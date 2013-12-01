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Nokia'dan Lumia 925 ve Lumia 1020 için hediye kupon kampanyası başladı

5 yıl
1,6b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan Lumia 925 ve Lumia 1020 için hediye kupon kampanyası başladı
Nokia, üst seviye segmentinde yer alan iki akıllı telefonu Lumia 925 ve Lumia 1020 modelleri için hediye uygulama mağazası kuponu kampanyasına başlıyor. 

15 Ocak 2014 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Lumia 925 veya Lumia 1020 akıllı telefon modellerinden birisini alan Nokia müşterileri, 50TL değerinde uygulama kuponunun da sahibi olacak. 

Instagram, Vine gibi son eklenen popüler uygulamalarla gücünü artıran Windows Phone uygulama mağazası toplamda 175 bin uygulama sayısını geride bıraktı. Bu bakımdan yeni Lumia 1020 ve Lumia 925 sahipleri pek çok uygulama arasından seçim yapabilecek.

Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte Carl Zeiss kamera, 2000mAh batarya şeklinde özellikler yer alıyor. Fiyatı 1400TL civarında. 

Lumia 1020 modelinde ise bu özelliklerden farklı olarak 41MP çözünürlükte PureView kamera, Gorilla Glass 3 panel, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Fiyatı ise 1999TL civarında. 

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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
diğe kullanıcıları iplemeyin.diğer platformdan ücretsiz olan uygulamaları 7 tl 11 tl ye dayayın sonra saygı bekleyin.ayıp ayıp.
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olağan_şüpheli 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Diğer platformlarda ücretsiz olan uygulama ve oyunları windows phone platformunda ücretli yapan microsoft değil geliştiricilerdir. Hangi uygulama google ve apple mağazalarında ücretsizken windows phone mağazasında ücretliymiş? Yazın 1-2 tanesini de hem öğrenelim hem de lanet okuyalım çifte standart uygulayan o geliştiriciye.

Microsoft un kendi oyunlarının fiyatına bak .



farm frenzy 2 -7 tl
rise of glory - 7 tl
jet car student - 7 tl
kineticmals -7 tl
parachute panic -7 tl
i dig it -7 tl
skulls of shogun -11 tl
doodle god 7 tl
zombies 7 tl
game room 7 tl
ilomilo 11 tl
....



bu böyle devam ediyor.çoğu 7 tl. halo falan 15 tl normalde ....


evet fiyatları wp belirlemiyor olabilir ama kendi geliştirdiği oyunlarda ucuz değil.dahas ekosisteminin gelişmesini istiyorsa geliştiricileri önlendirmeli. en azından 2 tl olsa uygulamalr bu kadar sıkıntı olmaz. bakınız asphalt 8 2 tl ye satılıyor.demek ki olabiliyormuş. ayrıca a8 de diğer platformlarda ücretsiz yine.gravity guy 7 tl ... androidde ücretsiz sanırım... plants and zombies 11 tl ,diğer platformda ücretsizdi sanırım.

