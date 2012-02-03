Nokia yöneticileri 2012'de zor bir dönem bekliyor

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Nokia'nın geçtiğimiz yıl Microsoft ile yaptığı ortaklık neticesinde piyasaya sürdüğü Lumia modelleri 1 milyon sınırını aşarak gelecek için firmaya ümit verdi. Ancak yönetim kurulu üyeleri aynı şekilde düşünmüyor.Yönetim kurulu üyesi Jorma Ollila Microsoft ile yapılan ortaklığın bu yıl ki kazançlara darbe vuracağını ifade etti. 2011 son çeyrekte kazançlarda düşüş açıklayan Nokia bu yüzden 2012 ilk çeyrek tahminlerini basınla paylaşmadı. Ancak Ollila, Windows Phone işletim sisteminden umutlu. Akıllı telefon pazarında Apple ve Google'ın egemenliğini kıracağına inanıyor.2011 4. çeyrek itibariyle Nokia 1 milyon akıllı telefon satarken, Apple 37 milyon akıllı telefon, Samsung ise 35 milyon akıllı telefon sattı. Piyasaya yeni giren hiçbir mobil işletim sisteminin bir anda yükselişe geçeceği beklenemeyeceği için Windows Phone'un da zaman ihtiyacı var.Zamanla akıllı telefon pazarını üç büyük işletim sistemi hakimiyeti altına alacak. Her birinin arkasında güçlü birer üretici bulunuyor. Nokia'nın bunlardan birisi olması için önünde büyük bir şans var. 2012 sonlarında Nokia ve Windows Phone ortaklığının asıl etkisi görülmeye başlanacak.