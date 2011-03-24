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Nvidia: GeForce GTX 590, Quad SLI kurulumunda %80 seviyesinde performans kazanımı sağlıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 590, Quad SLI kurulumunda %80 seviyesinde performans kazanımı sağlıyor
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Nvidia çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ın ikinci kart ile kurulacak Quad SLI konfigürasyonunda yüksek ölçeklenebilirlik sunduğunu belirtiyor. G110 GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 590'ın, GeForce GTX 580'den %50 seviyesinde hızlı olduğunu söyleyen firma, ikinci kart ile yapılacak Quad SLI kurulumunda performansın %80+ arttığına dikkat çekiyor.

Resmi Nvidia dökümanına göre GeForce GTX 590'ın ikinci kart ile yapılacak Quad SLI kurulumunda, Alien vs. Predators ile Stalker: Call of Pripyat oyunlarında %85'e varan oranda performans kazanımı sağlandığı, Just Cause ve Battleforge'da da performans kazanımının %80'in üzerinde olduğu, HAWX'da ise %70 dolaylarına düştüğü belirtiliyor.

Nvidia: GeForce GTX 590, Quad SLI kurulumunda %80 seviyesinde performans kazanımı sağlıyor
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(((TeAcHeR))) 8 yıl en beğenilen

peters

bu kartı bilmeyen çok kişi alır.

nasıl alacak?

kötü yola düşerek falan mı?




petersbu kartı bilmeyen çok kişi alır.nasıl alacak?kötü yola düşerek falan mı?...
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Erasmus78 8 yıl
Kartlar 5.000 FPS alsalar daha eğer microstuttering yüksek değerde ise farkedilir. Alınan FPS miktarının microstuttering ile alakası yok. Microstuttering dalga boyu eğer yeterince yüksek olursa anlık takılma hissedilir. Yani iki GPU'nun çizfiği görüntüler ekrana gönderilirken aralarındaki gecikme çok yüksek olursa FPS nin bir önemi kalmaz.
Kartlar 5.000 FPS alsalar daha eğer microstuttering yüksek değerde ise farkedilir. Alınan FPS miktarının microstuttering ile alakası yok. Microstuttering dalga ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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NeloAngelo 8 yıl
bi tanesini buldum da quad sli yapacam ekran kartı almayı düşündüm nvidia olsun dedim 550 ti 400 tl fiyat koymus gene amdye kaldık hd5770 takılacaz
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Zeytinbey 8 yıl

NeloAngelo

bi tanesini buldum da quad sli yapacam ekran kartı almayı düşündüm nvidia olsun dedim 550 ti 400 tl fiyat koymus gene amdye kaldık hd5770 takılacaz


şaka bir yana gtx 460 ve gtx 560 Ti 3 way sli destekli çıksaydı fiyat performans olarak ucuz ve güçlü bir düzenek olurdu ne yazıkki 2side 2'den fazla bağlanmaya izin vermiyor... öte yandan tek gtx 460 veya gtx 560 Ti'ın yetmediği oyun var mı?


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mistifa 8 yıl
Böyle bi sistem ancak CUDA işlem gücüne ihtiyaç duyan uygulamalar için mantıklı olabilir. GPU render motorları, simülasyon vs... Oyunlar zaten konsollar için optimize edildiğinden bu amaçla almak hakketen mallık olur
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fatihcanery 8 yıl
bunu oyun için kuran mallar var mıdır ki :) ego seviyelerini ölçmek gerekir .Kart kendisi canavar zaten .sanki ihtiyacı varmış gibi bide yanına takıyorlar
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scorn 8 yıl
o değil de msi bigbang xpower aldım, soketleri ek uzatmalarla ayırarak aralarını açtım 6 tane gtx590 aldım sli bağladım hepsini gene de istediğim performansı alamadım komple çöpe attım.
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namigencan 8 yıl
arkadaşım quad sli derken gtx590 için iki tanesi quad sli oluyor zaten çift gpulu bir kart bir tanesi. :D
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V4LKyR 8 yıl
Nvidia Fermi mimarisi, AMD nin HD6000 serilerinde kulladığı mimariyi üzer.
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pEgaTR 8 yıl

V4LKyR

Nvidia Fermi mimarisi, AMD nin HD6000 serilerinde kulladığı mimariyi üzer.



Rakipsiz bıraktığı için dimi
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theyapici 8 yıl
vaybe 4 tane kart al 6400 liraya %80 e varan performans artışı yaşa ohhh ne güzel bunu 4lü sistemi çalıştırmak için ne gerekiyor? ve böyle şeyi söylerken insan biraz utanır yok o da yok. hawx adamlar yememiş içmemiş nvida için özel bir oyun çıkarmışlar test tablolarına bu yani.1 kasaya 2 güç kaynağı bağlanacak sanırım yada eve direk trafo bağlanacak kasayı trafonun üstüne koyarsaın kolu indirince güç gelir:) sonra bilgisayarı açarsın
28nm de bunun meyvesi yenebilir ama 40nm de pek tatlı olmamış
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napolyon94 8 yıl
Heroic FAIL!
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disorderpunk 8 yıl
guru3d hiçte böyle demiyor 590 SLI incelemesinde.
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UzmaN345 8 yıl
kartlar güzel para olsun yeterki D 6990 güzel GTX590 da tabiki çokgu kişi 6990 kayıcaktır parası olanlarda GTX590 quad kurucaktır.... hadi ver çoşkuyu
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peters 8 yıl
bu kartı bilmeyen çok kişi alır.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

peters

bu kartı bilmeyen çok kişi alır.

nasıl alacak?

kötü yola düşerek falan mı?




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OverClocK1ng 8 yıl
Desenize beş para etmez diye. Scaling yerlerde sürünüyor.
Düşünün: 1 tane GTX580 var. Bunun performansını 100 olarak kabul edelim.
GTX590 da ise GTX580 e göre %50 fazla performans kazanımı var.
Yani 150 hızında performans veriyor.
2. bir GTX590 taktığın zamansa 150 birim olan GTX590 dan %80 daha fazla performans veriyor.
Kısacası 150 + 120 (150'nin %80i) = 270
Toplamda 270 birim performans alıyorsun.
Bu da şu demek:
1 tane GTX580 ile 100 birim performans alıyorken 3 tane GTX580 300 etmesi gerekirken, 4 tane GTX580 GPU su 3 tanesinin performansını bile alamıyorsun.
Bırakın 4 ü, 3 tane GTX580 GPU su performansı bile almıyorsunuz.
O kadar kötü scaling i var...
BANNNN.. Epic Fail...
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