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Nvidia: GeForce GTX 590 oyunlarda Radeon HD 6990'dan %70'e varan oranda daha hızlı

8 yıl
71,9b
1
288
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: GeForce GTX 590 oyunlarda Radeon HD 6990'dan %70'e varan oranda daha hızlı
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GeForce GTX 590 için meraklı bekleyiş sona eriyor. Santa Clara merkezli firmanın iki yıldır üzerinde çalıştığı çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi, daha önceki haberimizde de belittiğimiz üzere yerel saat ile 15'de lanse edilecek. GeForce GTX 580'de kullanılan GF110 GPU'sunun çiftine sahip olan yeni model, 1024x paralel işlem birimiyle geliyor.

Her GPU için 1,5GB olmak üzere toplamda 3GB GDDR5 bellek kapasitesi ile donatılan ekran kartı, 2x 384-bit bellek veri yolu desteğine, 128x doku ünitesine ve 96x ROP birimine sahip. Grafik işlem birimleri 607MHz'de, paralel işlemcileri (CUDA çekirdekleri) 1215MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 3414MHz'de görev yapıyor.

Nvidia'nın resmi dökümanına göre GeForce GTX 590, oyunlarda rakibi Radeon HD 6990'a %70'e varan oranda fark atabiliyor. Nvidia'nın belirtiği %70 farkı Stone Giant için telaffuz edilirken, Star Craft II ve Lost Planet II oyunlarında farkın %40+ seviyesinde olduğu,HAWX 2 ve Batman: AA oyunlarında ise %30+ seviyesinde fark olduğu belirtiliyor.

Aynı dökümana göre GeForce GTX 590 ile Radeon HD 6990, Stalker: CoP ve Dirt 2 testlerinde ise benzer sonuçlara imza atıyorlar. Nvidia ayrıca CoD: Black Ops haricinde, haberimizin içerisinde geçen tüm oyunlarda GeForce GTX 590'ın, tek GPU'lu GeForce GTX 580'den %50 hatta bazı oyunlarda %50-%60 seviyesinde hızlı olduğunu söylüyor.

Nvidia: GeForce GTX 590 oyunlarda Radeon HD 6990'dan %70'e varan oranda daha hızlı
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Nvidia: GeForce GTX 590 oyunlarda Radeon HD 6990'dan %70'e varan oranda daha hızlı
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JrMaster 8 yıl en beğenilen
Merhaba Sayın DH

Ben Lebrom James

Atılırda bu kadar atılmaz dediler onuda yaptım her türlü attım yerseniz
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BuĞrA 8 yıl

diemcizone

HD6990 880 - 830MHZ civarlarında olduğu halde
607MHz'lik GTX590'ın çoğu testlerde geride kaldığını zamanla görüceksin, HD6990 zaten aslında overclocklu, 607MHz'lik gpu ile GTX590 HD6990'ın dibinde ve hatta 6990'a fark atacak, HD6990 bitek frekansa bağlı testlerde GTX590'ı geçecektir, Aksi taktirde sollaması veya başa baş gitmesi mümkün değildir, GTX590'ın özel tasarımlı ve üst seviye modellerinin çıkmasını ve o modellerin overclock ile kullanılmasını bekle, Daha öncedende belirtilmişti, unlock yapılmış GPU'lar içermektedir GTX590 yani overclock yapılmamış tam tersine frekansları geri çekilmiştir, overclock potansiyeli çok yüksek gpular içeriyorlar, sağlam tasarımdan geçerse o zaman bu sözlerine oturup yanarsın (: Hadi iyi forumlar.

peki benım mühendislik örneği cok bılmıs arkadasım kart neden 750mhz hızda şu hale gelmıs hadı bunuda bı acıkla
Techpoweruptan alınmıştır.
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diemcizoneHD6990 880 - 830MHZ civarlarında olduğu halde607MHz'lik GTX590'ın çoğu testlerde geride kaldığını zamanla görüceksi...
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4 Yanıt Yanıtla +9
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sahafiec 8 yıl
1 Nisan yaklaşıyor ya, iyice heyecan sardı ortalığı...
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 8 yıl
%70 mi. Vay be... Salla gitsin. YERSEN. NVIDIA GPU sektöründe çığır açmış. Kendi ürettiği kartların eski nesil-yeni nesil arasında %70 performans kazanımı sağlayamıyorken rakibinden %70 hızlıymış vay be. İnanılmaz bir keşifte bulundular sanırım GPU için... Parti tutar gibi ekran kartı destekçisi olmaya gerek yok. Makul fiyat/başarım oranı bağlar bizi sadece. Bu tür palavralara da karnımız yok. Biraz daha hızlı, testlerde bir adım öne çıkıyor vs deseler bir nebze kabul edilebilir. Oyun firmaları bile bu savaşta taraf oluyorken (oyuna göre aynı seviye kartlarda bariz olarak bir tarafı destekleyen firma dolu piyasa) bu tarz GAZETE manşeti haberler ancak şu kadar etki eder "MARS'ta su bulunmuş... AMA kuyu suyuymuş, içilmiyormuş"...
Hikaye...
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rrfatih66 7 yıl
Alın Size Adam Akıllı Ekran Kartı Ati vs Nvdia Devrine Son


