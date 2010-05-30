Nokia N8'in Ağustos sonunda satışa sunulacağı kesinleşiyor (?)

Nokia'nın merak beklenen akıllı telefonu N8'in 24 Ağustos'ta satışa sunulabileceğini sizlere önceki haberlerimizde aktarmıştık. Amazon.de üzerinden ön satışına başlanan ve Vodafone UK'in sayfasında yerini alan N8 için Ağustos sonu iddiası güçlenmeye devam ediyor. Çünkü Pocket-Lint'in Nokia Store çalışanından aldığı bilgide N8'in İngiltere'de 25 Ağustos'ta satışa sunulacağı yönünde.

12 Megapiksellik kameraya sahip olan Nokia N8, güçlü donanımı sayesinde 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor ve içerikleri oynatabiliyor, Symbian^3 plaftormunun ilk üyesi olarak dikkatleri üzerine topluyor.