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Nokia'nın İsveç web sitesi geri sayıma başladı; N9 49 gün sonra gelebilir

7 yıl
18,3b
1
124
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın İsveç web sitesi geri sayıma başladı; N9 49 gün sonra gelebilir
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Nokia, haziran ayında Singapur'da düzenlendiği Nokia Communications etkinliği kapsamında, teknoloji meraklıları tarafından uzun süredir beklenen MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli modeli N9'u sergilemiş; ancak akıllı telefonun ne zamandan itibaren küresel pazara sunulacağı tam anlamıyla kesinlik kazanmamıştı.
Bugün, Nokia'nın İsveç web sitesinde geri sayım sayacı ortaya çıktı. Yaklaşık 49 gün, 11 saat sonra N9'un İsveç pazarına giriş yapacağı düşünülüyor. Merak edenler için Nokia N9'un ön plana çıkan başlıca teknik özellikleri şu şekilde;
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.7 Mbps) alt yapısı desteği
  • 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 (ARM Cortex-A8) platformu
  • 1 GB RAM
  • PowerVR SGX530 grafik birimi
  • 3.9-inç boyutunda - 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 8 megapiksel kamera, 28 mm Carl Zeiss lens, otomatik odaklama, çift led flaş
  • 1280 x 720 @ 30 FPS video kaydı
  • Near-Field Communications (NFC) desteği
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS
  • 16 GB / 64 GB dahili flash bellek
  • 1450 mAh batarya
Siteyi buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.
Nokia'nın İsveç web sitesi geri sayıma başladı; N9 49 gün sonra gelebilir
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murat2O98 7 yıl en beğenilen
merttr
Yahu bu Meego aşkı nedir anlayabilmiş değilim, bu platform iOs veya Androidin sunmadığı veya sunamayacağı neyi sunuyor da bu kadar seviliyor?

asıl sorulması gereken soru şu NOKIA diğer android li telefonların yapamadığı neyi yapıyor ki herkes NOKIA nın androidli telefon yapmasını bekliyor
680 mhz işlemci koyduğu için eleştiriliyor 1 ghz koyuyor eleştiriliyor meego yapıyor eleştiriliyor symbian yapıyor eleştiriliyor istediğini telefon 1 ghz işlemci li android telefon ise var samsung ta htc de alın kullanın
herkes ne kadar inkar etsede iphone cakması hepsi aynı fabrikadan cıkmış gibi telefon istemiyor
dokunmatik telefonlar cıktıgından beri iphone akıllı telefon piyasasına yön veriyor
onu taklit etmeyen tek marka donanım yazılım ve tasarım olarak NOKIA dır
tam tersi mahkemelerce de onaylandı apple NOKIA dan araklıyor
merttrYahu bu Meego aşkı nedir anlayabilmiş değilim, bu platform iOs veya Androidin sunmadığı veya sunamayacağı neyi sunuyor da bu kadar sevili...
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NomadCRY 7 yıl

DH Misafiri

ya bu kadar yapıyorsunuz adam gibi işletim sistemi koyun tam olsun android koy kurtar kendini bari olmaz nokia şuanki vahim durumunu tamamen hakediyor!

Komik olmayın.Bir şey bilmeden yorum yapıyorsunuz.MeeGo , Android'den daha iyi bir işletim sistemidir.Linux tabanlı bir işletim sistemi.Hatta geliştikçe iOS'tan bile daha iyi bir işletim sistemi olacaktır.Ama Nokia maalesef Microsoft ile anlaştı ve Symbian ve MeeGo'yu bir süre sonra bırakacak.Nokia kendi kuyusunu kendi kazdı.Symbian Anna,Belle ve özellikle MeeGo işletim sistemleri Nokia'yı kurtarabilecekken, Nokia Microsoft ile işbirliğine giderek yanlış yaptı.İleride cefasını çekecektir.

TheUnforqiven

sahoron

homeedition88Biri telefon görüşmelerini bile kayıda alan trojanların arasındaki işletim sistemini koymadığı için nokiayı suçlar, bir diğeri sadece donanım ya da tipi iyi diye iphone katili ilan eder nokiayı. Nokianın suçu ne şimdi?!?!?
Ben yorumumda ilk defa gercek anlamıyla iphone 4ü yenen bir akıllı telefon demek istemiştim ve eger nokia meegoyla aynı apple strajisi ile devam etseydi süper olurdu. Telefon cok güzel ama beni cezbeden daha cok donanım tarafı oldugu için daha gelişmiş olan samsung galaxys s2 veya googleın yeni telefonu cıkarsa onu alacagım



Meego Androidden nasıl olurda iyi oluyor çok merak ediyorum. Piyasada 2 sistem var biri ios diğeri android ve kullanıcılar stabil olarak iosu basit kullanımı ve uygulama daha fazla diye seçiyor,androidi ise sınırsız özgürlük kişileştirme ve expand yani genişletme için seçiyor. Meego Bunların hangisi yapabilir? Yani Meegoyu androidle kıyaslamak zaten en büyük cahilliktir!