ATİYİ teke alacak ekran kartı susun of

ATİYE BB ATİ BIRLESSE BU KART ETMEZ SATIŞTA KENDİSİ ALIN PARANIZ VARSA KENDISI BENIM PCSIMDE TAKILI SUAN AYRICA ONLAR EXTEREMEDEYKEN BEN MAXIMUM

OYNUOM CYRSİS 2 DAİL BUTUN OYUNLAR YENİLER DAİL








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YEMIN EDERİM TEKNOLOJIDEN HABERİNİZ YOK





YEMISIM 590 VS 6990 HD ALIN 2 Sİ TOPLAM ANCA EDER BU







8 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 8 yıl
%70 oha o zaman amd hiç grafik kartı sürmesin piyasaya.
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DH Misafiri 8 yıl
tamamen yalan :) %70 nerde amd o zaman batmiş demekki bu firmalarin bu huyunu hiç sevmiyorum pireyi deve yapiyorlar bekleyip görecez zamanla ;)
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Dark_Soul 8 yıl
Nvidia cilar kusura bakmasin AMA burda nvidia yi destekleyenlerin cogu teknik bilgiden yoksun,sagdan soldan yarim yamalak,yanlis bilgi edinmis tipler,sacmaladikca iyice komik duruma dusuyorlar,ben ati fani degilim bu arada,hangi kart ihtiyacimi makul bir seviyede karsilarsa onu kullanirim
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isa tolga 8 yıl
bu testler galıba hd6990 bekleme durumundayken yapılmıs:D:D:D
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ahmet__01 8 yıl

isa tolga

bu testler galıba hd6990 bekleme durumundayken yapılmıs:D:D:D



ADAMLAR 6990'ı bilgisayar kapalıyken test etmeye çalışmışlar
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Muhibbi- 8 yıl
Seyyar Tayyarı Geçtin Be Nvidia
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Emre Demirel 8 yıl
ya işte nvidianın yayınladığı testler böyle olur dh incelemesinde 6990 kapıştırmak alzım


not 6990 her türlü yer
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atiktuk 8 yıl
çoğu oyunda kafa kafayalar 3dmark 2011 de amd önde..nasıl bir haberdır bu böyle%70 lık bir fark?stone giant nedir arkadas?alla alla enteresan şaka gibi..
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omer.f 8 yıl
Yazık olmuş :D
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level34 8 yıl
Dolapta pekmez yala yala bitmez :)))))
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omer.f 8 yıl
nVidia'nın düştüğü durum gerçekten komik. Ama ben fanları göremiyorum buralarda.
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Millennium 8 yıl

level34

Dolapta pekmez yala yala bitmez :)))))

Yana yana biter
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level34 8 yıl

level34

Dolapta pekmez yala yala bitmez :)))))

Şimdi yeni haber var AMD ile aradaki buzlar erimiş.Artık tahinle pekmezi karıştırıp ikisini dolaba koymak lazım :))))))Ne de olsa buzlar eridi :))))

Bu arada bu haber ile ilgili donanimhabere laf söylenince ortaya atlyan Cüneyt Arkın'lara ve DH botlarına ''ETİK'' kelimesini hatırlatmak isterim.Eğer bu kadar bariz olarak işkembe salonu açtıracak kadar işkembeden haber geldiğinde ilk önce kaynağına bakacaksınız sonra habere bakacaksınız sonrada uygunsa yayınlayacaksınız.Eğer uygun olmamasına rağmen yayınlıyorsanız bu testi ben yapmadım ben iddia etmiyorum gibi bahanelerle kurtulamazsınız.Nvidia'ya her söylenilen laf sizede gelmiş olur.Bilmem anlatabildimmi?Ama fark etmez sonuçta AMD ile arası düzelmiş donanimhaberin.O yüzden bize yine tekerlemeler kaldı...''Dolapta double pekmez yala yala bitmez'' :))))))))))))Yarında AMD %70 fark atar belki :))))
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
uff uff uff 1.2V kesin yanar kesin 1 ay içinde vrmsi
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veteriner69 8 yıl
Donanım Haber'den rica etsem Nvidia'nın bu basın bültenin orjinalinin linkini verbilir mi?
Ben internette aradım Donanım Haber kaynaklı haberler dışında ingilizce orjinal böyle bir açıklama görmedim???

Bulan varsa buraya ingilizcesinin adresini versin.

Teşekkürler!

(Gtx 590 oyunlarda 6990'a göre %70'e varan oranda hızlı)
Buna yakın ingilizce orjinal bir metin bile yeter bana.

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