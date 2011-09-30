Nokia'nın Searay ve Sabre, Samsung'un Yukon ve Wembley Windows Phone cihazları listesi internete sızdı

Haber Editörü
Windows Phone 7.5 Mango güncellemesinin yayınlanmaya başlamasının ardından gözler güncellemenin yüklü olduğu özellikle Nokia olmak üzere diğer firmaların yeni akıllı telefon modellerine çevrilmiş durumda.
WPCentral sitesinin ortaya çıkardığı reklam duyurusu yeni akıllı telefonların sıkı kampanyalarla destekleneceğini gösteriyor. Ayrıca yeni Nokia Windows Phone modeli ve Samsung'a ait iki yeni modelin de ismi görünüyor.
Microsoft Kanada sitesinin uygulama yükleme yarışması sonucu hediye olarak vereceği 4 farklı Windows Phone modelinin ismi ve bir tanesinin özelliklerini içeren kullanım koşulları sayfasını farkeden WPCentral ekran görüntülerini internette paylaştı.
Piyasaya sürülecek olan modellerin isimleri Samsung Yukon, Samsung Wembley, Nokia Searay ve Nokia Sabre. Nokia'nın MeeGo'lu N9 modeli ile aynı özellikleri taşıyacağı düşünülen Nokia Searay zaten daha önce bir kaç defa internete sızmıştı. Diğer üç model ise ilk kez karşımıza çıkıyor.
Cihazların hangi teknik özellikleri barındırdığı hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece Samsung Wembley cihazının bazı teknik özellikleri yakalanabilmiş.
3.7 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED WVGA ekran, 1.5GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci, anı yakalamak için otomatik odaklamalı 5MP arka kamera, görüntülü görüşme için ön VGA kamera şeklindeki özelliklerin ikinci nesil Windows Phone cihazları için standart olacağı öngörülüyor.
Sitedeki kullanım koşulları sayfası ise haber ortaya çıktıktan sonra değiştirildi.
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Belki nokia kendisine saklıyor bu özellikleri.Sonuçta nokia mikrosoft anlaşmasının bi mantığı olmalı değilmi?
olay çift çekirdek desteklemesi yahut desteklememesi değil.sadece ilk modellerle çıtayı yükseltmek istemiyorlar olabilir.Gerçi tek çekirdekle bile gayet stabil işleri çıkarıyır winphone ama bu çift çekirdek koymamamnın kılıfı olamaz.Mango ile yeni multitask geldi.Ki çift çekirdek mutlaka gerekli..
Bazıları yazıyor ya tek çekirdekli ama çok çekirdeğe de gerek yok böyle iyi hatta bu durumda androidden daha iyiler işte bunu görünce sinir oluyorum resmen. İyi o zaman madem öyle 5-6 sene hep tek çekirdekli 512 mb ramlı win7 alın. Hep orda kalın teknoloji gelişsin win 7 yerinde dursun. Win7 androidden daha hızlı olabilir ama iostan daha iyi degildir. Ama iphone demiyorki benim sistem saten hızlı çift çekirdeğe gerek yok. Sonuç olarak windows phone 7 yazılımı es geçelim hadi donanım olarak hemde fiyat olarak rekabette çok geride
ayfonu bekliyordur ona karşı iphone killer diye çıkaracak
5800 gibi
En iyisi de bu zaten. Android çift çekirdek desteklemediği halde, çift çekirdekli işlemci kullanmalarının mantığı nedir acaba? Android 3.2 de desteklemiyor. Sadece arayüz için donanım hızlandırma özelliği mevcut.
Bu durumda çift çekirdekli işlemci kullanan tek cihaz "iPad 2". Tabi atomlu tabletlerin de çift çekirdekli olanları var. Belki webOs da vardır.
bildiğim kadarıyla winphone 7 ve mango çift çekirdek desteklemiyor. ancak gerek de yok sanırım. örneğin aynı donanımla android den daha stabil ve sağlıklı çalışabiliyor forumdan arkadaşların yazıklarından öğrendiğim kadarıyla...
çift çekirdekli wp7 modeli yok mesela...bunun nedenini açıklayabilecek olan varmı?
Çift çekirdekli WP cihazlar çıkacak. Lakin şimdi çıkmayacak. Apollo güncellemesi ile WP'ye ARM mimarisi desteği gelecek. Bu bağlamda Nokia'nın ARM Cortex A9 tabanlı U8500 platformu çift çekirdekli cihazlarını 2012'de görmüş olacağız.