Nokia'nın 41MP kameralı telefonu PureView 808 fiyatlandı

Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nin en büyük sürprizi kuşkusuz Nokia'nın 41 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip yeni telefonu PureView 808 oldu. Henüz 8 Megapiksel'in üzerinde kameraya sahip üst seviye akıllı telefonlar yaygınlaşmamışken, Nokia'nın 41MP iddiası ile sahneye çıkması, mobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetmişti.

Kamera konusunda çıktığı dönemin en iyilerinden biri olan N8 modelinin yerini alması beklenen PureView 808'in yakın zamanda piyasaya sunulacağı yönündeki en güçlü sinyal bizzat Nokia cephesinden geldi ve telefonun fiyatı da netleşmiş oldu. Sahip olduğu Carl Zeiss lensli kamera ve PureView görüntüleme teknolojisine ek olarak 4-inç büyüklüğünde nHD ClearBlack AMOLED ekrana, 16GB depolama kapasitesine ve Dolby Digital Plus 5.1 ses desteğine sahip olan akıllı telefon, İtalya'da ön siparişe sunulurken bizzat Nokia İtalya'nın sitesinde yer alan son kullanıcı satış fiyatı ise 600 Avro yani başka bir değişle 785 dolar ki, karşılaştırma açısından bu fiyat seviyesinin HTC One X gibi iddialı Android telefonlarla benzer seviyede olduğunu da not düşmek gerekiyor.