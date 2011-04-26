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Nvidia, GeForce GTX 560 modelini 17 Mayıs'ta lanse edilecek

8 yıl
11,1b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın teknik özellikleri bir süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 560 modeli için çıkış tarihi de netleşiyor. GeForce GTX 550 Ti ve GeForce GTX 560 Ti modellerinin arasına konumlandırılması beklenen ve sonunda Ti uzantısı olmayan yeni modelin, GF114 GPU'sundan güç alacağı ve 17 Mayıs'ta lanse edileceği bildiriliyor.

Teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, GeForce GTX 460 modelinde olduğu gibi 336x paralel işlem birimine sahip olacak karta 56x doku ünitesi ve 32x ROP birimi eşlik edecek. Bellek veri yolu 256-bit olacakve 1GB GDDR5 bellekle sunulacak kartın frekansları henüz bilinmiyor ancak GPU hızının 800MHz'de az olması beklenmiyor.

Nvidia'nın lansmanıyla eş zamanlı olarak bazı üreticilerin özel tasarımlı GeForce GTX 560 modelini de kullanıma sunmaları beklenmiyor. CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo gibi teknolojileri de bünyesinde barındıracak DirectX 11 destekli yeni modelin, bağlantı özellikleri açısından diğer modeller gibi çift DVI ve HDMI portlarını kullanması bekleniyor.

AMD Radeon HD 6790'a karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 560 muhtemelen 199$ seviyesinden pazara sunulacak.


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setek01 8 yıl en beğenilen
Kart bütün özellikleriyle gtx460 gibi olsa da gf114'ün gf104'e göre mimari farkılılkları da fazla olmamakla birlikte sanırım 800 mhz default saat hızı ve daha yüksek 900 950 seviyelerine destek sağlayacaktır. GTX460 her ne kadar efsane bir kart olsa da 900 mhz üstü hatta 900 mhz bile herkes için geçerli değildi. Zaten bios voltajı 1,087'ye kadardı ve bunun için bios mod ile 1 ghz için 1,20'lere kadar denemler yapılmış ama kartlar bu seviyede çalışsa da sağlıklı kabul edilmemişti. Ayrıca garanti problemi de olacaktı. Şimdi forumda voltajsız Gigabyte GTX460 900 mhz kullandığını söyleyenler de çıkar ayrı konu.

İlk bu haber yaklaşık 1 aydan fazla bir zaman önce çıktığında ben de saçmalık demiştim. Ancak bu görüşümü koşullu olarak güncelleme ihtiyacı hissettim.
Şöyleki: Eğer 300 TL seviyelerinde giriş fiyatı olursa işte bu gerçek orta seviye fiyatı olur. Oc bakımından yeni bir efsane olabilir. Yani iki ay sonrasını düşünün
%25 bir kampanya ile 225 250 TL seviyelerde alınabilirliği olan bu kart ortalığı yerle bir edebilir. GTX460'ın ulaşamadığı oc seviyeleri ve bu fiyata. Üstelik aynı doku ve shader ünitelerine sahip de olsa daha farklı mimari daha fazla voltaj opsiyonu ve 460'a göre daha iyi SLI scalingi de cabası. Bunun bir de SLI opsiyonunu düşünün. 500 TL altında maliyeti ile daha yüksek başarım sağlayacaktır. Tabi ki AMD'ci dostları da üzmeyelim 6850 gerçekten bir CF efsanesi ve orada da 250 TL altında bir fiyatlamaya gidilmesi ne kadar hoş olurdu.
Kart bütün özellikleriyle gtx460 gibi olsa da gf114'ün gf104'e göre mimari farkılılkları da fazla olmamakla birlikte sanırım 800 mhz default saat hızı ve daha ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Almora_07 7 yıl
460 arası bişey gerçekden alınacak bir tür çıkarmamış ki yine nvıdıa hep aynı düzen peh
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzel ya. GTX460 dan daha az güç tüketir herhalde. PSU su düşük olup fiyat performans oranı iyi olan kart almak isteyenler için çok iyi. Dedikleri gibi 300 lira falan olursa çok iyi satar. Ti olan 560 ı 450 liraya aldım. 300 lira olursa çok manyak olur. %50 daha ucuz ama arada %50 hız farkı yok..
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6.cadde 8 yıl
gtx 465ten en az %15 performanslı olup rakibi 6870 olacak. gtx 470 yerine geçecek bence bu kart. 175watt güç tüketimi olacak( full load). 375TLden giriş yapacak. O.C gözdesi olacak, sonra fiyatı düşecek. forumda ikinci elleri satılacak. sonra 6 serisi çıkacak gtx 6xxler kapışılacak böyle sürüp gidecek
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M@U 8 yıl
Acep bios mod yapmak mümkün olur mu?


