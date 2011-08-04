Nokia'nın İsveç web sitesi geri sayıma başladı; N9 49 gün sonra gelebilir

Haber Editörü
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Nokia, haziran ayında Singapur'da düzenlendiği Nokia Communications etkinliği kapsamında, teknoloji meraklıları tarafından uzun süredir beklenen MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'u sergilemiş; ancak akıllı telefonun ne zamandan itibaren küresel pazara sunulacağı tam anlamıyla kesinlik kazanmamıştı.
Bugün, Nokia'nın İsveç web sitesinde geri sayım sayacı ortaya çıktı. Yaklaşık 49 gün, 11 saat sonra N9'un İsveç pazarına giriş yapacağı düşünülüyor. Merak edenler için Nokia N9'un ön plana çıkan başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısı desteği
- 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 (ARM Cortex-A8) platformu
- 1 GB RAM
- PowerVR SGX530 grafik birimi
- 3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift led flaş
- 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
- Near-Field Communications (NFC) desteği
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth 2.1
- GPS
- 16 GB / 64 GB dahili flash bellek
- 1450 mAh batarya
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asıl sorulması gereken soru şu NOKIA diğer android li telefonların yapamadığı neyi yapıyor ki herkes NOKIA nın androidli telefon yapmasını bekliyor
680 mhz işlemci koyduğu için eleştiriliyor 1 ghz koyuyor eleştiriliyor meego yapıyor eleştiriliyor symbian yapıyor eleştiriliyor istediğini telefon 1 ghz işlemci li android telefon ise var samsung ta htc de alın kullanın
herkes ne kadar inkar etsede iphone cakması hepsi aynı fabrikadan cıkmış gibi telefon istemiyor
dokunmatik telefonlar cıktıgından beri iphone akıllı telefon piyasasına yön veriyor
onu taklit etmeyen tek marka donanım yazılım ve tasarım olarak NOKIA dır
tam tersi mahkemelerce de onaylandı apple NOKIA dan araklıyor
Komik olmayın.Bir şey bilmeden yorum yapıyorsunuz.MeeGo , Android'den daha iyi bir işletim sistemidir.Linux tabanlı bir işletim sistemi.Hatta geliştikçe iOS'tan bile daha iyi bir işletim sistemi olacaktır.Ama Nokia maalesef Microsoft ile anlaştı ve Symbian ve MeeGo'yu bir süre sonra bırakacak.Nokia kendi kuyusunu kendi kazdı.Symbian Anna,Belle ve özellikle MeeGo işletim sistemleri Nokia'yı kurtarabilecekken, Nokia Microsoft ile işbirliğine giderek yanlış yaptı.İleride cefasını çekecektir.
Asıl sizin bu yaptığınız en büyük cahilliktir.Android'i sınırsız kişiselleştirme özelliği yüzünden seçiliyor demişsiniz.MeeGo Android'den çok daha fazla kişiselleştirilebilecek. N900'de Maemo işletim sistemi vardı.Yapamayacağınız şey yoktu.Uzaktan kumandalı arabanı kontrol edebilirsin bilgisayarda nfs most wanted oynarken arabayı telefonun sensörüyle kontrol edebilirsin wireless ağlarını hackleyebilirsin evet ciddi ciddi hackleyebiliyorsun xp win98,97 kurabilir kısıtlı da olsa senin o çok övdüğün android kurabilirsin ve çift boot desteklemesi sayesinde iki farklı işletim sistemi kurabilirsiniz.
MeeGo'nun da aşağı kalır yanı olmayacaktır.Sınırsız özgürlükten bahsettiğiniz Android mi?Yapmayın lütfen.Bu yazdığınızın doğru olmadığını siz de biliyorsunuz.Maemo ve MeeGo Linux tabanlı işletim sistemleri.Siz bana Android'in Linux'tan daha kişiselleştirilebilir olduğunu mu söylüyorsunuz?
Yukarıdaki forumdaki bir arkadaştan alıntıdır.
Andoid bu saydıklarımdan hangisini yapabiliyor?Mamemo'ya zaten Android kurulabilirken ve Android kurmadan bile Android oyunları oynanabilirken siz bana Android'in sınırsız özgürlük sunduğunu söyleyemezsiniz.
MeeGo saydıklarınızın hepsini yapıyor ileride daha fazlasını yapacak.Maemo zaten yapıyor.
Bunları bir iPhone 4 kullanıcısı olarak yazıyorum.
N900 mü kayboldu? Yanlışınız var.N900 Türkiye'de satışa sunulmadı Türkiye'de adının duyulmaması onun kaybolduğu anlamına gelmez.N900 hala binlerce kişinin üstünde uğraştığı, uygulama geliştirdiği bir cihaz.N9 çıktığında N900'e MeeGo 1.2 gelecek ve N900 tekrar canlanacak asıl gücünü gösterecek.Yurtdışında hala oldukça kullanılan tartışılan forumlarında binlerce insanın bulunduğu bir cihazdır.Kullanıcılar hala deli gibi destek vermektedir.