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Nokia'dan C2 serisi düşük maliyetli üç yeni S40 telefon

7 yıl
13,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan C2 serisi düşük maliyetli üç yeni S40 telefon
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MeeGo işletim sistemli N9 modeliyle gündemde olan Nokia, S40 yazılımını kullanan maliyet odaklı üç yeni telefon hazırladı. C2-02, C2-03 ve C2-06  model isimlerini taşıyan yeni C2 serisi yeni telefonların tamamı 103 x 51.4 x 17 mm boyutlarında olup, 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyorlar.
Nokia'dan yapılan açıklamaya göre, kabul edilebilir web  ve mesajlaşma deneyimi için hazırlanan telefonlarda, FM radyoi Bluetooth 2.1, microUSB portu, microSD kart slotu, 1020mAh kapasiteli pil gibi detaylara yer veriliyor. Çift bant GSM/EDGE destkeli olan telefonlar aynı zamanda modern çizgileriyle de dikkat çekiyorlar.
Nokia'nın yeni telefonlarından tek SIM'li C2-02 ve çift SIM'li C2-03 modellerinin 75 Avro-105$ seviyesinden sunulması beklenirken, Grafit ve Eflatun gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan çift SIM'li C2-06 modeli ise 80 Avro - 112$ seviyesinden sunulacak. Nokia'nın her üç telefonu da 3. çeyrekte raflara giriş yapmış olacaklar. 
Nokia'dan C2 serisi düşük maliyetli üç yeni S40 telefon
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Nokia'dan C2 serisi düşük maliyetli üç yeni S40 telefon
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blank42 7 yıl
Ya bunlar windows telefon felan çıkarmıcak mı , resmen piyasayı telefona boğdu. C1 diye bir şey çıkarıyor sonun -01 -02 -03 ekleyip bir sürü telefon :S
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..Knight.. 7 yıl
Windows Phone Mango'lu modeller büyük olasılıkla sonbaharda düzenlenecek Nokia World 2011 etkinliğinde tanıtılır.
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rog maximus 7 yıl
Türkiye'ye geldiğinde odağı falan kalmaz merak etmeyin
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