Asıl sizin bu yaptığınız en büyük cahilliktir.Android'i sınırsız kişiselleştirme özelliği yüzünden seçiliyor demişsiniz.MeeGo Android'den çok daha fazla kişiselleştirilebilecek. N900'de Maemo işletim sistemi vardı.Yapamayacağınız şey yoktu.Uzaktan kumandalı arabanı kontrol edebilirsin bilgisayarda nfs most wanted oynarken arabayı telefonun sensörüyle kontrol edebilirsin wireless ağlarını hackleyebilirsin evet ciddi ciddi hackleyebiliyorsun xp win98,97 kurabilir kısıtlı da olsa senin o çok övdüğün android kurabilirsin ve çift boot desteklemesi sayesinde iki farklı işletim sistemi kurabilirsiniz.

MeeGo'nun da aşağı kalır yanı olmayacaktır.Sınırsız özgürlükten bahsettiğiniz Android mi?Yapmayın lütfen.Bu yazdığınızın doğru olmadığını siz de biliyorsunuz.Maemo ve MeeGo Linux tabanlı işletim sistemleri.Siz bana Android'in Linux'tan daha kişiselleştirilebilir olduğunu mu söylüyorsunuz?


Oyun konusunda hiç bir telefonda olmadıgı kadar oyun var. Emulatörle playstation oyunları, nintendo 3d oyunları, palm pre oyunları, nitdroidle neredeyse bütün 3D android oyunları, ayrıca özel yama ile tegra oyunları, .... Galaxy 2 nin kastıgı asphalt 6 yı gayet akıcı oynayabilirsin.
Nintendo oyunları linki emun64.ru/...
Palm oyunları linki wiki.maemo.org/...

bir pcye eşdeger.
örneğin bu linteki yazılımların birebir aynısını kullanabilirsin. sadece iki örnek
gimp.org/...
smplayer.sourceforge.net/...


Yukarıdaki forumdaki bir arkadaştan alıntıdır.



Andoid bu saydıklarımdan hangisini yapabiliyor?Mamemo'ya zaten Android kurulabilirken ve Android kurmadan bile Android oyunları oynanabilirken siz bana Android'in sınırsız özgürlük sunduğunu söyleyemezsiniz.

MeeGo saydıklarınızın hepsini yapıyor ileride daha fazlasını yapacak.Maemo zaten yapıyor.

Bunları bir iPhone 4 kullanıcısı olarak yazıyorum.



TheUnforqiven

sahoron

Meego kısaca mobil linux sistemidir veya uygulamalar vs. hepsi direk çalışır. Android sanal makine aracıgı ile çalıştırır işlemleri. Bu yüzden daha hızlıdır meego ve linux olması ise tam bir özgürlük olup istedigini yapabilirsin. Kısaca meego cok daha ileri bir sistemdir hatta iostan bile sadece yolun başında ve gelişiyor


Nokia N900de linux sistemli kullanmıştı ama sonradan kayboldu yine yani demek istediğim bu sistemde symbian gibi kalıcı olmayıp gidecektir yanılıyormuyum?

N900 mü kayboldu? Yanlışınız var.N900 Türkiye'de satışa sunulmadı Türkiye'de adının duyulmaması onun kaybolduğu anlamına gelmez.N900 hala binlerce kişinin üstünde uğraştığı, uygulama geliştirdiği bir cihaz.N9 çıktığında N900'e MeeGo 1.2 gelecek ve N900 tekrar canlanacak asıl gücünü gösterecek.Yurtdışında hala oldukça kullanılan tartışılan forumlarında binlerce insanın bulunduğu bir cihazdır.Kullanıcılar hala deli gibi destek vermektedir.
DH Misafiriya bu kadar yapıyorsunuz adam gibi işletim sistemi koyun tam olsun android koy kurtar kendini bari olmaz n...
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TearsForFears 7 yıl
MeeGo'nun geleceği olduğundan şüphe duymasaydım MeeGo tercih ederdim.Ama bu stphone elophone mi neydi ismi dedi meego lu telefon çıkmayacak ama n9'a desteğimiz sürecek diye.Bana göre şuan için 1. iphone/ios 2.nokia/meego 3.android gelir.
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Starforces 7 yıl
I go we go
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Egot 7 yıl
Bence n9 nokia'yı düştüğü yerden kaldırmaya yetmiyecek.Ama kötüye giden durumunu daha kötüye gitmekten kurtaracak.En azından symbian'ın yavaş yavaş piyasadan silinmesi için bir başlangıç olur
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mert1907 7 yıl
Ben şahsen videolarını izlediğim kadarıyla N9'un performansına hayran kaldım diyebilirim.Gerçekten MeeGo iş yapacak bi sistem.Aslında ilk başlarda Nokia'nın Android kullanmaması benide kızdırıyordu ancak bugünlerde hak veriyorum ki Android gibi artık sadece tek farkı marka olan bi platform kullanacağına,MeeGo kullan daha iyi.MeeGo gerçekten hoşuma gitti özellikle de performans ve uygulamalar arasındaki geçiş gerçekten çok seri.
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Mellkor 7 yıl
Bu cihaz bize inanilmaz donanimlarin aslinda gereksiz oldugunu. Dogru yazilimla telefonda harikalar yaratilabilecegini gosteriyor. Nokia yayi yanlis pazarlama stratejisi ve gec kalinmis bu urunden dolayi kiniyorum ve bu isletim sistemini korumasini w7den uzak durmasini diliyorum
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sharpie 7 yıl
@muRTah
sendede N9 a doğru bi kayma görüyorum.
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muRTah 7 yıl sharpie
sharpie

@muRTah
sendede N9 a doğru bi kayma görüyorum.


