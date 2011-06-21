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Nokia'dan NFC uyumlu ilk hoparlör

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Connections 2011 etkinliğinde N9 fırtınası eserken en az onun kadar ilgi çekici başka bir ürünün daha tanıtımı yapıldı. Nokia Play 360, firmanın ilk kablosuz HiFi hoparlörleri. Bluetooth üzerinden direk yayınları alabilen bu hoparlörün devrimsel bir özelliği daha bulunuyor.
Nokia Play 360 model hoparlörler NFC uyumlu olarak üretilmiş. Nokia N9 veya Nexus S gibi NFC uyumlu telefonunuzla hoparlöre hafifçe vurduğunuzda çok kolay bir biçimde eşleşme yapıyor. Ardından müziklerinizi mükemmel ses kalitesiyle dinlemeye başlıyorsunuz. NFC olmasa bile yine Bluetooth üzerinden farklı müzik oynatıcılarla eşleştirmek mümkün. Ayrıca 3.5mm jak girişi ile herhangi bir cihaza bağlanabiliyor.
Ancak devrim sadece bununla sınırlı değil. Mono olarak ses veren hoparlörünüzü başka bir Nokia Play 360 ile yanyana getirdiğinizde NFC üzerinden eşleşerek stereo ses vermeye başlıyor. Mini USB üzerinden şarj olabilen ürün 20 saat boyunca odanızı müzikle doldurabiliyor.
Bu yılın en hoş teknolojik ürünlerinden birisi olmaya aday Nokia Play 360 hoparlörler 3. çeyrekte 213$'dan satışa sunulacak. Ürünün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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Adam Lallana 7 yıl
Artık N9 ve bu cihazla mahalleye güzel konserler veririz :)
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snbrk 7 yıl
çok ucuz yaa ne ki. işte 2 tane alırsak en fazla htc wildfire, galaxy ace veya ev sinema sistemi yerine geçer. tek alırsak işte gayet güçlü ve güzel stereo hoparlörler yerine bu şeyden alırız. anlayacağınız kazıklanmayız (!) ve işi ucuza kapatırız
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hakanr 7 yıl
O fiyata bülbül öte :) hemde 2 taneyi düşünemiyorum :S
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Klasör.:X:. 7 yıl
zenginlerin fiyat konusunu kafaya takacaklarını düşünmüyorum ancak fiyatı tabiki bize göre değil...
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patrain 7 yıl
güzel bir icat ama çok pahalı
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artenis 7 yıl
olabilir resimlerde de öyle (kredi kartı hakkında)
google.com.tr/...
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Bukalemun 7 yıl
NFC li telefon yok demedim , NFC ile ile ilgili gelişmeleri hatta HDMI dan şarj olma teknolojisini + SONY nin ( tv ile uyumlu ) DLNA sını bilen / takip eden birisiyim.

kastettiğim , nasıl ki PC lerde 64 bit / 4/6 çekirdek / bir çok şeye yatırım yapıyorsak ve karşısında İŞLETİM SİSTEMİ / OYUN / UYGULAMA YOKSA !!! , NFC içinde hali hazırda ( özellikle nokia gibi win 7 ye bel bağlamış ) cihazı N9 u gösteren bir firmadan ne beklenir ? ! nokia çift kameralı telefonla piyasayı doldurdu , s40/s60 derken takıldı kaldı. ANDROİD li cihazlarda ( bknz: SE XPERİA ARC son cihazı sayılır) ÖN KAMERA yok ! bu da bir tezat. halbu ki ben apple ipod touch 4 ile skype de çok fazla kullanıyorum.

böyle bir teknoloji yerine N8 in satış / reklam politikasına ve hızlı fiyat düşüşüne çare bulsa idi keşke , türkiyede SİM kart olayı çok yaygın ama USA ya bakarsanız cihazlar ve kullanımları çok çok farklı. ben bu icat/teknolojisini NFC cihazı olmayan ve cihaz satışı çok çok düşük bir firmaya çok buluyorum:)) nokia nın internet satış sitesindeki telefon sayısına bakarsanız NFC = N9 espirisini daha iyi anlarsınız.
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umutarslan.com 7 yıl
250 liraya logitech z515 alan bunu da alabilir.Ayrıca nfc li telefon yok demişsiniz ama var yeni çıktı :D hem ilerde çıkacak. kredi kartının yerini alacak diyorlar
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Guest 7 yıl
Çok pahalı. bi de stereo olsun diye iki tane olursa...
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Bukalemun 7 yıl
z5500 e denk bir fiyat , NFC tlf u da yok !!!!. hali hazırda bluetooth 2.0 ile stereo ses aktarımı yapılabiliyor hatta 3.0 çıktı , wifi var vb. NFC nin alt yapısını bunla birleştirmek ve bu kadar uçuk ürün üretmek TELEFON - İŞLETİM SİSTEMİ üretemeyen !!! nokia ya yaraşırdı!!.. piyasa 6300-6303-5800-5230 vb cihaz dolu.
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by_gvz 7 yıl
nokia atağa kalktı bakalım neler yapabilecek
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