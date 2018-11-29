Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları

Nubia, oyuncu odaklı serisi Red Magic’in yeni versiyonu Mars’ı tanıttı. 10 GB RAM, özel bir soğutma sistemi ve tetik butonlarıyla gelen telefonun özelliklerine gelin yakından bakalım.
5 ay
5,6b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları
Tam Boyutta Gör
ZTE yılın başlarında duyurduğu oyuncu odaklı telefonu Nubia Red Magic’i çok geçmeden Red Magic 2 ile güncellemeye karar vermişti. Bunun için bir kitle fonlama sitesi üzerinden bağış toplayan firma, istediği rakama iki saat içerisinde ulaştı ve bağışçılarına Red Magic 2 adı altında cihazlarını yolladı. Bugün ise telefonun global versiyonu Nubia Red Magic Mars tanıtıldı.

Snapdragon 845 ve sıvı/hava soğutma melezi

İlk modelin aksine Nubia Red Magic Mars güncel üst seviye işlemci Snapdragon 845 ile birlikte geliyor. Firma ayrıca soğutma kısmında ICE adını verdiği özel bir hava ve sıvı soğutma melez çözümü kullanıyor. En üst versiyonu 10 GB RAM ile birlikte gelen cihazın depolama kapasitesi ise 256 GB’a (UFS 2.1) kadar yükseltilebiliyor. Başlangıç modeli 6/64GB olarak belirlenmiş.

Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları
Tam Boyutta Gör

Tasarım

Nubia Red Magic Mars modeline kırmızı tonlamalı renkler hakim. Ön yüzüne baktığımızda 6 inç boyutunda, 1080 x 2160 çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizleri karşılıyor. 18:9 oranında gelen telefonun, ekran çerçeve oranı görece düşük sayılabilecek %78.3 seviyesinde. Arka kısmı çevirdiğimizde sırasıyla led flash, kamera, parmak izi okuyucu ve RGB led şerit ile karşılaşıyoruz. En alt bölüme de firmanın logosu yerleştirilmiş. Kırmızı ve siyah renk seçeneklerine sahip modelin kamuflaj desenli bir modeli de bulunuyor. Cihazın boyutları ise 158.1 x 74.9 x 9.5 mm olarak açıklandı.

Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları
Tam Boyutta Gör

Diğer özellikler

Oyuncu odaklı olmasının hakkını vermek isteyen Red Magic Mars birçok ek özelliğe sahip. Bunlardan en önemlileri 4D Shock adı verilen titreşim sistemi ve cihazın yan tarafında bulunan tetik tuşları. Firmanın belirttiğine göre 4D Shock sayesinde oyunlarda daha gerçekçi titreşim tepkimeleri alabileceksiniz. Mars Trigger adındaki tetik butonları ise örneğin PUBG gibi mobil oyunlarda nişan alma, dürbün vb. özellikleri aktif etmek için kullanılabilecek. DTS 7.1 ses sistemiyle de oyunu daha iyi duyabilmeniz amaçlanmış. 3800mAh batarya ile gelen Red Magic Mars’ın 16 MP, f/1.8 ana kamerası, 8MP’de ön kamerası bulunuyor.

Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları

Fiyatlandırma

Belkide Red Magic Mars’ı çoğu kişi için en özel kılacak kısmı burası. Çünkü 6 GB RAM / 64 GB hafızalı başlangıç modelinin fiyatı 390 dolar gibi iddialı bir rakam seviyesinde.  8 GB RAM / 128 GB depolamalı model 460 ve son olarak 10 GB RAM / 256 GB hafızalı model ise 575 dolardan satışa sunulacak. Firma ayrıca Bluetooth bağlantılı bir kontrolcü, Type C çıkışı 3.5mm jak çeviren adaptör (özel bir DAC içeriyor) ve yine kırmızı temalı bir kulaklık aksesuarlarını da cihazla birlikte gösterdi.

Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları
Tam Boyutta Gör

Nubia Red Magic Mars özellikleri (özet)

  • Ekran: 6.0 inç boyutunda, 1080x2160 (Full HD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 158.1 x 74.9 x 9.5 mm, 185 gram
  • İşlemci: Snapdragon 845
  • RAM: 6 GB / 8 GB / 10 GB
  • Kamera: 16 MP, f/1.8 arka, 8 MP, f/2.0 ön kamera
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 3800mAh
  • İşletim sistemi: Android 9.0 Pie (Red Magic OS 1.6)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), Mars Trigger, 4D Shock
  • Fiyatlandırma: 390 dolar (6 GB / 64 GB) - 460 dolar (8 GB / 128 GB) - 575 dolar (10 GB / 256 GB) fiyat

https://www.gsmarena.com/nubia_red_magic_mars_comes_with_up_to_10gb_of_ram_shoulder_buttons-news-34443.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RoNNeZ 5 ay en beğenilen
mobilde oyun oynamayı bi ben mi sevemedim?
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THECERN 4 ay
bu telefonun nasıl bir hava soğutma sistemi var, haberde de deniliyor, ıce adı verilmiş hatta
ben bir yerde bilgilendirici açıklayıcı yazı göremedim bilen var mı?
link vs verebilecek olan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Fiyatı gayet uygun duruyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 5 ay
Neden oyun telefonunda lcd ekran kullanmışlar?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay Akbaba89
Diğer ekranlar alev alev yanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoNNeZ 5 ay en beğenilen
mobilde oyun oynamayı bi ben mi sevemedim?
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 5 ay RoNNeZ
evet koca dünyada sadece sen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay
Aslında tuş yerine o kısımları dokunmatik yapsalar çok daha estetik durur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu 5 ay Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı 5 ay Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 ay İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları Sonraki Amazon’dan sürücüsüz model araba 5 ay Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı 5 ay Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi 5 ay Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı 5 ay Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu 5 ay Malezya Maliye Bakanı: “Kripto para ihracatları Merkez Bankası onaylı olmalı” 5 ay Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı 5 ay Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor 5 ay Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir 5 ay Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı 5 ay Meizu 16S'in görüntüsü sızdırıldı: Tasarımı ile büyüleyecek 5 ay Infinity-O ekranlı Huawei Nova 4'ün görüntüleri ortaya çıktı 5 ay Roccat, çevre birimleri için özel aksesuarlar duyurdu 5 ay LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları 5 ay 2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı? 5 ay Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak 5 ay Microsoft, Kasım ayında OneDrive'a gelen yeni özellikleri duyurdu 5 ay Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim