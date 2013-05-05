Nokia'nın ayarlanabilir diyafram açıklığı patenti yeni PureView cihazlarında karşımıza çıkabilir

Haber Editörü
Nokia'nın bugüne kadar ürettiği akıllı telefonlarında zaman zaman dikkat çekici kamera özelliklerine şahit olduk ve firmanın en iyi olduğu konulardan birisi de bu.
Firmanın henüz elde ettiği bir patent, PureView kameralarının nasıl bir geliştirme sunacağı konusunda işaretler veriyor.
Genelde akıllı telefon kameraları sabit diyafram aralığına sahip olduğu için örneğin PureView 808 gibi gün ışığı veya düşük ışıkta flaş ile yüksek kalitede resimler çekebiliyor veya Lumia 920 gibi düşük ışıkta flaşsız olarak kaliteli resimler çekebiliyor. Ancak ikisi bir arada sunulamıyor.
Nokia'nın patenti ayarlanabilir bir diyafram açıklığının tanımını yapıyor. Söz konusu teknoloji gün ışığında çekim veya manzara çekimi gibi durumlarda açıklığı azaltarak yani f değerini yükselterek daha fazla ögenin kadraja girmesini sağlarken, düşük ışık veya yakın çekim gibi durumlarda açıklığı büyüterek yani f değerini düşürerek arka plan ve diğer ögeleri çıkarıyor ve odağı küçültüyor.
Teknoloji iki elektrot ve bu elektrotlara voltaj uygulayan bir elektrik devresi içeriyor. Akım sayesinde açıklığı ayarlayan elektroaktif bir merkez elde ediliyor. Nokia bu teknolojinin daha basit, üretimi kolay ve daha az enerji tüketir bir hale getirmek için çalışma yaptığını da belirtiyor.
Nokia'nın bu teknolojiyi hangi cihazında kullanacağına dair bir işaret yok. Ancak akıllı telefon kameralarında önemli bir adım olacağına şüphe yok.
http://www.phonearena.com/news/Nokia-patent-for-adjustable-aperture-could-improve-the-camera-on-the-next-PureView-device_id42547 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
imzam kadar konuşayım en iyisi
"kamera artık böyle birşey"
Elma & Armut
donanım olmazsa yazılım da olmaz !!! bi kamerada bakılacak en son şey megapixeldir. önemli olan lensin kalitesi ve pixel büyüklüğüdür pixel ne kadar büyük olursa daha fazla ışık alır ve daha kaliteli ve net fotoğraflar çeker. nokia 808 birleştirilirmiş pixeller ile daha fazla ışık almayı başardı purewiev teknolojisi donanımın üstündeki yazılım başarısıdır dolayısıyla adamlar kamera yazılımına odaklanıyorlar hem sinamagraf olsun city lens olsun bu yazılımları bize tanıtan nokiadır. samsung nokianın yanında sadece oyuncak üretebilir. samsungun tek artısı android kullanması ve işlemcinin iyi olması millet sırf bu ikisi bi arada diye alıyor yoksa şekli falan faciaaa....