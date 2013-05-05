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Nokia'nın ayarlanabilir diyafram açıklığı patenti yeni PureView cihazlarında karşımıza çıkabilir

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın ayarlanabilir diyafram açıklığı patenti yeni PureView cihazlarında karşımıza çıkabilir

Nokia'nın bugüne kadar ürettiği akıllı telefonlarında zaman zaman dikkat çekici kamera özelliklerine şahit olduk ve firmanın en iyi olduğu konulardan birisi de bu. 

Firmanın henüz elde ettiği bir patent, PureView kameralarının nasıl bir geliştirme sunacağı konusunda işaretler veriyor. 

Genelde akıllı telefon kameraları sabit diyafram aralığına sahip olduğu için örneğin PureView 808 gibi gün ışığı veya düşük ışıkta flaş ile yüksek kalitede resimler çekebiliyor veya Lumia 920 gibi düşük ışıkta flaşsız olarak kaliteli resimler çekebiliyor. Ancak ikisi bir arada sunulamıyor. 

Nokia'nın patenti ayarlanabilir bir diyafram açıklığının tanımını yapıyor. Söz konusu teknoloji gün ışığında çekim veya manzara çekimi gibi durumlarda açıklığı azaltarak yani f değerini yükselterek daha fazla ögenin kadraja girmesini sağlarken, düşük ışık veya yakın çekim gibi durumlarda açıklığı büyüterek yani f değerini düşürerek arka plan ve diğer ögeleri çıkarıyor ve odağı küçültüyor. 

Teknoloji iki elektrot ve bu elektrotlara voltaj uygulayan bir elektrik devresi içeriyor. Akım sayesinde açıklığı ayarlayan elektroaktif bir merkez elde ediliyor. Nokia bu teknolojinin daha basit, üretimi kolay ve daha az enerji tüketir bir hale getirmek için çalışma yaptığını da belirtiyor.

Nokia'nın bu teknolojiyi hangi cihazında kullanacağına dair bir işaret yok. Ancak akıllı telefon kameralarında önemli bir adım olacağına şüphe yok.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-patent-for-adjustable-aperture-could-improve-the-camera-on-the-next-PureView-device_id42547 Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
o değil nokia yüzünden fotoğraf makinesi sektörü büyük bir darbe yiyecek muhahahaha

imzam kadar konuşayım en iyisi

"kamera artık böyle birşey"
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DH Misafiri 6 yıl
wolf silver
Nokia hala kamera ile telefon satacaginı zannediyor.. zaten çoğu telefon kamera olarak iyiler özellikle 13 mp kameralı telefonlar çıkması ile bu daha da yükseldi.. Nokia yazılim olarak samsungdan ders alsın.. donanım devri bitti artık yazılima odaklanma vakti..

Elma & Armut
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DH Misafiri 6 yıl
wolf silver
Nokia hala kamera ile telefon satacaginı zannediyor.. zaten çoğu telefon kamera olarak iyiler özellikle 13 mp kameralı telefonlar çıkması ile bu daha da yükseldi.. Nokia yazılim olarak samsungdan ders alsın.. donanım devri bitti artık yazılima odaklanma vakti..

donanım olmazsa yazılım da olmaz !!! bi kamerada bakılacak en son şey megapixeldir. önemli olan lensin kalitesi ve pixel büyüklüğüdür pixel ne kadar büyük olursa daha fazla ışık alır ve daha kaliteli ve net fotoğraflar çeker. nokia 808 birleştirilirmiş pixeller ile daha fazla ışık almayı başardı purewiev teknolojisi donanımın üstündeki yazılım başarısıdır dolayısıyla adamlar kamera yazılımına odaklanıyorlar hem sinamagraf olsun city lens olsun bu yazılımları bize tanıtan nokiadır. samsung nokianın yanında sadece oyuncak üretebilir. samsungun tek artısı android kullanması ve işlemcinin iyi olması millet sırf bu ikisi bi arada diye alıyor yoksa şekli falan faciaaa....
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kimi_raikonen 6 yıl
ayarlanabilir diyafram mobil dünya için cok yeni bir tanım zira basarı sağlanırsa dijital makinalar ile fark kapanır bnce kalite baya bi artar.hiçbir zaman bi d slr olamıcaklar ama o dağlar kadar fark da olmaz hani
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modifci 6 yıl
Nokia dijital fotoğraf makinesi pazarına göz dikmiş durumda herhalde
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FreeRun 6 yıl
nokiadan güzel bir 41mp telefon bekliyoruz fullhd ekranlı olursa müthiş olurki olacak.
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foz54 6 yıl
Kaçımız kamerası iyi diye telefon alıyoruz ki!! Nokia artık vazgeçsin bundan tamam anladık en iyi kameraları yapıyorsun ama biraz da diğer özelliklere öncelik ver. Nokianın bu hali matematiği sıfır, türkçesi 5 olan öğrencinin hala türkçe çalışması gibi..
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Ceqa 6 yıl
kaç kişinin 1. önceliği kamera çok merak ediyorum lumianın satışları ortada wp8 daha yol alması lazım
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oem84 6 yıl
bu kadar küçük sensörde diyaframı ayarlıyabilmek alan derinliğinde çok etki yapmayacağı için perde hızını oynamanızı sağlayacak. ne işe yarar? uzun pozlama yaparsınız. ama telefon iso yu otomatik olarak arttırmazsa tabi. hadi uzun pozlama yapabildiniz diyelim? bu ne işe yarayacak? telefon gibi küçücük hemen anı kaydetmeye yarayan bir alet için çok da önemli olmayan bir özellik olacak. sonuç olarak ne olacak? cep telefonları kameralarında bir atım atılmış olacak, nokia bunun reklamını yapacak ve satış rakamlarını belki arttırabilecek. ve ileriki yeni fikirler için bir basamak daha geçilmiş olacak. biz son tüketiciler için şu anda mantıklı bir seçim kıstası mı peki? hiç sanmıyorum...
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kımyasal 6 yıl
Nokia hem kalite hem inceliği sunabilirse Sony gibi büyük siparişleri alabilir.
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