NuForce firması, küp şeklinde şarj edilebilir hoparlörünü tanıttı

Profesyonel ve tüketici bazlı ses çözümleri ile tanınan NuForce firması taşınabilir ve çok fonksiyonlu Cube adlı hoparlörünü tanıttı.





Küp şeklinde olan Cube modeli taşınabilir bir hoparlörün yanında bir kulaklık amplifikatörü ve USB DAC dijitalden analoga ses dönüştürücü yer alıyor.





6cm yükseklik ile yer sıkıntısı çekmeyen Cube, yüksek ses kalitesiyle müzik severleri memnun edecek. Şarj edilebilir Li-Ion batarya 8 saat kullanım süresi sunuyor. Opsiyonel bir iPod nano adaptörü de paket içine dahil edilebiliyor.





Üç farklı rengiyle NuForce Cube modeli 119$ fiyat etiketiyle firmanın çevrimiçi sitesinden ve anlaşmalı perakendecilerden temin edilebiliyor.