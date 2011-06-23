Nvidia: CUDA'nın açık standart olması gibi bir planımız yok

Fusion Sistem Mimarisi'nin detaylarını açıklayan AMD, OpenCL standardının uygulama geliştiricileri arasında daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte işlemciye entegre grafik birimini yardımcı işlemci olarak kullanabileceklerini ve bunun Intel ile aralarındaki tasarım farkını arttıracağını ifade ediyor.

Açık kaynaklı uygulama programlama arabirimleri üzerinde duran AMD'nin aksine Nvidia kendi platformu olan CUDA için açık standart olma yolunda bir adım atmayı planlamıyor. ISC 2011 etkinliğinde soruları yanıtlayan David Kirk, Nvidia'nın şu an için CUDA'yı açık standart yapma yönünde bir planı olmadığını ifade etti.





Nvidia'nın kendi GPU'larının ve sunucu tarafından x86 tabanlı işlemcilerin CUDA araçkiti tarafından desteklendiğini söyleyen Kirk, Nvidia'nın uygulama geliştiricilere CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL ve DirectCompute ortamlarını kullanma seçeneği sunduğunu, CUDA'yı geliştirmelerinin yanı sıra OpenCL çalışma grubunda yer aldıklarını ve DirectCompute için Microsoft ile yakın işbirliği yürüttüklerini söyledi.

CUDA'nın inovasyon yaratmak için kendi platformları olduğunu söyleyen David Kirk, kısa bir süre önce çıkan CUDA 4.0'ın birleştirilmiş sanal adresleme ve yeni Thrust C++ kalıp kütüphanesi gibi özellikleriyle programcıların üretkenliğini arttıran ciddi güncellemeler sunduklarını ve CUDA için yenilikler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.