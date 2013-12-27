Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'dan kaldırıldı





iOS 7 ile birlikte gelen bazı unsurların Nokia Here Maps deneyimini olumsuz yönde etkilediğini belirten Nokia, bu yüzden uygulamayı kaldırdıklarını söyledi. Şirket, açıklamasında Here Maps servislerini kullanmak isteyen kullanıcıların m.here.com adresinden servise ulaşabileceğini de hatırlattı.

Apple'ın harita servislerinin başarısızlığı sonucu gün yüzüne çıkan Nokia Here Maps, çok büyük başarılar elde edemese de kendine has bir kullanıcı kitlesi yaratmıştı. Ancak, son dönemlerde yayımlanan güncellemeler uygulamayı kullanılamaz hale getirmişti.