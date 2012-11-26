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Nokia'dan çift sim kart desteğine sahip iki yeni cep telefonu: Asha 205 ve 206

6 yıl
2,1b
1
25
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan çift sim kart desteğine sahip iki yeni cep telefonu: Asha 205 ve 206
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, ürün gamına iki yeni model ekledi: Asha 205 ve 206. Detaylara geçmeden önce her iki cep telefonunun da tek sim kart girişli ve çift sim kart girişli olmak üzere iki farklı versiyonunun bulunduğunu belirtelim.
Fiziksel detaylara değinecek olursak, 4 satır QWERTY klavye ile donatılan Asha 205, 113 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve batarya dahil 94 gram ağırlığında tasarlanırken; 206, 116 mm uzunluğunda, 49.4 mm genişliğinde, 12.4 mm kalınlığında ve batarya dahil 91 gram ağırlığında monoblok bir tasarıma sahip. Karşı tarafa sık sık SMS veya e-posta gönderenler, Asha 205'ten yana tercih yapabilir. Ayrıca Asha 205'te ''Facebook'' için kısayol tuşu dikkatlerden kaçmıyor ki bu durum Nokia açısından bir ilk olarak nitelendirilmekte.
Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan cep telefonları, 64 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve 2.4-inç boyutunda - QVGA çözünürlüğünde - 65.536 renk TFT-LCD ekran gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Asha 205 640 x 480 piksel çözünürlüğünde, 206 ise 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor.
Asha 205 ve 206'nın ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Slam teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde cep telefonunuzdaki içeriği Bluetooth eşleştirmesine gerek kalmaksızın Bluetooth üzerinden paylaşabiliyorsunuz. 
Asha 205'in 1020 mAh'lik bataryası, 37 güne varan bekleme süresi ve 11 saate varan konuşma süresi iddiası taşımakta. Fakat cep telefonunun çift sim kart girişli versiyonunda bekleme süresi 25 güne kadar düşüyor. 1100 mAh bataryalı 206 ise 47 güne varan bekleme süresi ve 20 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Benzer şekilde 206'nın çift sim kart girişli versiyonunda bekleme süresi 25 güne düşmekte.
Asha 205 ve 206'nın vergiler hariç fiyatı 62$ olacak ve cep telefonları en geç 2012 yılı sonuna kadar farklı renk seçenekleriyle piyasada boy gösterecek.
Nokia'dan çift sim kart desteğine sahip iki yeni cep telefonu: Asha 205 ve 206
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http://conversations.nokia.com/2012/11/26/most-social-ever-nokia-asha-205/ Yorum Yaz
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Litminov 6 yıl
İki model de çok itici ben şahsen çin malı telefonları tercih ederdim.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia tasarımcısını acilen kovsun. Şu asha serisi benim hayatımda gördüğüm en lanet tasarıma sahip seridir. Hayır adamların bir telefonu lumia biri asha aradaki fark şahin ferari farkından bile fazla
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Exelente 6 yıl
Alt segmentte yeni tasarımlarla karşımıza çıkması güzel birşey Nokia'nın,diğer firmalar alt segment telefonlar üretmekten vazgeçtiler neredeyse hepsi birbirinin aynı oldu artık,dokunmatik kullanmak istemeyen telefona çok para vermem diyenler için güzel alternatif.Ülkemizde de uygun bir fiyat politikasıyla satılırsa alıcısı mutlaka çıkacaktır.
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FERFEROS 6 yıl
Düşük model olmalarına rağmen tasarımları hoşuma gitti.
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pastadanadam 6 yıl
Ağzı olan konuşuyor.
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Dexter61 6 yıl
Alan çıkar mutlaka :D
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zeona 6 yıl
Bu modellerden nokia nın bir çok benzer telefonu var ne gerek bunlara GEREKSİZ NOKIA.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
Nokia ; ben bile seni biraktiysam dusun halini... son telefonumdu Nokia N8 ve Nokiayi bitirdim tum telefonlarim nokiaydi.. artik iPhone olacak
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CoreXXX 6 yıl
67 dolara ne bekliyosunuz anlamadım. adamlar 200 dolarlık yada 400 dolarlık telefon gibi demiyor. herkes ipnone yada samsung almak zorunda değil ne fan adamlar var yahu.
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cengizhan1903 6 yıl
renkleri çok hoş
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

67 dolara ne bekliyosunuz anlamadım. adamlar 200 dolarlık yada 400 dolarlık telefon gibi demiyor. herkes ipnone yada samsung almak zorunda değil ne fan adamlar var yahu.

Türkiye'de fiyatı 300-400 liradan aşağı olmaz emin ol.
Ayrıca daha Nokia S40 serisi telefonlarına ekran ışığı ayarı koysun.Karanlıkta telefon deniz feneri gibi parlıyor.
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umutarslan.com 6 yıl
62 dolara kılıf alan var..
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Yani bu haberdeki telefonla bir alakası yok ancak belirtmeliyimki Nokia'nın sonu yakın gibi. Karagünler yaklaşıyor , kara dumanları görmemek mümkün değil. Gemi su alıyor ve herkes bunun farkında iken kendileride deliği daha da çok büyütüyorlar...
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