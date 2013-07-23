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Nokia'dan Boom, Knock ve Pop isimlerine sahip üç yeni kulaklık

5 yıl
1,5b
2
26
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'dan Boom, Knock ve Pop isimlerine sahip üç yeni kulaklık
Gün içerisinde Windows Phone işletim sistemine sahip yeni Lumia 625 akıllı cep telefonunu tanıtan Nokia, ayrıca Boom, Knock ve Pop isimlerine sahip üç yeni kulaklık modelinin de duyurusunu yaptı.
Renkli yapıları ile dikkat çeken kulaklıkların arkasında Marshall, Molami ve Urbanears gibi modellerin geliştiricisi Zound Industries yer alıyor. Duyurulan modellerden Boom, kafa üstü formunda ve dışarıdan gelecek sesleri iyi oranda kapatmak amacıyla geliştirilmiş. Büyük kulak yastıkları sayesinde rahat bir kullanım sağladığı belirtilen Boom, sağlam bir malzeme yapısına da sahip. Knock modeli Boom ile benzer tasarım ve özellikler yanında daha hafif bir yapıyla karşımıza gelirken, duyurulan Pop isimli kulaklık ise diğer modellerden farklı olarak kulak içi kullanım amacıyla geliştirilmiş. Beraberinde üç farklı silikon yedek başlık gelen Pop, diğer modellerde de kullanılan dolanmalara karşı özel kablo yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Nokia tarafından duyurulan kulaklıklardan Boom €27, Knock €22, ve Pop €18 fiyat etiketiyleriyle Eylül ayında satın alınabilecekler.

http://conversations.nokia.com/2013/07/22/coloud-boom-knock-and-pop-new-fun-and-affordable-headsets-for-nokia/ Yorum Yaz
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ulasates 5 yıl en beğenilen
Pop bu fiyattan girerse her rengi alinasi
1 Yanıt Yanıtla +15
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jumuu 5 yıl yukuberk
yukuberk
Sony kulaklıklar varken kim bunlara bu kadar para verir ki?

sennheiser varken kim takar sony'yi
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Zaidax 5 yıl
Bende Nokia WH-930 var, Beats Solo'dan daha iyi ses veriyor ve daha ucuz.
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Ciddiyetsiz 5 yıl
telefonlarda değil de aksesuarda lidersin nokia.
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iboocum 5 yıl
boom ve pop'u alırım ben
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volkans33 5 yıl
crossmatch
onsos1100bilip bilmeden yorumlamışlar. nokia nın kulaklıkları kalite bakımından kulaklık firmaları ile eşdeğer durumda.nokia kamera firması değil ama iyi fotograf çeken telefonlar yapıyorses firması değil ama ses çıkışı ve kulaklıkları çok iyi.yıllardır pazar lideri olan bir firmanın kıyada köşede saklı olan teknolojileri olması gayet normal.
Kutu içeriğiyle bile yeterli nadir firmalardan. Gerçi zaten nadir firmalar var. :)

hatıurlıyorum da n95 gibi cihazların içi tam takım aksesuarlıydı samsungta filan yanında kulaklık+şarj+usb vardı. hele xpressmusiclerde daha farklıydı üst modellerde
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crossmatch 5 yıl
onsos1100
bilip bilmeden yorumlamışlar. nokia nın kulaklıkları kalite bakımından kulaklık firmaları ile eşdeğer durumda.nokia kamera firması değil ama iyi fotograf çeken telefonlar yapıyorses firması değil ama ses çıkışı ve kulaklıkları çok iyi.yıllardır pazar lideri olan bir firmanın kıyada köşede saklı olan teknolojileri olması gayet normal.

Kutu içeriğiyle bile yeterli nadir firmalardan. Gerçi zaten nadir firmalar var. :)
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violiniist 5 yıl
Zaten Coloud markalı var ve ben Knock modelinden kullanıyorum
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parberk9999 5 yıl
Fanlığım yok örnek veriyorum yoksa Philip'sin 50₺'lik kulaklığını kullanıyorum ve memnunum
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Sesto Elemento 5 yıl
Yanlız Coloud'un da Boom ve Knock adlı modelleri var ve tıpatıp aynı. Şu dolanmayı engelleyen aparatı var mı bilmiyorum ama Coloud Boom tam f/p ürünü.
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onsos1100 5 yıl
bilip bilmeden yorumlamışlar.
nokia nın kulaklıkları kalite bakımından kulaklık firmaları ile eşdeğer durumda.
nokia kamera firması değil ama iyi fotograf çeken telefonlar yapıyor
ses firması değil ama ses çıkışı ve kulaklıkları çok iyi.
yıllardır pazar lideri olan bir firmanın kıyada köşede saklı olan teknolojileri olması gayet normal.
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IG 5 yıl
Beats.
500 liraya 150 liralık kulaklıklığın bası artırılmış ses kalitesi.


Ama bu Nokia'nın yeni kulaklıkların ses kalitesini yine merak ediyorum.
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parberk9999 5 yıl
Beads varken philips varken kim takar Sony'yi bide Nokia
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bluebest 5 yıl
Pop iyimiş, fiyat da makul gibi, bunda control talk varsa mutlaka alırım.
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ulasates 5 yıl parberk9999
parberk9999
Beads varken philips varken kim takar Sony'yi bide Nokia

Beats ve Sony karsilastirmasi mi?


Philips'i saymiyorum bile...
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Sesto Elemento 5 yıl parberk9999
parberk9999

Beads varken philips varken kim takar Sony'yi bide Nokia

Cidden anlamıyorum şu milletteki Beats fanlığını. Cidden ses kalitesi iğrenç(fiyatına göre) Beats Pro'ya 1300 TL sayacağına en azından git bi Sennheiser HD800 al temiz ikinci el veya sıfır HD 600 - HD 650.
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