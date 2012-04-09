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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın 41MP kameralı telefonu PureView 808 fiyatlandı

7 yıl
18,8b
1
143
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın 41MP kameralı telefonu PureView 808 fiyatlandı
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Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en büyük sürprizi kuşkusuz Nokia'nın 41 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip yeni telefonu PureView 808 oldu. Henüz 8 Megapiksel'in üzerinde kameraya sahip üst seviye akıllı telefonlar yaygınlaşmamışken, Nokia'nın 41MP iddiası ile sahneye çıkması, mobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetmişti.
Kamera konusunda çıktığı dönemin en iyilerinden biri olan N8 modelinin yerini alması beklenen PureView 808'in yakın zamanda piyasaya sunulacağı yönündeki en güçlü sinyal bizzat Nokia cephesinden geldi ve telefonun fiyatı da netleşmiş oldu. Sahip olduğu Carl Zeiss lensli kamera ve PureView görüntüleme teknolojisine ek olarak 4-inç büyüklüğünde nHD ClearBlack AMOLED ekrana, 16GB depolama kapasitesine ve Dolby Digital Plus 5.1 ses desteğine sahip olan akıllı telefon, İtalya'da ön siparişe sunulurken bizzat Nokia İtalya'nın sitesinde yer alan son kullanıcı satış fiyatı ise 600 Avro yani başka bir değişle 785 dolar ki, karşılaştırma açısından bu fiyat seviyesinin HTC One X gibi iddialı Android telefonlarla benzer seviyede olduğunu da not düşmek gerekiyor.
Nokia'nın 41MP kameralı telefonu PureView 808 fiyatlandı
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
MrHxor

bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.


kanıtla sana ayfon alıcam

senden hayatta telefoncu felan olmaz, 2. el veya 0 telefon dükkanı açma 2 güne batarsın

biri gelicek aaa 41 megapixellik telefon gelmiş vayy nokia hemde hemen alalım :D
boşverin onu, onun kamerası ayfonun 8 megapixellik kamerasıyla eşit seviyede gelin ayfon satıyımmı dicen :D

böyle olcaksın

^^
klasik telefoncu ablam'abim' 41 megapixel kamera ya nikonun kameralarıyla eşit hatta daha iyi fotoğraf çekiyo ya cebe sığdırmışlar hem telefon hem internet hem müzik hemde kamera bir arada, fiyat ne kadar acaba, kazıkçı türk telefoncusu,, fiyat 2000 tl abim ya :D
MrHxorbunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.kanıtla sana ayfon alıcamsenden hayatta...
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Yanıtla +66
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Húrin 7 yıl
Hani belki cep telefonu fotoğrafçılığıyla ilgilenenler alır dedim de bu fiyata gider profesyonel makine alır insan.
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quzman 7 yıl
MrHxor

bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.




1 Yanıt Yanıtla +22
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1 Avatar
Usluco 6 yıl
beklentiye bakar bu iş.bence telefon alo desin sürekli yanımda olduğu için bide iyi fotoğraf çeksin başka özellik istemem.bence tlf güzel.fiyatın düşmesini bekliyercez artık
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sharpie 7 yıl
Bu kadar konuşuldu ama başlık cihazın fiyatı.yani konumuza dönecek olursak ben cihaz için evet ama bu fiyat için hayır diyorum.
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apollo_17 7 yıl
İlk zamanlarda fiyatı yüksek olur ama sonra düşer diye tahmin ediyorum
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sharpie 7 yıl
MrHxor

bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.

harikasın bu kafayla devam.

DarkEnergy

redoano

telefonda 41 mp saçmalığın daniskası :) Megapixel fotoğrafçılar için hiç bir şey demekken nokia takmış bir mp sevdasına gidiyor. 41 mp çektiğin fotoğrafı nereye sığdıracan ki? 41 mp dedikleri 8 veya 12 mp ile çektiğin fotoğrafların boyutu büyümüş hali o kadar. Renk, karanlık ortam fotoğrafları vesaire zaten nokianın tek iyi olduğu şey son zamanlarda. Ama abartmaya gerek yok, rakipleri almış başını gibiyor nokia insanları halâ megapixel büyüterek kandırabileceğini sanıyor.

