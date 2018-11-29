Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları

ZTE yılın başlarında duyurduğu oyuncu odaklı telefonu Nubia Red Magic’i çok geçmeden Red Magic 2 ile güncellemeye karar vermişti. Bunun için bir kitle fonlama sitesi üzerinden bağış toplayan firma, istediği rakama iki saat içerisinde ulaştı ve bağışçılarına Red Magic 2 adı altında cihazlarını yolladı. Bugün ise telefonun global versiyonu Nubia Red Magic Mars tanıtıldı.

Snapdragon 845 ve sıvı/hava soğutma melezi

İlk modelin aksine Nubia Red Magic Mars güncel üst seviye işlemci Snapdragon 845 ile birlikte geliyor. Firma ayrıca soğutma kısmında ICE adını verdiği özel bir hava ve sıvı soğutma melez çözümü kullanıyor. En üst versiyonu 10 GB RAM ile birlikte gelen cihazın depolama kapasitesi ise 256 GB’a (UFS 2.1) kadar yükseltilebiliyor. Başlangıç modeli 6/64GB olarak belirlenmiş.

Tasarım

Nubia Red Magic Mars modeline kırmızı tonlamalı renkler hakim. Ön yüzüne baktığımızda 6 inç boyutunda, 1080 x 2160 çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizleri karşılıyor. 18:9 oranında gelen telefonun, ekran çerçeve oranı görece düşük sayılabilecek %78.3 seviyesinde. Arka kısmı çevirdiğimizde sırasıyla led flash, kamera, parmak izi okuyucu ve RGB led şerit ile karşılaşıyoruz. En alt bölüme de firmanın logosu yerleştirilmiş. Kırmızı ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin kamuflaj desenli bir modeli de bulunuyor. Cihazın boyutları ise 158.1 x 74.9 x 9.5 mm olarak açıklandı.

Diğer özellikler

Oyuncu odaklı olmasının hakkını vermek isteyen Red Magic Mars birçok ek özelliğe sahip. Bunlardan en önemlileri 4D Shock adı verilen titreşim sistemi ve cihazın yan tarafında bulunan tetik tuşları. Firmanın belirttiğine göre 4D Shock sayesinde oyunlarda daha gerçekçi titreşim tepkimeleri alabileceksiniz. Mars Trigger adındaki tetik butonları ise örneğin PUBG gibi mobil oyunlarda nişan alma, dürbün vb. özellikleri aktif etmek için kullanılabilecek. DTS 7.1 ses sistemiyle de oyunu daha iyi duyabilmeniz amaçlanmış. 3800mAh batarya ile gelen Red Magic Mars’ın 16 MP, f/1.8 ana kamerası, 8MP’de ön kamerası bulunuyor.

Fiyatlandırma

Belkide Red Magic Mars’ı çoğu kişi için en özel kılacak kısmı burası. Çünkü 6 GB RAM / 64 GB hafızalı başlangıç modelinin fiyatı 390 dolar gibi iddialı bir rakam seviyesinde. 8 GB RAM / 128 GB depolamalı model 460 ve son olarak 10 GB RAM / 256 GB hafızalı model ise 575 dolardan satışa sunulacak. Firma ayrıca Bluetooth bağlantılı bir kontrolcü, Type C çıkışı 3.5mm jak çeviren adaptör (özel bir DAC içeriyor) ve yine kırmızı temalı bir kulaklık aksesuarlarını da cihazla birlikte gösterdi.

Nubia Red Magic Mars özellikleri (özet)

Ekran: 6.0 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.0 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 158.1 x 74.9 x 9.5 mm, 185 gram

158.1 x 74.9 x 9.5 mm, 185 gram İşlemci: Snapdragon 845

Snapdragon 845 RAM: 6 GB / 8 GB / 10 GB

6 GB / 8 GB / 10 GB Kamera: 16 MP, f/1.8 arka, 8 MP, f/2.0 ön kamera

16 MP, f/1.8 arka, 8 MP, f/2.0 ön kamera Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Batarya: 3800mAh

3800mAh İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Red Magic OS 1.6)

Android 9.0 Pie (Red Magic OS 1.6) Diğer: Parmak izi (arka), Mars Trigger, 4D Shock

Parmak izi (arka), Mars Trigger, 4D Shock Fiyatlandırma: 390 dolar (6 GB / 64 GB) - 460 dolar (8 GB / 128 GB) - 575 dolar (10 GB / 256 GB) fiyat

https://www.gsmarena.com/nubia_red_magic_mars_comes_with_up_to_10gb_of_ram_shoulder_buttons-news-34443.php