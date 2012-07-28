Novac'tan sabit disk kopyalama istasyonu: NV-HSC353U3

Japonya merkezli Novac firması, sabit diskindeki önemli verileri bir başka sabit diske aktarmak isteyenler için kopyalama istasyonu hazırladı.

4 TB'a kadar kapasite sunan sabit disklere destek veren ''NV-HSC353U3'' ürün kodlu istasyonu kullanmak için herhangi bir bilgisayara ihtiyacımız olmuyor. SATA arabirimli 2.5-inç'lik veya 3.5-inç'lik sabit diskler istasyona yerleştiriliyor ve tek tuşa basılarak kopyalama işlemi başlatılıyor. 1 TB'lık verinin yaklaşık 3 saatte kopyalanabildiği belirtilmiş. Cihazın önündeki LED göstergeler sayesinde kopyalama sürecini kontrol edebiliyorsunuz.



Üzerinde bulunan USB 3.0 portu sayesinde bilgisayarla da veri transferi gerçekleştirebilen istasyonun, 3 Ağustos'tan itibaren 44$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor.

