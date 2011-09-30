Nokia'nın Searay ve Sabre, Samsung'un Yukon ve Wembley Windows Phone cihazları listesi internete sızdı

Windows Phone 7.5 Mango güncellemesinin yayınlanmaya başlamasının ardından gözler güncellemenin yüklü olduğu özellikle Nokia olmak üzere diğer firmaların yeni akıllı telefon modellerine çevrilmiş durumda.





WPCentral sitesinin ortaya çıkardığı reklam duyurusu yeni akıllı telefonların sıkı kampanyalarla destekleneceğini gösteriyor. Ayrıca yeni Nokia Windows Phone modeli ve Samsung'a ait iki yeni modelin de ismi görünüyor.





Microsoft Kanada sitesinin uygulama yükleme yarışması sonucu hediye olarak vereceği 4 farklı Windows Phone modelinin ismi ve bir tanesinin özelliklerini içeren kullanım koşulları sayfasını farkeden WPCentral ekran görüntülerini internette paylaştı.





Piyasaya sürülecek olan modellerin isimleri Samsung Yukon, Samsung Wembley, Nokia Searay ve Nokia Sabre. Nokia'nın MeeGo'lu N9 modeli ile aynı özellikleri taşıyacağı düşünülen Nokia Searay zaten daha önce bir kaç defa internete sızmıştı. Diğer üç model ise ilk kez karşımıza çıkıyor.





Cihazların hangi teknik özellikleri barındırdığı hakkında kesin bir bilgi yok. Sadece Samsung Wembley cihazının bazı teknik özellikleri yakalanabilmiş.

3.7 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED WVGA ekran, 1.5GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci, anı yakalamak için otomatik odaklamalı 5MP arka kamera, görüntülü görüşme için ön VGA kamera şeklindeki özelliklerin ikinci nesil Windows Phone cihazları için standart olacağı öngörülüyor.

Sitedeki kullanım koşulları sayfası ise haber ortaya çıktıktan sonra değiştirildi.