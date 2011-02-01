Nvidia, GeForce GTX 590 modelinde özel olarak elle seçilmiş GPU'ları kullanacak

Nvidia uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için hazırlıklarına devam ediyor. Firmaya yakın kaynaklara göre endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak ay içerisinde lanse edilecek GeForce GTX 590 için, yüksek adetlerde sunulmayacağı ve Nvidia adına prestij ürünü olacağı öne sürülüyor.

Gelen son bilgilere göre, GeForce GTX 590'da kullanılacak GF110 GPU'larının, en düşük güç kaçağı için Nvidia tarafından özel olarak el ile seçileceği ifade ediliyor. Güç tüketiminin ne olacağı konusunda bir takım soru işaretlerinin tartışıldığı GeForce GTX 590 modeli için Nvidia'nın tasarıma büyük bir hassasiyet gösterdiği belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartının, 2x 384-bit bellek veri yolu desteği, 3GB GDDR5 bellek kapasitesi ve her GPU için 512 adet olmak üzere 1024x paralel işlem birimiyle geleceği ifade ediliyor. 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip olacak ekran kartında GPU'lar toplamda 6 milyar transistör içerecek.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 590'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.