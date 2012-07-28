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Novac'tan sabit disk kopyalama istasyonu: NV-HSC353U3

6 yıl
5,9b
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5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli Novac firması, sabit diskindeki önemli verileri bir başka sabit diske aktarmak isteyenler için kopyalama istasyonu hazırladı.
4 TB'a kadar kapasite sunan sabit disklere destek veren ''NV-HSC353U3'' ürün kodlu istasyonu kullanmak için herhangi bir bilgisayara ihtiyacımız olmuyor. SATA arabirimli 2.5-inç'lik veya 3.5-inç'lik sabit diskler istasyona yerleştiriliyor ve tek tuşa basılarak kopyalama işlemi başlatılıyor. 1 TB'lık verinin yaklaşık 3 saatte kopyalanabildiği belirtilmiş. Cihazın önündeki LED göstergeler sayesinde kopyalama sürecini kontrol edebiliyorsunuz.
Üzerinde bulunan USB 3.0 portu sayesinde bilgisayarla da veri transferi gerçekleştirebilen istasyonun, 3 Ağustos'tan itibaren 44$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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alito 6 yıl
bu fiyata çok iyi ürün
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galluptack1112 6 yıl
Japonya merkezli Novac firması, sabit diskindeki önemli verileri bir başka sabit diske aktarmak isteyenler için kopyalama istasyonu hazırladı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fear Dot Com 6 yıl
umarım Turkıyedede satısa sunulur ...
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IceRulez 6 yıl
ghost alternatifi
1 den fazla kopyalamak istediğimiz hdd yerleştirebilseydik daha güzel olurdu sanki, 3 saatte 10 tane harddiski kopyalamak tadından yenmez olurdu..
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WinteR 6 yıl
Yaptığı iş için 44 dolar bedava.
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