Cihazı beğendim. Yalan yok. Ama benim "ihtiyaca uygun" ve "gerektiği zaman" telefon satınalma stratejime pek uymuyor. Genelde 4-5 yılda bir telefon değiştiririm.
4-4,5 ay önce aldığım N8imden de ziyadesi ile memnunum.
Ama N9 hakkındaki gelişmeleri de ilgi ile takip ediyorum.

Saygılarımla.

Ekleme : Az önce "Mobile-phone.pk" (pakistan) sitesinde N9 için : Available (mevcut) yazıyor. Acep oralarda çıktı m'ola?
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DarkEnergy 7 yıl
Bu donanimla bile Android'i olsun iOS'u olsun tokatlar bu telefon. Bu telefonun satis rakamlari MeeGo'nun(Nokia'in) kaderini belirleyecektir.
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DH Misafiri 7 yıl
Harmattan(maemo 6) meego core platformla karıştırmayalım lütfen.
MeeGo-Harmattan the default operating system of the Nokia N9. Successor of Maemo 5, but based of the Qt toolkit. Originally named Maemo 6, but later rebranded as MeeGo-Harmattan (provisional name). It is MeeGo compatible (that is, has a MeeGo API) but is not to be confused with MeeGo 1.0 Handheld as it is NOT based on MeeGo Core.
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ultiMance 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Harmattan(maemo 6) meego core platformla karıştırmayalım lütfen.

MeeGo-Harmattan the default operating system of the Nokia N9. Successor of Maemo 5, but based of the Qt toolkit. Originally named Maemo 6, but later rebranded as MeeGo-Harmattan (provisional name). It is MeeGo compatible (that is, has a MeeGo API) but is not to be confused with MeeGo 1.0 Handheld as it is NOT based on MeeGo Core.

Siteye uyemisin bilmiyorum uyeysen laf atip kacman hic hos degil.

Harmattan hem intel api hem de nokianin api sini kullanir.Sonucta meego isletim sistemidir.

Nokia's Meego 1.2 Harmattan API = Intel's meego 1.2 core API + Nokia specific APIs
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cemturk 7 yıl
İphone 4 sahibiyim ama gercekler aci meeogulu n9 ezer gecer bumerang gibi firlatir iddaa ediyorum samsung s2 yi bile duhdukler. Siz androidde flash var saniyonuz demi haha meeognun flash performansi yaninda tras kalir sizinki. Girin bakam facebook zynga pokere oynayabiliyomusunuz siteye girersiniztiklarsiniz kontrolleri algilamiyor oynayamiyosun yani izliyosun sadece ama meegoda oyle degil pc inde neyse o. Siz androidtekimulti taskingi gercek multimi saniyonuz :))))))) N9 varya nokianin aklini seveyim apple gibi paxarlama kabiliyeti olsa kuyruklar olurdu haftalar onceden bu telefon icin ama yaxik olcak bu telefona. Ama nokia bu guvenemiyon abi n9 cikar huylu huyundan vazgecmez 2 ay sonra n10 cikarir :)))) iste bu yuzden kaybetmeye mahkum nokia
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~YuSuFeLiLi~ 7 yıl
Takip
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sharpie 7 yıl
630 euro civarı ön siparişi var almanyada sanırım.1700 1800 den aşağı gelmez sanırım sadece tahmin.

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Mellkor 7 yıl
keske 1700-1800 olsa ben daha fazla bekliyorum.
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winchester07 7 yıl
nokia bu telefonu adam akıllı tanıtmazsa hüsrana ugrar, millet meegodan habersiz bu telofunu smbyian sanıyor.
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sharpie 7 yıl
forumda nokiada çalışan birine sordum ve n9 gelicek dedi hatta test amaçlı biraz kurcalamış cihazı.n950 nin gelip gelmeyeceği belli değilmiş.
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ultiMance 7 yıl

sharpie
forumda nokiada çalışan birine sordum ve n9 gelicek dedi hatta test amaçlı biraz kurcalamış cihazı.n950 nin gelip gelmeyeceği belli değilmiş.

N9 un satisa sunulacagi ulkeler arasinda turkiye yoktu.Ama gelebilir bilemeyiz.N950 gelistiricilere ozel bir model.Satisa sunulmayacak diye biliyorum
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