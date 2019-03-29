Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek

ZTE'nin Nubia Red Magic olarak piyasaya sunduğu oyuncu telefonu yakında üçüncü versiyonu ile karşımıza çıkabilir. NX629J model numarasına sahip yeni bir Nubia telefon, Çinli sertifikasyon kurumu 3C tarafından onaylandı. Önceki versiyon NX619J model numarasını taşıması nedeniyle tüm olasılıklar onaylanan telefonun Nubia Red Magic 3 olduğunu gösteriyor.

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3C sertifikası cihazın teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermese de 30 W hızlı şarj desteği ile geleceğini ortaya koydu. Nubia CEO'su Ni Fei kısa süre önce, yaklaşmakta olan Red Magic oyun telefonunun en az 5.000 mAh pile sahip olacağını söylemişti. Bu yeni şarj teknolojisi sayesinde telefondaki batarya daha hızlı şarj edilebilir.

120 Hz ekran ve hibrit soğutma sistemi

Nubia Red Magic 3'ün Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor. Telefon, sıcaklığı kontrol etmesi için sıvı soğutma sistemi, hava soğutma ve turbofan içeren bir hibrit soğutma sistemi ile gelecek. Daha önceki raporlarda cihazın 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran ve daha iyi dokunsal geri bildirim için 4D titreşim sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

https://www.gizmochina.com/2019/03/28/alleged-nubia-red-magic-3-nx629j-3c-certification-reveals-30w-rapid-charging-support/