Nokia'nın yeni bulut hizmeti özel bir videoda ortaya çıktı





Pek çok ülkede yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen Lumia cihazlarının Windows Phone 8 sürümüne yükseltilmeyecek olması nedeniyle eleştirilen Nokia, yeni bir bulut hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir.





Vimeo portalında özel bir video tanıtımı şeklinde ortaya çıkan Nokia'nın yeni bulut hizmeti Air adını taşıyor. Hizmetin amacı tüm Nokia cihazlarını bulut altyapısı üzerinden senkronize edebilmek. Örneğini çoğu markada gördüğümüz hizmet ile farklı Nokia cihazlarınızdaki ajanda, takvim, eposta gibi servisleri herhangi bir yerden senkronize edebileceksiniz.





Videoda dikkati çeken ise konsept tasarımlar. Symbian Belle Feature Pack 2 paketine benzediği tahmin edilen arayüzleri taşıyan bir tablet, kızaklı bir akıllı telefon modeli ve standart bir akıllı telefon modeli göze çarpıyor. Bunlar büyük ihtimalle gerçek hayatta olmayacak ancak Air özelliğini ilk olarak Symbian Belle kullanıcılarının alacağını söyleyebiliriz.





Bu yıl ki Nokia World etkinlikleri güz döneminde başlayacak ve Air özelliğinin de bu etkinliklerde duyurulması bekleniyor.







http://www.symbiantweet.com/weekend-watch-nokia-air