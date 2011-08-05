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Nvidia: 2012 öncesinde Kepler tabanlı yeni nesil GPU beklemeyin

7 yıl
14,8b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kepler kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarına devam eden Nvidia, son birkaç gündür tartışılan bir iddiaya açıklık getirdi ve spekülasyonların aksine 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kepler tabanlı yeni nesil grafik işlem birimlerinin önümüzdeki yıl öncesinde çıkmayacağını belirtti. Nvidia sözcüsü Ken Brown tarafından bizzat yapılan açıklamada; "Bu yıl içerisinde erken silikon örneğine sahip olacaksak da Kepler tabanlı grafik yongaları 2012'de üretime girecek. Bu duruma açıklık getirmek istedik dolayısıyla insanlar bu yıl pazara sunulacak ürün - yeni nesil - beklememeli." dedi.
Nvidia cephesinden gelen bu açıklamanın nedeni, şirketin ortak kurucularından biri olan ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Chris Malachowsky'nin Japonyda düzenlenen GTC Semineri'ndeki sözleri; "Fermi jenerasyonu ile satışına bu yılın sonunda başlayacağımız Kepler jenerasyonu arasında Watt başına çift hassasiyetli işlem performansında yaklaşık 3 kat artış söz konusu. Yeni nesil grafik yongalarımızı lanse etmek üzereyiz..."  Kepler mimarisi üzerinde çok uzun süredir çalışmakta olan Nvidia, performans geliştirmeleri ile birlikte özellikle programlama tarafında GPGPU kullanımını arttıracak bir takım yeni özellikler sunmayı ve geliştiricilere esneklik sağlamayı hedefliyor.
Kepler mimarisiyle birlikte Nvidia, merkezi işlem birimi ve grafik işlem biriminin birlikte kullandığı birleşik sanal bellek alanı, bellek kullanımına yönelik ön-alım yeteneği, grafik işlem biriminin CPU'nun yardımı olmadan yapabildiği bağımsız veri işleme yeteneğinin geliştirilmesi gibi yeni özellikler sunacak. Son kullanıcı tarafında GeForce 600 serisi ekran kartlarına güç verecek olan Kepler mimarisi, Nvidia adına büyük önem taşıyor zira şirket masaüstü ekran kartı satışlarını arttırmak istiyor.  AMD ve Intel'in entegre grafik özellikli işlemcilerine karşı Nvidia'nın giriş seviyesinden itibaren performansı çıtasını arttırması ve katmadeğer sağlayan ek özelliklerle hemen her segmentte kullanıcıları ayrık ekran kartı almaya teşvik etmesi bekleniyor. 

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MÜŞAVİR 7 yıl en beğenilen
Kimin Acelesi var ki?

2012 Değil hatta 2013 te çıkarsınlar. Hiç değilse elimizdeki kartları 2 yıl kullanmış olabilelim. Yoksa bunlar yenisini çıkardıkça elimizdekilerden kurtulup yenilerden almanın derdine düşüyoruz. Ben öyleyim en azından.
Kimin Acelesi var ki?2012 Değil hatta 2013 te çıkarsınlar. Hiç değilse elimizdeki kartları 2 yıl kullanmış olabilelim. Yoksa bunlar yenisini çıkardık...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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vengefulghoul 7 yıl
"Gidin kendinize bi 590 alın..önce 590 stoklarımızı bitirelim,yoksa naaaah size 28nm..." diyor yani Nvidia
1 Yanıt Yanıtla +7
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electro58 7 yıl
Nvidia stoklardaki ürünleri tüketin. Yeni ürünler o zaman piyasaya sürelim diyor
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alito 7 yıl
anlaşılan amd'nin 8000 serisine ancak yetişecek nvidia
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djduke 7 yıl
9200-9550-x1650-hd 3870-hd 4870 toxic - hd 4870x2 - hd 6950 ati ekran kartı kullanan biri olarak inşallah bir dahaki kartım gtx 6xx. bi oyunda phsyx varsa işlemcinin suyunu çıakrmakta ve şu anlık takılmalardan nefret geldi. Nvidia kartlarda vysnc açmasan bile yırtılmalar olmadan oyun oynayabiliyorsun. acelem yok... bekleyip görücez.
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KANUNI61 7 yıl
şu maket olayından sonra kıl oldum bu herife
kuş tutsa misali artık inanmıyorum
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Varminaard 7 yıl
şu entegre grafik işlemciler ekran kartı performansı vermeye başlasa artık.. bıktık zırt bırt cıkan ekran kartı haberlerinden ..
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Dovahkiin 7 yıl
Zaten mantıklı bir oyunsever iseniz şu anki kartları ve oyunları düşündüğümüzde, güncellemeye hiç gerek yok.
MÜŞAVİR hocam gibi donanımsever türdenseniz o zaman masraf yapmaya hazır olun.