microsoftun aklını basına toplaması gerek. bu fiyat politikasına devam edilirse seneye wp falan almam.
e-MilitaristDiğer platformlarda ücretsiz olan uygulama ve oyunları windows phone platformunda ücretli yapan microsoft değil geliştiricil...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar 925 im var mesajı yolladım teşekkürler 48 saat içinde dönüş olcak denildi e postada hiç bir hareketlilik yok arkadaşlar 5 dakkada geldi yazmış peki 2. günün sonunda geldiği oldumu kimseye
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nesTeer 5 yıl DH Misafiri
Hocam ben 5aralıkda kayıt oldum ve hala mail gelmedi. Müşteri Hizmetleri dün ile konuştum çok yoğun olduğunu ve 1-2 gün içinde gelmezse tekrar aramamı söyledi . Bugün gelmezse yarın tekrar arayacağım
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar 925 im var mesajı yolladım teşekkürler 48 saat içinde dönüş olcak denildi e postada hiç bir hareketlilik yok arkadaşlar 5 dakkada geldi yazmış peki 2. günün sonunda geldiği oldumu kimseye
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aarda06 5 yıl
Ben e-militarist isimli arkadasa katiliyorum bir kac istisna oyun haric androidde ucretsiz dediginiz oyunlarin cogu free versiyon yani ya orasindan burasindan reklam cikiyor yada 3 level sonra full versiyon al diyor ki bu microsoft magazasindaki oyunlarda dene surumunde mevcut ucret konusunda microsoft magazasinda 15 'TL' olan oyun google playde 7 'dolar' dolarin TL karsiligini bilmeyen arkadaslar icin bir sozum tabiki yok kisacasi istisna bir kac oyun haric ben ucuk ucret farklari gormedim full versiyonlar icin ha illada ben istemem kardesim diyen varsa microsoft veya nokia zorla bu cihazlari kimseye aldirmiyor ki asiri derecede kotuleyen arkadaslarin windows magazasina girip goz attigindan bile suphem var
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seven44 5 yıl
microsoft böyle fiyat politikasına devam edilirse seneye wp falan kalmaz
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e-Militarist 5 yıl
Helali haramla kıyaslayamazsınız ayrıca. Android telefon kullanıcılarının çoğunun oyun bedava olmuş 1 lira olmuş 7 lira olmuş 15 lira olmuş umrunda değil. 1.000 lira da olsa uygulama ve oyunları hangi yöntemlerle yüklediklerini biliyoruz. Mağazaya girdikleri bile muamma. Android ve wp mağazalarındaki aynı geliştiriciler tarafından yapılan uygulama ve oyunların üç aşağı beş yukarı aynı fiyatla satışta olduğu görülüyor. Hala inatla doğruyu söylemedikleri gibi orda 5 lira orda 15 lira yalanını ortaya atıyorlar. Microsoft'un geliştirdiği wp markette olan bir oyunun aynısı google markette daha ucuz değil. Google markette ve wp markette aynı anda mevcut olan uygulama ve oyunlarının fiyatından sorumlu olanlar geliştiricilerdir. Aynı geliştiricinin google markette olan uygulaması google markette ne kadarsa wp markette de o kadardır. Bir oyunun sahtesinin google markette bedava olması wp markette o oyunun orijinalini yayınlayan geliştiriciyi de bağlamaz. Wp markette ücretli olup google markette ücretsiz olan oyunların bir çoğu sahtedir ayrıca.
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gcb1903 5 yıl
e-Militarist
Utku Fıyatlar buyuk olcude aynı. Abartmayın.
Para muhabbetine pek girmek istemiyorum ama bir oyuna 2 lira 5 lira veremeyecek bütçeli insan kesinlikle windows phone işletim sistemli bir telefon almamalı, aldıysa da satıp androide geçmeli bence. Androidli bir telefon alsın ücretsiz oyunları, hatta ücretli oyunları ücretsiz olarak kursun oynasın. Ben de 1 lira olsun, bedava olsun isterim bütün oyun ve uygulamalar ama 7 lira da bana göre çok ucuz! 2 lira nasıl başkasına pahalı geliyorsa 7 lira da bana ucuz geliyor. Ucuzun pahalının kararını kimse veremez. Bütçeye göre. 2 lira pahalı mı? Veremez misin? Oynama o zaman oyun. 7 lira ucuz mu? Verir misin? Oyna o zaman oyun. Bu kadar basit kardeşim.

Aynı mal birinde 11 tl birinde bedavaysa ve onlarca oyun kurduğumuzu düşünürsek yüzlerce lira ufacık oyunlara vermek enayi yerine koyar insanı. Her yerde paralı olsa tamam isteyen alsın ama 600 liralık androidi olan adam beleşe oynıcak ben 10 tl vercem alcam bir değil iki değil bir sürü oyun var adama bir yerleriyle gülerler sonra.
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e-Militarist 5 yıl gcb1903
gcb1903

