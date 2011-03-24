Nvidia: GeForce GTX 590 oyunlarda Radeon HD 6990'dan %70'e varan oranda daha hızlı

GeForce GTX 590 için meraklı bekleyiş sona eriyor. Santa Clara merkezli firmanın iki yıldır üzerinde çalıştığı çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, daha önceki haberimizde de belittiğimiz üzere yerel saat ile 15'de lanse edilecek. GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan yeni model, 1024x paralel işlem birimiyle geliyor.

Her GPU için 1,5GB olmak üzere toplamda 3GB GDDR5 bellek kapasitesi ile donatılan ekran kartı, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip. Grafik işlem birimleri 607MHz'de, paralel işlemcileri (CUDA çekirdekleri) 1215MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 3414MHz'de görev yapıyor.

Nvidia'nın resmi dökümanına göre GeForce GTX 590, oyunlarda rakibi Radeon HD 6990'a %70'e varan oranda fark atabiliyor. Nvidia'nın belirtiği %70 farkı Stone Giant için telaffuz edilirken, Star Craft II ve Lost Planet II oyunlarında farkın %40+ seviyesinde olduğu,HAWX 2 ve Batman: AA oyunlarında ise %30+ seviyesinde fark olduğu belirtiliyor.

Aynı dökümana göre GeForce GTX 590 ile Radeon HD 6990, Stalker: CoP ve Dirt 2 testlerinde ise benzer sonuçlara imza atıyorlar. Nvidia ayrıca CoD: Black Ops haricinde, haberimizin içerisinde geçen tüm oyunlarda GeForce GTX 590'ın, tek GPU'lu GeForce GTX 580'den %50 hatta bazı oyunlarda %50-%60 seviyesinde hızlı olduğunu söylüyor.