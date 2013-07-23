Nokia'dan Boom, Knock ve Pop isimlerine sahip üç yeni kulaklık

Gün içerisinde Windows Phone işletim sistemine sahip yeni Lumia 625 akıllı cep telefonunu tanıtan Nokia, ayrıca Boom, Knock ve Pop isimlerine sahip üç yeni kulaklık modelinin de duyurusunu yaptı.

Renkli yapıları ile dikkat çeken kulaklıkların arkasında Marshall, Molami ve Urbanears gibi modellerin geliştiricisi Zound Industries yer alıyor. Duyurulan modellerden Boom, kafa üstü formunda ve dışarıdan gelecek sesleri iyi oranda kapatmak amacıyla geliştirilmiş. Büyük kulak yastıkları sayesinde rahat bir kullanım sağladığı belirtilen Boom, sağlam bir malzeme yapısına da sahip. Knock modeli Boom ile benzer tasarım ve özellikler yanında daha hafif bir yapıyla karşımıza gelirken, duyurulan Pop isimli kulaklık ise diğer modellerden farklı olarak kulak içi kullanım amacıyla geliştirilmiş. Beraberinde üç farklı silikon yedek başlık gelen Pop, diğer modellerde de kullanılan dolanmalara karşı özel kablo yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Nokia tarafından duyurulan kulaklıklardan Boom €27, Knock €22, ve Pop €18 fiyat etiketiyleriyle Eylül ayında satın alınabilecekler.

http://conversations.nokia.com/2013/07/22/coloud-boom-knock-and-pop-new-fun-and-affordable-headsets-for-nokia/