e-Militarist

Utku Fıyatlar buyuk olcude aynı. Abartmayın.
Para muhabbetine pek girmek istemiyorum ama bir oyuna 2 lira 5 lira veremeyecek bütçeli insan kesinlikle windows phone işletim sistemli bir telefon almamalı, aldıysa da satıp androide geçmeli bence. Androidli bir telefon alsın ücretsiz oyunları, hatta ücretli oyunları ücretsiz olarak kursun oynasın. Ben de 1 lira olsun, bedava olsun isterim bütün oyun ve uygulamalar ama 7 lira da bana göre çok ucuz! 2 lira nasıl başkasına pahalı geliyorsa 7 lira da bana ucuz geliyor. Ucuzun pahalının kararını kimse veremez. Bütçeye göre. 2 lira pahalı mı? Veremez misin? Oynama o zaman oyun. 7 lira ucuz mu? Verir misin? Oyna o zaman oyun. Bu kadar basit kardeşim.


Aynı mal birinde 11 tl birinde bedavaysa ve onlarca oyun kurduğumuzu düşünürsek yüzlerce lira ufacık oyunlara vermek enayi yerine koyar insanı. Her yerde paralı olsa tamam isteyen alsın ama 600 liralık androidi olan adam beleşe oynıcak ben 10 tl vercem alcam bir değil iki değil bir sürü oyun var adama bir yerleriyle gülerler sonra.


Tamam işte enayi yerine koyan ne nokiadır ne microsofttur insanları. Geliştiricilerdir! Sitemler onlara yapılmalı. Geliştiricinin aç gözlülüğü üzerinden nokia ve microsoft'a kin gütmenin alemi yok. Microsoft ismini silin yerine başka bişey yazın, ben yine bu haksızlığa karşı savunurum onu. Savunurum kardeşim. Hesap mı vereceğim? Neyi istersem onu savunurum. Sizler de benim zıt görüşümü savunuyosunuz işte. Savunun. Savunma diyen oldu mu? Tartışıyoruz işte. Hadi beni ikna edin edebiliyorsanız doğruyu savunmadığıma. İkna olana kadar sizce yanlış olan savunmamdan geri adım atmam ben.
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Utku 5 yıl
Fıyatlar buyuk olcude aynı. Abartmayın.
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e-Militarist 5 yıl Utku
Utku
Fıyatlar buyuk olcude aynı. Abartmayın.

Para muhabbetine pek girmek istemiyorum ama bir oyuna 2 lira 5 lira veremeyecek bütçeli insan kesinlikle windows phone işletim sistemli bir telefon almamalı, aldıysa da satıp android'e geçmeli bence. Android'li bir telefon alsın ücretsiz oyunları, hatta ücretli oyunları ücretsiz olarak kursun oynasın. Ben de 1 lira olsun, bedava olsun isterim bütün oyun ve uygulamalar ama 7 lira da bana göre çok ucuz! 2 lira nasıl başkasına pahalı geliyorsa 7 lira da bana ucuz geliyor. Ucuzun pahalının kararını kimse veremez. Bütçeye göre. 2 lira pahalı mı? Veremez misin? Oynama o zaman oyun. 7 lira ucuz mu? Verir misin? Oyna o zaman oyun. Bu kadar basit kardeşim.
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e-Militarist 5 yıl
Rise Of Glory

Android'de geliştirici www.namcobandaigames.com/

Wp'de Microsoft Studios

Başka bir platformda başka bir geliştiricinin geliştirdiği oyun Microsoft'u ne bağlar? Microsoft wp'ye 7 liraya verirken android'e bedavaya mı vermiş?

Hadi namcobandaigames wp markete de yüklesin geliştirdiği aynı oyunu ücretsiz olarak.

Bakın şimdi. İyi bakın.

More Brain Exercise by Namco

Yayıncı Namco Bandai Games

11 Lira

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/more-brain-exercise-by-namco/114eda67-6fe1-df11-a844-00237de2db9e

Söylenecek lafım kalmadı. Ne anlarsanız onu anlayın artık.
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e-Militarist 5 yıl
Eğri oturup doğru konuştum dedim mi ben? Eğri oturalım doğru konuşalım dedim. Seni de kastettim orada. Sen de eğri oturup doğru konuşmamışsın. Biraz daha düşün bakalım. Eğri oturup düzgün konuşabilecek misin bakalım? Fiyatları microsoft belirlemiyor, geliştiriciler belirliyor diyoruz, anlamıyor musunuz? Anlamamazlıktan mı geliyorsunuz yoksa?

