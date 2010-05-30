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Nokia N8'in Ağustos sonunda satışa sunulacağı kesinleşiyor (?)

8 yıl
21,9b
1
24
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın merak beklenen akıllı telefonu N8'in 24 Ağustos'ta satışa sunulabileceğini sizlere önceki haberlerimizde aktarmıştık. Amazon.de üzerinden ön satışına başlanan ve Vodafone UK'in sayfasında yerini alan N8 için Ağustos sonu iddiası güçlenmeye devam ediyor. Çünkü Pocket-Lint'in Nokia Store çalışanından aldığı bilgide N8'in İngiltere'de 25 Ağustos'ta satışa sunulacağı yönünde.

12 Megapiksellik kameraya sahip olan Nokia N8, güçlü donanımı sayesinde 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor ve içerikleri oynatabiliyor, Symbian^3 plaftormunun ilk üyesi olarak dikkatleri üzerine topluyor.


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Batuist 8 yıl
o kadar da haber yapılacak bir tarafı yok ki bu telefonun.. ancak gerçekten çok ucuz olursa tutulur ama gidipte iphone fiyatına satmaya kalkarlarsa avuçlarını yalarlar...
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GeceBekcisi 8 yıl
Batuist

o kadar da haber yapılacak bir tarafı yok ki bu telefonun

Gelecekten mi geldiniz ki bu cihaz ile tüm dünyaya ilk defa sunulan bir çok özellik bile sizi tatmin edemedi?
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DH Misafiri 8 yıl
bu ülkede zırt desen kavga çıkıyor arkadaş neyin kavgasını yapıyosunuz millet daha telefonu elinize almamışsınız bakmamışsınız hemen yok kötü yok şu yok bu. alma kardeşim kötüyse sana zorla mı veriyo nokia ama bedava verse havada kaparsın. kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ne güzel demişler
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alito 8 yıl
fiyatı hakkında bilgisi olan varmı?
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mobylette 8 yıl
yüksek mp değeri lafta kalmıyor ama bu modelde sanırım. birkaç hafta önce cihaza ait olduğu iddia edilen foto örnekleri vardı ve hiç fena değildi.
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Mr. Jingles 8 yıl
24 Ağustos'ta satışa sunulursa buraya gelmesi Ekim'i bulabilir.

ama fotograf kalitesi sadece mp ile ölçülmüyor.

Cihazdaki sensör kompakt makinaların tamamına yakının bir kısmında yok. Bu mobil cihazlar için bir devrim sayılabilecek bir adım. Nedir sizdeki bu yüksek MP alerjisi? Hiç mi incelemediniz örnek fotoları? Tek bir noise bile yok.
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husNUKE 8 yıl
Bence bu telefon tam bir fiyasko, ağustos sonunda çıkacak ama ekran çözünürlüğü güncel modellerden bir farkı yok hatta düşük, işlemcisi yavaş, şu an 1ghz işlemcili makinalar var. Yazılım konusunda sıkıntı yaşayacak, yeni bir platform. Her zamanki nokia yuksek mp değeri ile müşteri kapmaya çalışacak ama fotograf kalitesi sadece mp ile ölçülmüyor. Telefona kötü demiyorum ama amiral gemisi gibi ifadeler kullanılıyor N8 için, bence bu telefon nokianin yeni bir platform için piyasa yoklama amaçlı ürettiği bir model.Şu haliyle Nexus One ile bile yarışamayacak durumda.
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bynedim 8 yıl
Biraz daha incelersek o kadar da vahim bir durumda olmayan hatta aksine bazı ilklerle gelen bir cihaz olacağını görebiliriz. Amoled capasitive ekran bu cihaz için yeterince iyi olacaktır, keza inceleme videolarından tepki süresi ve çözünürlük konusunda fazlasıyla iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz, işlem ve 3d testlerinde rekor puanlar alan ve ea games'in daha şimdiden bütün 3d oyunlarını Nokia N8 için sunduğu bir dönemde destek konusunda da ne yapacağı belli değil demek için biraz geç kalınmış olunur.

Tabi donanım konusunda şu var bu var demek ne yazıkki cihazı mükemmel yapmıyor, incelemek ve kullanmak gerekli asıl performansını görebilmek için. Az kaldı bekliyoruz..
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NomadCRY 8 yıl
husNUKE

Bence bu telefon tam bir fiyasko, ağustos sonunda çıkacak ama ekran çözünürlüğü güncel modellerden bir farkı yok hatta düşük, işlemcisi yavaş, şu an 1ghz işlemcili makinalar var. Yazılım konusunda sıkıntı yaşayacak, yeni bir platform. Her zamanki nokia yuksek mp değeri ile müşteri kapmaya çalışacak ama fotograf kalitesi sadece mp ile ölçülmüyor. Telefona kötü demiyorum ama amiral gemisi gibi ifadeler kullanılıyor N8 için, bence bu telefon nokianin yeni bir platform için piyasa yoklama amaçlı ürettiği bir model.Şu haliyle Nexus One ile bile yarışamayacak durumda.

Sana gülüyorum be.Fiyaskoymuş


Ekran çözünürlüğpü gayet yeterli ayrıca 1280*1024 piksel olsa nolacak gözünüz aradaki farkı anlayabilecek mi.
İşmecisi yavaş mı?
680 Mhz bir işlemci var.Hatta overclock la 1,18 ghz yapanlar var.Güçlü bir 3D hızlandırıcısı var.Evet fotoğraf kalitesi yüksek mp ile ölçülmüyor.Sensör kalitesi boyutuyla ölçülüyor.Ve N8 de kullanıllacak mercek-sensör telefonlarda ilk defa kullanılacak.Adam gibi HD video kaydı yapan ilk telefon olacak.Gayet de iyi bir amiral gemisi olacak.Nexus One ile nasıl yarışamazmış yahu.Bence bu telefon Nexus One dan bile iyi olacak.Demedi demeyin.Şimdiden youtube da dolaşan videolarda bu belli oluyor yavaştan.Youtube da kamera kalitesini gösteren hd bir video vardı.Çoğu kompakt makinalardan daha iyi çekiyor.Hatta içindeki sensör çoğu kamerada yok.

Mercek 2 yere odaklanır.Bir ekranın üst kısmına bir de altına.Mercek hangi yöne doğru daha yüksekse orayı netleştiri.Alt tarafı bulanıklaştırır.Yani asıl çekmek istedğiniz yer net olacak yada alt taraf bulanık olacak.Bu telefonda öyle bir şey yok.Görüntünün iki tarafınıda netleştirebilen derecede iyi bir sensörü var.Yani siz hem asıl çektiğiniz yeri netleştiriyorsunuz hemde arkaplanda olan yeride netleştiriyorsunuz.Bu piyasadaki çoğu kamerada bile yok.

Lütfen bilip bilmeden telefonun çektiği resimlerine bakmadan yaptığı o müthiş video kayıtlarını incelemeden yorum yapmayın
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