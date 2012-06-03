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NuForce firması, küp şeklinde şarj edilebilir hoparlörünü tanıttı

6 yıl
2,7b
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9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Profesyonel ve tüketici bazlı ses çözümleri ile tanınan NuForce firması taşınabilir ve çok fonksiyonlu Cube adlı hoparlörünü tanıttı.

Küp şeklinde olan Cube modeli taşınabilir bir hoparlörün yanında bir kulaklık amplifikatörü ve USB DAC dijitalden analoga ses dönüştürücü yer alıyor. 

6cm yükseklik ile yer sıkıntısı çekmeyen Cube, yüksek ses kalitesiyle müzik severleri memnun edecek. Şarj edilebilir Li-Ion batarya 8 saat kullanım süresi sunuyor. Opsiyonel bir iPod nano adaptörü de paket içine dahil edilebiliyor.

Üç farklı rengiyle NuForce Cube modeli 119$ fiyat etiketiyle firmanın çevrimiçi sitesinden ve anlaşmalı perakendecilerden temin edilebiliyor.

http://nuforce.com/hp/products/speaker-cube/index.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bunun babasi xmini xam4 dur. Fiyatida 50 tl civarinda
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Recharged 6 yıl
Ürün güzel duruyor ancak kablosuz olsa,bunu bir şekilde cihazla bütünleştirebilseler bu fiyat uygun olurdu.
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astronot16 6 yıl
ne fark eder ki küp şeklinde olması ikiside aynı işlevi görüyor :) hem sırf kablosuz ve şarj edilebiliyor diye bir çuval para dökmenin alemi yok.
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ColDasHeLL 6 yıl
ben 1+1 creative yi 15 liraya almıştım sonra gittim logitech 5+1 aldım tabiki ama asıl konu o degil :D
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artcraft35 6 yıl
19 dolar verilir anca
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carman 6 yıl
bu tarz çok fazla ürün var neden buna 119 dolar verilsinki 20 30 tl ye işimizi görecek ürünler mevcut
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ozgurr84 6 yıl
siz ne diyorsunuz ya ürün küp şeklinde bundan ötesi var mı :D
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meego 6 yıl
çok pahalı bir ürün.
Ne kadar ses verecek ki, bu fiyatı hak edecek
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|M|N|Ç| 6 yıl
( 119$ fiyat etiketiyle) o fiyat nedir be ben 2+1 ses sistemini(microlab) 60 tl ye aldım...
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