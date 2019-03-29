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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek

Günümüzde neredeyse bir trend haline gelen oyuncu telefonlarının arasına yakında bir yenisi katılacak. Nubia'nın çıkaracağı Red Magic 3'ün 30 W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ZTE'nin Nubia Red Magic olarak piyasaya sunduğu oyuncu telefonu yakında üçüncü versiyonu ile karşımıza çıkabilir. NX629J model numarasına sahip yeni bir Nubia telefon, Çinli sertifikasyon kurumu 3C tarafından onaylandı. Önceki versiyon NX619J model numarasını taşıması nedeniyle tüm olasılıklar onaylanan telefonun Nubia Red Magic 3 olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "6.2 inç CinemaWide ekran ve üç arka kameralı Sony Xperia 2 geliyor"
3C sertifikası cihazın teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermese de 30 W hızlı şarj desteği ile geleceğini ortaya koydu. Nubia CEO'su Ni Fei kısa süre önce, yaklaşmakta olan Red Magic oyun telefonunun en az 5.000 mAh pile sahip olacağını söylemişti. Bu yeni şarj teknolojisi sayesinde telefondaki batarya daha hızlı şarj edilebilir.

120 Hz ekran ve hibrit soğutma sistemi

Nubia Red Magic 3'ün Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor. Telefon, sıcaklığı kontrol etmesi için sıvı soğutma sistemi, hava soğutma ve turbofan içeren bir hibrit soğutma sistemi ile gelecek. Daha önceki raporlarda cihazın 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran ve daha iyi dokunsal geri bildirim için 4D titreşim sistemi ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti.

https://www.gizmochina.com/2019/03/28/alleged-nubia-red-magic-3-nx629j-3c-certification-reveals-30w-rapid-charging-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 1 ay
Arka tasarımın dikkat çektiği kesin
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
120 Hz. Tazeleme hızında god of war oynarız artık (!)
Hey ALLAH'ım ya ne gerek varsa
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intel7mix 1 ay Mustafa Oğuzhan Aydemir
Gerek var sosyal medya gezerken daha iyi ekran deneyimi alıcaz.
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The.Mafia 1 ay
Görünüm olarak şık duruyor
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