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Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'dan kaldırıldı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'dan kaldırıldı
Geçtiğimiz yılın kasım ayında iOS platformu için yayımlanan Nokia Here Maps uygulaması Appstore'dan kaldırıldı.

iOS 7 ile birlikte gelen bazı unsurların Nokia Here Maps deneyimini olumsuz yönde etkilediğini belirten Nokia, bu yüzden uygulamayı kaldırdıklarını söyledi. Şirket, açıklamasında Here Maps servislerini kullanmak isteyen kullanıcıların m.here.com adresinden servise ulaşabileceğini de hatırlattı.
Apple'ın harita servislerinin başarısızlığı sonucu gün yüzüne çıkan Nokia Here Maps, çok büyük başarılar elde edemese de kendine has bir kullanıcı kitlesi yaratmıştı. Ancak, son dönemlerde yayımlanan güncellemeler uygulamayı kullanılamaz hale getirmişti.

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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Wp da ve eskiden symbianda iken ovi maps haliyle kullanmıştım.Harita verileri Türkiye için bazı noktalarda eksik olsa da navigasyon konusunda kusursuz Bi sistem..
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