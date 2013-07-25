Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın 6 inçlik Phablet modelinin ön paneli internete sızdı

5 yıl
870
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın 6 inçlik Phablet modelinin ön paneli internete sızdı

4.7 inçlik Lumia 625 ile artık Windows Phone 8 cihazlarının ekranlarını yavaş yavaş büyüteceğinin sinyallerini veren ve bu doğrultudaki niyetlerini de açıklayan Nokia, iddialara göre Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile 5 inç sınırının üzerine çıkacak.

Çinli ICTech üreticisi Weibo hesabından Nokia'nın 6 inçlik Phablet modeline ait olduğunu iddia ettiği yeni bir görsel yayınladı. Görselde dev Lumia cihazının ön paneli görülürken, çok ince bir ekran kenarı da dikkat çekiyor.

Üretici Nokia'nın seri üretime başladığını ifade ederken, cihazın detayları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Daha önce Xperia Z Ultra modelinin ön panelini de internete sızdıran üretici bu açıdan güvenilir kaynaklar arasında sayılıyor.

Nokia, yıl sonuna doğru daha büyük bir etkinliğin müjdesini vermişti. Muhtemelen etkinlikte 6 inçlik Lumia cihazı karşımıza çıkacak. Microsoft'un WP8 GDR3 güncellemesi ile de Full HD ekran ve 4 çekirdekli işlemci kullanılması mümkün olacak. 

Ancak hacimli üretimin başlaması, akıllarda bazı soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Nokia bu dev ekranlı Phablet modelini Lumia 92x serisinin içine dahil ederek asıl Full HD ekranlı modellerini gelecek yıl piyasaya sürebilir. Veya şu anda GDR3 güncellemesi üretici ortaklarla test edilmeye başlandı ve yıl bitmeden ilk örneklerini piyasada görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/First-image-of-6-inch-Nokia-Lumia-phablet-leaks-shows-very-slim-bezel_id45720 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hawloo 5 yıl en beğenilen
yukuberk
Z ultra varken diğer phabletler camdan aşağı atlayabilir

Nokia Phablet atlasa da bir şey olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem3113 5 yıl
Microsoft un elinde Nokia nın uygunsuz görüntüleri var sanırım Wp işletim sistemi kullanıyorlar bu yüzden.
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flexii_87 5 yıl
Sonunda kenar cerceveleri inceltmeyi başarmışlar
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Illuminn 5 yıl
kenarları ince
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salihbocX 5 yıl
samsung mega denen takozu çıkardı kimse laf demez nokia olunca iş hemen çöküyorlar üzerine nokianın malzeme kalitesi yeterde artar çıkarsın varsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 5 yıl
Vay kadim dostum nokia. Hadi bu sefer daha önce yaptığın hataya düşüp teknolojiyi gıdım gıdım verme elinde ne varsa ver sonra elinde bir şey kalmayınca yeni şeyler üretmek için çabala bul. Öyle elindeki ile 3-5 yıl geçir mantığı seni bu hallere getirdi. Yardır gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl
Full HD, snapdragon 800, 2 GB ram, 64 GB ve 128 depolama birimi ve 41 mpx kamerası olup 4000 Mah pil koysa; Apple,Samsung, Sony felan hepsi zor günler geçirir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Nokia sınırları zorluyor. Şu an tek eksik Mağaza ki o da 1 yıla android'e yaklaşır diye düşünüyorum. Gayet kullanışlı bir OS. Google Android'in stabilitesinden ve RAM canavarlığından kurtulamadıkça işim olmaz. Bundan sonra IOS ve Windows Phone 8 4ever
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S'il Vous Plait 5 yıl
Bence sızıntı haber diye bi şey yok [>:] Sadece müşterileri heyecanlandırıp başka markaları almalarnı engellemek için yapılan bi pazarlama taktiği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimmm78 5 yıl
bu kalın bir cihaz olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia bari sen yapma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 5 yıl
WP'un çözünürlük kısıtlaması anlayışla karşılanabilir, düşük donanımda akıcı bir performans için tercih edilmiş denilebilir, fakat ekran boyutu kısıtını anlayışla karşılamak mümkün değil. Düpedüz "patron benim, ben ne dersem o olur" mentalitesi.
Kendi adıma keyfi kısıtlamalara hayatta boyun eğmem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J.J.93 5 yıl
Çerçeve resminden bile Nokia'ya sallayanlar olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
İyi bir kamera, full hd ekran, 3gb ram, s800, 32gb ( bi zahmet buna sd koyacak yer buluver ) kim tutar seni.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gel pc pc 5 yıl
çerçeveye 10/8.7


iyi iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Nokia iyi iş yapıyor umarım önümüzdeki sene olmadan raflarda görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
870 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Android 4.3, Yeni Nexus, Chromecast, Yeni Droid serisi ve fazlası video 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Editör olmak için gerekli şartlar nelerdir?" YAYIN TEKRARI Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim