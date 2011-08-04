Nokia'nın İsveç web sitesi geri sayıma başladı; N9 49 gün sonra gelebilir

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Nokia, haziran ayında Singapur'da düzenlendiği Nokia Communications etkinliği kapsamında, teknoloji meraklıları tarafından uzun süredir beklenen MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'u sergilemiş; ancak akıllı telefonun ne zamandan itibaren küresel pazara sunulacağı tam anlamıyla kesinlik kazanmamıştı.

Bugün, Nokia'nın İsveç web sitesinde geri sayım sayacı ortaya çıktı. Yaklaşık 49 gün, 11 saat sonra N9'un İsveç pazarına giriş yapacağı düşünülüyor. Merak edenler için Nokia N9'un ön plana çıkan başlıca teknik özellikleri şu şekilde;



Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısı desteği

1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 (ARM Cortex-A8) platformu

1 GB RAM

PowerVR SGX530 grafik birimi

3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran

3.5 mm kulaklık girişi



8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift led flaş

1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı

Near-Field Communications (NFC) desteği



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 2.1



GPS

16 GB / 64 GB dahili flash bellek

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