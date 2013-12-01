Nokia'dan Lumia 925 ve Lumia 1020 için hediye kupon kampanyası başladı

Nokia, üst seviye segmentinde yer alan iki akıllı telefonu Lumia 925 ve Lumia 1020 modelleri için hediye uygulama mağazası kuponu kampanyasına başlıyor.





15 Ocak 2014 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Lumia 925 veya Lumia 1020 akıllı telefon modellerinden birisini alan Nokia müşterileri, 50TL değerinde uygulama kuponunun da sahibi olacak.





Instagram, Vine gibi son eklenen popüler uygulamalarla gücünü artıran Windows Phone uygulama mağazası toplamda 175 bin uygulama sayısını geride bıraktı. Bu bakımdan yeni Lumia 1020 ve Lumia 925 sahipleri pek çok uygulama arasından seçim yapabilecek.





Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss kamera, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Fiyatı 1400TL civarında.





Lumia 1020 modelinde ise bu özelliklerden farklı olarak 41MP çözünürlükte PureView kamera, Gorilla Glass 3 panel, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Fiyatı ise 1999TL civarında.