Nokia'dan NFC uyumlu ilk hoparlör

Nokia Connections 2011 etkinliğinde N9 fırtınası eserken en az onun kadar ilgi çekici başka bir ürünün daha tanıtımı yapıldı. Nokia Play 360, firmanın ilk kablosuz HiFi hoparlörleri. Bluetooth üzerinden direk yayınları alabilen bu hoparlörün devrimsel bir özelliği daha bulunuyor.

Nokia Play 360 model hoparlörler NFC uyumlu olarak üretilmiş. Nokia N9 veya Nexus S gibi NFC uyumlu telefonunuzla hoparlöre hafifçe vurduğunuzda çok kolay bir biçimde eşleşme yapıyor. Ardından müziklerinizi mükemmel ses kalitesiyle dinlemeye başlıyorsunuz. NFC olmasa bile yine Bluetooth üzerinden farklı müzik oynatıcılarla eşleştirmek mümkün. Ayrıca 3.5mm jak girişi ile herhangi bir cihaza bağlanabiliyor.

Ancak devrim sadece bununla sınırlı değil. Mono olarak ses veren hoparlörünüzü başka bir Nokia Play 360 ile yanyana getirdiğinizde NFC üzerinden eşleşerek stereo ses vermeye başlıyor. Mini USB üzerinden şarj olabilen ürün 20 saat boyunca odanızı müzikle doldurabiliyor.

Bu yılın en hoş teknolojik ürünlerinden birisi olmaya aday Nokia Play 360 hoparlörler 3. çeyrekte 213$'dan satışa sunulacak. Ürünün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: