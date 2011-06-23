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Nvidia: CUDA'nın açık standart olması gibi bir planımız yok

7 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fusion Sistem Mimarisi'nin detaylarını açıklayan AMD, OpenCL standardının uygulama geliştiricileri arasında daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte işlemciye entegre grafik birimini yardımcı işlemci olarak kullanabileceklerini ve bunun Intel ile aralarındaki tasarım farkını arttıracağını ifade ediyor.
Açık kaynaklı uygulama programlama arabirimleri üzerinde duran AMD'nin aksine Nvidia kendi platformu olan CUDA için açık standart olma yolunda bir adım atmayı planlamıyor. ISC 2011 etkinliğinde soruları yanıtlayan David Kirk, Nvidia'nın şu an için CUDA'yı açık standart yapma yönünde bir planı olmadığını ifade etti.

Nvidia'nın kendi GPU'larının ve sunucu tarafından x86 tabanlı işlemcilerin CUDA araçkiti tarafından desteklendiğini söyleyen Kirk, Nvidia'nın uygulama geliştiricilere CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL ve DirectCompute ortamlarını kullanma seçeneği sunduğunu, CUDA'yı geliştirmelerinin yanı sıra OpenCL çalışma grubunda yer aldıklarını ve DirectCompute için Microsoft ile yakın işbirliği yürüttüklerini söyledi.
CUDA'nın inovasyon yaratmak için kendi platformları olduğunu söyleyen David Kirk, kısa bir süre önce çıkan CUDA 4.0'ın birleştirilmiş sanal adresleme ve yeni Thrust C++ kalıp kütüphanesi gibi özellikleriyle  programcıların üretkenliğini arttıran ciddi güncellemeler sunduklarını ve CUDA için yenilikler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar, cuda ucretli degil sadece acık kaynak kodlu degil. ayrıca ne ise yarıyor falan diyenler olmus gelistirilme amacına uygun bir sekilde cok ise yaradıgını soylebilirim. eger ekran kartı programlama yapıyorsanız opencl ile cuda nın farkını bilmemek mumkun degil. ekran kartı programlamaya yeni bir soluk getirdigi asikar..amd ekran kartları kullanılarak yapılan bilimsel arastırma sayısı cuda kullananların yanında neredeyse yok denecek kadar az. son kullanıcı olarak degilde gelistirici gozuyle bakıldıgında bircok bilimsel hesap eger data independent ise cok guzel hızlanmalar elde edilebilmekte. kaynak kodunu paylasmasada her turlu konferans ve etkinlikte gelip gelistiricilerin fikirlerini aldıkları icin yeteri kadar guven uyandırıyorlar. zaten bircok rutinde konferanslarda gelistiricilerin tanıttıgı algoritmaların uyarlamaları ve sdk da bunlara atıf yapılmakta. ben amdden veya atiden bir gorevliyi herhangi bir etkinlikte gordugumu hatırlamıyorum. birakın fiziksel bir destegi online sdk dokumanları bile bir butunluk icermemekte..
tabi tekrar belirtmek istiyorum cuda teknolojisinin son kullanıcaya etkisi dogal olarak cok gozukmemekte. cunku oyunlarla ilgili zaten cok ciddi bir fark yaratmamakta. diger uygulamalarda da zaten bu uygulamalar nadir isler yapan uygulamalar oldukları icin cuda kullanmadan yapılan cozumler zaten son kullanıcıya ulastırılmamakta. nvidia-intel ikilisiyle amd-ati nin farkı gelistiriciye verilen deger ve inovasyon boyutunda cok fark yaratmaktadır.oyun severler icin ise tabii kritierler cok farklı.
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ForbiddenOne 7 yıl
Çokta umrumuzdaydı zaten işe yaramaz 1-2 teknolojileri var onlarıda soğutuyorlar milletten. OpenCL hepimize yeter. AMD ekran kartları hesaplama konusunda daha iyiler. Ah bide OpenCL uygulamalar yaygınlaşsa boşuna işlemcilere fazla para vermesek.
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sadtneverdie 7 yıl

ForbiddenOne

Çokta umrumuzdaydı zaten işe yaramaz 1-2 teknolojileri var onlarıda soğutuyorlar milletten. OpenCL hepimize yeter. AMD ekran kartları hesaplama konusunda daha iyiler. Ah bide OpenCL uygulamalar yaygınlaşsa boşuna işlemcilere fazla para vermesek.


İşe yaramaz adamların işine yaramadığı doğru.
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sadtneverdie 7 yıl
hooper
kağıt üzerinde süper ama iş icraate gelince birşeyini göremedik cudanın hala

nereye bakıyorsun?
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sahafiec 7 yıl
olmazsa da olmasın, PhysX de açık standart olmadı da ne oldu sanki.

oyun camiasına Frostbyte 2 diyorum başka birşey de demeye gerek kalmıyor.


dünya PhysX ve CUDA olmadan da gayet iyi dönüyor ekseninde.

haa bunları illaki isteyen ve bunlara özel bir amaçla ihtiyaç duyan ödeyip harcını satın alsın nVidia'dan kullansın.

bukadar basit bu iş, alan memnun veren memnun...
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hooper 7 yıl
kağıt üzerinde süper ama iş icraate gelince birşeyini göremedik cudanın hala
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