Nvidia: GeForce GTX 590, Quad SLI kurulumunda %80 seviyesinde performans kazanımı sağlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ın ikinci kart ile kurulacak Quad SLI konfigürasyonunda yüksek ölçeklenebilirlik sunduğunu belirtiyor. G110 GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 590'ın, GeForce GTX 580'den %50 seviyesinde hızlı olduğunu söyleyen firma, ikinci kart ile yapılacak Quad SLI kurulumunda performansın %80+ arttığına dikkat çekiyor.
Resmi Nvidia dökümanına göre GeForce GTX 590'ın ikinci kart ile yapılacak Quad SLI kurulumunda, Alien vs. Predators ile Stalker: Call of Pripyat oyunlarında %85'e varan oranda performans kazanımı sağlandığı, Just Cause ve Battleforge'da da performans kazanımının %80'in üzerinde olduğu, HAWX'da ise %70 dolaylarına düştüğü belirtiliyor.
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nasıl alacak?
kötü yola düşerek falan mı?