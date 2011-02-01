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Nvidia, GeForce GTX 590 modelinde özel olarak elle seçilmiş GPU'ları kullanacak

8 yıl
16,3b
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50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için hazırlıklarına devam ediyor. Firmaya yakın kaynaklara göre endüstrinin en hızlı ekran kartı olarak ay içerisinde lanse edilecek GeForce GTX 590 için, yüksek adetlerde sunulmayacağı ve Nvidia adına prestij ürünü olacağı öne sürülüyor.

Gelen son bilgilere göre, GeForce GTX 590'da kullanılacak GF110 GPU'larının, en düşük güç kaçağı için Nvidia tarafından özel olarak el ile seçileceği ifade ediliyor. Güç tüketiminin ne olacağı konusunda bir takım soru işaretlerinin tartışıldığı GeForce GTX 590 modeli için Nvidia'nın tasarıma büyük bir hassasiyet gösterdiği belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartının, 2x 384-bit bellek veri yolu desteği, 3GB GDDR5 bellek kapasitesi ve her GPU için 512 adet olmak üzere 1024x paralel işlem birimiyle geleceği ifade ediliyor. 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip olacak ekran kartında GPU'lar toplamda 6 milyar transistör içerecek.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 590'ın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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alpa07 8 yıl
başkasının eli değmiş gpu yu almam gardaş. :D :D
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M@U 8 yıl
Artık iki firmanın da güncel üst seviye kartlarını gördük ya tabi heyecan yaşatacak malzeme kalmadı ellerinde. Eh 28nm'ye kadar böyle haberleri pompalayacak gibiler. İki taraftan da durmadan çift gpu haberi var ancak ortada kartlara ilişkin en ufak bir bilgi yok.
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beatlerym 8 yıl
Ne bu Nvidia düşmanlığı anlayamadım ki?? adamlar ODTÜ de bile CUDA bölümü açmışlar eğitim veriyolar bırakında Yüksek teknoloji biraz ilerlesin 3 kuruşa satacal değiller heralde Şurda millet nokia 5800xm lerini 400 450 ye satmaya çalışıyo 700 800 900 hatta 1000 bu karta verilmiş fazla mı ?? Ben elimde patlayan Nvidia görmedim.
Performans isteyen alır takar 2x High Power 1200w alır kullanır
HD 6990 da iyi bir kart onu 100 tl ye mi verecekler size sanki. Lütfen satılan ürünlerin Kişisel değilde Dünyasal getirilerine bakın ODTÜ bunun en iyi kanıtı Türkiye açısından bence.
Ben 2 Firmanında kartlarını kullanıyorum Memnunum merak edenlerede söylenir ...
Saygılarımla...
Naim MUTİ
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X-FI 8 yıl
zaten biizm türk anca dalga geçer bu tür konularla
. GTX 590 hele bir çıksın 6990la ne yapacak merak ediyorum.
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sdbz 8 yıl
O kadar karmaşa yapacakların desinler "bir çift GTX580 alıp SLI yapın daha iyi olur"..
Niye kullanıcıları hayal dünyasına sevk ederler ki?
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Black_34 8 yıl
gel vatandaş gel seçmece gpu bunlar
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H.E.B Sup 8 yıl
Ortada 2 seçenek var.
1.300 sertifikasına takarsanız eğer kart gtx580 sli tarzı bişey olması imkansız.
2.300 wattı takmazsanız eğer bu bir "özel üretim" model olucaktır.(Aynı 5970 ares-mars gibi).450-500-550 watt gerisini siz düşünün.Aynı şeyler 6990 içinde geçerlidir.
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yelkowan 8 yıl
fx57

Gelen son bilgilere göre, GeForce GTX 590'da kullanılacak GF110 GPU'larının, en düşük güç kaçağı için Nvidia tarafından özel olarak el ile seçileceği ifade ediliyor.


Başka bir değişle elle seçilen GPUlar dışında geri kalanlar da tek GPU kullanacak ekran kartlarına kalıyor...
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setek01 8 yıl
yelkowan

fx57

Gelen son bilgilere göre, GeForce GTX 590'da kullanılacak GF110 GPU'larının, en düşük güç kaçağı için Nvidia tarafından özel olarak el ile seçileceği ifade ediliyor.


Başka bir değişle elle seçilen GPUlar dışında geri kalanlar da tek GPU kullanacak ekran kartlarına kalıyor...


Evet işin bu kısmı da garip. Yani kalanlar ne olacak? En iyiler gtx590 için seçilecekse ben o zaman GTX570 almaktan
vazgeçmeliyim sanırım. Çünkü zaten onlar seçmişlerdir en iyi GPU'ları kalanlar da GTX570 ve 580 olarak yoldadır.
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zultaran 8 yıl
bekleyip HD7xxx serisi bir kart almakmı :) biraz daha bekle hd9xxx serisi al bari...
teknolojiden anladığın bumu...
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SLaYeR KiNG 8 yıl
Çift gtx580’den oluşacak gtx590 ; 6990’ı öttürür kanısındayım.. en az %20 üstün olur ondan..
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Firaristt 8 yıl
Büyük ihtimal PCI-e Sertifikasını takmıyıcaklar kafaya yoksa GF110 ile çok zor.. kavun-karpuz mu da bu seçme yapıcaklar, fark etse etse 4-5Watt taş çatlasa 20Watt fark ettirir... zaten GF110 un 2 tanesi 450Watt'ı geçiyor... Ben pek PCI-e sertifikasını takıcaklarını düşünmüyorum... HD6990 ucu ucuna olabilir ama GTX 590 bence biraz zor GF110 ile... öyle bir karta 3slot yer kaplayan bir soğutma yada sıvı soğutma gerekir ve fiyatları da bi hayli yüksek olur... bence prestij kartlarından pek fazla ileri gidemez GTX 590 ve HD6990... bence biraz daha bekleyip HD7xxx serisinden daha az ısınan 28nm kartlardan almak daha mantıklı yada HD6950 CF(isteyen bios mod yapar)HD6990 ve GTX 590'ın güç tüketim değerleri 300Watt'ı geçecektir büyük ihtimalle ve oldukça da ısınıcaktır kartlar, fiyatları da cabası...
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-MaTaDoR- 8 yıl
bu kartı alana her halde kartı tanıtan kızıda yanında verirler:):) fiyat yüksek olacağı kesin
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emreceviz 8 yıl
kart resimdeki bayandan daha güzel:D
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