Sen bence PureView nedir araştır bu yaptığın yorum için utanırsın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan yurdum insanı.

dur ben ona anlatayım kardeş yorma kendini.o ve onun gibiler iyice okuyun.
@redoano
sen zaten mp den başka ne bilirsinki.kameranın sensor boyutundan haberin varmı 1/1.2 yada sensorden haberin varmı.
telefonun 41mp foto çekmediğini daha bilmiyorsun çıkıp 8 veya 12mp ile çekilip 41mp'ye büyütülmüş hali diyorsun.
cihaz 38mp foto çekiyor.
38 ve 34 mp'nin yazılımla 8-5 ve 3'e düşürüldüğünden haberi yokbu 41mp ne iş diye sorsan anlatırdık.
ayrıca alet 41mp ama hiç bi zaman 41 çekemeyecek evet ama babalar gibi istersen 4:3 formatta GERÇEK 38mp yada 16:9 formatta 34mp çekecek.. 5 den 8 den zıplatma vs. yok yani..bilmediğin bir konuda böyle çok emin konuşarak insanlarıda boş yere yanıltma.
neyin ne olduğunu anlamanız için buyrun şu aşağıdaki resme bakın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

myhotyro

Nokia bizi salak yerine koyuyor, bizde haklısın Nokia, salaklık bile bizi tarife az kalır diye bağırıyoruz.

Ortada mercimek kadar sensör var orara 41 MP koysan ne yazar. Canon, Nikon, Sony onun 50 katı fazla alana sahip sensöre 40 MP koyamazken Nokia merecimek kadar sensöre 40 MP sensör koymuş. Hadi koydun, telefon 41 MP fotoğraf mı üretiyor? Hayır. Kaç MP üretiyor? 5 MP. Madem o kadar megapixel manyağısınız o zaman alacağınız 5MP fotoğraf için nasıl böyle heyecanla debelenebiliyorsunuz.

Adam gibi 5MP bile çekme şansı olmayan mercimek kadar sensörlü telefon için bu kadar yaygara kopartabiliyorsunuz ya hepinize tebrikler.

sensor 1/1.2'' bilseydin bu mesajı bence başka türlü yazardın.
winnerS

Üzerindeki kamera fiziksel 5MP bir kamera diye biliyorum, yazılım aracılığıyla bu seviyeye çıkmış

yukardaki yazıyı okuyunca öğrenmişsindir doğrusunu.
RAN7843

yazık o kadar para ver o kadar yavaşşşş bakın video yaya anlarsınızzz adam gibi birşey yapmıyor nokıa aple bak da biraz ders al amiral gemisi nedir bilmiyorrr piyasanın en iyi donanımını en iyi ekranını koyacaksın ondan sonra kendine göre dizayn edeceksinnnn nokıa o zaman o para verilir ama sen bir şey vermeden çok para istiyorsunnn olmaz

fiyat çok yüksek haklısınız ama söylediklerinizin tam tersini düşünün birde.apple veya android telefonlar niye ders alıp kameralarını düzgün yapmıyorlar.çamur gibi ufacık sensorlu kameraları dayıyolar habire.isteseler koyamazlarmı düzgün kameralar cihazlarına koyarlar ama yapmıyolar.dayan gitsin.nokiada onlara bakıp neden hızlı cihazlar yapmıyor onada katılıyorum.demekki hepsi bi haltları eksik yapıyor.
zurna
bunun yerine fotograf makinası almak daha akıllıca.


o zaman oyun uygulama içinde bir laptop alıp onu yanınızda taşırsınız.

birde kandırma lafına çok gülüyorum.kullandığınız cihazlar 720p 1080p video çekiyor....çekiyorda video çekerken ses kaydını nasıl yapıyor.
bi seyredinde anlayın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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andaluz 7 yıl sharpie
sharpie

MrHxor

bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.

harikasın bu kafayla devam.

DarkEnergy

redoano

telefonda 41 mp saçmalığın daniskası :) Megapixel fotoğrafçılar için hiç bir şey demekken nokia takmış bir mp sevdasına gidiyor. 41 mp çektiğin fotoğrafı nereye sığdıracan ki? 41 mp dedikleri 8 veya 12 mp ile çektiğin fotoğrafların boyutu büyümüş hali o kadar. Renk, karanlık ortam fotoğrafları vesaire zaten nokianın tek iyi olduğu şey son zamanlarda. Ama abartmaya gerek yok, rakipleri almış başını gibiyor nokia insanları halâ megapixel büyüterek kandırabileceğini sanıyor.

Sen bence PureView nedir araştır bu yaptığın yorum için utanırsın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan yurdum insanı.

dur ben ona anlatayım kardeş yorma kendini.o ve onun gibiler iyice okuyun.
@redoano
sen zaten mp den başka ne bilirsinki.kameranın sensor boyutundan haberin varmı 1/1.2 yada sensorden haberin varmı.
telefonun 41mp foto çekmediğini daha bilmiyorsun çıkıp 8 veya 12mp ile çekilip 41mp'ye büyütülmüş hali diyorsun.
cihaz 38mp foto çekiyor.
38 ve 34 mp'nin yazılımla 8-5 ve 3'e düşürüldüğünden haberi yokbu 41mp ne iş diye sorsan anlatırdık.
ayrıca alet 41mp ama hiç bi zaman 41 çekemeyecek evet ama babalar gibi istersen 4:3 formatta GERÇEK 38mp yada 16:9 formatta 34mp çekecek.. 5 den 8 den zıplatma vs. yok yani..bilmediğin bir konuda böyle çok emin konuşarak insanlarıda boş yere yanıltma.
neyin ne olduğunu anlamanız için buyrun şu aşağıdaki resme bakın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

myhotyro

Nokia bizi salak yerine koyuyor, bizde haklısın Nokia, salaklık bile bizi tarife az kalır diye bağırıyoruz.

Ortada mercimek kadar sensör var orara 41 MP koysan ne yazar. Canon, Nikon, Sony onun 50 katı fazla alana sahip sensöre 40 MP koyamazken Nokia merecimek kadar sensöre 40 MP sensör koymuş. Hadi koydun, telefon 41 MP fotoğraf mı üretiyor? Hayır. Kaç MP üretiyor? 5 MP. Madem o kadar megapixel manyağısınız o zaman alacağınız 5MP fotoğraf için nasıl böyle heyecanla debelenebiliyorsunuz.

Adam gibi 5MP bile çekme şansı olmayan mercimek kadar sensörlü telefon için bu kadar yaygara kopartabiliyorsunuz ya hepinize tebrikler.

sensor 1/1.2'' bilseydin bu mesajı bence başka türlü yazardın.
winnerS

Üzerindeki kamera fiziksel 5MP bir kamera diye biliyorum, yazılım aracılığıyla bu seviyeye çıkmış

yukardaki yazıyı okuyunca öğrenmişsindir doğrusunu.
RAN7843

yazık o kadar para ver o kadar yavaşşşş bakın video yaya anlarsınızzz adam gibi birşey yapmıyor nokıa aple bak da biraz ders al amiral gemisi nedir bilmiyorrr piyasanın en iyi donanımını en iyi ekranını koyacaksın ondan sonra kendine göre dizayn edeceksinnnn nokıa o zaman o para verilir ama sen bir şey vermeden çok para istiyorsunnn olmaz

fiyat çok yüksek haklısınız ama söylediklerinizin tam tersini düşünün birde.apple veya android telefonlar niye ders alıp kameralarını düzgün yapmıyorlar.çamur gibi ufacık sensorlu kameraları dayıyolar habire.isteseler koyamazlarmı düzgün kameralar cihazlarına koyarlar ama yapmıyolar.dayan gitsin.nokiada onlara bakıp neden hızlı cihazlar yapmıyor onada katılıyorum.demekki hepsi bi haltları eksik yapıyor.
zurna
bunun yerine fotograf makinası almak daha akıllıca.


o zaman oyun uygulama içinde bir laptop alıp onu yanınızda taşırsınız.

birde kandırma lafına çok gülüyorum.kullandığınız cihazlar 720p 1080p video çekiyor....çekiyorda video çekerken ses kaydını nasıl yapıyor.
bi seyredinde anlayın.


adam ittirmiş ama sığmamış, verdim şukunu...
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı bırakın zaten de bari fanboy olmayın...
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DH Misafiri 7 yıl
redoano
telefonda 41 mp saçmalığın daniskası :) Megapixel fotoğrafçılar için hiç bir şey demekken nokia takmış bir mp sevdasına gidiyor. 41 mp çektiğin fotoğrafı nereye sığdıracan ki? 41 mp dedikleri 8 veya 12 mp ile çektiğin fotoğrafların boyutu büyümüş hali o kadar. Renk, karanlık ortam fotoğrafları vesaire zaten nokianın tek iyi olduğu şey son zamanlarda. Ama abartmaya gerek yok, rakipleri almış başını gibiyor nokia insanları halâ megapixel büyüterek kandırabileceğini sanıyor.

saçmalıklarınla milletin kafasına karıştırma ben doğrusu yazayım
cihaz üzerinde gerçekten 41Mp kamera var ama cihazla 41mp lik fotoğraf çekemiyorsunuz çünkü 41mp lik fotolar bildiğimiz gibi bir hayli büyük boyutta oluyorlar bu nedenle hafıza kartında kaplayacağı yer karta atılma hızı vb sebeplerden dolayı 41mp lik fotoyu yazaılımla küçültüyorlar
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z_vitamini 7 yıl
Fiyatına da 41 kere maşallah :)
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asterisk* 7 yıl
myhotyro
Nokia bizi salak yerine koyuyor, bizde haklısın Nokia, salaklık bile bizi tarife az kalır diye bağırıyoruz.Ortada mercimek kadar sensör var orara 41 MP koysan ne yazar. Canon, Nikon, Sony onun 50 katı fazla alana sahip sensöre 40 MP koyamazken Nokia merecimek kadar sensöre 40 MP sensör koymuş. Hadi koydun, telefon 41 MP fotoğraf mı üretiyor? Hayır. Kaç MP üretiyor? 5 MP. Madem o kadar megapixel manyağısınız o zaman alacağınız 5MP fotoğraf için nasıl böyle heyecanla debelenebiliyorsunuz.Adam gibi 5MP bile çekme şansı olmayan mercimek kadar sensörlü telefon için bu kadar yaygara kopartabiliyorsunuz ya hepinize tebrikler.

herşeyi geçtim onlar canon, nikon'sa bu da carl zeiss. nokia o kadar güçsüz bir marka değil, ortakları da çok güçlü. ayrıca yeni teknolojileri kimin çıkaracağı o kadar da belli olmaz. kaç yıllık hdd şirketleri ssd'lere yenik düşüyor yavaş yavaş. bu dediğin koskoca wd dururken ocz nasıl üretmiş öyle ssd demek gibi bir şey.
üstüne 41MP deki amaç bin kere anlatıldı. süper performanslı 41MP değil bu zaten. en iyi 8MP görüntüyü almak için kullanılan bir 41MP. nitekim alıyorsun da. ayrıca 41MP fotoğraf da üretebiliyor. illa 8MP çekeceksin diye bir şey yok.
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D. Targaryen 7 yıl
nokia batışını hızlandırmaya çalışıyor.
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baybarut 7 yıl
Türkiye'ye de 1500TL ile giriş yapacağı kesinleşti gibi "600 Avro yani başka bir değişle 785 dolar" bu fiyatlara bakarak....
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ahmetdemirci 7 yıl
SpyPC

ahmetdemirci
ProtocultureNokianın fiyat politikası hiç değişmedi ve değişmeyecek gibi. Bu fiyat nedir, SLR makine mi satıyorsun?
Adamlar tam anlamıyla eksiksiz bir multimedya akıllı telefonu yapıyorlar sende slrmi satıyorsun diyorsun. Evet cihaz tüm telefonların slrsi. Bunun yanında eksiksiz bir multimedya cihazı vede akıllı telefon.
Neyini savunuyorsun? Nokia para mı verdi?Netesi eksiksiz multimedya be bunun.Sen internete girmenin,video izlemenin,oyun oynamanın,NFC özelliğini yeni birşey mi sanıyorsun?Benim Galaxy S2 onların babasını yapiyor. Sende kesin Nokia vardır.


senin galaxy s2'nden bir sene önce vardı bu saydığın özelliklerin hepsi n8'de. hemde multimedya olarak hala daha fazlası var. ses kalitesi , fotoğraf ve video kalitesi olarak s2 bir sene önce çıkan n8e yetişemez bile. bana 1080p video çekiyor diye hava atma sakın biliyoruz nasıl 1080p video çektiğini.
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Dark Shade 7 yıl
quzman
MrHxor bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.

kapak
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fatality1907 7 yıl Dark Shade
darqshade

quzman

MrHxor bunun 41 mp kamerası iPhone un 8 mp kamerasıyla aynı değerde.


kapak

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