Profesyonel alanda(CUDA kullanan firmalar için özellikle) sıçrama olur ki bizi pek ilgilendirmese de gayet önemli bir gelişme.
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Miasmus 7 yıl
Sene olmuş 2011 hala ekran kartı çıkartıyorlar...
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DH Misafiri 7 yıl
valla şehir efsanesimi değilmi zaman gösterir. fx57nin haberinde var al sana link: donanimhaber.com/...
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setek01 7 yıl
ŞU HD7000'ler çıksa da forumdan 2.el 6950 alsam 250-300 aralığına. Bekleyin göreceksiniz geçen yıl GTX460 çıkınca fazla dayanamadı AMD ve fiyat indirimine gitti ama asıl bizdeki ithalatçılar indirimleri güzel yaptılar. GTX460 400TL liste fiyatıyla HD5850'den %5 geride kalıp OC ile az da olsa geçince 550 TL olan HD5850'ler kasım ayında yerleydi. Ben esas hD6950 değil de yılbaşında eksen'de teknobiyotik'te 400 TL'ye geçen yılkı 5870 gibi
HD6970 olur mu diye de süpheleniyorum. yoksa 3 ay sonrasına 6950 CF yolda. Nvidia eğer 2012'ye kdaar yeni mimari vermeyecekse zaten AMD'yi de fiyat indirimine bu sefer yine Nvida zorlayacaktır. Geçmişte ATI/AMD olarak sayelerinde Nvida indirime mecbur kalmıştı. GTX260/HD4870'de olduğu gibi bizde bundan yararlanmıştık. Geçen yılda Nvidia sayesinde AMD kartlar aşağıya gelmişti. Eğer Nvidia aynı mimariye 1 yıl daha devam ederse GTX560'lar 400 TL seviyelerine gelir ve bu sayede 1gb HD6950'lerde 2.elde güzel fırsatlar çıkar.
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DH Misafiri 7 yıl
nvidia işlemci darboğazını kaldırmak için bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. yaparlarsa asıl devrim o zaman olur işte.
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skny 7 yıl
Almayacağım için kimin hangisini daha önce çıkaracağı hiç umurumda değil. Driverlarda %10 , %30 artış falan saçmalık . en fazla her driverda %5 olur artış.
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Zeytinbey 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nvidia işlemci darboğazını kaldırmak için bir teknoloji üzerinde çalışıyordu. yaparlarsa asıl devrim o zaman olur işte.


hmm bir başka şehir efsanesi daha


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Thailano 7 yıl
2kol3bacak
Bu gidişle 28nm sürecinde nVidia bile şirket bilgisayarlarında önce AMD kullanmaya başlayacak gibi görünüyor
Gerçi AMD 28nm kartları daha önce piyasaya sürse bile nVidia bir hamle yapmadan fiyatları düşürmeyecektir bu durumda yine nVidiaya mahkumuz.. Teşekkürler nVidia

nVidia erken çıkarsa AMD çıkana kadar yüksek fiyattan satacaklar teşekkürler nVidia derler, geç çıkarınca gene nVidia'ya teşekkür ederler:)) enterasaan:)
dodomoco
xxxartistxxx
dodomoco
TeknoEzel AMD ne zaman adam akıllı driver hazırlar ürettiği kartlara ben o zaman onun ürettiği kartları alırım o zamana kadar FOREVER NVIDIA
sen çok geride kalışsın amd her ay güncelleme yayınlıyor performans artışı sağlıoyr nvida 3 ayda bir
ati ayda bir %5 arttırır nvidia 3 ayda bir %20 arttırır bu da kalite farkından başka bir şey değil 4Ever Nvidia
yok artık güncelleme ile gelen arttırım nvidiada problemli oyunlar dışında hep %10 olmuştur amdde artık her seferinde %10 arttırım sağlıyor

hahahah her ay %10muuu 5 ayda %50 yapar yani 5 ay önce aldığında oyunda 30fps iken 5 ay sonra kart kendinden geçip 45fps oluyor demek :D:D:D hahahahahahahaahahaha :))
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XavierPedro 7 yıl Thailano
pustherif

2kol3bacak

Bu gidişle 28nm sürecinde nVidia bile şirket bilgisayarlarında önce AMD kullanmaya başlayacak gibi görünüyor
Gerçi AMD 28nm kartları daha önce piyasaya sürse bile nVidia bir hamle yapmadan fiyatları düşürmeyecektir bu durumda yine nVidiaya mahkumuz.. Teşekkürler nVidia


nVidia erken çıkarsa AMD çıkana kadar yüksek fiyattan satacaklar teşekkürler nVidia derler, geç çıkarınca gene nVidia'ya teşekkür ederler:)) enterasaan:)

dodomoco

xxxartistxxx
dodomoco
TeknoEzel AMD ne zaman adam akıllı driver hazırlar ürettiği kartlara ben o zaman onun ürettiği kartları alırım o zamana kadar FOREVER NVIDIA
sen çok geride kalışsın amd her ay güncelleme yayınlıyor performans artışı sağlıoyr nvida 3 ayda bir
ati ayda bir %5 arttırır nvidia 3 ayda bir %20 arttırır bu da kalite farkından başka bir şey değil 4Ever Nvidia
yok artık güncelleme ile gelen arttırım nvidiada problemli oyunlar dışında hep %10 olmuştur amdde artık her seferinde %10 arttırım sağlıyor


hahahah her ay %10muuu 5 ayda %50 yapar yani 5 ay önce aldığında oyunda 30fps iken 5 ay sonra kart kendinden geçip 45fps oluyor demek :D:D:D hahahahahahahaahahaha :))


1 sene sonra gelen yeni mimariden daha fazla performans verecek o halde
o zaman yeni seriyi değil yeni driver ı bekleyin



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OverClocK1ng 7 yıl
Burada GPU larımızı lanse etmek üzereyiz dediklerine ve 2012 den önce gelmeyecek dediklerine göre demek ki bunu da lanse edip, milletin ağzını sulandırıp beklete beklete bir 6 ay sallayacaklar demektir...
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mav1li 7 yıl
Kötü ve geç çıkarsa "Kepler düştü, kel göründü" esprileri havada uçar.

Nvidia Kepler'in piyasaya sürülmesi konusunda süpriz yapmaz ise vay haline... Amd çok daha önce yeni seriyi piyasaya sürecek gözüküyor.
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