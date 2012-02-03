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Nokia yöneticileri 2012'de zor bir dönem bekliyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın geçtiğimiz yıl Microsoft ile yaptığı ortaklık neticesinde piyasaya sürdüğü Lumia modelleri 1 milyon sınırını aşarak gelecek için firmaya ümit verdi. Ancak yönetim kurulu üyeleri aynı şekilde düşünmüyor.

Yönetim kurulu üyesi Jorma Ollila Microsoft ile yapılan ortaklığın bu yıl ki kazançlara darbe vuracağını ifade etti. 2011 son çeyrekte kazançlarda düşüş açıklayan Nokia bu yüzden 2012 ilk çeyrek tahminlerini basınla paylaşmadı. Ancak Ollila, Windows Phone işletim sisteminden umutlu. Akıllı telefon pazarında Apple ve Google'ın egemenliğini kıracağına inanıyor.

2011 4. çeyrek itibariyle Nokia 1 milyon akıllı telefon satarken, Apple 37 milyon akıllı telefon, Samsung ise 35 milyon akıllı telefon sattı. Piyasaya yeni giren hiçbir mobil işletim sisteminin bir anda yükselişe geçeceği beklenemeyeceği için Windows Phone'un da zaman ihtiyacı var.

Zamanla akıllı telefon pazarını üç büyük işletim sistemi hakimiyeti altına alacak. Her birinin arkasında güçlü birer üretici bulunuyor. Nokia'nın bunlardan birisi olması için önünde büyük bir şans var. 2012 sonlarında Nokia ve Windows Phone ortaklığının asıl etkisi görülmeye başlanacak.

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digitayf 7 yıl en beğenilen
Türkiye akıllı telefonda çok büyük bir pazar ama üreticilerin Türkiye' ye hak ettiği değeri vermemesine çok sinirleniyorum. Bu konuda android telefonları sevmesem de Samsung Note için geçenlerde yaptığı dünyanın en büyük karikatürü etkinliği çok hoşuma gitti.
Nokia belkide dünya üzerinde en cok Türkiye' de telefon satmıştır. Ama yeni çıkardığı ürünleri Türkiye pazarına geç sokması can sıkıcı. Ayrıca bir WP telefona Türkçe işletim sistemi yazmak bu kadar mı zor ? WP telefon almayı ciddi ciddi düşünüyorum türkçe olmasada kullanabilirim ama dev gibi Türkiye pazarının yok sayılması çok can sıkıcı...
Bu konuda avrupa ile aynı anda çıkan Sony ve Samsung ürünlerini ayrı bir kenara koyup diğer telefonlara ciddi antipati besliyorum. Dandik ülkelerde bile iphone lansmanı yapılıyor Türkiye en son cihaz alıyor. Kusura bakmayın ama bizde adam gibi tepki veremiyoruz...
Türkiye akıllı telefonda çok büyük bir pazar ama üreticilerin Türkiye' ye hak ettiği değeri vermemesine çok sinirleniyorum. Bu konuda android telefonları sev...
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Mr. Jingles 7 yıl
Zamanında Symbian'ı geliştirip adamakıllı destek verseydi bu hallere düşmezdi. Rakipleri Cortex-A8 (Satio, i8910) çıkarırken Nokia ARM 11 işlemcili cihazlar çıkartarak milleti kendinden soğuttu. Sadece kendini değil Symbian'ı da insanların gözünden düşürdü. Nokia'dan çok Symbian'a üzülüyorum.
Zamanında Symbian'ı geliştirip adamakıllı destek verseydi bu hallere düşmezdi. Rakipleri Cortex-A8 (Satio, i8910) çıkarırken Nokia ARM 11 işlemcili cihazlar çı...
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ahmetdemirci 7 yıl
playmaker10
senatorlines Symbiana dandik diyenler ilk önde androidin danndikliğine baksınlar, sürekli işlemci hızı ve ram yiyen doyumsuz bir sistem, bluetoothumu bile symbianda daha çabuk ve pratik açıyorum, klasörlere erişimim hepsinden daha rahat ve pratik! Androidin bir çok sürümünde ne stabilete var ne bişey, uygulamaların çoğu hiç bir işe yaramıyor, ovi store uygulamalarından daha dandik çoğu, google androidten başka bişey mi yaptı bu güne kadar reklam paralarıyla, devamlı versiyon yükseldikçe sistem ağırlaşıyor, 2.3.4 Ging. 1Ghz 512MB nin üzerine yükleyelim bakalım ICS 4ü ne olacak, symbian annadan belleye yükselttim C7 tel.mu tamamen rahatladı ve hızlandı çünkü hafif bir sistem, diğerleri gibi her versiyon yükseltmede tel.nu ağırlaştırıp yeni telefon aldırtan bir sistem değil!
Evet de biz symbiana ağır bir OS demiyoruz ki zaten. Symbian^3 ile symbian adam oldu hatta Belle ile daha da güzel oldu kabul. Ama sen en parlak akıllı telefonumuz diye tanıttığın ve 1000 TL gibi bir fiyata sattığın 701e bile 5 sene öncesinin mimarisi olan ARM 11 işlemci koyarsan işletim sistemin iOS dahi olsa olmaz arkadaşım. İstediği kadar stabil bir sistemin olsun, o işlemcinin flash desteklemekten bile aciz olduğu gerçeğini değiştiremezsin. Nokia Symbian^3e geçiş yaptığında, adamakıllı bir donanım stratejisi izleseydi Symbian şaha kalkardı. Ama yıl olmuş 2012, sen daha ARM 11li telefon satmaya kalkarsan, millet de sizin dandik diye, doyumsuz diye çamur atmaya kalktığınız Androidi alır, Nokia da ağzı açık bakmak zorunda kalır

yeni çıkacak 808'de arm 11 fakat herkes 1080p video çekmek için çift çekirdekli işlemci gerekiyor derken bu telefon arm 11 ile belkide en iyi 1080p'yi çekiyorsa durup bir düşünmek lazım. symbianda herşeyi işlemci sırtlanmıyor. gpu'da bilfiil çalışıyor ve 808 ile birlikte fotoğraf için özel bir çipte çalışacakmış.
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X-FI 7 yıl
ne nokia mı ? hehe
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söny 7 yıl
Yenimi farkına vardılar acaba cok merak edıyorum akıllı telefon olarak tamamen batmış bir firma tamam herkeze göre telefon cıkarıyolar fakat 41mp camerayı telefona koyan bır fırma ıstese apple 4s samsung s2 lerle cok rahat yarısıcak bır telefon modelı sunabılır hala ve ısrarla sacma sapan ısletım sıstemı sacma sapan telefonlar cıkarıyor
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Mr. Jingles 7 yıl
Symbian kötü bir işletim sistemi değildir. Onu bu hale getirip insanların gözünde bir öcü gibi algılanmasına sebep olan Nokia'dır. Yazılımlar geliştikçe buna paralel olarak donanımların da geliştirilmesi gerekir. Ama Nokia bunu yapmadı. Yazılım gelişti ama donanım aynı oranda gelişmedi. Bunun sonucunda donanım da yetersiz gelmeye başladı. Yazılım donanıma ağır gelince ilk dokunmatik S60v5 Nokia olan 5800 XM ve N97 üzerinde yazılımın nasıl ağır çalıştığını ve cihazların ne hâle geldiğini hep birlikte gördük. Nokia'nın Cortex-A8'e S60v5 ile geçmesi gerekiyordu. Symbian^3 ile akıllanır dedik bir baktık ki yine ARM 11. Belle'e gelindi hâlâ da geçmedi. Nokia'nın ARM 11 işlemcili ilk Symbian cihazı 2006'da çıkan N93'tür. Yazılımı ne kadar geliştirirsen geliştir donanımsal olarak desteklenmedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Bir işletim sisteminde 6 yıla yakındır aynı işlemci mimarisini kullanmak nasıl bir aptallıktır? 3 yıl önce aldığım N82 ile aynı işlemciye sahip olan bir cihazı niye alayım? Bu kullanıcıyı enayi yerine koymaktır ve hakarettir. Halbuki ne MeeGo ne Android ne WP ne de iOS hiçbiri gerçek mobil işletim sistemi değildir. Hepsinin kerneli PC kökenlidir. Kerneli mobil kökenli olan tek işletim sistemi Symbian'dır. Bu yüzden gerçek mobil işletim sistemi de sadece Symbian'dır. Ve batarya konusunda belki de bu kadar verimli olmasının sebebi doğal dil desteklemesinin yanında kernelinin mobil olmasıdır. Halbuki Symbian'ın kıymetini kimse görmüyor. Bu işletim sisteminin tarihe karışması kadar kötü bir şey olamaz.

darkaura

eger olay akici arayuzse 3310 da gayet akici ve onuda cebinizde tasiyorsunuz. o zaman akilli telefona ihtiyaciniz nedir. cebinizde tasiyacka bir sey olsun yeter.

window95, windowsxp olayin sadece anolojisi. anlamak isteyene durumu gayet guzel acikliyor bence. yoksa bende biliyorum win95 in core i5 calistiramiyacagini. tipki symbian in arm cortex calistiramadigi gibi
. bu sonuca nerden mi variyorum. basit islemci fiyatlari arasinda 3-4$ oynarken (iphone 4s in en yeni cift cekirdek a5 islemcisi bile 15$), nokia niye arm11 de bu kadar israr etsin. acikca platformlari buna destek saglamiyor.

dalvic konusuna isterseniz gireriz problem degil. android de neyin native code, neyin bytecode oldugundan yada jit in ne ise yaradigindan bihaber oldugunuz belli.

