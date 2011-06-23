Nvidia: CUDA'nın açık standart olması gibi bir planımız yok

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fusion Sistem Mimarisi'nin detaylarını açıklayan AMD, OpenCL standardının uygulama geliştiricileri arasında daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte işlemciye entegre grafik birimini yardımcı işlemci olarak kullanabileceklerini ve bunun Intel ile aralarındaki tasarım farkını arttıracağını ifade ediyor.
Açık kaynaklı uygulama programlama arabirimleri üzerinde duran AMD'nin aksine Nvidia kendi platformu olan CUDA için açık standart olma yolunda bir adım atmayı planlamıyor. ISC 2011 etkinliğinde soruları yanıtlayan David Kirk, Nvidia'nın şu an için CUDA'yı açık standart yapma yönünde bir planı olmadığını ifade etti.
Nvidia'nın kendi GPU'larının ve sunucu tarafından x86 tabanlı işlemcilerin CUDA araçkiti tarafından desteklendiğini söyleyen Kirk, Nvidia'nın uygulama geliştiricilere CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL ve DirectCompute ortamlarını kullanma seçeneği sunduğunu, CUDA'yı geliştirmelerinin yanı sıra OpenCL çalışma grubunda yer aldıklarını ve DirectCompute için Microsoft ile yakın işbirliği yürüttüklerini söyledi.
CUDA'nın inovasyon yaratmak için kendi platformları olduğunu söyleyen David Kirk, kısa bir süre önce çıkan CUDA 4.0'ın birleştirilmiş sanal adresleme ve yeni Thrust C++ kalıp kütüphanesi gibi özellikleriyle programcıların üretkenliğini arttıran ciddi güncellemeler sunduklarını ve CUDA için yenilikler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
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tabi tekrar belirtmek istiyorum cuda teknolojisinin son kullanıcaya etkisi dogal olarak cok gozukmemekte. cunku oyunlarla ilgili zaten cok ciddi bir fark yaratmamakta. diger uygulamalarda da zaten bu uygulamalar nadir isler yapan uygulamalar oldukları icin cuda kullanmadan yapılan cozumler zaten son kullanıcıya ulastırılmamakta. nvidia-intel ikilisiyle amd-ati nin farkı gelistiriciye verilen deger ve inovasyon boyutunda cok fark yaratmaktadır.oyun severler icin ise tabii kritierler cok farklı.
İşe yaramaz adamların işine yaramadığı doğru.
nereye bakıyorsun?
oyun camiasına Frostbyte 2 diyorum başka birşey de demeye gerek kalmıyor.
dünya PhysX ve CUDA olmadan da gayet iyi dönüyor ekseninde.
haa bunları illaki isteyen ve bunlara özel bir amaçla ihtiyaç duyan ödeyip harcını satın alsın nVidia'dan kullansın.
bukadar basit bu iş, alan memnun veren memnun...