Nokia'dan Lumia 925 ve Lumia 1020 için hediye kupon kampanyası başladı

Haber Editörü
Nokia, üst seviye segmentinde yer alan iki akıllı telefonu Lumia 925 ve Lumia 1020 modelleri için hediye uygulama mağazası kuponu kampanyasına başlıyor.
15 Ocak 2014 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Lumia 925 veya Lumia 1020 akıllı telefon modellerinden birisini alan Nokia müşterileri, 50TL değerinde uygulama kuponunun da sahibi olacak.
Instagram, Vine gibi son eklenen popüler uygulamalarla gücünü artıran Windows Phone uygulama mağazası toplamda 175 bin uygulama sayısını geride bıraktı. Bu bakımdan yeni Lumia 1020 ve Lumia 925 sahipleri pek çok uygulama arasından seçim yapabilecek.
Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss kamera, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Fiyatı 1400TL civarında.
Lumia 1020 modelinde ise bu özelliklerden farklı olarak 41MP çözünürlükte PureView kamera, Gorilla Glass 3 panel, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Fiyatı ise 1999TL civarında.
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Microsoft un kendi oyunlarının fiyatına bak .
farm frenzy 2 -7 tl
rise of glory - 7 tl
jet car student - 7 tl
kineticmals -7 tl
parachute panic -7 tl
i dig it -7 tl
skulls of shogun -11 tl
doodle god 7 tl
zombies 7 tl
game room 7 tl
ilomilo 11 tl
....
bu böyle devam ediyor.çoğu 7 tl. halo falan 15 tl normalde ....
evet fiyatları wp belirlemiyor olabilir ama kendi geliştirdiği oyunlarda ucuz değil.dahas ekosisteminin gelişmesini istiyorsa geliştiricileri önlendirmeli. en azından 2 tl olsa uygulamalr bu kadar sıkıntı olmaz. bakınız asphalt 8 2 tl ye satılıyor.demek ki olabiliyormuş. ayrıca a8 de diğer platformlarda ücretsiz yine.gravity guy 7 tl ... androidde ücretsiz sanırım... plants and zombies 11 tl ,diğer platformda ücretsizdi sanırım.
microsoftun aklını basına toplaması gerek. bu fiyat politikasına devam edilirse seneye wp falan almam.