Dikkat ettim de sürekli aynı şeyleri kopyala yapıştır yapıyorsun. Biz akıcılıktan bahsedince âlâkasız olan 3310 örneğini veriyorsun? Bilmem ama ne kadar saçma bir örnek verdiğinin farkında mısın? En yüksek donanımları kullanan ve 1500 lira para sayıp aldığım cihazın menü geçişlerinde takılması beni fazlasıyla rahatsız eder. Bakın MeeGo'ya, WP'ye bakın, iOS'a bakın. Hangi birinde böyle bir şey var?

Symbian'ın Cortex-A8 çalıştıramadığını söylemen çok komik olmuş.
Cortex-A8 işlemcili Satio(Cortex-A8 @600 MHz), i8910 Omnia HD(Cortex-A8 @600 MHz) ve Vivaz'ın(Cortex-A8 @720 MHz) olduğunu hatırlatırım. Örnek vermek gerekirse bir elinize ARM 11 434 MHz işlemcili N97 alın diğer elinize ARM Cortex-A8 600 MHz işlemcili i8910. Ve farkı görün. Bu üreticiler(Samsung, Sony Ericsson) bu cihazları üretirken içindeki sistemi ARMv7 komut setini kullanacak şekilde derlemeyecek kadar akılsız değiller. Yoksa desteklemese 166 MHz'lik fark bu kadar kullanım farkı yaratamazdı değil mi? Biraz mantıklı düşünmek gerek. Ayrıca şunu da ek olarak söyleyeyim Symbian Android'den önce Cortex'e geçmiştir. Biraz daha araştırmanı öneririm.

Android'de senin yukarıda anlattığın şey JIT değil de HotSpot değil miydi? Çünkü sıklıkla yapılan işlemlerin makine kodları bir süre sonra sanal makine ön belleğinde saklanıyor ve daha sonraki çalıştırmada tekrar çevirme işlemine gerek kalmadan performans kaybı önleniyordu.
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Sadece Sürücü 7 yıl
Umarım batar da ülkemizi sömürmemiş olurlar. Sırf insanlar aynı menü diye nokia alıyor. İnsanımız farklılıklara yeniliklere açık değil. Android onlar için arap saçı menüsü olan bir dünya. Ama nokia al aç rehberi kaydet direkt kullan. Ama o kadar yavaş ki telefonları beş para etmez.
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Guest-8948E37AE 7 yıl
spyware bir işletim sistemi yerine diğerlerini tercih ederim...
Duyanda nokia ile hiç bir şey yapılamıyor zanneder,buradaki yorumları okuduğunda...
Bu kadar fanatik olmalarının sebebini çocuk oyunlarına bağlamak sorun olmaz sanırım.
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-gg- 7 yıl
Hatırlarımda 6-7sene önce. Biri telefon alacaksa hep Nokia al , menüsü falan kullanışlı derdik
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Húrin 7 yıl
Bu donanıma bu para verilirmi diyenler iphone 4s in 1 ghz çift çekirdekli olduğunu unutmayın. Sanırım ios 5 ile 800 mhz düşürdüler şarj sorunundan dolayı ;)
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thunderwatcher 7 yıl
PC'de android olsun hemen geçmezsem adiyim... Windows demek güncelleme demek, service pack bilmem kaç demek, güvenlik açığı demek, tam OS yerine oturmuşken yeni OS çıkması demek, kısacası sefillik rezillik başka bişey değil. 20 yıldır kullanıyorum hala sevemedim şu windowsu çünkü sevilcek bir yanı yok. Kısacası windows phone? Thank you but no thank you Nokia... Bir devin yıkılışı....
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danGerfuLL 7 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

PC'de android olsun hemen geçmezsem adiyim... Windows demek güncelleme demek, service pack bilmem kaç demek, güvenlik açığı demek, tam OS yerine oturmuşken yeni OS çıkması demek, kısacası sefillik rezillik başka bişey değil. 20 yıldır kullanıyorum hala sevemedim şu windowsu çünkü sevilcek bir yanı yok. Kısacası windows phone? Thank you but no thank you Nokia... Bir devin yıkılışı....





Windows güncelleme demekse Android güncelle(ne)meme demek; güncellen(e)meyecek ki yeni cihaz satılsın.


Symbian bahsettiğiniz kadar dandik bir işletim sistemi değil. Arm11 600 MHz'de Belle akıcı çalışırken, Arm6 600 MHz'de Froyo ile cebelleşiyorum. Arm7 cihaz demeyin biz de biliyoruz Arm7'de akıcı çalıştığını; ama bunlar benzer fiyattaki cihazların karşılaştırmaları.
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Burak1916 7 yıl
nokiaya ya para verenlerin aklına yanayım. nokianın telefonları akıllı tel pazarında çok geride çok zayıf ne uygulama var ne oyun. windows ham... nokia bu gidişle daha çok geriler android ios aldı başını gitti nokia hala işletim sistemiyle uğraşıyor.
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xLmNt13 7 yıl
hep birlikte bekliyoruz bakalım neler olacak win 8 balon olmaz umarım.
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mmnder16 7 yıl
nokia mı baybay..
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