Nvidia, GeForce GTX 560 modelini 17 Mayıs'ta lanse edilecek

Nvidia'nın teknik özellikleri bir süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 560 modeli için çıkış tarihi de netleşiyor. GeForce GTX 550 Ti ve GeForce GTX 560 Ti modellerinin arasına konumlandırılması beklenen ve sonunda Ti uzantısı olmayan yeni modelin, GF114 GPU'sundan güç alacağı ve 17 Mayıs'ta lanse edileceği bildiriliyor.

Teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte, GeForce GTX 460 modelinde olduğu gibi 336x paralel işlem birimine sahip olacak karta 56x doku ünitesi ve 32x ROP birimi eşlik edecek. Bellek veri yolu 256-bit olacakve 1GB GDDR5 bellekle sunulacak kartın frekansları henüz bilinmiyor ancak GPU hızının 800MHz'de az olması beklenmiyor.

Nvidia'nın lansmanıyla eş zamanlı olarak bazı üreticilerin özel tasarımlı GeForce GTX 560 modelini de kullanıma sunmaları beklenmiyor. CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo gibi teknolojileri de bünyesinde barındıracak DirectX 11 destekli yeni modelin, bağlantı özellikleri açısından diğer modeller gibi çift DVI ve HDMI portlarını kullanması bekleniyor.

AMD Radeon HD 6790'a karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 560 muhtemelen 199$ seviyesinden pazara sunulacak.