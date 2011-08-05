Nvidia: 2012 öncesinde Kepler tabanlı yeni nesil GPU beklemeyin

Kepler kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarına devam eden Nvidia, son birkaç gündür tartışılan bir iddiaya açıklık getirdi ve spekülasyonların aksine 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kepler tabanlı yeni nesil grafik işlem birimlerinin önümüzdeki yıl öncesinde çıkmayacağını belirtti. Nvidia sözcüsü Ken Brown tarafından bizzat yapılan açıklamada; "Bu yıl içerisinde erken silikon örneğine sahip olacaksak da Kepler tabanlı grafik yongaları 2012'de üretime girecek. Bu duruma açıklık getirmek istedik dolayısıyla insanlar bu yıl pazara sunulacak ürün - yeni nesil - beklememeli." dedi.

Nvidia cephesinden gelen bu açıklamanın nedeni, şirketin ortak kurucularından biri olan ve araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Chris Malachowsky'nin Japonyda düzenlenen GTC Semineri'ndeki sözleri; "Fermi jenerasyonu ile satışına bu yılın sonunda başlayacağımız Kepler jenerasyonu arasında Watt başına çift hassasiyetli işlem performansında yaklaşık 3 kat artış söz konusu. Yeni nesil grafik yongalarımızı lanse etmek üzereyiz..." Kepler mimarisi üzerinde çok uzun süredir çalışmakta olan Nvidia, performans geliştirmeleri ile birlikte özellikle programlama tarafında GPGPU kullanımını arttıracak bir takım yeni özellikler sunmayı ve geliştiricilere esneklik sağlamayı hedefliyor.

Kepler mimarisiyle birlikte Nvidia, merkezi işlem birimi ve grafik işlem biriminin birlikte kullandığı birleşik sanal bellek alanı, bellek kullanımına yönelik ön-alım yeteneği, grafik işlem biriminin CPU'nun yardımı olmadan yapabildiği bağımsız veri işleme yeteneğinin geliştirilmesi gibi yeni özellikler sunacak. Son kullanıcı tarafında GeForce 600 serisi ekran kartlarına güç verecek olan Kepler mimarisi, Nvidia adına büyük önem taşıyor zira şirket masaüstü ekran kartı satışlarını arttırmak istiyor. AMD ve Intel'in entegre grafik özellikli işlemcilerine karşı Nvidia'nın giriş seviyesinden itibaren performansı çıtasını arttırması ve katmadeğer sağlayan ek özelliklerle hemen her segmentte kullanıcıları ayrık ekran kartı almaya teşvik etmesi bekleniyor.