Nokia'nın 6 inçlik Phablet modelinin ön paneli internete sızdı





4.7 inçlik Lumia 625 ile artık Windows Phone 8 cihazlarının ekranlarını yavaş yavaş büyüteceğinin sinyallerini veren ve bu doğrultudaki niyetlerini de açıklayan Nokia, iddialara göre Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile 5 inç sınırının üzerine çıkacak.





Çinli ICTech üreticisi Weibo hesabından Nokia'nın 6 inçlik Phablet modeline ait olduğunu iddia ettiği yeni bir görsel yayınladı. Görselde dev Lumia cihazının ön paneli görülürken, çok ince bir ekran kenarı da dikkat çekiyor.





Üretici Nokia'nın seri üretime başladığını ifade ederken, cihazın detayları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Daha önce Xperia Z Ultra modelinin ön panelini de internete sızdıran üretici bu açıdan güvenilir kaynaklar arasında sayılıyor.





Nokia, yıl sonuna doğru daha büyük bir etkinliğin müjdesini vermişti. Muhtemelen etkinlikte 6 inçlik Lumia cihazı karşımıza çıkacak. Microsoft'un WP8 GDR3 güncellemesi ile de Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemci kullanılması mümkün olacak.





Ancak hacimli üretimin başlaması, akıllarda bazı soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Nokia bu dev ekranlı Phablet modelini Lumia 92x serisinin içine dahil ederek asıl Full HD ekranlı modellerini gelecek yıl piyasaya sürebilir. Veya şu anda GDR3 güncellemesi üretici ortaklarla test edilmeye başlandı ve yıl bitmeden ilk örneklerini piyasada görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/First-image-of-6-inch-Nokia-Lumia-phablet-leaks-shows-very-slim-bezel_id45720