıkarırlarsa neden olmasın
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jumuu 5 yıl
su an l620 kullanıyorum.turkiye ye gelirse tam 6 ay sonra l925 almayı planlıyorum.umarım gelir ya.
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modifci 5 yıl
Ben de '920 nin fiyatları düşse de alsak' çılardan olacağım bu gidişle
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yıl sonuna doğru şu lumia fiyatları düşerde inş. bizde faydalanırız
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Windows10 5 yıl ekrem71
wp8 işletim sistemi 4 çekirdek ve full hd desteği wp8.1 blue ile değil wp8 gdr3 güncellemesi ile gelecek. gdr3 ile ilgili haber defalarca çıktı. en azından türkiyenin en iyi teknoloji sitesi bu hataları yapmamalı.

arkadaşlara ise not: evet nokia çeşitli cihazlar için çalışıyor. bu tıpkı X20 serisi gibi bunun devamı olacak modeller üzerinde çalışıyor. ancak 1020 niteliğinde bir kamera telefonun devamı olacak modelin tanıtılması gelecek sene bu zamanlar olur. 920nin devamı olan 930/940 adı herneyse 4 çekirdekli 2 gb ramli 5 inç full hdli bir model kesinlikle geliyor. Ancak bu model gdr3 güncellemesi ile gelecek. gdr3 güncellemesi ise bu kış çıkacak.Seneye değil.
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umutarslan.com 5 yıl
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7710

Neden nokia?
*2004 yılında çıkan cihaz..
*hala orjinal bataryasıyla 2 günü deviriyor
*dokunmatiği ile şaşırtıyor
*ölü pikselin cenazesine gelen diğer piksellerle kullanılıyor :)
*yere düşe düşe kalkmayı öğrendi hala sıkıntısız çalışıyor.
*kamerası kullandığım ipad2 den daha iyi çekiyor.

ikinci eli ucuzladığında lumia serisi bir nokia alıcam.şimdilik bununla yola devam :D
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DemirKipi 5 yıl
Nokia çeşitliliği arttırmakta kararlı. Açığı kapatmaya kararlı anlaşılan. Telefon sayısı arttıkça mağazada bir o kadar gelişecek.
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Moribito 5 yıl
Su lumialara alternatif bir kasa cikartmasi lazim, cok cirtlak renlkler beni uyuz ediyor. Keskin hatlara sahip koyu bir kasada olsun alternatif olarak.
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ycanatilgan 5 yıl
Nokia sürekli amiral gemisi yapıyor bir sonraki de 4 çekirdekli Lumia olur. Vazgeçene kadar Nokia almayın derim.
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onur01651 5 yıl
tablet için erken, insanların tablet almasının en büyük sebebi mağaza.
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Dexstz 5 yıl

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