Yukarda bahsedilen microsoft oyunlarından bir tanesine bakalım.

Farm Frenzy 2

7 Lira

Yayıncı Microsoft Studios

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/farm-frenzy-2/fedcf5e8-5446-458f-99a7-e09d4a171816

Farm Frenzy 2

1.62 $

Yayıncı Amigo Games

play.google.com/...

Nedir şimdi bu?
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OverClocK1ng 5 yıl
Vayyy be.

Demek ki Geliştiricilerin suçu.

Bu geliştiriciler de enteresan insanlar canım..

Android'de çok ucuz yaptık, Windows Phone'da dayayalım diye düşünüyorlar.

Nedense Android ve IOS ta 5 liraya sattıkları şeyi Windows Phone'da 15 liraya satıyorlar ama bu Microsoft'la alakasız.

Microsoft zaten Melek.

Ben doğru konuşmuyor olsam bak bakalım mesajlarına. Altlarında -4 yazıyor. Allah bilir sen şimdi onların hepsini benim bastığımı, bir sürü hesabım olduğunu ve her biriyle girip eksi bastığımı da söylersin.

Anla işte. Demek ki insanlar dediklerinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bak üstte bir arkadaş yazmış. Microsoft u körü körüne savunmam. Bir sorun olduğu ortada demiş.

İşte eğri oturup doğru konuşma o oluyor. Tarafsız yorum buna derler. Gör de feyz al.
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OverClocK1ng 5 yıl 71212514
Vayyy be.

Demek ki Geliştiricilerin suçu.

Bu geliştiriciler de enteresan insanlar canım..

Android'de çok ucuz yaptık, Windows Phone'da dayayalım diye düşünüyorlar.

Nedense Android ve IOS ta 5 liraya sattıkları şeyi Windows Phone'da 15 liraya satıyorlar ama bu Microsoft'la alakasız.

Microsoft zaten Melek.

Ben doğru konuşmuyor olsam bak bakalım mesajlarına. Altlarında -4 yazıyor. Allah bilir sen şimdi onların hepsini benim bastığımı, bir sürü hesabım olduğunu ve her biriyle girip eksi bastığımı da söylersin.

Anla işte. Demek ki insanlar dediklerinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bak üstte bir arkadaş yazmış. Microsoft u körü körüne savunmam. Bir sorun olduğu ortada demiş.

İşte eğri oturup doğru konuşma o oluyor. Tarafsız yorum buna derler. Gör de feyz al.
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71212514 5 yıl
Wp8 i svunurum ama körü körüne savunmam bu konuda arkadaşlar haklı bir sorun var diğer platformlarda ücretsiz burda paralı ise veya diğer platformda 2 Tl burda 5 Tl ise bu sorunu çözmesi gereken Microsoft'tur
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OverClocK1ng 5 yıl
e-Militarist
Burada uygulamaların fiyatından şikayetçi sevgili arkadaşlar, muhattabınız ne Nokiadır ne de Microsofttur. Muhattabınız geliştiricilerdir. Adamlar benim uygulamam bedava dediler de Microsoft mu yok senin uygulaman ücretli olacak dedi? Eğri oturalım düzgün konuşalım şimdi.


Valla pek eğri oturup doğru konuşmamışsın arkadaş.
Mantık diye bir şey var değil mi?

Bunları yazarken hiç düşünmedin mi ki, Android'de 5 lira olan bir uygulama Windows Phone'da 15 lira olduğuna göre bunda bir terslik olmalı diye ?

Veya burada 10 lira olan uygulama Android'de bedava olduğuna göre Microsoft'ta bir sorun olabilir mi diye...

Başka diyecek bir şey yok yani. Sen önce bir düşün bakalım. Bir terslik olup olmadığının farkına var. Sonra gerçekten de eğri otur, doğru konuş.

Laf olsun diye eğri oturdum doğru konuştum deme...
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