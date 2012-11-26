Nokia'dan çift sim kart desteğine sahip iki yeni cep telefonu: Asha 205 ve 206

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, ürün gamına iki yeni model ekledi: Asha 205 ve 206. Detaylara geçmeden önce her iki cep telefonunun da tek sim kart girişli ve çift sim kart girişli olmak üzere iki farklı versiyonunun bulunduğunu belirtelim.



Fiziksel detaylara değinecek olursak, 4 satır QWERTY klavye ile donatılan Asha 205, 113 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve batarya dahil 94 gram ağırlığında tasarlanırken; 206, 116 mm uzunluğunda, 49.4 mm genişliğinde, 12.4 mm kalınlığında ve batarya dahil 91 gram ağırlığında monoblok bir tasarıma sahip. Karşı tarafa sık sık SMS veya e-posta gönderenler, Asha 205'ten yana tercih yapabilir. Ayrıca Asha 205'te ''Facebook'' için kısayol tuşu dikkatlerden kaçmıyor ki bu durum Nokia açısından bir ilk olarak nitelendirilmekte.



Nokia'nın Series 40 arayüzünü kullanan cep telefonları, 64 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve 2.4-inç boyutunda - QVGA çözünürlüğünde - 65.536 renk TFT-LCD ekran gibi teknik özellikleri paylaşıyor. Asha 205 640 x 480 piksel çözünürlüğünde, 206 ise 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor.

Asha 205 ve 206'nın ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Slam teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde cep telefonunuzdaki içeriği Bluetooth eşleştirmesine gerek kalmaksızın Bluetooth üzerinden paylaşabiliyorsunuz.



Asha 205'in 1020 mAh'lik bataryası, 37 güne varan bekleme süresi ve 11 saate varan konuşma süresi iddiası taşımakta. Fakat cep telefonunun çift sim kart girişli versiyonunda bekleme süresi 25 güne kadar düşüyor. 1100 mAh bataryalı 206 ise 47 güne varan bekleme süresi ve 20 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Benzer şekilde 206'nın çift sim kart girişli versiyonunda bekleme süresi 25 güne düşmekte.

Asha 205 ve 206'nın vergiler hariç fiyatı 62$ olacak ve cep telefonları en geç 2012 yılı sonuna kadar farklı renk seçenekleriyle piyasada boy gösterecek.



http://conversations.nokia.com/2012/11/26/most-social-ever-nokia-asha-205/