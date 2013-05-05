Nokia'nın ayarlanabilir diyafram açıklığı patenti yeni PureView cihazlarında karşımıza çıkabilir





Nokia'nın bugüne kadar ürettiği akıllı telefonlarında zaman zaman dikkat çekici kamera özelliklerine şahit olduk ve firmanın en iyi olduğu konulardan birisi de bu.





Firmanın henüz elde ettiği bir patent, PureView kameralarının nasıl bir geliştirme sunacağı konusunda işaretler veriyor.





Genelde akıllı telefon kameraları sabit diyafram aralığına sahip olduğu için örneğin PureView 808 gibi gün ışığı veya düşük ışıkta flaş ile yüksek kalitede resimler çekebiliyor veya Lumia 920 gibi düşük ışıkta flaşsız olarak kaliteli resimler çekebiliyor. Ancak ikisi bir arada sunulamıyor.





Nokia'nın patenti ayarlanabilir bir diyafram açıklığının tanımını yapıyor. Söz konusu teknoloji gün ışığında çekim veya manzara çekimi gibi durumlarda açıklığı azaltarak yani f değerini yükselterek daha fazla ögenin kadraja girmesini sağlarken, düşük ışık veya yakın çekim gibi durumlarda açıklığı büyüterek yani f değerini düşürerek arka plan ve diğer ögeleri çıkarıyor ve odağı küçültüyor.





Teknoloji iki elektrot ve bu elektrotlara voltaj uygulayan bir elektrik devresi içeriyor. Akım sayesinde açıklığı ayarlayan elektroaktif bir merkez elde ediliyor. Nokia bu teknolojinin daha basit, üretimi kolay ve daha az enerji tüketir bir hale getirmek için çalışma yaptığını da belirtiyor.





Nokia'nın bu teknolojiyi hangi cihazında kullanacağına dair bir işaret yok. Ancak akıllı telefon kameralarında önemli bir adım olacağına şüphe yok.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-patent-for-adjustable-aperture-could-improve-the-camera-on-the-next-PureView-device_id42547