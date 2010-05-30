Nokia N8'in Ağustos sonunda satışa sunulacağı kesinleşiyor (?)

Haber Editörü
Nokia'nın merak beklenen akıllı telefonu N8'in 24 Ağustos'ta satışa sunulabileceğini sizlere önceki haberlerimizde aktarmıştık. Amazon.de üzerinden ön satışına başlanan ve Vodafone UK'in sayfasında yerini alan N8 için Ağustos sonu iddiası güçlenmeye devam ediyor. Çünkü Pocket-Lint'in Nokia Store çalışanından aldığı bilgide N8'in İngiltere'de 25 Ağustos'ta satışa sunulacağı yönünde.
12 Megapiksellik kameraya sahip olan Nokia N8, güçlü donanımı sayesinde 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor ve içerikleri oynatabiliyor, Symbian^3 plaftormunun ilk üyesi olarak dikkatleri üzerine topluyor.
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Gelecekten mi geldiniz ki bu cihaz ile tüm dünyaya ilk defa sunulan bir çok özellik bile sizi tatmin edemedi?
Cihazdaki sensör kompakt makinaların tamamına yakının bir kısmında yok. Bu mobil cihazlar için bir devrim sayılabilecek bir adım. Nedir sizdeki bu yüksek MP alerjisi? Hiç mi incelemediniz örnek fotoları? Tek bir noise bile yok.
Tabi donanım konusunda şu var bu var demek ne yazıkki cihazı mükemmel yapmıyor, incelemek ve kullanmak gerekli asıl performansını görebilmek için. Az kaldı bekliyoruz..
Sana gülüyorum be.Fiyaskoymuş
Ekran çözünürlüğpü gayet yeterli ayrıca 1280*1024 piksel olsa nolacak gözünüz aradaki farkı anlayabilecek mi.
İşmecisi yavaş mı? 680 Mhz bir işlemci var.Hatta overclock la 1,18 ghz yapanlar var.Güçlü bir 3D hızlandırıcısı var.Evet fotoğraf kalitesi yüksek mp ile ölçülmüyor.Sensör kalitesi boyutuyla ölçülüyor.Ve N8 de kullanıllacak mercek-sensör telefonlarda ilk defa kullanılacak.Adam gibi HD video kaydı yapan ilk telefon olacak.Gayet de iyi bir amiral gemisi olacak.Nexus One ile nasıl yarışamazmış yahu.Bence bu telefon Nexus One dan bile iyi olacak.Demedi demeyin.Şimdiden youtube da dolaşan videolarda bu belli oluyor yavaştan.Youtube da kamera kalitesini gösteren hd bir video vardı.Çoğu kompakt makinalardan daha iyi çekiyor.Hatta içindeki sensör çoğu kamerada yok.
Mercek 2 yere odaklanır.Bir ekranın üst kısmına bir de altına.Mercek hangi yöne doğru daha yüksekse orayı netleştiri.Alt tarafı bulanıklaştırır.Yani asıl çekmek istedğiniz yer net olacak yada alt taraf bulanık olacak.Bu telefonda öyle bir şey yok.Görüntünün iki tarafınıda netleştirebilen derecede iyi bir sensörü var.Yani siz hem asıl çektiğiniz yeri netleştiriyorsunuz hemde arkaplanda olan yeride netleştiriyorsunuz.Bu piyasadaki çoğu kamerada bile yok.
Lütfen bilip bilmeden telefonun çektiği resimlerine bakmadan yaptığı o müthiş video kayıtlarını incelemeden yorum yapmayın