Beklenen bir karttı. Mayıs'a kalması geç bile sayılabilir. Ayrıca elde kalan diğer gpu'ları da GTX560 SE olarak satabilir Nvidia. Hakaten bu gf1x4 gpu'sundan çok ekmek yiyecek Nvidia.

Bu karta ilişkin tahminim ise, GTX460'tan biraz daha performanslı, HD6870 seviyesinde, GTX560 TI'ın önünü kapamayacak bir kart olmasıdır. GTX460'a %20 fark atar, GTX560 TI'dan %15 fark yer, hem fiyat olarak hem de performans olarak HD6870'in karşısına dikilir. Ama burada ilginç olan Nvidia'nın karşılaştırma kriteri. Yeni karta rakiptir diyerek HD6790'a rakip göstermez inşallah. Neyse 3 hafta sonra anlarız.
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setek01 8 yıl en beğenilen
Kart bütün özellikleriyle gtx460 gibi olsa da gf114'ün gf104'e göre mimari farkılılkları da fazla olmamakla birlikte sanırım 800 mhz default saat hızı ve daha yüksek 900 950 seviyelerine destek sağlayacaktır. GTX460 her ne kadar efsane bir kart olsa da 900 mhz üstü hatta 900 mhz bile herkes için geçerli değildi. Zaten bios voltajı 1,087'ye kadardı ve bunun için bios mod ile 1 ghz için 1,20'lere kadar denemler yapılmış ama kartlar bu seviyede çalışsa da sağlıklı kabul edilmemişti. Ayrıca garanti problemi de olacaktı. Şimdi forumda voltajsız Gigabyte GTX460 900 mhz kullandığını söyleyenler de çıkar ayrı konu.

İlk bu haber yaklaşık 1 aydan fazla bir zaman önce çıktığında ben de saçmalık demiştim. Ancak bu görüşümü koşullu olarak güncelleme ihtiyacı hissettim.
Şöyleki: Eğer 300 TL seviyelerinde giriş fiyatı olursa işte bu gerçek orta seviye fiyatı olur. Oc bakımından yeni bir efsane olabilir. Yani iki ay sonrasını düşünün
%25 bir kampanya ile 225 250 TL seviyelerde alınabilirliği olan bu kart ortalığı yerle bir edebilir. GTX460'ın ulaşamadığı oc seviyeleri ve bu fiyata. Üstelik aynı doku ve shader ünitelerine sahip de olsa daha farklı mimari daha fazla voltaj opsiyonu ve 460'a göre daha iyi SLI scalingi de cabası. Bunun bir de SLI opsiyonunu düşünün. 500 TL altında maliyeti ile daha yüksek başarım sağlayacaktır. Tabi ki AMD'ci dostları da üzmeyelim 6850 gerçekten bir CF efsanesi ve orada da 250 TL altında bir fiyatlamaya gidilmesi ne kadar hoş olurdu.
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yerroner 8 yıl
Nvidia son zamanlarda lansmanlarını büyük oyunların çıkış tarihlerine getiriyor.

Önce 22 Mart'ta Crysis 2 ile birlikte GTX 590, şimdi de Witcher 2 ile birlikte bu kart.
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0rka 8 yıl
gtx550ti hd6790'a rakipti güya hd5770 başarımı gösterdi bu modelle nvidia ne yapmaya çalışıyor gtx550ti gtx460 arası bir karta ne gerek var :S insan bari hd6850-70 düzeyi bişe yapar
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Nevfel 8 yıl
6790'a rakip olmaz bu özelliklerle. Olsa olsa 6850'ye rakip olur.
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Zero Limit 8 yıl
460 tan farkı ne olacak ki bunun, yine ısıt sür mantığı mı yani
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