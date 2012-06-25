Nokia'nın yeni bulut hizmeti özel bir videoda ortaya çıktı

Haber Editörü
Pek çok ülkede yeni satışa sunulmuş olmasına rağmen Lumia cihazlarının Windows Phone 8 sürümüne yükseltilmeyecek olması nedeniyle eleştirilen Nokia, yeni bir bulut hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir.
Vimeo portalında özel bir video tanıtımı şeklinde ortaya çıkan Nokia'nın yeni bulut hizmeti Air adını taşıyor. Hizmetin amacı tüm Nokia cihazlarını bulut altyapısı üzerinden senkronize edebilmek. Örneğini çoğu markada gördüğümüz hizmet ile farklı Nokia cihazlarınızdaki ajanda, takvim, eposta gibi servisleri herhangi bir yerden senkronize edebileceksiniz.
Videoda dikkati çeken ise konsept tasarımlar. Symbian Belle Feature Pack 2 paketine benzediği tahmin edilen arayüzleri taşıyan bir tablet, kızaklı bir akıllı telefon modeli ve standart bir akıllı telefon modeli göze çarpıyor. Bunlar büyük ihtimalle gerçek hayatta olmayacak ancak Air özelliğini ilk olarak Symbian Belle kullanıcılarının alacağını söyleyebiliriz.
Bu yıl ki Nokia World etkinlikleri güz döneminde başlayacak ve Air özelliğinin de bu etkinliklerde duyurulması bekleniyor.
http://www.symbiantweet.com/weekend-watch-nokia-air Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam iyi diyorsun da İos ve Android bu kadar popüler olmadan neredeydi bu Belle.Akılları başlarına pazar payı düşünce mi geldi.Yeterli hafıza yok diye oyun açmıyan kilitlenip duran bir işletim sistemini kullanıp da Androide geçen adam Belle belki iyidir diyip de Nokia mı alır?Hadi madem bu kadar iyi neden Microsoftun peşinden ayrılmıyor bu Nokiaya?Kaç tane Belle haberi duyuyoruz?Ben kullanmadım kendi adıma Symbian Bell olan bir Nokia ama telefon alacak olsam ilk önce Android düşünürüm Symbiandan ağzım yanmış bir kere.Nokia kendini bitirmek için uğraşıyor yine çok seveni var da hala ayakta.Saygılar.
Eskiden symbianı Nokia kendisi geliştiriyordu.Şimdi ise başka ellere emanet etti.Yani artık kendisi geliştirmiyor.Eskiden güncellemeler daha çok yeni donanımlara yeni platformlara(dokunmatik ekran gibi)uyum sağlama yada bugları gidermek için veriliyordu.Yenilik olarak neredeyse hiç bir şey yoktu.Ancak anna ile başlayan serüvende symbian adam olmaya başladı.İlk önce görünümü tamamen yenilediler.Sonra performansa odaklandılar.Şu haliyle Symbian belle düşük işlemciye rağmen gayet iyi çalışıyor.Ancak symbianın eskiden beri temelinin sağlam oluşu ve fonsiyonalitesinin oldukça üstün olması beni cezbeden tarafıydı.Mesela en basit gibi görünen yığın hafıza modu baya bi işime yaramıştır.Yine office dosyalarını desteklemesi de öyle...Evet eskiden yavasdı yazılımsal olarak ancak donanımlarda acınası düzeydeydi.(örn:n97).Nokianın çok hatası oldu tabiki bunu kabul ediyorum.Şuanki nokia bellenin bu kadar hızlanmasında androidin getirdiği rekabet oldukça etkili oldu.
Şimdi mikrosoftun neden peşinden ayrılmadığına gelelim.Öncelikle nokia wp için maemo meego meltemi hatta şimdilik olmasada symbianı bile elinin tersiyle itiyor.Peki ama neden?Firmalar genellikle bir karar alırken ileriyide düşünmek zorundalar.Çünkü bir firma için en önemli şey mevcudiyetini korumak.BUnun içinde geniş düşünmek zorundalar.Nokia symbianla devam etse yada meego ile devam etse işin üstadı olan wp platformuna elinde sonunda boyun eyecekti.Çünkü mikrosoft daha geniş bir yelpazeye sahip.Gerek oyun gerek yazılım standartları olsun gerekse yazılım teknolojileri olsun hepsi mikrosoftun elinde.En basitinden cleartype için bile mikrosofta para ödeniyor.Xbox live kinect gibi güçlü oyun taraflarıda var ve bunlar wp üzerindede geliştirilecek.wp haberlerine baktığımızda wpnin baya esnek bir yapısıda ortaya çıkıyor.Mesela wp7 uygulamaları ekran çözünürlüğüne rağmen wp8de çalışacak hem de herhangi bir düzenleme yapmaya gerek duymadan.Tarayıcı konununda da mikrosoftun baya bir deneyimi var.Testlerde de başarısı ortaya çıkıyor tek çekirdekli işlemcilere rağmen.ee tabi masaüstündeki yaygınlığı windows 8deki ortak çekirdek kullanımı ve dolayısı ile uygulamalrın portlanabilirliği gibi avantajları karşısında symbianın meegonun durabilmesi imkansız...Yİne iş tarafındaki office programları mikrosoftun elinde...kısacası android gibi en yaygın platformun bile geleceği tehlikede.güvenliğe önem veren kişiler gidipte android almayacak doğal olarak.Görüldüğü gibi olay sadece potansiyel meselesi.Samsungda bada dan vazgeçti mesela.hatta her platforma telefon çıkarıyor.Dediğim gibi gelecek kaygısı var firmalarda.Bugün androidle cihaz satıyorsa yarın wp ile en yüksek donanımlı cihazını çıkarır.Yeterki mevcudiyetini koruyabilsin...Nokia bunu baştan sezdi.Ve mikrosoft ile anlaşarak gelecekte diğer firmalara oranla 1-0 galip başlayacak.
edit:Günümüz için konuşursak symbianda tercih edilebilir.Biraz donanım artırılmış olsa birazda ekran çözünürlüğü artırılsa rekabet bile edebilir.Zaten kamera olayını aştı.Nokia 808 devrim niteliğinde bir cihaz multimedia anlamında.Diğer yönleride gelişirse emnimki çoğu ön yargı kırılacaktır.
Androidde nfc yokken symbianda vardı.,
Androidde gerçek mulitask yokken symbianda vardı.
Androidde hafıza karına uygulama yükleme yokken symbianda vardı.
androidde telefon kapalıyken alarmın çalışması yokken symbianda vardı.
Androidde dobly kulaklık desteği yokken(ki hala yok) symbianda vardı.
Androidde usb otg yokken symbianda vardı.
Yani görüldüğü gibi symbianın takılması kıt donanımlara emanet edilmesi nedeyile hafızalara kazındı.gerçi şuanda kıt donanımlarda bile gayet iyi işler çıkarıyor.Symbian kadar şu anda piyasada daha hafif bir işletim sistemi yok.İnanıyorum ki çift çekirdekli ve yüksek çözünürlüklü symbian modellerini ileride göreceğiz.bakalım o zman ne kılıf uyduracaksınız yağ gibi bir işletim sisteminde :)
Millet çağın gerisindeki symbian diyor.Heralde kendileri windows 95den sonra başka bir işletim sistemine geçmiş olmalı.Yok windows kullanıyorum derse de bence değiştirmelisin ne de olsa windows artık çağın gerisinde kaldı yeni çıkan işletim sistemlerin birine geç.Hay ben sizin mantığınızı seveyim.Adam en son 6600 kullanmış symbian mühendisi formatında yazı yazıyor.Sanki bütün kodları analiz etmiş işletim sisteminin çekirdeğine kadar sonra gelmiş burada yorum yazıyor.ÖnCE BELLE FP1 KULLAN SONRA TAKILIYO VS SAÇMALIKLARINI YAZ.gERÇİ ARM11 E Sözde size göre modern android 4.0ı yükleyin bakalım.Telefonun açılması mucize olur heralde.
Neyse efendim Nokia bile symbianı ağzından düşürdü.Çünkü symbianın şuandaki durumu ile ilk symbian arasında dağlar kadar fark var.Nokia belle diyor çünkü eskisiyle alakası yok.Siz hala hantal diyin...altın çamura düşmeyle değerinden kaybetmez.
Nokia Connecting FAİL!!
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